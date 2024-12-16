Рождение звезды. Диалло вдохновил «Манчестер Юнайтед» на камбэк в дерби, ошеломив «Сити»

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» (2:1) в гостевом матче 16‑го тура АПЛ. На гол Йошко Гвардиола на 36‑й минуте гости ответили точными ударами Бруну Фернандеша (88), который реализовал пенальти, и Амада Диалло (90). «Манчестер Сити» с 27 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» (22) идет на 12‑м месте.

Аморим поставил Гвардиолу на кoлени

Автор The Guardian Дэвид Хитнер не оставляет без внимания то, что именно Рубен Аморим первым обозначил начавшийся в «Сити» кризис, а теперь, победой дерби, усугубил его до невероятных масштабов.

«Когда Рубен Аморим одержал свою предыдущую победу над "Манчестер Сити" — со своим прежним клубом "Спортинг" в Лиге чемпионов — это было сделано для того, чтобы подтолкнуть действующих чемпионов Премьер-лиги к кризису. Это было в начале ноября, и это было третье поражение "Сити" за все время.

Поскольку Аморим повторил свой трюк здесь, это было сделано для того, чтобы подбодрить его новый проект в "Манчестер Юнайтед" и поставить Пепа Гвардиолу на колени. Кажется, для тренера "Сити" нет выхода из этой катастрофы, это восьмое поражение в 11 матчах во всех турнирах, упадок его всепобеждающей команды был разительным и необычайным.

Так долго казалось, что "Сити" одержит столь необходимую победу благодаря удару головой Йошко Гвардиола в первом тайме. Они играли довольно вяло и скромно, но у "Юнайтед" не было линии атаки. Они были беззубыми в последней трети. А затем, в самом конце, они уже не были такими и смогли добыть результат, который Аморим попытается использовать в качестве катализатора.

Именно Амад Диалло, выдающийся исполнитель строящейся команды Аморима, сделал разницу. Во-первых, он заработал пенальти после того, как левый защитник "Сити" Матеус Нунес сделал пас назад ужасно внедодачу. Диалло на смене темпа заставил Нунеса сделать рискованный подкат, а Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти.

К радости "Юнайтед", это было еще не все. Диалло был готов к длинному пасу, и его первое касание было прекрасным, он перехватил мяч и перебросил наступающего Эдерсона. Второе тоже было неплохим, паршютик с острого угла, который приземлился за линию, и Гвардиол не смог выбить мяч прямо перед ним.

"Сити" выиграл три предыдущих дерби в лиге на своем поле и забил в них 13 голов. В этом случае были только мучения и продолжающееся неверие в происходящее. Неуверенность была повсюду.

Вокруг матча царила странная атмосфера, обе команды испытывали проблемы, но сюжетные линии были необычными. Возьмите, к примеру, выступление Гвардиолы в пятницу о потере раздевалки. Представьте себе, что вы слышите это ближе к концу октября, когда "Сити" не проигрывал ни в одном соревновании. Были даже подробности о диете Гвардиолы. Он придерживается супа по вечерам, потому что его желудок так сильно урчит.

Что касается "Юнайтед", то проблемы уходят глубоко, особенно из-за того, как мало времени у Аморима на тренировочной площадке, чтобы провести комплексную перестройку стиля. Он остро осознает масштаб проблемы.

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Речь шла только об этих 90 минутах и ​​присутствующих игроках, даже если двое отсутствующих и отбрасывали тень. Аморим исключил Маркуса Рашфорда и Алехандро Гарначо из своей команды, решение, которое, как он указал, было частично основано на том, что он видел в их исполнении на базе в Каррингтоне, что звучало зловеще».

Вырвали поражение из пасти победы

Автор BBC Фил Макналти считает, что «Ман Сити» может винить за поражение в дерби только себя.

«Поздняя победа "Юнайтед" была тем, чего мало кто — возможно, даже сам Аморим — ожидал, поскольку игра, которая была столь непримечательной, казалось, приближалась к непримечательному завершению.

А затем, в последние несколько минут, совершенно не вписывающиеся в посредственную игру, которая была до этого, "Юнайтед" подарил Амориму личный триумф, который мгновенно повысит его авторитет среди болельщиков "МЮ".

А "Сити" продолжает свое отступление в темные тени своей былой славы, вырвав поражение из пасти победы в манчестерском дерби. Как и часто в последнее время, Гвардиола выглядел взволнованным, оживленным, даже почти выразил свое недовольство, когда "Сити" забил гол головой Гвардиолы после того, как мяч от Кевина Де Брёйне отскочил в сторону защитника.

Гвардиола был благодарен за это преимущество, пока часы отсчитывали уходящее время, но "Сити" сам спровоцировал еще один разрушительный результат с поздним крахом. "Юнайтед" почувствовал уязвимость в команде, которая полностью утратила ауру превосходства, поддерживавшую их, когда они выиграли исторические четыре титула Премьер-лиги подряд.

