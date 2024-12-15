История повторяется. Уроки «Кальчополи» в деле о 115 обвинениях в адрес «Ман Сити»

Фабио Капелло не стал дожидаться конца. Суд по делу о Кальчополи еще не вынес вердикт, но все было ясно. Пункт о разрыве контракта с «Ювентусом» давал тренеру возможность уйти, и 4 июля 2006 года он ею воспользовался. В то время Капелло считался ведущим футбольным тренером. За 15 лет он выиграл восемь чемпионских титулов. Однако его прошлое в качестве игрока «Ювентуса» не сделало его безоговорочно преданным клубу.

Когда туринский клуб впервые в своей истории вылетел в Серию B, потерял начальные 30 очков и лишился двух выигранных им титулов (2004-05, 2005-06), Капелло уже вернулся в Вальдебебас, начав свой второй период в «Реале». Фабио Каннаваро, центральный защитник, обладатель Кубка мира, который вскоре получил Золотой мяч, последовал за ним на «Бернабеу» вместе с Эмерсоном, бразильской связующей нитью, проходящей через последние скудетто Капелло в «Роме» и «Юве».

Скандал, который привел к пожизненным дисквалификациям генерального менеджера «Ювентуса» Лучано Моджи и исполнительного директора Антонио Джираудо, был связан не с договорными матчами, а скорее с коррупционной сетью власти и влияния. Это остается ожесточенно спорным переломным моментом в истории итальянского футбола, вечной войной, которая приводит нас к «Манчестер Сити», который был соперникомм «Ювентуса» в Лиге чемпионов в среду 11 декабря.

Перефразируя первую строку из «Анны Карениной» Толстого (все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему), 115 обвинений, выдвинутых Премьер-лигой против «Сити», отличаются от обвинений, выдвинутых Итальянской федерацией футбола против «Ювентуса» и других в 2006 году.

«Сити» приветствовал «рассмотрение дела независимой комиссией, чтобы беспристрастно рассмотреть всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств», которые, как они утверждают, снимут с них обвинения, включающие непредоставление точных данных о выплатах игрокам и тренерам, нарушение правил прибыли и устойчивого развития (PSR) АПЛ и соблюдение правил финансового фэйр-плей (ФФП) УЕФА.

Тем не менее, в худшем случае для «Сити» результат может напоминать то, с чем «Ювентус» считался почти два десятилетия назад. Пеп Гвардиола неоднократно говорил об угрозе вылета из лиги. «Я сказал, что когда все клубы обвиняли нас в том, что мы делаем что-то неправильно, и люди в клубе говорили: "А что, если нас понизят?", я останусь здесь. Я не знаю, в какое положение они нас поставят, отправят в пятый дивизион? (Но) в следующем году мы поднимемся, и потом поднимемся и вернемся в Премьер-лигу».

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Будет ли обещание Гвардиолы проверено вердиктом или нет, еще предстоит увидеть. Он продлил контракт в ноябре, что является свидетельством его непоколебимой уверенности в клубе. Как игроки отреагируют на все еще гипотетическое понижение в классе, еще неизвестно. Как и в случае с Капелло, который все еще считает Кальчополи «комической» несправедливостью. Он считал, что наказание было «чрезмерным», и продолжает признавать два аннулированных титула, как это делают вовлеченные в их завоевание игроки, считая их выигранными sul campo (на поле). Златан Ибрагимович считал, что «большая часть всего этого» была «чушью». «Судьи, отдающие нам предпочтение?» — высказался он в своей книге. «Да ладно! Мы там упорно боролись. Мы рисковали своими шеями, и у нас не было никаких купленных чертовых судей — ни за что!»

Тем не менее, это не остановило шведа от желания уйти. Он смотрел на «Ювентус» как на «тонущий корабль», в котором Лилиан Тюрам и Джанлука Дзамбротта прыгают за борт в «Барселону», Каннаваро и Эмерсон — в «Реал Мадрид». «Все остальные из нас, кто еще остался, звонили нашим агентам и говорили: "Продайте нас, продайте нас. Какие у нас там есть перспективы?".»

