Следующий клуб Неймара: воссоединение с Месси в «Интер Майами», возвращение домой или переход в «Арсенал»

Бывшему нападающему «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Неймару вскоре предстоит принять судьбоносное решение о своем будущем. Уже все знают, что бразилец больше не нужен саудовскому «Аль-Хилялю»

«Я знаю, что это будет мой последний чемпионат мира, мой последний шанс, и я сделаю всё, чтобы сыграть там», — сказал Неймар в одном из недавних интервью.

Сборная Бразилии действительно страдает без Неймара в квалификации ЧМ-2026, занимая лишь пятое место и отставая от Аргентины на семь очков.

Неймар принял участие в первых четырех матчах текущего отбора, сделав в них пять результативных действий.

К сожалению, 17 октября 2023 года Неймар получил разрыв передней крестообразной связки и мениска левого колена во время ужасного матча против Уругвая (0:2). С тех пор он пока ни разу не играл за национальную команду.

Несколько месяцев назад вернулся в состав «Аль-Хиляля», но уже во втором матче снова получил травму — на этот раз у него разрыв подколенного сухожилия. Ожидается, что в ближайшее время бразилец снова будет готов выйти на поле. Но вероятность продления контракта с чемпионом Саудовской Аравии близится к нулю.

Летом Неймар покинет Ближний Восток. Несмотря на постоянные травмы, у него все равно не было и нет проблем с предложениями. GOAL рассматривает шесть возможных вариантов для бразильской звезды.

«Интер Майами»

«Играть снова с Месси и Суаресом было бы невероятно. Они мои друзья. Мы до сих пор общаемся. Было бы интересно возродить это трио», — сказал Неймар в интервью CNN, отвечая на вопрос о возможном переходе в «Интер Майами».

Неймар, Месси и Суарес составили знаменитое трио MSNв «Барселоне», забив в период с 2014 по 2017 год 253 гола и завоевав семь трофеев. Удовольствие от их игры получала вся Европа.

Неймар и Лионель Месси globallookpress.com

Неймар прав: было бы «невероятно» увидеть их воссоединение во Флориде. Он мог бы стать последним звеном в цепочке бывших звезд «Барселоны» в «Интер Майами», среди которых уже есть Жорди Альба, Серджи Бускетс и Хавьер Маскерано, не так давно занявший пост главного тренера.

Возможно, с Неймаром «Интер Майами» сможет осуществить свою мечту и стать лучшей командой МЛС.

Маскерано на прошлой неделе назвал этот переход «невозможным» из-за финансовых правил МЛС. Однако лига недавно объявила о новом механизме, позволяющем клубам привлекать дополнительные средства через внутренние трансферы. Это значит, что «Интер Майами» при большом желании все-таки сможет найти способ подписать еще одного звездного игрока.

Теперь этот трансфер уже не кажется нереальным.«Мы амбициозны. Если появится шанс подписать игрока уровня Неймара, мы не будем колебаться», — заявил владелец клуба Хорхе Мас.

Возможно, воссоединение со старыми друзьями станет именно тем, что нужно Неймару.

«Чикаго Файр»

МЛС действительно выглядит наиболее реалистичным вариантом для Неймара на данный момент. Но далеко не факт, что бразилец перейдет в «Интер Майами».

По некоторым данным ESPN, три американских клуба уже ведут предварительные переговоры о трансфере бразильской звезды. Известно, что одним из претендентов является «Чикаго Файр».

Неймар globallookpress.com

Журналист Foot Mercato Санти Ауна первым сообщил об интересе «Чикаго Файр» и добавил, что американцы предложили Неймару двухлетний контракт. Если не получится перейти в «Интер Майами», «Чикаго» может стать лучшим выбором.

Опыт выступлений в МЛС может оказаться полезным для Неймара в контексте предстоящего чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Чикаго Файр» после 2012 года лишь однажды играл в плей-офф, но после назначения Грегга Берхалтера на пост главного тренера ожидания значительно выросли. Подписание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии стало бы серьезной заявкой на успех.

«Сантос»

Следующий вариант — самый романтичный. Неймар впервые заявил о себе именно в «Сантосе», дебютировав в составе первой команды бразильского клуба всего лишь в 17 лет.

Он быстро стал героем «Сантоса», особенно благодаря триумфальному походу клуба в Кубке Либертадорес в 2011 году. Некоторые даже называли его наследником Пеле.

