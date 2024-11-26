Несчастливое совпадение. Шестнадцать причин черной полосы «Манчестер Сити»

Во вторник, 26 ноября, они сыграют дома против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов, что представляет собой прекрасную возможность положить конец этой черной полосе и показать, что жизнь не так уж плоха, хотя визит в Ливерпуль в следующее воскресенье, похоже, не вселяет особых надежд в данный момент.

После поражения от «Тоттенхэма» со счетом 0:4 в субботу, 23 ноября, тренер «Сити» Пеп Гвардиола рассказал о небольших проблемах начала сезона, которые с течением времени усугублялись.

Многие из их проблем коренятся в кризисе травм, который включает в себя потерю обладателя Золотого мяча Родри до конца сезона в сентябре и отсутствие в решающие моменты Кевина Де Брёйне, Рубена Диаша, Джона Стоунза, Мануэля Аканджи, Натана Аке, Жереми Доку и Джека Грилиша.

Во многом проблемы «Сити»именно настолько просты и очевидны, но они явно испытывают проблемы с тем, чтобы выигрывать дуэли и подборы так же успешно, как они это делали в течение многих лет, и в результате они оказались уязвимыми на контратаках. Хотя возвращение лучших защитников после травм будет большим подспорьем, в январе им, возможно, придется подписать полузащитника, чтобы получить дополнительные мускулы в центре поля.

Вот как из-за травм и некоторых звезд, которые не показывали своей лучшей игры, все в «Сити» постепенно разваливалось, и вот как, в некоторых случаях, все можно снова собрать воедино.

1. Предсезонная травма Оскара Бобба

Сейчас легко обернуться назад, рассмотреть каждую мелочь и сложить все кусочки в один большой винегрет, но справедливо сказать, что сезон начался не лучшим образом, поскольку Бобб получил травму еще до его начала.

Он был, как недавно сказал Гвардиола, их лучшим игроком во время прерванной предсезонной подготовки — поскольку многие из их игроков этим летом участвовали в турнирах за сборные, им нужен был весь ритм, который они могли получить — и в пятницу тренер обрисовал в общих чертах качества, которые Бобб привносит в команду.

Оскар Бобб globallookpress.com

«Знаете, какой у нас сильный прессинг с Оскаром?» — спросил он, прежде чем обсудить его дриблинг. Конечно, потерю 21-летнего парня, который еще не до конца вошел в состав команды, нельзя назвать основной причиной, но и одна из таких причин у них есть…

2. Родри и отсутствие «лучшего игрока мира»

Ну что ты можешь сказать? «Люди говорят об игре "без Родри", и, конечно, мы скучаем по нему — он лучший игрок в мире», — говорит Гвардиола. На самом деле потеря очевидна, но наиболее важно то, без чего они остались: Родри, очевидно, лучший в том, что он делает, но, конкретно, в составе «Сити» нет никого подобного ему в оборонительном плане.

Полузащита без него во многих случаях выглядела медленной и слабой, и третий гол «Шпор» был прекрасным примером этого. «Сити» не выигрывал вторые мячи и дуэли, и после этого они не могли покрыть все поле. В мире нет другого такого игрока, как Родри, но даже если они скоро вернут всех остальных травмированных игроков, им, вероятно, понадобится кто-то, кто сильнее в дуэлях и лучше прикрывает территорию, если только не произойдет серьезных улучшений у уже имеющихся игроков.

3. Цена повторного подписания Илкая Гюндогана

Здесь двойная проблема, потому что, хотя футбольный мир считал, что вернуть бывшего капитана после сезона в «Барселоне» было несложно, ему было непросто и в свои 34 года он выглядит таким же уязвимым и ненадежным, как и любой другой игрок в центре поля «Сити».

Илкай Гюндлган globallookpress.com

Другая проблема заключается в том, что его возвращение отговорило Гвардиолу и клуб от преследования других трансферных целей летом, потому что с ним (в своих лучших проявлениях) в полузащите у «Сити» было много вариантов и дополнительный игрок, который мог бы стать «ложной девяткой» и заменить Эрлинга Холанна (и уже ушедшего Хулиана Альвареса) впереди.

4. Холанн на самом деле не забивает, как и остальные

Казалось, что Холанн готов снова переписать все книги рекордов в начале сезона, когда он забил 10 из первых 13 голов «Сити» в лиге. Между прочим, эта серия завершилась в тот день, когда Родри получил травму, и хотя мы все восхищались подвигами норвежца, осталось незамеченным то, что никто больше в футболке «Сити» на самом деле не забивал.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Большая проблема сейчас в том, что Холанн тоже не забивает. Если он вернется к той форме, в которой был в начале сезона, то дела будут выглядеть намного лучше, даже без обновления полузащиты, но если нет, «Сити» снова будет полагаться на других, чтобы сделать большой шаг вперед.

