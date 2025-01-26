Хусанов, Месси, Эвра и еще 11 самых провальных дебютов в истории футбола

У игрока есть только один шанс произвести первое впечатление в футболе, и Абдукодир Хусанов присоединился к бывшим звездам «Челси», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», сделав свой дебют в «Манчестер Сити» незабываемым, но совсем не в том смысле, каком ему бы хотелось.

На любом рабочем месте первый день — это момент, когда нужно опустить голову, делать свою работу и стараться не облажаться. Увы, это часто легче сказать, чем сделать, учитывая ошибки, в которые попала эта компания.

Издание Planet Football прочесало архив, чтобы представить вам 14 худших дебютных выступлений в истории футбола.

Абдукодир Хусанов

«Это момент, когда хочется плакать от обиды за этого парня». То, что Гари Невилл сказал это в комментаторской будке уже через две минуты после дебюта, было плохим знаком.

Абдукодир Хусанов globallookpress.com

Первый узбекский игрок в Премьер-лиги пережил настоящую катастрофу, когда вышел на поле против «Челси». Сначала он ужасно недооценил дуэль в воздухе с Николасом Джексоном, а затем неудачно отбил мяч головой назад Эдерсону, позволив нападающему сделать пас на Нони Мадуэке.

Минуту спустя он вывел Коула Палмера из игры и получил желтую карточку; при том что иной судья мог бы и вовсе удалить его с поля.

После этого он выглядел затравленным и паникующим, и был заменен в начале второго тайма. Справедливости ради, все могло быть и хуже; «Сити» больше не пропустил ни одного гола и отыгрался, чтобы победить со счетом 2:1.

«Я подумал, что это не лучший дебют, верно? Он извлечет уроки; он молод и пришел сюда надолго», — ответил Пеп Гвардиола. Хуже уже точно не будет.

Мойзес Кайседо

«Челси» побил британский трансферный рекорд, подписав Кайседо за 115 миллионов фунтов стерлингов после комичной конкуренции с «Ливерпулем», создав миллион мемов и позволив своим болельщикам насладиться славным злорадством.

Мойзес Кайседо globallookpress.com

Чувство удовлетворения мгновенно улетучилось после дебюта эквадорца в матче с «Вест Хэмом»; выйдя в концовке на замену, Кайседо сильно отставал от темпа, допустил множество ошибок и привез пенальти, который подтвердил поражение «Челси» со счетом 1:3.

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С тех пор он не скоро начал оправдывать заплаченную за него сумму, но, честно говоря, он, несомненно, был одним из лучших полузащитников Премьер-лиги в сезоне 2024–2025.

Джонатан Вудгейт

Настолько, что, несмотря на то, что в то время он был травмирован, «Реал» увидел достаточно в 24-летнем игроке «Ньюкасла», чтобы потратить 13,4 млн фунтов стерлингов на его переход на «Бернабеу» в 2004 году.

Джонатан Вудгейт globallookpress.com

Он не играл 17 месяцев, но был включен в стартовый состав против «Атлетик Бильбао» в 4-м туре, когда Вандерлей Лушембурго сменил обоих своих центральных защитников после двух поражений подряд.

Стремясь произвести впечатление, Вудгейт, должно быть, мечтал забить гол в своем дебютном матче, и именно это он и сделал всего через 25 минут. Это было прекрасный, ныряющий удар головой примерно с 15 ярдов. Единственная проблема заключалась в том, что он был не в те ворота.

Хуже того, было ясно, что, пересматривая повтор, становится ясно, что изначальный удар Хосебы Эчеберрии почти наверняка пролетел бы далеко за дальнюю штангу, прежде чем Вудгейт бросился на него и застал Икера Касильяса врасплох.

Вудгейт позволил своему энтузиазму снова взять верх над собой перед перерывом, когда он получил желтую карточку за «нырок» в борьбе с Карлосом Герпеги. Тем не менее, «Реал» переломил ситуацию. Все, что нужно было сделать Вудгейту, — это сохранять хладнокровие.

Дебют Вудгейта

Робиньо сравнял счет на восьмой минуте второго тайма, а затем Рауль вывел «Реал» вперед на 65. Через минуту Вудгейта удалили с поля, когда он толкнул прорывавшегося мимо него Эчеберрию. Он ждал 13 месяцев, чтобы дебютировать за «Реал»; на 66-й минуте он, должно быть, покидал поле, жалея, что не подождал немного дольше.

