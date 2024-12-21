Энцо, Гравенберх, дуэт из «Брентфорда» и еще семь самых прогрессирующих игроков сезона в АПЛ

Райан Гравенберх («Ливерпуль»)

Так и хочется спросить, о чем вообще думал Юрген Клопп, регулярно оставляя Гравенберха в запасе? Очень не хочется критиковать одного из лучших тренеров в истории АПЛ, однако в данном случае действительно возникает непонимание, почему экс-тренер «Ливерпуль» так и не поверил в способность Гравенберха играть в стиле Фабиньо.

К счастью для нидерландского полузащитника, Арне Слот понял это с первого дня на «Энфилде». Райан просто идеально подходит на роль центрального полузащитника.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Если бы Клопп не покинул клуб, это пришлось бы сделать Гравенберху. И хотя в прошлом сезоне любой сделал бы выбор в пользу немца, сейчас в «Ливерпуле» наверняка рады, что тренер решил покинуть команду. Слот благодаря свежему взгляду на ситуацию быстро интегрировал Гравенберха в основной состав.

Мойсес Кайседо («Челси»)

Мойсес Кайседо globallookpress.com

В прошлом сезоне Кайседо был, пожалуй, самым критикуемым игроком «Челси». Доставалось абсолютно всем, однако в случае с эквадорцем никто не мог понять, как в лондонском клубе согласились заплатить за него больше 100 миллионов евро. Но теперь это решение не выглядит ошибкой.

В текущей кампании Кайседо уступает по количеству отборов и перехватов только защитнику «Фулхэма» Энтони Робинсону. Его «пружинистые» ноги и гибкие движения снова сделали его крайне неудобным для соперников, при этом неважно, смещается он в полузащиту с позиции правого защитника или играет перед линией обороны. Успешная игра защиты «Челси» очень часто связана как раз с его уверенными действиями.

Бриан Мбёмо и Йоан Висса («Брентфорд»)

Бриан Мбёмо и Йоан Висса globallookpress.com

Кто-нибудь интересовался уже, как там поживает Айван Тоуни? Нет? Скорее всего, болельщики «Брентфорда» придерживаются такого же мнения, как и мы: их вообще не волнует, как идут дела в Саудовской Аравии у бывшего нападающего их любимой команды. В том числе из-за того, что в лучшие годы своей карьеры он погнался за деньгами. Но это не единственная причина.

В «Брентфорде» быстро забыли про Тоуни благодаря великолепной игре Мбёмо и Висса. Здесь достаточно сказать, что первый забил в текущем сезоне АПЛ уже 10 мячей, а второй — девять. Да-да, у них 19 голов на двоих!

С некоторых пор камерунца и конголезца воспринимают как единое целое. Уже даже поговаривают, что они могут вместе перейти в другой клуб. Такой тандем действительно ни в коем случае нельзя разрушать.

Кстати, Тоуни в десяти матчах за свой новый клуб забил лишь три мяча.

Нони Мадуэке («Челси»)

Нони Мадуэке globallookpress.com

Мaреска, очевидно, понял, что Мадуэке — игрок, которому нельзя позволять улетать в облака. В этом сезоне его неоднократно предупреждали, что он «должен делать больше».

Обычно это случалось после неудачных выступлений, когда тренер понимал, что Мадуэке явно не помешает холодный душ. Плюс итальянец учитывал, что Нони способен принять конструктивную критику.

Это отличный подход, и создается впечатление, что мы наблюдаем стремительный процесс взросления Мадуэке. Его пять забитых мячей и три результативные передачи — это лишь видимая часть прогресса, благодаря которому Нони уже успел дебютировать в составе сборной Англии.

Матеус Кунья («Вулверхэмптон»)

Матеус Кунья globallookpress.com

Кунья действительно порой играет на высочайшем уровне. Пожалуй, он единственный, к кому у болельщиков «Вулверхэмптона» не может быть претензий.

В текущем сезоне Кунья забил восемь мячей, при этом большинство из них получились по-настоящему шедевральными.

