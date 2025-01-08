Осимхен, Мактоминей и еще 13 лучших трансферов первой части европейского сезона 2024/25

С окончанием 2024 года и пересечением экватора футбольного сезона настало время подвести итоги и поразмышлять.

Интригующие сюжетные линии, захватывающие титульные гонки и напряженные битвы за выживание начинают вырисовываться по всей Европе, причем старые и новые лица играют главные роли в успехах и неудачах своих клубов.

Но кто из летних новичков на континенте оказал наибольшее и самое неожиданное влияние на результаты своих новых работодателей?

Goal рассматривает 15 лучших приобретений европейского сезона 2024-25 на данный момент. Среди них были и неожиданные сделки, а другие были обновлены в новых условиях и, что интересно, наблюдается явный недостаток представительства английской Премьер-лиги.

15. Айосе Перес («Вильярреал») — 4 млн евро

Айосе Перес globallookpress.com

Очередной забытый бывший игрок Премьер-лиги, Айосе Перес, переживает вторую молодость после возвращения в Испанию в 2023 году, сначала присоединившись к «Бетису», а затем вернувшись в «Вильярреал» летом после своего пребывания в «Ньюкасле» и «Лестере» в Англии.

Несмотря на то, что у него было немало проблем с травмами, Айосе уже записал на свой счет 13 голевых действий в 14 матчах за свой новый клуб, причем пять его собственных голов были забиты в период с конца августа по сентябрь. Он на пути к одному из своих лучших сезонов, если сможет оставаться в форме.

14. Мейсон Гринвуд («Марсель») — 31,6 млн евро

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Трансфер, который погряз в скандалах и разделил фанатов «Марселя» из-за выдвинутых против Мейсона Гринвуда обвинений в попытке изнасилования, контролирующем и принуждающем поведении и нападении, которые были сняты в 2023 году.

Форвард окончательно разорвал связи с «Манчестер Юнайтед» в июле после сезонной аренды в «Хетафе», и он быстро взялся за дело во Франции, где его встретили как героя, в то время как он продолжал восстанавливать свою футбольную карьеру за рубежом. Англичанин забил 11 голов в 16 матчах на данный момент.

13. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») — 14 млн евро

Никола Миленкович globallookpress.com

Наверняка, это не тот игрок, которого вы бы выбрали в качестве лучшего подписания сезона перед первым туром, но Никола Миленкович, которого давно связывали с переездом в Англию, преуспел в «Ноттингем Форест».

Бывший центральный защитник «Фиорентины» стал частью стойкой линии защиты «Фореста», которая стала основой их шокирующего взлета в четверку лучших, и даже недавно забил важные голы в двух матчах подряд против «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы».

12. Мойзе Кин («Фиорентина») — 13 млн евро

Мойзе Кин globallookpress.com

Ключевая часть неожиданного возрождения «Фиорентины» в этом сезоне, Мойзе Кин стал еще одним неожиданным хитом. Ему всего 24 года, и последний шаг в карьере нападающего привел его во Флоренцию.

В прошлом сезоне он не забил ни одного гола за «Ювентус», но в этом сезоне у Кина уже 15 голов в 23 матчах, он вновь обрел мастерство. В этот список входит победный хет-трик против «Вероны».

11. Юго Экитике («Айнтрахт» Франкфурт) — 16,5 млн евро

Юго Экитике globallookpress.com

Помните Юго Экитике? Человек, чей прорыв состоялся в качестве талантливого юноши в «Реймсе», возродился в франкфуртском «Айнтрахте» после неудачного периода в «Пари Сен-Жермен». Присоединившись к клубу в январе на правах аренды, летом он подписал постоянный контракт по сниженной цене.

Сейчас ему 22 года, и он выглядит способным реализовать свой значительный потенциал в Германии в качестве разносторонней атакующей угрозы, создавая и забивая голы (11 голов, шесть передач) в команде, которая находится на грани гонки за титул Бундеслиги.

10. Мохамед Амура («Вольфсбург») — аренда

Мохамед Амура globallookpress.com

Всегда рискованно брать нападающего из-за пределов так называемой «пятерки» европейских лиг, но после плодотворной кампании в Бельгии с «Юнион Сен-Жиллуазом» Мохамед Амура показывает, что он может играть на самом высоком уровне.

Алжирец подписал контракт с «Вольфсбургом» на первоначальную аренду с обязательством выкупа за 17 млн ​​евро, и немецкий клуб на данный момент будет очень доволен этой сделкой. Амура принял участие в 12 голах в 15 матчах, включая серию из пяти результативных передач в своих первых четырех играх Бундеслиги.

9. Давид де Хеа («Фиорентина») — бесплатно

Давид де Хеа globallookpress.com

Давид де Хеа вернулся в игру, и его затянувшийся на весь сезон отпуск, похоже, не принес ему никакого вреда. После того, как от него бесцеремонно отказался «Манчестер Юнайтед» в 2023 году, вратарь наконец присоединился к «Фиорентине» в качестве свободного агента летом.

После тяжелого старта Де Хеа стал ключевой фигурой в неожиданном подъеме «Фиалок» в турнирной таблице Серии А, сохранив ворота сухими шесть раз в 15 матчах и замечательно отразив два пенальти в одной игре в крупной победе над «Миланом» в октябре.

