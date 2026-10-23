23 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Монца». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» привычно обитает в середняках. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Торино» на три очка отстает от еврозоны. Команда отличилась 10 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, по всем статьям переиграв «Парму» — 3:0.
До того «Торино» нанес поражение «Удинезе» — 2:1, а вот поединок с «Болоньей» завершился паритетом — 1:1. Команда не проигрывала в трех последних поединках.
Состояние команды: «Торино» ныне находится на моральном подъёме, и в нынешнем сезоне, похоже, поборется за выход в еврокубки.
При этом «Торино» имеет вполне приличный по именам состав. В двух своих последних матчах команда победила. А вот из Кубка Италии «быки» вылетели, причем как раз от «Монцы» — 0:1. Чем не повод дать реванш?!
Наверняка «быки» будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент явно не преуспевает в плане надежности собственных тылов.
«Монца»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 14-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Монца» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 13 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром крепкому «Кальяри» — 4:0.
До того «Монца» вчистую уступила «Лацио» — 1:3, а вот чуть раньше переиграла «Сассуоло» — 2:1. Команда в четырех гостевых матчах добыла всего одно очко.
Состояние команды: «Монца» ныне пребывает на эмоциональном подъёме, к тому же мечтает сохранить место в элите.
При этом «Монца» уступила в двух своих последних выездных поединках. В кадровом аспекте команда выглядит скромно, но последние успехи говорят о том, что она на верном пути. Победа над «Кальяри» получилась уж чересчур яркой!
Наверняка команда постарается отдалиться от опасной зоны на как можно большее расстояние. Вот только пропускает она в среднем два мяча за матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Торино» фаворитом с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа «Монцы» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
Прогноз: «Торино» в последних матчах выглядел мощно, к тому же «Монца» имеет ненадежные тылы.
Ставка: Победа «Торино» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Торино» победил в двух последних матчах
- «Монца» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Монца» в четырех выездных матчах добыла всего одно очко
- «Торино» в среднем забивает больше гола за матч
- «Монца» уступила в двух последних выездных поединках