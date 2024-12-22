Панические покупки. Чилвелл зимой перейдет в «МЮ», а Фергюсон в « Ман Сити»?

«Арсенал» — Джонатан Дэвид

Не секрет, что «Арсеналу» нужно подписать нового нападающего, и этот вопрос должен был быть решен два/три трансферных окна назад.

Постоянная чрезмерная зависимость «Арсенала» от стандартных положений и отсутствие атакующей угрозы в открытой игре, подогревает сообщения СМИ о том, что команда Микеля Артеты рассматривает возможные усиления в линию, где играют Кай Хаверц и Габриэль Жезус.

После того, как летом не удалось заполучить Бентьямина Шешко, «канониров» в основном связывали слухами с Виктором Дьёкерешем из лиссабонского «Спортинга» — лучшим бомбардиром Европы 2024 года — и Александером Исаком из «Ньюкасла».

Дьёкереш и Исак — это те игроки элитного уровня, которых «Арсенал» просто обязан рассматривать для укрепления своей линии атаки, хотя они дорогие игроки, и вряд ли кто-то из них присоединится к «Арсеналу» зимой.

В качестве альтернативы «Арсенал» может махнуть рукой и подписать в январе более дешевого и менее подходящего нападающего, например, Дэвида. 24-летний игрок проводит один из своих лучших сезонов (одиннадцать голов в 15 матчах Лиги 1 за «Лилль») и входит в двадцатку ведущих футболистов, которые могут стать свободными агентами в 2025 году. Поэтому зимой он может быть доступен по сниженной цене.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

«Арсенал» входит в число клубов Премьер-лиги, постоянно связанных трансферными слухами с Давидом, чье имя помечено уточняющей звездочкой, в основном потому, что он создал себе репутацию в Лиге 1.

Учитывая, что он забил более 25 голов в двух сезонах подряд, также немного тревожит то, что он еще не обеспечил себе большой трансфер в топ-клуб, и Артета может пожалеть о том, что подписал его, вместо того чтобы дождаться лета для перехода Дьёкереша/Исака.

«Манчестер Юнайтед» — Бен Чилвелл

Клоуны из «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» устроили пик комедийного фарса в Кубке лиги вечером в четверг, 19 декабря, еще одно доказательство того, что у Рубена Аморима забот полон рот.

Возможная продажа Маркуса Рашфорда может аккумулировать средства, но у Аморима, скорее всего, все еще будет ограниченный бюджет для работы в январе, пока он надеется оставить свой след в своей новой и отчаянно спотыкающейся команде.

Бен Чилвелл globallookpress.com

Его главным приоритетом должно стать подписание левого защитника, поскольку «Манчестер Юнайтед» не может рассчитывать на Люка Шоу или Тайрелла Маласию больше, чем на несколько игр за раз. Очевидно, осознавая это, СМИ в разных странах в настоящее время связывают гигантов Премьер-лиги практически со всеми защитниками на свете.

Поскольку подписание контракта по низкой цене или на правах аренды потенциально является необходимым злом для «Манчестер Юнайтед», они могут решить вернуться за Чилвеллом после того, как, как сообщается, его рассматривали летом.

Между Чилвеллом и Шоу много общего, особенно с тем, как их карьеры были омрачены травмами в последние годы. Последний, возможно, является лучшим игроком, когда полностью здоров, но более склонен к мелким повреждениям, чем его коллега из «Челси».

Тренер «Челси» Энцо Мареска признает, что Чилвелл и Карни Чуквуэмека — «главные» изгои «Челси», которые «хотят уйти», и они «найдут решение» для этого. Переход в «Манчестер Юнайтед» может устроить все стороны в качестве краткосрочного решения, хотя Амориму следует попытаться бросить вызов «Ливерпулю» за более надежное и долгосрочное решение летом.

«Манчестер Сити» — Эван Фергюсон

Мини-кризис «Ман Сити» превратился в полномасштабную катастрофу, и команда Пепа Гвардиолы, занимающая 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги (и 18-е место в «таблице формы»), только усугубила свои проблемы в субботу, 21 декабря когда они посетила «Астон Виллу», проиграв в Бирмингеме 1:2.