Заменивший Капелло Дидье Дешам сказал Ибрагимовичу, что уйдет, если нападающий уйдет. «Ладно, пакуй вещи, а я вызову такси, — сказал я, и он рассмеялся, как будто я шутил», — вспоминал Ибрагимович. Ему было 25 лет, он был на год старше Эрлинга Холанна сейчас, игрока, с которым он делил покойного Мино Райолу в качестве агента, и Ибрагимович не был готов тратить один год своей карьеры во втором дивизионе и как минимум два за пределами Лиги чемпионов. «Если бы вы предложили мне 20 млн евро в год за то, чтобы я остался, мне было бы неинтересно», — сказал Ибрагимович новому генеральному директору «Ювентуса» Жану-Клоду Блану, который в настоящее время входит в совет директоров «Манчестер Юнайтед» в рамках своих полномочий в качестве главы INEOS Sport сэра Джима Рэтклиффа.

Поспешность в вынесении решения по «Ювентусу» — FIGC (Итальянская федерация футбола) потребовала всего два месяца и 12 дней, чтобы завершить разбирательство — остается больным вопросом. Напротив, прошло почти два года с тех пор, как Премьер-лига объявила, что ее расследование в отношении «Сити» переросло в 115 обвинений. «Сроки и правила не были соблюдены», — сказал Капелло в интервью Corriere della Sera. «Спортивному правосудию не дали возможности действовать правильно». В более позднем судебном иске Джираудо счел, что была нарушена статья 6 Европейской конвенции о правах человека, поскольку ему и его адвокатам дали всего семь дней на подготовку своей защиты, недостаточно времени для прочтения досье объемом более 7000 страниц.

Капелло считал, что Гвидо Росси, специальный комиссар, назначенный FIGC для ведения дела, «действовал слишком поспешно». В то лето Гвидо стал самым известным Росси в Италии, только гораздо более спорным, чем Паоло, победитель чемпионата мира 1982 года. Его имя все еще мелькает в тредах на интернет-форумах, которые никак не могут забыть Кальчополи.

Пригодность Росси для роли специального комиссара, учитывая его прошлое в совете директоров миланского «Интера» с 1995 по 1999 год, обсуждалась и в то время, и продолжает обсуждаться до сих пор. Это подпитывало теории заговора. В рамках того, что казалось последним из постоянно растущей серии отголосков скандала Серии А середины 2000-х годов в современной жизни Премьер-лиги, английский футбол немного почувствовал вкус такого же безумия, вызванного тем, что фанаты «Сити» узнали, что Мюррей Розен KC, юрист, курирующий комиссию Премьер-лиги, изучающую предполагаемые нарушения клуба, является болельщиком «Арсенала».

«Ювентус» празднует титул 2005/2006, который был позже отдан «Интеру» juventus.com

На фоне сигналов от УЕФА о том, что они хотели бы, чтобы все было завершено к 28 июля, чтобы руководящий орган и организатор соревнований знали, какие итальянские команды будут участвовать в своих соревнованиях в следующем сезоне, первоначальное понижение «Ювентуса» и вычет 30 очков были подтверждены на той же неделе, только штраф был сокращен после апелляции до 17 очков и в октябре будет заменен на девять.

Более токсичным было решение оставить один из двух аннулированных титулов Ювентуса нераспределенным и присудить другой с 2005 по 2006 год «Интеру». «Много времени прошло с этого Кальчополи», — размышлял Джорджо Кьеллини в своих мемуарах. «Я могу только повторить, что эти два титула были завоеваны на поле, просто потому, что мы были лучше, даже если претендовать на них сейчас — это проигранная битва. Я убежден, что даже "Интер", который занял третье место в том сезоне (2005-06), не считает его своим; было ошибкой назначать победителя за столом, лучше было бы его никому не отдавать».