Лионель Месси

Месси, возможно, величайший футболист всех времен, показывал сенсационную игру, когда привел Аргентину к победе на чемпионате мира 2022 года, но его международный дебют был таким, что его сложно забыть.

Неудачный дебют Месси

Нападающий получил свой первый вызов на товарищеский матч против сборной Венгрии от тренера Хосе Пекермана, выйдя со скамейки запасных на 63-й минуте.

Однако вместо того, чтобы произвести на всех впечатление в качестве замены, Месси был удален всего через две минуты после выхода на поле после фола на венгре Вильмоше Ванчаке.

Сообщается, что Месси был найден в слезах в раздевалке после того, как ему пришлось покинуть поле, но мы уверены, что сейчас это не мешает ему спать по ночам.

Тиагу Силва

Тиагу Силва — одно из лучших приобретений «Челси» современной эпохи, но его первое появление в английском футболе было крайне неудачным.

Тиагу Силва globallookpress.com

В матче на выезде против недавно повышенного в классе «Вест Бромвича» бразильский игрок потерял мяч на своей половине поля и позволил Каллуму Робинсону забить второй из трех мячей «Бэгги» в первом тайме.

Он также не сделал ни одного подката и дважды был обыгран. Но голы Мейсона Маунта, Каллума Хадсона-Одои и Тэмми Абрахама во втором тайме выручили ветерана-защитника, и с тех пор он почти не сбавлял темпа.

Патрис Эвра

Эвра присоединился к «Юнайтед» в январе 2006 года и продолжил превосходную карьеру на «Олд Траффорд», выиграв 14 трофеев, включая пять титулов Премьер-лиги и Лиги чемпионов, и сыграв 379 раз за «красных дьяволов».

Патрис Эвра globallookpress.com

Все это казалось маловероятным после того, как он был заменен в перерыве своего дебютного матча за «Юнайтед», после 45 минут беготни за Тревором Синклером, когда команда сэра Алекса Фергюсона проиграла «Манчестер Сити».

«После первых пяти минут, когда я играл против Тревора Синклера, — рассказывал Эвра в 2022 году, — я получил порез здесь [на голове], и я помню, что стоял у штанги, и вы знаете, как когда вы разговариваете с самим собой, я думал: Какого черта я здесь делаю?»

«Футбол тут был таким быстрым, таким атлетичным. Я наслаждался жизнью в Монте-Карло — меня четыре раза называли лучшим левым защитником. Я думал, что я всего добился, что я большой игрок. А потом в перерыве я впервые познакомился со взбучкой от сэра Алекса Фергюсона».

«Он просто морально уничтожил всех, потом подошел ко мне и сказал: "Ты будешь сидеть рядом со мной и будешь изучать английский футбол". Я играл за сборную Франции, я был в финале Лиги чемпионов — и в своей первой игре я был заменен через 45 минут».

Джо Коул

Джо Коул globallookpress.com

Красная карточка Коула в его дебютном матче за «Ливерпуль» против «Арсенала» в 2010 году, вероятно, была кульминацией его пребывания на «Энфилде» — ни Коул, ни болельщики «красных» не особенно потеплели друг к другу с тех пор, и он остается одним из самых разочаровывающих приобретений клуба.

Жервиньо

Когда «Арсенал» подписал Жервиньо из «Лилля» в 2011 году, после того как «канониров» связывали слухами с его тогдашним партнером по команде Эденом Азаром большую часть трансферного окна, их фанаты надеялись, что вингер будет почти так же хорош, как бельгийский нападающий.

Бартон и Жервиньо globallookpress.com

Эта иллюзия продлилась всего один матч после того, как Жервиньо был удален с поля за пощечину Джоуи Бартону в нулевой ничьей с «Ньюкаслом». Справедливости ради, мало кто будет ругать его за то, что он врезал Бартону.

Али Диа

Сенегальский форвард прибыл в 1996 году после того, как боссу «Саутгемптона» Грэму Сунессу порекомендовал его кто-то, выдававший себя за либерийскую суперзвезду Джорджа Веа, тогда игравшего в «Милане»

Али Диа marca.com

«Саутгемптон» решил сделать ставку на относительно неизвестного 31-летнего нападающего, предложив ему контракт на один месяц, предполагая, что он ранее играл за «Пари Сен-Жермен» и выступал за сборную Сенегала.

