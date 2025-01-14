Новый Маркиньос для европейских топ-клубов. Почему Витор Рейс стал целью «Ман Сити» и «Реала»

Элегантному центральному защитнику Витору Рейсу всего лишь 19 лет, но в его переходе заинтересованы почти все европейские гранды, включая «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Существует ли сейчас в мировом футболе клуб с более продуктивной молодежной академией, чем у «Палмейраса»? В октябре 2022 года в составе первой команды клуба из Сан-Паулу дебютировал, которому за пару месяцев до этого исполнилось лишь 16 лет. Вскоре «Реал» выкупил права на талантливого бразильца за 48 миллионов евро.

Летом прошлого года «Вест Хэм» заплатил 19 миллионов фунтов за Луиса Гильерме (18 лет), а «Челси» отдал 28 миллионов за Эстевана Виллиана (17 лет), который присоединится к команде летом 2025 года.

Скорее всего, через полгода в Англию переедет еще один воспитанник «Палмейраса». «Манчестер Сити» нацелен на приобретение Витора Рейса, которому пару дней назад исполнилось 19 лет. Помимо «горожан», на игрока также претендуют «Арсенал» и «Реал», ставший специалистом по привлечению лучших молодых игроков из «Бразилии».

GOAL рассказывает всё, что нужно знать о Рейсе, которого уже сравнивают с некоторыми звездами сборной Бразилии.

Путь к успеху

Рейс начал свою карьеру в академии R10, созданной бывшим игроком сборной Бразилии Робиньо, а в 2016 году, когда ему было всего 10 лет, его пригласили в «Палмейрас».

Молодой центральный защитник быстро продвигался по юношеским командам клуба из Сан-Паулу, часто играя в одном составе с такими талантами, как Эндрик, Гильерме и Эстеван. Уже тогда начали отмечать его лидерские качества.

Витор Рейс globallookpress.com

В ноябре 2022 года Рейс подписал свой первый профессиональный контракт с «Палмейрас» после выдающегося сезона в составе юношеской команды, с которой выиграл Кубок Бразилии, чемпионат Паулисты и чемпионат Бразилии.

«Я нахожусь в этом клубе с 2016 года, и он стал моим домом. Я пережил невероятные моменты и буду продолжать радовать семью "Палмейрас" и работать, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере», — написал в Рейс своих соцсетях.

Большой прорыв

Уже будучи капитаном молодежных команд «Палмейрас» и сборной Бразилии до 17 лет, Рейса считали будущей звездой клуба и ожидали его дебюта в сезоне-2024 в бразильской Серии А.

После регулярных тренировок с первой командой в конце июня Витор впервые сыграл на профессиональном уровне, выйдя на замену в конце матча против «Форталезы» (0:3). Рейс провел на поле всего 15 минут, но тренер Абел Феррейра уже тогда был впечатлен способностями и хладнокровием молодого игрока.

Витор Рейс globallookpress.com

Из-за отсутствия ряда основных игроков, включая капитана команды Густаво Гомеса, который был в расположении сборной Парагвая на Кубке Америки, Феррейра выпустил Рейса в стартовом составе на матч против «Коринтианса» (2:0).

Рейс блестяще провел матч в паре с еще одним воспитанником академии Кайки Навесом. В итоге Витор был признан игроком матча, забив гол после подачи Рафаэля Вейги с углового.

«Это невероятно! Я буду рассказывать эту историю всю оставшуюся жизнь!», — сиял Рейс после игры.

Текущая ситуация

В сентябре Рейсу пришлось пропустить несколько недель из-за мышечного повреждения. Однако ближе к завершению сезона он снова вернулся в стартовый состав.

В итоге в своем дебютном сезоне на профессиональном уровне Витор провел 18 матчей в чемпионате Бразилии.

Вскоре после этого «Палмейрас» оперативно продлил контракт с талантливым защитником до декабря 2028 года и увеличил сумму отступных до 100 миллионов евро.

