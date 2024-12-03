Жест отчаяния. Гвардиола постепенно превращается в Моуринью

Своими недавними выходками главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола чем-то напоминал Жозе Моуринью, и это очень тревожный сигнал — каталонец рискует повторить судьбу своего давнего соперника.

«Предыдущие девять лет не имеют сейчас никакого значения», — этими словами Гвардиола попытался подчеркнуть, что в сложный момент он не собирается прикрываться прошлыми успехами. Окей, тогда почему во время матча с «Ливерпулем» он показал трибунам «Энфилда» шесть пальцев, как бы намекая на шесть чемпионских титулов?

Пеп не сдержался, когда услышал, как болельщики «Ливерпуля» начали кричать «Утром тебя уволят!». Гвардиола забыл старую истину, что любого тренера судят по последним результатам. Вместо этого во время черной полосы он укутался в одеяло своих прошлых достижений.

«Я действительно горжусь своими шестью чемпионскими титулами в АПЛ», — объяснял потом главный тренер «Манчестер Сити». И в этом нет ничего плохого — гордиться своими выдающимися достижениями.

Но вспоминая про былые заслуги во время худшей серии в своей тренерской карьере, Гвардиола начинает напоминать еще одного известного тренера, который сбился с пути в тот момент, когда этого никто не ожидал.

Да, Гвардиола начинает повторять действия Жозе Моуринью, некогда своего заклятого врага, пишет GOAL.

Сегодня империя, а завтра — пепел

Жестом из шести пальцев Гвардиола обратился не только к болельщикам «Ливерпуля». То же самое он показал в тот вечер и поклонникам «Манчестер Сити», приехавшим на «Энфилд» поддержать команду в непростой момент. Это была попытка поднять их дух после очередного болезненного поражения — шестого в семи последних матчах.

Некоторые болельщики «Ман Сити» еще не родились, когда их любимая команда в предыдущий раз проиграла в АПЛ четыре матча подряд. Это случилось в августе 2008 года, вскоре после того, как владельцем клуба стала королевская семья из ОАЭ. Но даже те, кто не помнит эти события, наверняка наблюдали за падением другой футбольной империи, и могут заметить схожесть манеры поведения Моуринью и нынешнего тренера «горожан».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

В 2015 году «Особенный» выиграл вместе с «Челси» третий титул АПЛ и восьмой раз в своей тренерской карьере стал чемпионом. Однако следующая кампания получилась одной из худших, команда провалила защиту титула, а Моуринью после каждого поражения становился все более раздражительным.

После неудачного матча против «Саутгемптона» в октябре 2015-го португалец сделал предупреждение, которое касалось руководства «Челси»: «Сейчас решающий момент в истории клуба. Если они уволят меня, то они откажутся от лучшего тренера в истории клуба».

Уже через два месяца, сразу после поражения от «Лестера», тогдашний владелец «Челси» Роман Абрамович попрощался с Моуринью.

Пальцы как символ успеха

В последние дни своего пребывания в «Челси» Моуринью обошелся без показательных жестикуляций, однако позже в «Манчестер Юнайтед» его характерной чертой стала регулярная демонстрация пальца.

Когда Жозе привел «красных дьяволов» к победе в Лиге Европы, он отчаянно пытался преподнести это как требл — в том сезоне команда также выиграла Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Празднуя победы над «Аяксом» в решающем матче Лиги Европы, Моуринью попросил игроков поднять три пальца, что означало завоевание сразу трех трофеев.

Моуринью был полон решимости доказать, что он снова делает то, что у него получается лучше всего, — выигрывает трофеи. Однако его попытки представить победу над «Лестером» в Суперкубке Англии как великое достижение лишь подчеркивали, что он больше не относится к элитной компании тренеров.

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью globallookpress.com

Это стало еще очевиднее из-за его все более странных высказываний на пресс-конференциях. После поражения от «Севильи» и вылета из Лиги чемпионов Моуринью громогласно рассуждал о «футбольном наследии», а после ужасного матча с «Тоттенхэмом» (0:3) требовал «уважения».