Он не делал ни того, ни другого (как оказалось, он играл лишь в любительский футбол до и после своего матча за «святых»), и когда дело дошло до его дебюта против «Лидса», Диа был безнадежно не в своей тарелке.

Али Диа

Не помогло и то, что на 32-й минуте он вышел на поле, заменив легенду клуба Мэтта Ле Тиссье, который позже назвал Диа «не очень хорошим», «как Бэмби на льду» и «охрененно безнадежным». Сунесс сделал обратную замену новичка в конце матча, и больше его никто не видел.

Сауль Ньигес

Хотя он и впал в немилость при Диего Симеоне, Сауль все еще считался одним из самых талантливых полузащитников Европы, когда он присоединился к «Челси» на правах аренды из «Атлетико Мадрид» в 2021 году.

Сауль Ньигес globallookpress.com

Но в дебютном матче его полностью затмили Джон Макгинн и полузащита «Астон Виллы», а два случайных паса едва не привели к голу Олли Уоткинса в ворота лондонцев.

Сауля заменили в перерыве, и он вышел в стартовом составе всего на четыре игры в английской лиге за время своей аренды на весь сезон.

Гаэтано Берарди

Берарди стал культовым героем в «Лидсе», несмотря на то, а может быть, и потому, что он отметил свой дебют красной карточкой, показанной за потрясающий удар из арсенала каратэ в матче против «Аккрингтон Стэнли».

Гаэтано Берарди globallookpress.com

«Я ничего не почувствовал», — рассказал The Square Ball в 2023 году Уилл Хэтфилд, ставшей жертвой пародии на Джеки Чана в исполнении Берарди. «Он на самом деле не смог свести две ноги вместе в прыжке. Он как бы обхватил меня ногами, так что я не почувствовал особого контакта».

«Я не стал валяться на поле и устраивать из этого спектакль. Я был так удивлен. Я просто думал: "Что он блин делает? Зачем он это сделал?". Будучи фанатом "Лидса", я не хотел начинать шумиху и подталкивать к началу драки. Поскольку я тоже был молод, я подумал: Знаете что, я просто буду молчать».

«Если бы он сделал это со мной сейчас, десять лет спустя, я бы устроил из этого потасовку и, вероятно, поквитался с ним. Вы знаете, как это бывает в футболе. Мне бы хотелось немного потолкаться с ним».

«Я был молод и не хотел расстраивать фанатов "Лидса", поэтому я просто подумал, что лучше ничего не делать. Это было действительно странно. С тех пор в моей карьере такого больше не было. Забавно, как это произошло».

Рио Фердинанд

«Лидс» установил новый британский трансферный рекорд и сделал Фердинанда самым дорогим защитником в мире после его перехода на «Элланд Роуд» из «Вест Хэма» за 18 миллионов фунтов стерлингов в 2000 году.

Рио Фердинанд globallookpress.com

Но его клубный дебют был отрезвляющим. После того, как Дэвид О'Лири перестроил защиту «Лидса», чтобы приспособиться к новичку, «Лестер», находящийся в середине турнирной таблицы, разорвал их, набрав преимущество в три гола в течение 28 минут.

Пропущенных голов Робби Сэвиджа, Аде Акинбийи и Джерри Таггарта не были в сценарии. «Лидс» не квалифицировался в Лигу чемпионов в том сезоне, начав свой затяжной путь вниз, в Лигу 1.

Уэйн Бридж

В начале 2011 года «Вест Хэм» столкнулся с серьезной угрозой вылета из лиги, и решил, что опыт Уэйна Бриджа поможет стабилизировать оборону и начать движение к безопасности.

Уэйн Бридж globallookpress.com

Как бы не так! Защитник сборной Англии пережил ужасное время в дебютном матче, поскольку не поспевал и выглядел не в своей тарелке и был виноват в первых двух голах, забитых «Арсеналом».

Если этого было недостаточно, он также привез пенальти в конце встречи, что помогло «Арсеналу» одержать победу со счетом 3:0. «Вест Хэм» вылетел с последнего места.

Алекс Янкевиц

Мы приберегли худшее напоследок. Янкевиц продержался 79 секунд в своем дебютном матче Премьер-лиги за «Саутгемптон» против «Манчестер Юнайтед» в феврале 2021 года, прежде чем получил красную карточку за грубый фол против Скотта Мактоминея.

Худший дебют в мире

«Саутгемптон» проиграл со счетом 0:9. Янкевиц больше не сыграл за клуб и тем летом был продан в «Янг Бойз».