Гюндоган всегда был хорош, когда нужен был гол, но с тех пор, как вернулся из «Барсы», этого не происходило, вингеры не особо результативны, даже когда они в форме и бьют, а Фил Фоден довольно тихо начал сезон, но постепенно набирает обороты.

5. Нерешающий Фоден

После того, как в прошлом сезоне его коллеги-члены Ассоциации профессиональных футболистов признали его игроком года, Фоден провел трудный чемпионат Европы (он в основном выступал так же хорошо, как и другие креативные полузащитники сборной Англии, но не забил такие же голы, как они), а затем пропустил несколько матчей в начале сезона, хотя Гвардиола с тех пор настаивает, что, когда у него хороший настрой, он показывает свою лучшую игру.

Фил Фоден globallookpress.com

Фоден был одним из лучших игроков «Сити» в последнее время и в целом был хорош с момента своего возвращения в команду, но очевидно, что он не был таким же решающим исходы матчей игроком, как в прошлом сезоне. В то время, когда «Сити» остался без голов, этого всегда будет не хватать.

6. Подколенное сухожилие Де Брёйне

Еще одна травма, которая все еще ощущается спустя примерно 10 недель после того, как она произошла. «Машина, в которой понадобилось что-то заменить, уже не та же самая машина», — сказал Гвардиола несколько недель назад, обсуждая не эту травму, а операцию на подколенном сухожилии, из-за которой Де Брёйне большую часть прошлого сезона не выходил на поле.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Он постепенно восстанавливается после сентябрьского рецидива. Настолько постепенно, что субботние 14 минут на поле стали его максимальным результатом с тех пор. Еще одна очевидная потеря, хотя и еще одна очевидная область, требующая значительного улучшения.

7. Нехватка класса Матео Ковачича

Хорват резюмирует сложность ситуации «без Родри». Он очень хорош в небольших пространствах, отлично владеет мячом, отлично работает под давлением и выигрывает много свободных мячей... но разрыв между его уровнем и уровнем Родри становится очевидным из-за команд-соперников, которые все еще могут обойти его в паре случаев или перехватить его передачи, которые немного более рискованны, чем у испанца.

Матео Ковачич globallookpress.com

Ковачич — очень хороший игрок, но все же не тот, кто заменит Родри, что подчеркивает, насколько сложно может быть найти нового полузащитника в январе — и даже в этом случае он сейчас тоже выбыл из строя на три-четыре недели.

8. Кратковременное возвращение Грилиша

Этот сезон был назван большим возвращением Грилиша после его неудач в предыдущем сезоне и последующего исключения из состава сборной Англии на Евро — он был одним из немногих старших игроков, принимавших участие в предсезонной подготовке, и он хорошо готовился к предстоящей кампании.

Джек Грилиш globallookpress.com

Но в конце октября он получил травму, а тоже только сейчас возвращается в строй. Учитывая, что в прошлом сезоне у него была лишь второстепенная роль, нынешнее отсутствие Грилиша нельзя считать важным фактором, но когда он в своей лучшей форме, «Сити» в целом выглядит более солидно. Если он сможет стабильно возвращаться на поле, это будет большим плюсом для них — хотя, если он не сможет этого делать, возможно, следующим летом придется поговорить о его будущем.

9. Травма Кайла Уокера в сборной Англии

Как объяснил Гвардиола в пятницу, были неприятные последствия у травмы колена, которую Уокер получил во время игры за сборную Англии в октябре.

У тренера уже было в голове мысль о том, что Уокер и Стоунз вернулись травмированными после матчей за сборную Англии в марте, и недавно он ругался по этому поводу. По сути, без Уокера было немного меньше места для маневра в линии обороны, и в одной конкретной игре это аукнулось «Сити»…

10. «Шпоры» на выезде

Эта полоса поражений началась с «Тоттенхэма» в Кубке лиги, с матча, которым «Сити» был рад пожертвовать, учитывая растущий список травм.

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Но ситуация усугублялась тем, что в тот вечер несколько защитников играли и получили удары и травмы, а Аке, Аканджи и Диаш с этого момента практически пахали без роздыха, что закончилось тем, что они пропускали матчи перед ноябрьским международным перерывом.