Сейчас Рейса называют одним из ключевых игроков лучшей защитной линии в Бразилии. Многие эксперты уверены, что это лишь вопрос времени, когда он станет важной частью национальной сборной.

Сильные стороны

Для своего возраста Рейс уже достаточно опытный и уверенный защитник, который не стесняется руководить обороной. Его главной отличительной чертой является потрясающее чтение игры. Кроме того, он практически никогда не оказывается вне позиции.

Витор Рейс globallookpress.com

Уже сейчас Рейс выглядит как будущий капитан сборной Бразилии благодаря тому, как он вдохновляет партнеров по команде. Обнадеживает и то, что он осознает, что ему еще есть над чем работать.

«Я много слушаю, что говорят более опытные игроки. И моя семья всегда дает мне много советов», — признался Рейс.

В общем, это талантливый молодой человек с правильным взглядом на жизнь.

Возможности для развития

Рейса сложно назвать физически одаренным центральным защитником — сейчас его рост составляет 185 см. При этом у него довольно хрупкое телосложение.

Если Витор переедет в Англию, ему определенно придется набрать мышечную массу, так как сейчас он явно не готов к жесткому стилю игры Премьер-лиги.

Тем не менее, стоит помнить, что Рейсу всего 19 лет, и у него есть достаточно времени для развития как в физическом, так и в ментальном плане. Как он сам сказал: «Когда разум силен, все остальное тоже будет сильным».

Рейс — новый Маркиньос?

Как центральный защитник, демонстрирующий исключительное спокойствие и лидерские качества, а также уверенную игру с мячом, Рейс практически неизбежно сравнивают с его соотечественником Маркиньосом.

Маркиньос globallookpress.com

Еще менее удивительно, что Витора, по его собственному признанию, всегда вдохновляла игра капитана «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии.

«Я всегда восхищался Маркиньосом. Меня вдохновляет его отношение к делу на поле и за его пределами», — признался Рейс.

Тем не менее, Рейс также отметил, что многому научился у своих партнеров по обороне в «Палмейрасе».

«Когда я был ребенком, я часто смотрел не только игры Маркиньоса, но и Тиаго Силвы. Однако по мере моего прогресса я понял, что мне не нужно искать примеры далеко: у нас есть Мурило, Гомес и Навес. Благодаря им я понял, что нужно делать, чтобы стать топовым центральным защитником», — добавил Рейс.

Что дальше?

Ближайшая цель Рейса — стать основным игроком «Палмейраса». Он уже восемь лет в клубе и, завоевав множество титулов на молодежном уровне, теперь стремится выиграть трофеи с основной командой.

«Каждый хочет играть в Европе, но мои мысли на 100% с "Палмейрасом". Я ни о чем другом не думаю. Я хочу выиграть Бразилейрао. Сейчас не нужно задумываться о будущем», — сказал Витор в одном из недавних интервью.

Витор Рейс и Эстеван globallookpress.com

Однако, несмотря на ранние продажи таких игроков, как Эндрик, Гильерме и Эстеван, которые демонстрируют готовность «Палмейраса» к сделкам при подходящей цене, в клубе, как сообщается, намерены удерживать своего нового талантливого воспитанника хотя бы до клубного чемпионата мира 2025 года.

Безусловно, крупные европейские клубы продолжают следить за Рейсом. После предыдущего интереса со стороны «Арсенала» и «Реала» теперь, похоже, наступила очередь «Манчестер Сити», который, по сообщениям, предложили 33 миллиона фунтов за игрока, который несомненно укрепит защиту команды Пепа Гвардиолы, пострадавшую от травм.

Окажется ли Рейс на «Этихаде» до закрытия январского трансферного окна, пока неясно. Но создается ощущение, что вопрос лишь в том, когда он станет очередным талантом, переехавшим в Европу вслед за другими выпускниками бесконечно продуктивной академии «Палмейраса».