"Сити" едва ли создал какие-либо значимые шансов, у Эрлинга Холанна не было возможностей, полузащита не создавала моментов, а капитан Кайл Уокер опозорился, когда он без причины рухнул на поле в драматической манере во время мирной перепалки с нападающим "Юнайтед" Расмусом Хёйлунном.

Это тяжелые времена для "Сити", поскольку они отстают от лидеров лиги "Ливерпуля" на девять очков, сыграв на игру больше, и в настоящее время изо всех сил пытаются удержать свою кампанию в Лиге чемпионов на плаву.

Для Гвардиолы это неизведанная территория, и, по его словам, быстрого решения, позволяющего выйти из нынешнего кризиса, не существует».

«Сити» отдал игру сопернику в концовке

Автор Daily Mail Иэн Ледимэн не впечатлен игрой «Сити» в важнейшем дерби сезона и тем, что команда Гвардиолы не сумела воспользоваться осечкой конкурентов.

«"Сити" не столько проиграл эту игру "Манчестер Юнайтед", сколько отдал ее им в последние две минуты. Это была смерть от беспечности на "Этихаде", и чем дольше это продолжается, тем больше мы начинаем задаваться вопросом, сможет ли Гвардиола когда-нибудь вытащить свою команду из серии результатов, которая сейчас составляет одну победу из одиннадцати.

"Сити" здесь был не очень хорош. Они и близко не были похожи на тот "Сити", который мы знаем. Лишенные сплоченности, остроумия, энергии и веры. Это снова было похоже на то, как любимая детская игрушка дает сбой из-за севшей батарейки.

Но они побеждали. За две минуты до конца матча они все еще побеждали благодаря голу головой Йошко Гвардиола, реализованному после 37 минут отчаянно скучного первого тайма. Победа была бы чем-то. Она вывела бы "Сити" в четверку лучших на следующий день после того, как "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли свои матчи вничью. Так что это была бы платформа, пусть и небольшая. Затем, из ниоткуда, они развалились.

Долгое время эта игра оправдывала ожидания. Редко когда манчестерское дерби оспаривали две команды, настолько лишенные целеустремленности и уверенности. Редко когда такая игра протекала так бесцельно, как эта, которая длилась почти весь первый тайм.

Решение тренера "Юнайтед" Рубена Аморима играть без Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда было прозорливым, но также оказало влияние на игру. Поскольку "Юнайтед" с удовольствием сидел глубоко при своей схеме 3-4-2-1, их угроза всегда была на контратаках. Рашфорд и Гарначо быстры.

По крайней мере, один из них мог бы быть полезен. Вместо этого, игроками, на которых Аморим ориентировался в этом отношении, были Расмус Хёйлунн и Диалло. У последнего было две или три возможности прорваться за линию защиты "Сити", но он, похоже, совершенно забыл правила офсайда в первом тайме. Конечно, он должен был улучшиться в этом отношении.

"Сити", со своей стороны, был далек от "Сити", который мы знаем, и гораздо лучше выглядел на бумаге, чем на поле. Фил Фоден, вероятно, был лучшим образцом команды Гвардиолы, в то время как Жереми Доку, по крайней мере, задал несколько вопросов Нуссаиру Мазрауи на левом фланге атаки домашней команды.

"Сити" действительно был лучшей командой в первые пятнадцать минут, поскольку эта игра вошла в схему, знакомую тем, кто наблюдал за ними в течение последнего десятилетия. "Сити" с мячом, "Юнайтед" без амбиций.

Единственное отличие заключалось в том, что "Сити" ничего не создал. Они были достаточно аккуратны и точны до края штрафной площади "МЮ", но довольно бессильны с этого момента. А "МЮ" только начинал навязывать свой футбол в этом матче, как получил свой первый удар за день, Мейсон Маунт получил очередную травму и в слезах уступил место Кобби Мейну.

"Сити" действительно зарегистрировали удар на 21-й минуте, когда Фоден низко и мощно ударил слета с края штрафной площади левой ногой. Мяч пролетел примерно в трех футах от ближней штанги. Десять минут спустя "МЮ" наконец-то нарушил защитные порядке, только для атаки, начатой ​​на своей половине поля Мануэлем Угарте, которая закончилась тем же игроком, нанесшим удар на много миль мимо после столь же неуклюжего усилия Мартинеса, не сумевшего обыграть первого игрока "Сити", стоявшего у него на пути.

В рамках всего этого центральный нападающий "Сити" Эрлинг Холанн вел все более атлетичную борьбу с различными игроками "МЮ". На угловых его опекуном был Хейлунн, который, казалось, был полон решимости никогда не выпускать из рук футболку оппонента.

В открытой игре это был часто Гарри Магуайр. Это была явно тактика "МЮ", и, учитывая, что Холанн закончил первую половину без попытки забить гол, можно сказать, что это сработало, как бы незаконно это ни выглядело».

Не матч, а американские горки для Гвардиола

Автор ESPN Роб Доусон выделяет защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола, который открыл счет в матче, но не сумел сдержать атаку «МЮ» на последних минутах.