11. Проблемы Стоунза с травмами

«Отсутствует Родри, а также четыре центральных защитника», — заявил Гвардиола на прошлой неделе. «Знаете, насколько важен Рубен? А Джон, когда он будет в форме? Скажите мне. А Натан и остальные?».

Джон Стоунз globallookpress.com

Как и говорит Гвардиола, Стоунз невероятно важен для «Сити», когда он здоров и в хорошей форме, но слишком часто это не так. В последние годы другие игроки могли заменить его, но теперь и в защите полно серьезных травм. Диаш часто был тем, кто связывал игру воедино, но он все еще отсутствует в то время, когда Аке и Аканджи восстанавливаются после своих проблем с травмами и, в некоторой степени, играют через повреждения. Опять же, если ситуация стабилизируется, это будет большим плюсом.

12. «Борнмут» и «Брайтон»

«"Борнмут" играет одну игру в неделю, "Брайтон" — одну игру в неделю», — сказал Гвардиола в пятницу о командах, обыгравших «Сити» в двух предыдущих матчах Премьер-лиги. «Шесть или семь дней на подготовку к одной игре. Дайте мне такую же возможность! Дайте-дайте! Дайте мне это».

Он постарался подчеркнуть, что не жаловался, потому что так было уже много лет, и «Сити» все равно выиграл под его руководством шесть титулов, и здесь это не используется в качестве оправдания. «Сити» выглядел уставшим в этих матчах, число травм росло, и оба соперника выбили их из игры.

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«Борнмут» был лучшей командой на протяжении 80 минут и заслужил победу. Уокер играл в тот день, но выглядел, честно говоря, ужасно, а Гвардиола объяснил, что почти не тренировался. «Сити» был очень хорош в матче с «Брайтоном», но упустил моменты, ведя 1:0, а затем не смог угнаться за «чайками» во втором тайме.

13. И «Спортинг»

Именно это произошло с ними в Лиге чемпионов между этими двумя поражениями в чемпионате. «Сити», казалось, справился со своими трудностями, хорошо гонял мяч и создавал моменты в Лиссабоне, но они упустили их, а затем, как вы уже догадались, были пойманы на контратаке и в итоге выглядели такими же побитыми, как и в матче против «Шпор».

14. Загадка Рико Льюиса

Это своего рода загадка, но, возможно, то, что он выглядит великолепно, когда «Сити» контролирует ситуацию, но плохо, когда у них проблемы, — это именно то, каким игроком он является.

Рико Льюис globallookpress.com

Дело не в том, что Льюис не может проявить себя в быстрых и атлетичных матчах, потому что он это делал, но Гвардиола дорожит его присутствием в центре поля из-за его способности удерживать мяч, и часто, когда «Сити» теряет владение мячом, он не может его отвоевать или не отставать от последующих контратак соперника.

Он легко мог бы сыграть еще одну роль в борьбе «Сити» за титул, но команде наверняка нужно больше скорости и выносливости в полузащите, и это, вероятно, произойдет только через трансферный рынок в январе.

15. Кратковременное возрождение Матеуса Нунеса

К несчастью для Нуньеса, его возрождение во втором сезоне в качестве игрока «Сити» произошло в то время, когда все остальное рушилось. Учитывая ситуацию с травмами, он играл на левом фланге и добился неплохих результатов.

Но, почти неизбежно, как только несколько игроков вернулись в форму, он снова оказался на скамейке запасных, и маловероятно, что он получит серьезную возможность играть в полузащите.

Матеус Нунес globallookpress.com

У него больше энергии, чем у большинства футболистов, которые могут играть глубоко в полузащите «Сити», но он не так заботится о контроле мяча, как теоретически Гюндоган, Льюис и Бернарду Силва, а это, вероятно, означает, что Гвардиола не собирается отдавать ему предпочтение. даже если у него есть скорость и выносливость, чтобы вернуться в защиту.

Будет интересно посмотреть, будет ли он использоваться в ближайшие недели и если будет, то где, учитывая, что в последнее время он проявил себя достаточно хорошо.

16. Отсутствие угрозы со стороны Савио

Как и Доку, Савио великолепен за пределами штрафной, но регулярно расточителен внутри нее, а в матче с «Тоттенхэмом» ему крайне не хватало голевой остроты.

В целом, учитывая, что это его первый сезон в «Сити», он играет хорошо, как и Доку в прошлом году, и очень хорош в защите. Во всяком случае, он на пути к хорошей карьере в «Сити», и, опять же, к концу сезона его легко можно было бы назвать выдающимся игроком, но из-за проблем «горожан» им просто нужно больше.