Через год, в последние дни своей работы в «Юнайтед», он снова вспомнил про свои жесты. На «Стэмфорд Бридж», где его провоцировали болельщики «Челси», Моуринью напомнил им о «славных временах», показав три пальца, символизирующие чемпионские титулы в 2005, 2006 и 2015 годах. Это больше выглядело как жест отчаяния: «МЮ» только что упустил победу, а из девяти последних матчей в чемпионате выиграл лишь четыре.

Спустя два месяца Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед». Это была на данный момент его последняя работа в большом европейском клубе. Сейчас португалец возглавляет турецкий «Фенербахче», а в СМИ они вспоминают, прежде всего, благодаря эксцентричным выходкам и ярким заголовкам.

Игры разума в Мадриде

Провоцирующие жесты и незабываемые пресс-конференции — неотъемлемая часть бренда Моуринью. Но все-таки от Гвардиолы мы привыкли ожидать другого — за него всегда говорила его команда на футбольном поле.

Соперничество между Моуринью и Гвардиолой стало одной из самых ожесточенных дуэлей прошлого десятилетия. Они познакомились друг с другом еще в середине 90-х, когда Жозе был помощником главного тренера «Барселоны» Бобби Робсона, а Пеп играл за первую команду сине-гранатовых. В то время они находились в хороших отношениях.

Все изменилось в 2010 году после полуфинального матча Лиги чемпионов между «Барсой» и «Интером». Моуринью тогда сделал всё, чтобы вывести Гвардиолу из себя. Их противостояние достигло пика в Испании, где в течение только одного сезона «Барса» Пепа четыре раза сыграла с «Релом» Жозе.

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью во время матча между «Барсой» и «Интером» в 2010 году globallookpress.com

Кульминацией стал полуфинал Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Моуринью, применяя привычные для себя игры разума, обвинил Гвардиолу в жалобах на судейство после поражения в финале Кубка Испании. Вскоре после этого Пеп произнес знаменитую фразу: «В этой комнате — чертов босс, чертов мастер. Я не хочу с ним соревноваться. Вне поля он всегда победитель… Но это всего лишь игра в футбол».

На следующий день «Барса» обыграла «Реал» и вышла в финал ЛЧ, после чего второй раз за три года стала победителем главного клубного турнира Европы. Кроме того, в том сезоне каталонцы заняли первое место в Ла Лиге.

Год спустя «Реал» Моуринью взял реванш, выиграв чемпионство, но когда в 2016 году тренеры встретились в Манчестере, напряженные стычки между заклятыми врагами остались в прошлом. В тот момент как такового соперничества уже не было. В сезоне 2017/2018 «Ман Сити» Гвардиоды опередил «МЮ» Моуринью на 19 очков. Португалец при этом зачем-то заявил, что второе место стало одним из величайших достижений в его карьере.

Еще чуть-чуть и Гвардиола начнет обвинять игроков

Моуринью всегда любит хвастаться своими достижениями, тогда как Гвардиола всегда предпочитал отдавать должное игрокам. Однако в период кризиса каталонец начинает демонстрировать те же черты, что и его португальский коллега.

Пока он делает это с улыбкой и не прибегает к темным методам, которыми известен Моуринью.

Однако признаки раздражения были заметны не только на «Энфилде». За неделю до этого, на пресс-конференции перед игрой с «Тоттенхэмом», Гвардиола, в духе яркого монолога, несколько раз напомнил журналистам: «Извините, ребята, но я выиграл шесть титулов Премьер-лиги».

Кроме того, Гвардиола начал критиковать своих игроков — раньше он никогда этого не делал. В отличие от Моуринью, который обожал искать козлов отпущения, Пеп пока указывает на проблемы команды в целом.

После разгромного поражения от «Спортинга» (1:4) Гвардиола рассуждал об эмоциональной нестабильности футболистов. После поражения от «Тоттенхэма» (0:4) он назвал команду «хрупкой». Как долго он будет воздерживаться от персональной критики?