Результативные действия Куньи в четырех из пяти матчей, где «Вулверхэмптон» набирал очки, означают, что без него команда занимала бы последнее место с тремя очками после 16 матчей.

Скорее всего, бразилец покинет «Вулверхэмптон» перед началом следующего сезона. Он явно заслуживает играть в команде, перед которой стоят серьезные турнирные цели.

Николас Джексон («Челси»)

Николас Джексон globallookpress.com

Только Эрлинг Холанн (40) и Олли Уоткинс (25) с момента перехода в АПЛ забили больше голов с игры, чем Джексон (23). Согласитесь, это отличный результат для игрока, который нередко становится объектом шуток. Несмотря на мнение некоторых экспертов, сейчас представить «Челси» без Николаса практически невозможно.

Если что, Дидье Дрогба тоже был объектом для насмешек, когда только перешел в «Челси», причем в некоторых случаях ситуации были совсем неприятными. Джексон идет по схожему пути: потом уже он будет смеяться над своими критиками.

Крис Вуд («Ноттингем Форест»)

Крис Вуд globallookpress.com

Вуд — всего лишь один из двух игроков, которые становились лучшими бомбардирами в двух разных клубах АПЛ. Теперь он в компании с легендарными Аланом Ширером («Блэкберн» и «Ньюкасл»). В каком-то смысле Криса тоже можно считать легендой АПЛ.

В активе Вуда уже 25 мячей за «Ноттингем Форест». А перед этим он забил 49 голов за скромный «Бернли».

Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»)

Амад Диалло globallookpress.com

Амад Диалло добился внушительного прогресса по сравнению с прошлым сезоном.

Впрочем, это не должно удивлять, поскольку в предыдущей кампании он сначала долго восстанавливался после травмы, ну а потом почти все время оставался на лавке запасных.

В нынешнем «Манчестер Юнайтед» Амаду оказалось не так уж и сложно выделиться, но будет несправедливо утверждать, что он хорош только на контрасте с партнерами по команде. Один только гол в ворота «Манчестер Сити» достаточно ясно показывает, что у него есть что-то особенное.

Кроме того, Диалло стабильно входит в число двух или трех лучших игроков в каждом матче с тех пор, как главным тренером «МЮ» стал Рубен Аморим.

Алекс Ивоби («Фулхэм»)

Алекс Ивоби globallookpress.com

Вероятно, Ивоби оказался бы в самом конце списка выпускников академии «Hale End», которых мы ожидали увидеть среди лучших игроков «Фулхэма» в этом сезоне. В отличие о Эмиля Смита-Роу и Риса Нельсона, Алекс играет чересчур хорошо буквально в каждом матче.

В действиях Ивоби наконец-то появилась зрелость, которая, пожалуй, стала главным сюрпризом. Ранее он чаще был игроком на задворках — явно талантливым, но редко тем, кто берет ситуацию в свои руки. Теперь же Алекс стал лидером «Фулхэма», к которому его партнеры по команде обращаются в моменты, когда необходимо перехватить инициативу в матче.

Энцо Фернандес («Челси»)

Энцо Фернандес globallookpress.com

После 18-ти месяцев неубедительной игры Фернандеса на «Стэмфорд Бридж», во время которых фанаты соперников безжалостно издевались над трансферными тратами «Челси», подкрепляя это неоспоримой статистикой, демонстрирующей его негативное влияние на команду (включая 81% побед без него против всего 35% с ним), ситуация каким-то образом стала ещё хуже в начале нынешнего сезона.

Несмотря на то, что Энцо вляпался в неприятный расистский скандал во время выступлений за сборную Аргентины, Мареска все равно назначил его новым капитаном «Челси». Хотя мы надеялись, что последствия этого поступка будут более значительными и долгосрочными, аргентинец спокойно вернулся в клуб и сейчас наконец-то соответствует своей трансферной стоимость. Как известно, за него заплатили больше 100 миллионов фунтов.

Это еще один пример отличной работы Марески, который быстро понял, что Фернандесу надо играть ближе к атаке, рядом с Коулом Палмером. Умение Энцо вовремя отдавать передачи и его голевое чутье стали настоящей проблемой для соперников «синих».