То, что итальянская спортивная система правосудия сделала это, создало прецедент. Жозе Моуринью провел два периода в Италии: один с «Интером», другой с «Ромой». Он любит поскандалить и поддеть соперников. Унаследовав команду «Интер», которая обнаружила, что ее принципиальные соперники были обезглавлены «Кальчополи», Моуринью поднял скандал, когда это было ему удобно, и пошутил, что штрафная площадь была больше для «Ювентуса», чем для всех остальных в Италии. Один из самых знаковых моментов в сезоне 2010 года, когда «Интер» выиграл требл, произошел, когда он сделал знаменитый жест наручниками во время нулевой ничьей с «Сампдорией», чтобы показать, что истеблишмент делает все возможное — в то время его команда играла вдевятером — чтобы остановить их.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Поэтому неудивительно, что Моуринью упомянул 115 обвинений «Сити», защищая свои достижения в «Манчестер Юнайтед», когда его прежний клуб отправился осенью в Стамбул, чтобы сыграть с его нынешней командой, «Фенербахче». «Как вы знаете, мы выиграли Лигу Европы (в 2017 году) и заняли второе место в Премьер-лиге (в 2018 году)», — сказал Моуринью. «Я думаю, у нас все еще есть шанс выиграть тот розыгрыш лиги, потому что, возможно, они накажут "Манчестер Сити" вычетом очков, так что, может быть, мы выиграем ту лигу, и тогда они должны будут выплатить мне бонус и дать мне медаль».

Только на прошлой неделе Моуринью не смог удержаться от еще одного комментария по поводу поражения «Сити» от «Ливерпуля» на «Энфилде», скандирования «Тебя уволят утром» и Гвардиолы, показывающего шесть пальцев, чтобы обозначить количество выигранных им Премьер-лиг в Англии. «Гвардиола выиграл шесть трофеев, а я выиграл три, но я выиграл честно и чисто. Если я проиграл, я хочу поздравить своего соперника с тем, что он лучше меня. Я не хочу побеждать, имея дело со 150 исками». Является ли это продолжающейся «Моуринью-фикацией» дискурса Премьер-лиги издалека или чем-то новым — «Серия А-фикацией» — неясно.

После вылета в 2006 году «Ювентус» упал с третьего места в Deloitte Money League (рейтинг футбольных клубов по уровню поступлений средств от футбольных операций — прим. ред.) ,где они немного отставали от «Реала» и «Барселоны», на 12-е. Доход упал на 106 миллионов евро (42 процента), поскольку коммерческие партнеры, такие как Nike, пересмотрели свои контракты, чтобы отразить падение статуса «Ювентуса». Никогда не выходивший за пределы первой пятерки в рейтинге Deloitte до тех пор, «Ювентус» больше никогда не вернулся в нее.

Часть всего этого носит системный характер. Права на внутренние телетрансляции в Италии перешли от индивидуального согласования, гарантирующего крупным клубам огромные доли доходов от трансляций, к коллективному процессу переговоров. Лига не была столь коммерчески ориентированной, как английская Премьер-лига и не продавала себя за рубежом так агрессивно, что является одним из объяснений пропасти в доходах между Англией и не только Италией, но и остальной Европой.

Для «Ювентуса» дела обстояли бы хуже, если бы Блан не реализовал существующие планы по строительству нового стадиона на месте старого Stadio Delle Alpi, который стал основным источником дохода в контексте итальянского футбола, где инфраструктуры соперников Ювентуса старые и принадлежат муниципалитетам. То, что они вернулись в высшую лигу, не следует воспринимать как должное.

Потребовалось время (и приход Андреа Аньелли к власти), чтобы «бьянконери» вновь заявили о себе как о самой успешной внутренней команде Италии. Как только они это сделали, чувство мести в презираемой «старой синьоре» было настолько сильным, что породило неустанный драйв, приведший к рекордным девяти подряд чемпионским титулам. «Ювентус» наверстывал упущенные сезоны и титулы.

Возвращаясь к теме гипотетического понижения, Гвардиола недавно сказал: «Семьдесят пять процентов клубов (Премьер-лиги) хотят этого, потому что я знаю, что они делают за кулисами и тому подобное». Если бы это произошло, было бы интересно посмотреть, как отреагируют глобальные и региональные партнеры «Сити», учитывая, в какой степени клуб все еще зависит от спонсоров, имеющих деловые связи со страной своих основных владельцев, Абу-Даби. У основных акционеров «Ювентуса», EXOR, холдинговой компании семьи Аньелли, широкие плечи с рыночной капитализацией более 20 миллиардов евро. Часто сравниваемые с итальянскими Кеннеди, Аньелли, однако, не являются королевской семьей, управляющей страной Персидского залива.