8. Скотт Мактоминей («Наполи») — 30 млн евро

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Еще один бывший игрок «Манчестер Юнайтед», преуспевающий вдали от «Олд Траффорд», Скотт Мактоминей стал частью растущего шотландского контингента в Италии и играет центральную роль в борьбе «Наполи» за титул.

Антонио Конте перевел полузащитника на более продвинутую позицию и пожинает плоды: 28-летний игрок забил важные голы в ворота «Интера» и «Торино» и неожиданно стал любимцем болельщиков.

7. Жоау Невеш («Пари Сен-Жермен») — 60 млн евро

Жоау Невеш globallookpress.com

После эры нападающих-суперзвезд, включая Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара, у «ПСЖ» появился неожиданный новый герой в лице молодого португальского полузащитника Жоау Невеша.

Французский гранд-клуб выдержал серьезную конкуренцию, в том числе со стороны «Манчестер Юнайтед», чтобы подписать 20-летнего игрока из «Бенфики» летом, но он доказал, что стоит каждой копейки из 60 млн евро потраченных на него, начав сезон с четырех результативных передач в двух матчах, а затем забив свой первый гол за клуб в ворота непримиримого соперника «Марселя», чем снискал расположение болельщиков.

6. Тим Кляйндинст («Боруссия» Мёнхенгладбах) — 7 млн евро

Тим Кляйндинст globallookpress.com

Одно из менее известных имен в этом списке, Тим Кляйндинст стал открытием для менхенгладбахской «Боруссии», перейдя из «Хайденхайма» всего за 7 млн евро и заработав первый вызов в сборную Германии в солидном возрасте 29 лет.

Высокий нападающий принял участие в 14 голах в 15 матчах лиги, включая дубль против своего бывшего клуба и замечательный хет-трик голевых передач против бременского «Вердера». Очень хитрый ход для «Гладбаха».

5. Матео Ретеги («Аталанта») — 28 млн евро

Матео Ретеги globallookpress.com

Увлекательная история родившегося в Аргентине игрока сборной Италии Матео Ретеги приняла еще один интригующий поворот, когда он подписал контракт с «Аталантой», перейдя из «Дженоа» в августе за 28 млн евро.

Это оказалось стоящей инвестицией, поскольку человек по прозвищу «Шершень» стал одним из двух лучших бомбардиров в сезоне Серии А (12 голов), одновременно помогая «Богине» подняться на вершину турнирной таблицы в напряженной гонке за титул. Однако голевая мини-засуха и травма, которую он получил в матче с «Эмполи», станут серьезной проблемой.

4. Виктор Осимхен («Галатасарай») — аренда

Виктор Осимхен globallookpress.com

Это был трансфер, который всегда ощущался как игра ва-банк, так как желающему уйти Виктору Осимхену удалось найти маловероятный путь к бегству из «Наполи», отправившись в аренду в «Галатасарай» на пике своих возможностей.

Как и ожидалось, он был в ударе в Турции, забив 12 голов в 15 играх и выдав еще пять во всех соревнованиях. Он вряд ли останется в Стамбуле после окончания сезона, поскольку европейская элита продолжает кружить вокруг него — и он может уйти даже в январе — но «Галатасарай» будет наслаждаться им, пока он у них есть.

3. Майкл Олисе («Бавария») — 60 млн евро

Майкл Олисе globallookpress.com

Мы все знали, что Майкл Олисе предназначен для игры на самом высоком уровне, но мало кто мог предсказать, насколько он будет хорош — и действительно важен — для мюнхенской «Баварии» после того, как летом перешел из южнолондонского «Кристал Пэлас».

На данный момент вингер забил 16 голов в 22 матчах, включая великолепный индивидуальный гол против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов, когда он вывернул оборону соперника наизнанку с помощью слаломного дриблинга.

2. Керем Актюркоглу («Бенфика») — 12 млн евро

Керем Актюркоглу globallookpress.com

Вингер Керем Актюркоглу некоторое время стабильно выступал в «Галатасарае», но только прошедшим летом другой европейский гигант наконец-то рискнул заполучить его в возрасте 25 лет, заплатив всего 12 млн евро за его услуги.

«Бенфика», вероятно, была логичным следующим шагом, но энергичный фланговый игрок, возможно, уже доказал, что он готов к чему-то большему, приняв участие в 20 голах в 25 играх на данный момент, включая хет-трик в роли центрфорварда против «Риу Аве».

1. Саму Агехова («Порту») — 15 млн евро

Саму Агехова globallookpress.com

Вы, вероятно, помните трансферную сагу вокруг Саму Агехова (ранее Омородиона), чей уже практически состоявшийся переход из мадридского «Атлетико» в «Челси» за 42 млн евро внезапно провалился в августе из-за проблем с его медицинским осмотром, поскольку вместо этого он перешел в «Порту» за значительно более низкую плату.

«Порту», безусловно, может считать, что потеря «синих» стала их приобретением, поскольку 20-летний нападающий забил 16 голов в 20 матчах на данный момент, включая дубль в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед». Никого не удивит, если «Челси» снова обратит на него внимание в будущем.