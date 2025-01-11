Страсти по Хвиче. Будущее Кварацхелии неопределенно, но «Наполи» будет играть жестко

Мысли обращаются к родителям, которые назвали своего ребенка Даниэле Хвича в год последнего скудетто «Наполи», когда они листали местные газеты и читали о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен». Неаполь — это капризный город даже в лучшие времена, который любит, как никто другой, и который не слишком любит, когда его обманывают.

В прошлую пятницу угрюмый Антонио Конте появился в траурном черном худи на своей еженедельной пресс-конференции. Его спросили о статусе товарища по команде и напарника Кварацхелии Маттео Политано. Сможет ли он сыграть против «Фиорентины» на следующий день? «Нет», — сказал Конте. «Допустим, что прошла неделя с…» Он сделал паузу, наклонил голову и сделал жест раздраженной беспомощности. «Допустим, что прошла неделя с несколькими неудачами. (Политано) не единственная потеря, потому что Кварацхелия тоже недоступен… Так что… вот… я дал вам дополнительную информацию».

Насколько важна эта дополнительная информация, было не сразу понятно. В фильме «Партенопея» оскароносный режиссер Паоло Соррентино задается вопросом о сути своего родного города: насколько Неаполь — это тайна, насколько это трюк? Что здесь происходило?

Кварацхелия пропустил победу в Удине в середине декабря, где в мае 2023 года было памятно завоевано третье скудетто клуба. После этого успеха грузинский нападающий был назван самым ценным игроком Серии А. «Наполи» потребовалось 33 года, чтобы снова стать чемпионами. Кварацхелии нужен был всего один, и он провел лучший дебютный сезон среди всех футболистов чемпионатов Италии со времен Кака в «Милане» в 2003 году.

Тогда его часто лупили по лодыжкам, и с тех пор ему доставалось не меньше, так что травма, даже для такого выносливого игрока, как Кварацхелия, не стала неожиданностью. Предполагалось, что он получил удар по ногам, а не услышал стук от «ПСЖ» и «Ливерпуля» в дверь своего дома в районе Поццуоли в Неаполе. В четверг, 9 екабря, неопределенное будущее Квартасхелии взорвалось, и город снова стал таким же взрывоопасным, как вечеринка в канун Нового года в районе залива.

У 23-летнего игрока осталось два с половиной года по контракту, который он подписал как относительно неизвестный игрок из батумского «Динамо», грузинского клуба, в который он ненадолго перешел после ухода из казанского «Рубина», случившегося после начала событий в Украине. Сделка, которую Кварацхелия подписал в то время, отражала его неясный профиль игрока.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Сообщается, что это давало ему право на около 1,8 млн евро в год — зарплату, которую «Наполи» был готов повысить в качестве вознаграждения за его роль в завоевании титула и превращения в одного из лучших фланговых игроков в мировом футболе. Но переговоры затянулись и оказались медленнее, чем один из трехколесных Piaggio Ape, доставляющих фрукты и овощи в испанский квартал.

Тем временем игрок по прозвищу Кварадона видел, как периферийные игроки, такие как центральный защитник Рафа Марин, подписанный из «Кастильи» мадридского «Реала», и избыточный в плане требований Майкл Фолоруншо, который провел прошлый сезон в аренде в «Вероне», зарабатывали столько же денег, сколько и он.

Летом агент Кварацхелии Мамука Джугели и отец игрока Бадри агитировали за переход. «Наполи» переживал год, в котором они сменили трех тренеров и вообще не попали в еврокубки, не только не сумев защитить свой титул, но и заняв непредвиденное и исторически неудачное 10-е место.

«Мы хотим покинуть "Наполи", но ждем окончания Евро-2024», — сказал Джугели Imedia. «Наша приоритетная задача — перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов».

Назначение Конте не изменило его решения. «С Конте у "Наполи", несомненно, большие планы», — добавил он. «Я уверен, что они пройдут квалификацию в следующем году и снова будут бороться за титул. Но это не значит, что Кварацхелия хочет остаться. Хуже всего, если он останется в "Наполи". Хвича потеряет год... Мы обеспокоены».

В конце концов, случилось худшее. Конте хотел, чтобы «Наполи» сохранили капитана Джованни Ди Лоренцо, находящегося под огнем критики, а также Кварацхелию. Однако он не возражал против готовности продать Виктора Осимхена, игрока, который был так же откровенен, как Кварацхелия робок. Но эта продажа тоже не состоялась. В «Наполи» думали, что у них есть сделка с «Аль-Ахли» по Осимхену, но она провалилась. «Челси» не был готов заплатить запрашиваемую цену, и когда трансферное окно в Западной Европе закрылось, Осимхен рисковал провести сезон в забвении. Пока, конечно, «Галатасарай» не предложил взять его в аренду.

Сообщалось, что условием перехода было то, что Осимхен продлит свой контракт еще на один год в «Наполи» и сбросит часы на ноль в своей контрактной жизни, так что следующее лето фактически будет таким же, как и прошлое лето, его теоретически защищенная стоимость (хотя то, что игрок отправился в Турцию в расцвете сил — Осимхену тогда было 25 — несомненно, повлияет на восприятие нигерийского нападающего, независимо от его статистики в 10 голов в 12 матчах в Суперлиге).

