Самые длинные контракты в истории футбола: от десятилетнего соглашения Денилсона до пожизненного Иньесты в «Барсе»

Эрлинг Холлан совсем недавно подписал новый контракт с «Манчестер Сити» на следующие девять с половиной лет. При желании норвежец сможет играть за «горожан» почти до конца карьеры.

Точные цифры, связанные с контрактом, не разглашаются, но, по некоторым данным, это, возможно самый выгодный в финансовом плане договор в истории футбола.

Холанн, забивший 111 голов в 126 матчах за «Ман Сити», не первый футболист, который может в итоге пожалеть о подписании такого длительного соглашения. И он вряд ли будет последним в этом плане.

ESPN вспоминает самые продолжительные контракты футболистов с европейскими клубами.

Ойхан Сансет, Дани Вивиан («Атлетик» Бильбао)

Продолжительность контрактов: 8 лет

«Атлетик» любит предлагать долгосрочные контракты, учитывая, что их трансферная политика позволяет подписывать только игроков, связанных со Страной Басков.

Сансет и Вивиан входят в список ключевых игроков текущего состава и, похоже, действительно заслужили контракты до 2023 года.

Сеск Фабрегас («Арсенал»)

Продолжительность контракта: 8 лет

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Фабрегас подписал восьмилетний контракт с «Арсеналом» в 2006 году. Арсен Венгер решил, что будет строить новую команду вокруг талантливого испанского полузащитника.

На тот момент Фабрегасу было 19 лет. Он провел пять отличных лет в «Арсенале», прежде чем вернуться в «Барселону» в 2011 году. Уже позже стало ясно, что Сеску не стоило покидать Лондон. В «Барсе» он оказался в тени Лионеля Месс и остальных звезд.

Михаил Мудрик («Челси»)

Продолжительность контракта: 8,5 лет

Михаил Мудрик globallookpress.com

Девять из двенадцати среди самых длинных действующих контрактов в мировом футболе принадлежат игрокам «Челси».

«Арсенал» купил Мудрика в январе 2023-го у донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро (еще 30 миллионов «горняки» могут получить в виде бонусов).

Изначально украинский вингер был нацелен на переход в «Арсенал», но быстро передумал, когда узнал, что «Челси» предлагает ему выгодный контракт на восемь с половиной лет.

К сожалению, Мудрику не удалось оправдать столь внушительную трансферную сумму. Боле того, в декабре стало известно, что украинец провалил допинг-тест и рискует нарваться на длительную дисквалификацию.

Энцо Фернандес, Коул Палмер, Николас Джексон («Челси»)

Продолжительность контрактов: 9 лет

Коул Палмер globallookpress.com

«Челси» приложил серьезные усилия, чтобы переманить Палмера из «Манчестер Сити» летом 2023 года. В итоге молодой англичанин получил от «синих» семилетний контракт.

Палмер быстро завоевал симпатии болельщиков «Челси», забив 25 мячей в дебютном сезоне на «Стэмфорд Бридж». «Челси» после этого моментально продлил соглашение с Коулом до 2033 года.

Фернандес перешел в «Челси» вскоре после чемпионата мира в Катаре, на котором он помог Аргентине выиграть кубок. Лондонский клуб заплатил за Энцо 121 миллион евро, при этом подписав с игроком контракт до лета 2031 года.

Справедливо сказать, что аргентинец начал свою карьеру на «Стэмфорд Бридж» не столь ярко, как ожидалось, учитывая его статус пятого самого дорогого игрока в истории футбола. Однако с тех пор он добился существенного прогресса.

То же самое можно сказать и про Джексона, с которым изначально заключили соглашение на восемь лет, к которым добавили еще два года.

Среди других игроков «Челси» с контрактными обязательствами на семь лет и более можно также выделить Педро Нето, Ренату Вейгу, Мойсеса Кайседо, Филипа Йоргенсена и Аарона Ансельмино.

Лионель Месси («Барселона»)

Продолжительность контракта: 9 лет

Лионель Месси globallookpress.com

Месси заключил девять разных контрактов за время своего пребывания в «Барселоне». Но самым длинным стало девятилетнее соглашение, подписанное в сентябре 2005 года, всего через несколько месяцев после его дебюта в основной команде.

Контракт действовал до 2014 года, при этом Месси стал зарабатывать в два раза больше. Впоследствии «Барселона» получила от будущей легенды значительно больше, чем заплатила.

Сауль Ньигес, Коке («Атлетико» Мадрид)

Продолжительность контрактов: 9 лет

После того как Сауль стал ключевой фигурой в полузащите «Атлетико Мадрид», в 2017 году клуб подписал с ним крупный девятилетний контракт. Однако вскоре его отношения с главным тренером Диего Симеоне испортились, и Сауль был отправлен в аренду в «Челси». Сейчас он играет в «Севилье», где в ближайшие месяцы, вероятно, подпишет постоянный контракт.

В то же время его партнер по полузащите Коке подписал контракт до 2024 года, а затем воспользовался опцией продления до 2025-го. Сейчас 33-летний игрок все еще выступает за «Атлетико», и для него это решение оказалось успешным.

Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао)

Продолжительность контракта: 9 лет

Иньяки Уильямс globallookpress.com

Еще один игрок Ла Лиги, подписавший девятилетний контракт. Уильямс заключил долгосрочное соглашение с «Атлетиком» в 2019 году. По всей видимости, Иньяки решил играть за клуб из Бильбао до конца карьеры.

Скажем так: любой клуб, который захочет переманить Уильямса из Бильбао, теперь должен будет выложить внушительные 135 миллионов евро, чтобы активировать его опцию выкупа.

Денилсон («Бетис»)

Продолжительность контракта: 10 лет

Денилсон globallookpress.com

Трансфре Денилсона в «Бетис» был предвестником мегасделок, которые мы регулярно наблюдаем сегодня. Бразилец стал самым дорогим футболистом мира, когда клуб из Севильи заплатил за него 30 миллионов после чемпионата мира 1998 года.

Талантливый бразильский вингер подписал с «Бетисом» огромный десятилетний контракт, но в итоге не смог оправдать ожиданий, так и не сумев заиграть на высоком уровне.

Через шесть лет Денилсон покинул Ла Лигу и перешел в «Бордо», где тоже не показал ничего выдающегося.

Андрес Иньеста («Барселона»)

Пожизненный контракт

Андрес Иньеста globallookpress.com

В октябре 2017 года «Барселона» предложила Иньесте пожизненный контракт, надеясь на то, что он будет играть на «Камп Ноу» до конца карьеры.

Однако уже через шесть месяцев Андрес отправился в японский клуб «Виссел Кобе». «Барселона» же осталась в раздумьях: не принял ли Иньеста их предложение за символический жест.

Икер Касильяс, Рауль Гонсалес («Реал» Мадрид)

Пожизненные контракты

В 2008 году «Реал» предложил Касильясу и Раулю играть на «Сантьяго Бернабеу» до конца карьеры.

В итоге Икер заключил девятилетнее соглашение, а Рауль, которому на тот момент было 30 лет, продлил действующий контракт еще на год.

В обоих случаях контракт предусматривал продление еще на год, если игроки проведут не менее 30 матчей за сезон.

Рауль и Касильяс провели в «Реале» лучшие годы карьеры. Тем не менее, оба покинули «Королевский клуб» задолго до завершения своих «пожизненных» контрактов.

Касильяс потом играл за «Порту», а Рауль провел отличные несколько лет в немецком «Шальке». Красивый жест «Мадрида» оказался бессмысленным.