Неймар в «Саносе» globallookpress.com

Возвращение Неймара стало бы колоссальным событием для «Сантоса», который всё еще приходит в себя после того, как в 2023 году впервые в своей истории вылетел из элитного бразильского дивизиона.

Президент клуба Марсело Тейшейра заявил, что готов предложить Неймару «конкретный проект», а исполнительный директор Марсио Калвес добавил, что вероятность возвращения воспитанника академии составляет «60 процентов».

В 2023 году Неймар заявил, что однажды вернется в «Сантос». Похоже, этот день становится всё ближе, поскольку после возвращения в Серию А клуб теперь в более выгодной финансовой ситуации для того, чтобы соответствовать зарплатным ожиданиям звезды.

«Фламенго»

«Сантос» — не единственный бразильский клуб, в котором может оказаться Неймар.

Еще в 2016 году, после благотворительного матча, организованного легендой Бразилии Зико, Неймар заявил: «Для меня было бы огромной честью играть за "Фламенго" на "Маракане". Это клуб, за который я бы с удовольствием поиграл».

Прошлым летом Неймар даже позировал в футболке «Фламенго» на фото в социальных сетях, что вызвало волну обсуждений.

Ней мог бы стать заменой для Габриэля Барбозы, который уже покинул «Фламенго» и перешел в «Крузейро». На данный момент «Фламенго» обладает большими финансовыми ресурсами, чем «Сантос», и является серьезным претендентом на все главные трофеи Южной Америки.

Бывший президент клуба Родольфо Ландим также подогрел слухи: «Мечтать не вредно, правда? Я считаю, что Неймар — совершенно исключительный игрок, лучший в мире».

Этот вариант кажется вполне реальным, но остается вопрос, выберет ли Неймар «Фламенго» вместо «Сантоса», если оба клуба сделают официальные предложения.

«Барселона»

В октябре в каталонских СМИ появилась информация о том, что «Барселона» рассматривает возможность сенсационного возвращения Неймара в конце сезона. Правда, там было одно важное уточнение: сине-гранатовые подпишут бразильца только в том случае, если не смог приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который должен стать долгосрочной заменой для Роберта Левандовского.

Неймар globallookpress.com

Финансовые проблемы «Барселоны» никуда не исчезли, поэтому маловероятно, что клуб сможет позволить себе трансфер норвежского нападающего.

Между тем, за Неймара этим летом не надо будет платить. Его возвращение в команду было бы легким благодаря давнему знакомству с клубом.

Однако трудно представить Неймара в стартовом составе «Барсы» под руководством Ханси Флика. Рафинья и Ламин Ямаль демонстрируют великолепную игру на флангах, и исключать одного из них ради физически угасающего Неймара не имеет смысла. Он мог бы сыграть роль «ложной девятки», но это также шло бы вразрез с предпочтительной тактикой Флика. Поэтому маловероятно, что такой переход состоится.

«Арсенал»?!

Да, такой переход кажется абсолютно безумной идеей. Зачем «Арсеналу» ломать свою структуру зарплат ради игрока, которому в феврале исполнится 33 года и который последний пять лет постоянно страдал из-за травм?

Неймар globallookpress.com

Безусловно, это было бы огромным риском. Но бывший «непобедимый» из «Арсенала» Жилберто Силва считает, что такой шаг может окупиться десятикратно.

«Я бы хотел увидеть Неймара в Премьер-лиге с "Арсеналом". Это было бы интересно, это точно. Это принесло бы радость болельщикам и принесло пользу Премьер-лиге. Посмотрим. Нельзя сказать, что его переход в "Арсенал" невозможен. Почему бы и нет?», — считает Жилберто Силва.

Промоутер Фрэнк Уоррен, организатор боксерских поединков, подлил масла в огонь, когда встретился с Неймаром у ринга во время объединительного боя в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в Эр-Рияде в октябре.

«Вот этот парень. Он едет в Англию. Он будет играть за Арсенал», — то ли шутил, то ли говорил вполне серьезно Уоррен. Неймар выглядел слегка озадаченным и неловко засмеялся, но в футболе и не такие странности происходили.

«Арсеналу» однозначно нужен еще один сильный нападающий. Как ни странно, подписание Неймара может оказаться большой удачей для лондонского клуба.