Два сезона назад Гвардиола публично раскритиковал Кэлвина Филлипса за лишний вес, а также поставил под сомнение тактические навыки Кайла Уокера.

Филлипс так и не оправился от этого удара, хотя на фоне победного требла внимание к этому эпизоду было минимальным.

В случае с Уокером критика Гвардиолы, напротив, привела к невероятному прогрессу: тренеру в итоге пришлось умолять защитника остаться и сделать его капитаном.

Однако сейчас Уокер снова выглядит как игрок, чьи лучшие годы позади. Возможно, это намекает и на необратимый спад самого Гвардиолы?

Тревожные признаки

Сомневаться в Гвардиоле — затея неблагодарная. После первого сезона без трофеев в «Манчестер Сити» он ответил завоеванием титула с рекордными 100 очками.

После того, как в 2020-м «Ливерпуль» отобрал у него чемпионский титул, «Ман Сити» занимал первое место четыре года подряд — достижение, невиданное за 135 лет истории английского футбола.

Гвардиола, как никто другой, знает, что нужно делать, чтобы вызвать у команды правильную реакцию. Его эмоциональные установки на матч, которые были показаны в документальных фильмах, очень часто давали результат.

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью globallookpress.com

Но сейчас начинают появляться тревожные признаки, что его методы могут приносить и обратный эффект.

У Гвардиолы была красноречивая реакция на камбэк «Фейенорда» (3:3) в недавнем матче Лиги чемпионов. После первого пропущенного гола он зажал голову руками и оставался в этой позе целых десять секунд. После второго гола Пеп начал саркастически аплодировать своим игрокам.

Можно ли предположить, что его мученическое поведение (на эмоциях даже расцарапал себе нос и голову) подрывает уверенность игроков?

Время смотреть вперед, а не назад

Иногда перестают работать даже проверенные методы. Это произошло в случае с Моуринью. Его философия побед любой ценой обеспечивала лояльность игроков в первый период работы с «Челси» и особенно в «Интере». Но те же подходы оттолкнули часть состава в «Реале», особенно игроков, только что выигравших чемпионат мира со сборной Испании. Во время второго периода в «Челси» и работы с «Манчестер Юнайтед» его оборонительная тактики чаще всего вызывали недовольство.

Признаки того, что Гвардиола начинает двигаться в том же направлении, можно было заметить на «Энфилде». Пеп выбрал непривычный оборонительный состав, выпустив с первых минут Матеуша Нунеша и Натана Аке вместо Савиньо и Йошко Гвардиола.

Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Только во втором тайме на поле появились Кевин Де Брюйне, Савиньо и Жереми Доку. Безусловно, Гвардиоле было сложно без Родри и Матео Ковачича, особенно сейчас, когда «Ливерпуль» в невероятной форме.

Однако такой выбор состава создавал впечатление, что тренер сосредоточен на минимизации ущерба, а не на демонстрации амбициозной игры и силы.

Можно предположить, что Гвардиола давно склоняется к более осторожному стилю. На протяжении последних двух лет он регулярно использует центральных защитников на флангах обороны. Уокер при этом все реже выполняет навесы и подключается к атакам.

Эрлинг Холанн почти всегда действует как типичный центральный нападающий, нацеленный, прежде всего, на забивание мячей. Такая роль становится все менее популярной в современном футболе, и нельзя забывать, что именно Гвардиола был первым, кто начал играть без классического нападающего.

Недавние тактические нововведения Гвардиолы принесли ему и «Ман Сити» немало успехов — это и победа в Лиге чемпионов и доминирование в АПЛ. Но теперь, когда их лидерство пошатнулось, Пепу предстоит заняться перестройкой команды. В связи с этим ему лучше держаться подальше от худших черт Моуринью. Пальцами нужно указывать вперед, а не назад, в прошлое, которое, хотя и было славным, все же начинает тускнеть.