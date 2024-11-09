Проверка на прочность. Разгром от «Спортинга» обнажил проблемы, с которыми столкнулся «Ман Сити»

Тяжелое поражение «Манчестер Сити» от «Спортинга» ставит их в «мрачную ситуацию» и показывает проблемы, с которыми сталкивается Пеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» проиграл три матча подряд в сезоне впервые с апреля 2018 года. Это худшее поражение «Сити» с момента разгрома со счетом 2:5 от «Лестера» четыре года назад. Это всего лишь третий раз, когда команда Пепа Гвардиолы пропустила четыре гола в игре Лиги чемпионов.

Бернарду Силва сказал впоследствии, что «Сити» находятся в «мрачной ситуации», но с какими проблемами они сталкиваются, учитывая, что на горизонте непростая игра против «Брайтона»? Правы ли болельщики, которые беспокоятся? И что говорит статистика об их выступлениях?

Я не помню, чтобы за семь с половиной сезонов эта команда проиграла три игры подряд. Мы в мрачной ситуации, и похоже, что сейчас все идет не так. Но, несмотря на три поражения, мы все еще находимся в хорошем положении, особенно в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Мы ничего не потеряли, мы все еще в главных соревнованиях, все еще боремся за все. Бернарду Силва

Травмы продолжаются

Гвардиола предупредил перед поражением от «Спортинга», что «Манчестер Сити» будет сложно преодолеть растущий список травм.

«Мы знаем, что нам будет трудно, и мы должны это принять, и это нормально», — сказал он. «Игры будут трудными; в предыдущие сезоны все было гладко. Несмотря на личные проблемы и травмы мы выиграли шесть Премьер-лиг за семь лет. Но все меняется, мы должны это принять».

Список травм «Манчестер Сити» Рубен Диаш (мышца) — ожидается возвращение 23 ноября

Джон Стоунз (мышца) — ожидается возвращение 23 ноября

Джек Грилиш (неуказанная травма) — ожидается возвращение 23 ноября

Родри (колено) — выбыл до конца сезона

Оскар Бобб (нога) — ожидается возвращение в январе

Гвардиола впервые выпустил в стартовом составе защитника Джамая Симпсона-Пьюзи в Лиссабоне, чтобы подчеркнуть проблемы, которые у него есть, особенно в центре защиты, где Рубен Диаш и Джон Стоунз выбыли из-за травм.

Джек Грилиш также все еще отсутствует, и добавьте к этому долгосрочные травмы обладателя «Золотого мяча» Родри и Оскара Бобба, и станет ясно, что ресурсы «Манчестер Сити» сильно истощены.

Виктор Дьёкереш и Мануэль Аканджи globallookpress.com

Мануэль Аканджи был достаточно здоров, чтобы выйти в стартовом составе против «Спортинга», но у него были свои проблемы с травмами, в то время как Натан Аке остался неиспользованной заменой. Рико Льюис снова заменил Кайла Уокера, который был достаточно здоров, чтобы попасть на скамейку запасных.

Положительным моментом стало возвращение Кевина Де Брёйне на поле, но бельгийский игрок был выпущен только на последние шесть минут этого разгрома, в то время как Жереми Доку также вышел со скамейки запасных.

Пока не совсем ясно, кого Гвардиола выпустит на субботний выездной матч в Брайтоне, но он ищет решения, поскольку «Сити» стремится избежать четвертого поражения подряд.

«Это случилось в мой первый год», — сказал он. «Иногда так бывает. Мне приходится пытаться найти объяснение, но иногда это просто футбол, поэтому приходится это принять. Это спорт, это жизнь».

«Иногда у нас бывают плохие моменты, но мы принимаем это. Каждый должен стараться стать лучше, и мы найдем путь к этому. Мы все еще живы во всех соревнованиях, и мы продолжаем борьбу».

Холанн нуждается в помощи

Норвежский нападающий выглядел расстроенным, увидев, как мяч после его удара с пенальти во втором тайме врезался в перекладину в Лиссабоне.

Теперь он провел две игры без голов, и по высоким стандартам, которые он установил с момента прибытия в Англию, это «голевая засуха».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Беспокойство для «Сити» связано не с Холанном и его формой — поскольку голы неизбежно вернутся — а с поддержкой, которую он получает вокруг себя.