Отсутствие Родри было главным оправданием резкого внезапного спада «Ман Сити», но есть и другие факторы, и этот внезапный удар в виде травмы лидера заставил их основные проблемы выйти на поверхность быстрее, чем они могли бы в противном случае.

Среди их проблем — отсутствие угрозы в атаке, поскольку Эрлинг Холанн не получает достаточной поддержки после летнего ухода Хулиана Альвареса.

Подписание нового опорного полузащитника будет приоритетом «Сити» в январе, но в отчете, на который ссылается журналист Сиаран Маккарти на TEAMtalk, утверждается, что они также могут подписать нового нападающего для поддержки Холанна, а Фергюсон — это внезапная и шокирующая цель.

Эван Фергюсон globallookpress.com

Игрок сборной Ирландии ворвался на большую сцену и сразу же был расхвален как нападающий стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, но он потерпел драматический спад и забил всего один гол в Премьер-лиге в этом сезоне за «Брайтон».

Состав «Манчестер Сити» должен активизироваться, чтобы ослабить давление на Холанна, но Фергюсон был бы рискованной ставкой для команды Гвардиолы, и он вряд ли сможет что-то изменить.

«Ньюкасл» — Эрик Гарсия

«Сороки» летом были в числе главных неудачников, так как упустили несколько своих главных целей и также были вынуждены продать двух лучших молодых игроков, чтобы избежать вычета очков за нарушение правил прибыли и устойчивого развития АПЛ.

Покупка клуба суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) превратила «Ньюкасл» в один из самых богатых клубов мира, но они работают с руками, связанными за спиной, поскольку им не разрешено тратить деньги так свободно, как им хочется. Теперь они могут оказаться в затруднительном положении из-за «просроченных платежей» агентам.

Эрик Гарсия globallookpress.com

Затянувшаяся летняя погоня за игроком сборной Англии Марком Гехи была довольно неловкой и стыдной, в то время как они также потерпели неудачу с переходом в последний день трансферного окна Энтони Эланги из «Ноттингем Форест».

Правый и центральный защитник остаются приоритетными позициями для «Ньюкасла», который, как сообщается, «очень близок» к подписанию нового флангового игрока.

Если/когда эта сделка будет завершена, «Ньюкаслу» все равно понадобится центральный защитник, поскольку Свен Ботман и Джамал Ласселлес остаются вне игры. В отчете Football Transfers утверждается, что они «заинтересованы» в бывшем игроке «Ман Сити» Эрике Гарсии, который в настоящее время борется за игровое время в «Барселоне».

После неудачной попытки заполучить Гехи этот трансфер будет очень разочаровывающим, и впоследствии будет задано больше вопросов о спортивном директоре Поле Митчелле, который и так находится под огнем критики после того, как он конфликтовал с Эдди Хау.

«Тоттенхэм» — Джон Виктор

«Шпоры» были на пути к простой победе со счетом 3:0 над «Манчестер Юнайтед», пока запасной вратарь Фрейзер Форстер неосторожно не подарил команде Аморима два гола в сумасшедшем кубковом матче.

Эти ошибки оправдали наше решение поставить его на первое место в рейтинге худших вратарей-дублеров АПЛ, и его катастрофическое выступление против «Юнайтед» будет беспокоить главного тренера Энджа Постекоглу, который уже несколько месяцев вынужден справляться без Гульельмо Викарио, после того как тот перенес операцию на сломанной лодыжке.

Джон Виктор globallookpress.com

Первоначально Постекоглу утверждал, что «Шпоры» будут доверять Фрейзеру, пока Викарио недоступен, но он, похоже, изменил свое мнение. Роб Маккарти из TEAMtalk недавно процитировал новость, в котором утверждается, что они собираются начать переговоры о подписании Джона Виктора из «Ботафого», который может стоить всего 7 миллионов фунтов стерлингов.

Мы бы солгали, если бы сказали, что много знаем об этом 28-летнем игроке, хотя «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» также связаны с ним трансфернфыми слухами, так что понимайте это как хотите.