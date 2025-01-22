Икарди, Гримальдо и еще 7 забытых воспитанников «Барсы», которые засияли в других клубах

За эти годы «Барселона» выпустила множество игроков мирового класса, хотя не все из них достигли успеха на «Камп Ноу».

На каждого Лионеля Месси или Ламина Ямаля найдется бесчисленное множество примеров других выпускников академии Барселоны, которые построили карьеру в других местах.

Издание Planet Football рассмотрело игроков, которых «Барселона» выпустила в прошлом, и нашли девять из них, которые стали культовыми героями в других местах.

Микель Артета

Нынешний тренер «Арсенала» Микель Артета провел пять лет в «Ла Масии», играя за «Барсу С» и «Барсу Б», но так и не попав в первую команду.

Микель Артета globallookpress.com

Он перешел в «Пари Сен-Жермен», прежде чем преуспеть на Британских островах с «Рейнджерс», «Эвертоном» и «Арсеналом».

«Я жил в "Ла Масии", это была спальня на восемь человек, и вместе со мной там были Пепе Рейна, Виктор Вальдес, Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль, все в той спальне», — сказал Артета в 2019 году.

«В "Ла Масии" я узнал, что внутри команды была конкуренция, поскольку у всех была одна цель — стать игроками первой команды, и мы не могли все туда попасть, так что это была внутренняя конкуренция».

«Но я также узнал, что даже в рамках этой конкуренции вы действительно должны хорошо понимать, что вы должны заботиться друг о друге».

Мауро Икарди

До того, как перейти в «ПСЖ» и стать больше светской знаменитостью, чем настоящим футболистом, Икарди был одним из самых смертоносных нападающих в Серии А, забив 124 гола в 219 играх за «Интер».

Мауро Икарди globallookpress.com

Он, возможно, самый неподходящий нападающий «Барселоны», которого мы можем себе представить.

Икарди редко работал без мяча или за пределами штрафной площади, когда его команда владела мячом, предпочитая ждать возможности наброситься на снаряд в штрафной площади.

Тем не менее, он был в «Барсе» в течение трех лет после того, как переехал из родного Росарио в Аргентине в Каталонию в подростковом возрасте.

В настоящее время он применяет все свои знания о «Ла Масии» в турецкой Суперлиге, возглавляя линию атаки «Галатасарая».

Пепе Рейна

Рейна на самом деле сыграл 30 игр за «Барсу», намного больше, чем кто-либо в этом списке.

Пепе Рейна globallookpress.com

Но нам все еще сложнее представить его с эмблемой «Барсы» на груди, чем с волосами. Примечательно, что оба события произошли одновременно.

Покинув «Камп Ноу», вратарь стал героем в «Ливерпуле» и также наслаждался результативными периодами в «Вильярреале» и «Наполи».

Андре Онана

Путь между «Барселоной» и «Аяксом» хорошо проторен, но обычно он идет из Нидерландов в Каталонию.

Андре Онана globallookpress.com

Онана поступил наоборот, перейдя в амстердамский клуб в 2015 году после пяти лет в молодежных командах «Барселоны».

Забудьте о его более поздних нестабильных выступлениях в «Манчестер Юнайтед», камерунский вратарь был сенсацией в «Аяксе», помогая клубу выиграть пять крупных трофеев, а также выйти в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.

Марк Кукурелья

Кукурелья провел восемь лет в «Барсе», играя за молодежные команды и «Барсу Б» и выйдя на замену вместо Люка Диня в Кубке Испании за главную команду.

Марк Кукурелья globallookpress.com

Однако, учитывая его футбольную родословную, неудивительно, что он преуспел в Премьер-лиге с «Брайтоном» после периодов с «Эйбаром» и «Хетафе».

Атакующий инстинкт и контроль мяча, которые он приобрел в «Ла Масии», безусловно, сослужили ему хорошую службу в успешной команде «чаек» Грэма Поттера.

Кукурелья испытывал трудности в «Челси» после перехода за 63 миллиона фунтов стерлингов в 2022 году, но с тех пор влился в команду на «Стэмфорд Бридж» и любим болельщиками лондонцев за его преданность делу и непреклонный настрой.

Такефуса Кубо

Кубо провел четыре года в академии «Барселоны», но так и не сыграл за клуб в качестве основного игрока.

Такефуса Кубо globallookpress.com

Японский вингер дебютировал в составе «ФК Токио», а затем вернулся в Европу и подписал контракт с мадридским «Реалом».

Сейчас Кубо в «Реале Сосьедаде» демонстрирует блестящие выступления и привлекает внимание некоторых крупнейших европейских клубов, таких как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Алекс Гримальдо

Бывший главный герой дайджестов с трансферными слухами, Гримальдо стал прекрасным атакующим левым защитником в «Бенфике», прежде чем заблистать в леверкузенском «Байере».

Алекс Гримальдо globallookpress.com

Но не в знаменитой академии «Бенфики» он отточил свои зубы. Гримальдо пришел из «Ла Масии», проведя восемь сезонов в клубе, четыре из них в молодежных командах и четыре играя за «Барсу Б» в испанских низших лигах.

Еще один, кого связывают с возвращением в «Барсу», и никто бы не удивился, если бы это действительно произошло.

Найим...

... прямо с центра поля.

Да, он. Тот самый. Мохаммед Али Амар провел почти десятилетие в «Барсе» в молодости. Даже сыграл семь матчей за взрослую команду.

Гол Найима «Арсеналу»

Лучше всего его помнят на английских берегах как героя «Тоттенхэма» — больше из-за возмутительного гола, который он забил «Арсеналу», играя за Сарагосу в финале Кубка обладателей кубков 1995 года, чем за то, что он сделал на «Уайт Харт Лейн».

Ману Тригерос

Абсолютная легенда в «Вильярреале», где он сыграл более 477 игр, Тригерос провел один сезон в составе команды «Барселоны» для игроков до 18 лет в сезоне 2007–2008.

Ману Тригерос globallookpress.com

Он с трудом попал в команду и перешел в «Мурсию», прежде чем подписать контракт с «Вильярреалом» — изначально играя за команду C.

Затем он зарекомендовал себя как один из самых надежных полузащитников в Ла Лиге, помогая «Вильярреалу» выиграть Лигу Европы в 2021 году, и даже был связан с возвращением в «Барселону» в том же году.