«Если он еще не понял, то теперь Йошко Гвардиол узнает, насколько мизерными могут быть отрывы в Премьер-лиге.

На протяжении большей части дерби казалось, что он станет героем, выведя "Сити" вперед ударом головой в первом тайме. Затем, в компенсированное время, он упустил забег Амада и упустил шанс выбить его удар с линии ворот, и игра, которую "Сити", казалось, выиграл, закончилась болезненным поражением.

Для Гвардиола это был день американских горок, пришедшийся на период, когда он уже получил свою справедливую долю критики. 22-летнего игрока обвинили в пропущенных голах в матчах против "Тоттенхэма" и "Фейеноорда".

Гвардиола публично поддержал игрока после того, как он сыграл центральную роль в позднем крахе против "Фейеноорда", но все же посчитал необходимым исключить его из состава на матч против "Ливерпуля" на "Энфилде", проигранный со счетом 0:2.

С Натаном Аке, Мануэлем Аканджи и Джоном Стоунсом, которые страдали из-за травм, и с дисквалифицированным Рико Льюисом, Гвардиол был одним из трех полностью готовых защитников в игре против "МЮ". Переместившись в центр защиты со своей обычной позиции левого защитника, он открыл счет, направив удар головой после передачи Де Брёйне.

Импровизированный левый защитник Нунес был виноват в том, что "МЮ" сравнял счет, но именно Гвардиол не захочет увидеть повтор победного гола Амада. Это был сложный период для Гвардиола, возможно, первый настоящий период пристального внимания и критики с момента его дорогостоящего перехода из "Лейпцига" в 2023 году, и сейчас он снова в центре внимания».

Рождение звезды

Автор The Telegraph Джейсон Барт выделяет в составе «МЮ» главного героя матча — молодого нападающего Амада Диалло, который принес победу «красным дьяволам».

«Это был Амад и сумасшедший финиш на "Этихаде". И так родилась звезда. Амад Диалло был выдающимся игроком, символом для Рубена Аморима, тем, кто больше всего отреагировал на нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" — и поэтому его имя будет вписано в свежую историю клуба вместе с этой преобразующей игрой, в которой он драматично победил "Манчестер Сити". Уже будучи культовым героем среди фанатов "Юнайтед", он запустил этот статус в стратосферу.

Гари Невилл, исполнявший обязанности телевизионного эксперта, назвал это "Ослиным дерби", настолько явным было общее отсутствие качества в шоу, но оно навсегда останется известным как "Дерби Диалло", поскольку 22-летний игрок заработал пенальти и забил великолепный победный гол, перевернув эту встречу с ног на голову. Все это за три последние минуты.

В игре, пронизанной страхом и надеждой не проиграть, а не решимостью попытаться победить, молодой ивуариец был бесстрашным молодым исключением, хотя "Юнайтед" будет утверждать, что они должны были забить еще до его поздних, ошеломляющих вмешательств в игру.

Пеп Гвардиола схватился за голову в растерянном недоверии, когда "Сити", двигаясь к тому, что было бы для них жизненно важной победой, одержав всего одну викторию в своих предыдущих 10 играх, упустил ее. Невозможно описать то, что произошло в этом позднем крахе, когда они снова были уничтожены невынужденными ошибками и неосторожными действиями. Им вредят не только поражения, но и то, как они происходят.

"Сити" лидировал после удара головой Йошко Гвардиолы в первом тайме, но заплатили высокую цену, поскольку они выдали свои собственные уязвимости и пригласили "Юнайтед" воспользоваться ими. Это почти неслыханно — во втором тайме чемпионы не нанесли ни одного удара в створ ворот, дома, побеждая — и приглашение было принято Диалло, умным, быстрым, неуловимым нападающим, которого так жаждал "Юнайтед".

С Маркусом Рашфордом, который, несомненно, выбыл из состава, и также исключенным из заявки Алехандро Гарначо, это был большой вызов для Аморима. Но именно для этого его и пригласили. Это его вера, и такие победы укрепляют его и превращают сомневающихся в верующих.

Принятие таких решений просто не может иметь обратный эффект, и поэтому заголовки о том, что "МЮ" обречен на третье поражение Премьер-лиги подряд — впервые за всю свою тренерскую карьеру Аморим потерпел бы три поражения в лиге — были отброшены вместо тех, что восхваляли Диалло и тренерскую проницательность португальца.

Это была всего одна игра; "МЮ" остается в нижней половине таблицы; они остаются немного вымученными и порой лишенными креативности, но, возможно, к концу сезона это будет воспринято как время, когда для них все начало меняться.

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Диалло оказал огромное влияние в марте прошлого года, когда он вышел со скамейки запасных, чтобы забить драматичный победный гол в конце, когда "МЮ" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии на пути к завоеванию этого трофея. Но при Эрике тен Хаге это было камео, выход на замену. А это было выступление игрока, который превращается в настоящую силу».