Решение независимой комиссии, когда оно будет принято, будет тщательно разобрано и изучено, как никакое другое в истории Премьер-лиги. То, что «Ювентус» оправился после вылета с первой попытки и вернулся в Лигу чемпионов после своего первого сезона в Серии А, не означает, что все осталось в прошлом. Когда Андреа Аньелли, двоюродный брат председателя EXOR и наследника семьи Джона Элканна, стал президентом «Ювентуса» в 2010 году, было отчетливое впечатление, что он уверен — клуб недостаточно защищал себя во время слушаний по Кальчополи. Он с гордостью признал два аннулированных титула в их почетном списке и на демонстрациях трофеев на «Альянц Арене».

Андреа Аньелли globallookpress.com

Как известно любому, кто изучал историю «Ювентуса», в частности, пункт 54 (раздел «Соответствующие текущие споры») за 12 лет пребывания Аньелли у власти, в ноябре 2011 года «Ювентус» подал апелляцию в Административный суд региона Лацио, требуя, чтобы (FIGC) было приказано выплатить компенсацию за «ущерб, понесенный в результате незаконного осуществления административной деятельности и невыполнения обязательных действий в связи с административными мерами, принятыми FIGC в отношении присуждения звания "Чемпион Италии" футбольному клубу "Интер Милан" за чемпионат по футболу 2005/2006».

«Ювентус» хотел лишить «Интер» титула 2005-06, и чтобы Скудетто того года, как и титул 2004/05, оставалось неприсуждённым никому, а также получить «эквивалент выплаты в размере 443 725 200,00 евро плюс законные проценты с даты иска до окончательного баланса» в качестве возмещения ущерба. Это судебное преследование закончилось только при новом совете директоров «Ювентуса» в октябре 2023 года.

К тому времени Аньелли покинул клуб. Он официально оформил свою отставку на собрании акционеров весной 2023 года (он и весь совет объявили, что уйдут в отставку в конце 2022 года) на фоне расследования махинаций при трансферах (торговля игроками, обычно рассматриваемая как сделки по обмену) и того, как клуб структурировал выплаты заработной платы во время пандемии COVID-19.

Федеральный прокурор Итальянской федерации футбола (FIGC) проиграл первоначальное дело о торговле игроками и не смог подать апелляцию, но затем, в начале 2023 года, добился отмены апелляции на основании новых доказательств, собранных в отдельном уголовном деле о финансовых делах клуба, котирующегося на Миланской фондовой бирже. «Ювентус» отрицал какие-либо правонарушения, но был оштрафован на 15 очков, — наказание, которое позже было приостановлено, а затем сокращено до 10 в мае 2023 года, в результате чего туринцы заняли седьмое место в Серии А в том сезоне. Аньелли был отстранен от итальянского футбола на два года, а Фабио Паратичи, бывший спортивный директор клуба, который в то время был управляющим директором по футболу в «Тоттенхэме», был отстранен на 30 месяцев. Слушания по уголовному делу, которые привели к возобновлению спортивного дела, только сейчас начали проводиться в Риме.

На собрании, на котором Аньелли покинул свой пост (в начале 2023 года), произошло сенсационное появление бывшего генерального менеджера Моджи, который размахивал USB-накопителем. «Если это правда, что они возобновили дело plusvalenze, потому что думают, что нашли новые факты», — сказал он, — «также верно, что мы должны возобновить дело Кальчополи, эту рану, которая до сих пор не зажила ни для нас, ни для Ювентуса».

Подарок Моджи — он завернул USB-накопитель в подарочную бумагу и прикрепил к нему бант — пришел, когда Джираудо, еще один член триады руководителей, которые управляли «Ювентусом» с 1994 по 2006 год (другим членом был Роберто Беттега), шел из Европейского суда по правам человека в Региональный административный суд Лацио, чтобы оспорить статус итальянской системы спортивного правосудия и ее совместимость с законодательством ЕС (что было признано неприемлемым из-за отсутствия юрисдикции).

Если топор войны по поводу Кальчополи и был зарыт, то очень неглубоко. Прекращение прений было иллюзией. Премьер-лига и «Сити» должны надеяться, что независимо от решения независимой комиссии это дело будет пресечено в зародыше раз и навсегда и не будет иметь столь же длинного и ядовитого хвоста.