Аурелио Де Лаурентис globallookpress.com

Дело Осимхена было приведено в пример неэффективного управления со всех сторон. И все же оно стало еще одним напоминанием о том, как трудно игрокам покинуть «Наполи» на своих условиях. Владелец Аурелио Де Лаурентис не позволит агентам или спортивным директорам помыкать им, пытаясь увести одного из своих лучших игроков со стадиона «Диего Армандо Марадона».

«Челси» годами пытался подписать Калиду Кулибали, но постоянно отказывался из-за цены. «Наполи» отпустил его только тогда, когда ему было за 30, и новые владельцы, Тодд Боэли и Clearlake Capital, не смутились, заплатив 41,9 млн евро, что является рекордом для центрального защитника в этой возрастной группе. В других случаях, его партнеры по клубу, легенды Лоренцо Инсинье, местный парень, и Дрис Мертенс, лучший бомбардир «Наполи» всех времен и самый любимый игрок после Марадоны, неоднократно видели, как отклонялись предложения об их покупке, а параллельные переговоры о новых контрактах заходили в тупик из-за непреодолимых разногласий в оценке. Оба в конечном итоге ушли, в свои тридцать, бесплатно, когда их лучшие дни были позади.

Некоторые смотрели на «Наполи» и задавались вопросом, не должны ли они быть такими бескомпромиссными. Однако Де Лаурентис может себе это позволить. Он жестко управляет своим судном, регулярно получая прибыль. У него также есть опыт получения того, чего он хочет. ПСЖ заплатил большие деньги за Эсекьеля Лавесси и Эдинсона Кавани.

Пункты об отступных, которые Де Лаурентис заставляет игроков подписывать — чаще всего обманом — часто выглядят нереалистичными. Но «Ювентус», набитый деньгами, которые «Манчестер Юнайтед» заплатил за Поля Погба, активировал один за 90 млн евро, чтобы подписать Гонсало Игуаина в 2016 году. Создается впечатление, что тот, кто захочет купить Кварацхелию, не получит выгодной сделки от Де Лаурентиса. Вот, например, как клуб ответил окружению игрока летом: «Не агенты или отцы решают будущее игрока по контракту с "Наполи", а клуб "Наполи". Конец истории».

Совсем недавно Де Лаурентис сказал Sky Italia: «Игроки здесь, с нами в Неаполе, останутся так долго, как мы пожелаем. А должен ли (Квара) уйти? Есть прецедент. Мы никогда не делали из этого проблемы. Важно уважать желания игроков, а они должны уважать наши инвестиции».

Кстати, Кварацхелиа обошелся «Наполи» всего в 13,3 млн евро два с половиной года назад. Его тогдашняя стоимость теперь ничтожна, а это значит, что любой возможный гонорар за трансфер будет представлять собой чистую прибыль. Это не несущественная деталь. Хотя «Наполи» стабильно хорошо управляется, в прошлом сезоне они не смогли пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Де Лаурентис ответил на это тем, что нанял дорогого тренера и потратил 150 млн евро на Ромелу Лукаку, Скотта Мактоминея, Давида Нереса, Алессандро Буонджорно и Билли Гилмора, предположительно в ожидании неожиданной удачи от продажи Осимхена, продажи, которая так и не состоялась.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

После смены схемы с 3-4-2-1 на 4-2-3-1 для размещения Квары гибкий синьор Конте нашел способы победить без своего лучшего игрока. «Наполи» выиграл во Флоренции на прошлых выходных, где они когда-то упустили свои шансы на победу в чемпионате при Маурицио Сарри. Всеобъемлющая победа со счетом 3:0, казалось, затерялась в суматохе игровой недели, когда царило римское дерби, а Суперкубок Италии в Саудовской Аравии подал пример захватывающего футбола. Это означало, что «Наполи», идущий к вершине, остался незамеченным. То, что они сделали в отсутствие травмированных Буонджорно и Политано, не говоря уже о Кваре, должно было привлечь больше внимания.

Это была демонстрация силы. После серии кратких и не слишком удачных выходов на замену в начале сезона Нерес теперь регулярно выходит в стартовом составе, забив восемь голов всего за 735 минут. Это столько же, сколько и у Квары, только грузину потребовалось 1178 минут, чтобы достичь этого результата. Любой, кто наблюдал за Кварой последние два года, знает, насколько он хорош, поэтому когда выдвигается аргумент, что его новый партнер по команде уже лучше него, к этому нужно относиться с долей скепсиса.

Для справки, синдром второго сезона для Кварацхелии в необъяснимо плохой и раздробленной команде «Наполи» все равно закончился тем, что он забил «разочаровывающие» 11 голов и отдал девять результативных передач.

Расхваливая своего бывшего игрока и то, на кого он похож, Лучано Спаллетти в типично многословной манере разглагольствовал, прежде чем, наконец, остановиться на другом своем бывшем. «У него есть эта чувствительность, когда он демонстрирует дриблинг, в том, как он ласкает мяч и обманывает соперников, из-за чего против него так трудно защищаться... Может быть... Момо Салах — один из игроков, который обладал этим качеством в ограниченном пространстве и такой же точностью завершения, способностью сохранять спокойствие и не чувствовать давления. (Квара) — тихий мальчик и исключительный игрок, которого определенно ждет большое будущее».

Однако, где именно это будет, еще предстоит увидеть.