Пять игр в 2023 году — его самая длинная серия без голов за клуб, но «Сити» все равно не проиграл ни одного матча, выиграв четыре и сыграв вничью один, поскольку они опирались на таланты Хулиана Альвареса, Фила Фодена и многих других в составе.

Бомбардиры «Сити» в сезоне 2025/25 Эрлинг Холанн — 14

Йошко Гвардиол — 3

Матеус Нунес — 3

Фил Фоден — 3

Матео Ковачич — 3

Уход Альвареса, ухудшение формы Фодена и травмы других ключевых игроков, таких как Родри и Де Брейне, теперь привели к тому, что голы иссякли и для тех, кто находится рядом с Холанном.

В настоящее время состав «Сити» не оказывает большой поддержки в этой области, показательно, что защитник Йошко Гвардиол в настоящее время делит второе место по количеству забитых мячей во всех турниров, с тремя голами.

Так что если Холанн испытывает трудности, команда сейчас страдает больше, чем когда-либо.

«Спортинг» обнажил слабость «Сити» при быстрых прорывах

Было знакомое чувство первых двух голов «Спортинга» во вторник вечером, когда Дьёкереш и Максимилиано Араухо были последними игроками, которые оказались за линией обороны «Манчестер Сити» и извлекли выгоду из их растущей уязвимости от быстрых и прямых атак.

Эти голы были не единственными примерами в игре, Дьёкереш не реализовал более ранний выход один на один, будучи выведенным на ворота со своей половины поля после перехода владения. Пенальти, с которого был забит третий гол «Спортинга» был назначен после того, как Франсишку Тринкан сделал забегание аналогичным образом.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

«Борнмут» и «Тоттенхэм» смогли создать проблемы для «Сити» таким же образом, но это происходило на протяжении всего сезона. Удивительно, но «Сити» позволил соперникам нанести на 10 ударов больше после быстрых прорывов, чем любая другая команда Премьер-лиги во всех турнирах.

Они дают соперникам создавать моменты после быстрых прорывов примерно в три раза чаще, чем в прошлом сезоне. Отсутствие Родри является фактором, но стоит отметить, что до его травмы, игрок сборной Испании начал в старте одну из игр, в которой проблема была наиболее очевидна, нулевую ничью с миланским «Интером» в сентябре, в которой «Сити» пропустил четыре удара с быстрых прорывов.

Потеря травмированного Кайла Уокера, с его скоростью и умением возвращать мяч, вероятно, является более весомым фактором. Но его трудности с Адамой Траоре из «Фулхэма» в игре, которую «Сити» посчастливилось выиграть, усилили ощущение, что в 34 года он, возможно, не будет тем решением, которым он когда-то был за их линией защиты.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Можно спорить о корнях проблемы, но слабость «Сити» при быстрых прорывах — это проблема, которую их противники эксплуатируют с возрастающей регулярностью.

Но прав ли Пеп относительно уровня игры «Сити»?

Гвардиола не согласился с утверждением Бернарду Силы о том, что «Сити» находится «в мрачной ситуации» после игры со «Спортингом», настаивая на том, что их игра была «действительно хорошей», несмотря на выразительный результат.

Это был не первый раз, когда он защищал их уровень игры в последнее время, и основные цифры говорят о том, что он прав. «Сити» не смогли выиграть две из своих первых четырех игр Лиги чемпионов, но таблица «ожидаемых очков» Sky Sports показывает, что они должны были набрать на два очка больше.

Пеп Гвардиола и Бернарду Силва globallookpress.com

Это не слишком утешает болельщиков «Сити» после такого тяжелого поражения, но они остаются на пути к автоматическому выходу в плей-офф, и цифры подтверждают аргумент о том, что их выступления были лучше, чем предполагают их результаты.

Те же основные показатели не показывают большого спада и во внутренних турнирах. «Сити» выиграл титул Премьер-лиги в прошлом сезоне со второй по величине ожидаемой разницей голов в дивизионе и сейчас находится на том же месте, хотя и сразу за «Ливерпулем», а не за «Арсеналом».

Календарь и таблица АПЛ

Ожидаемая разница голов считается ключевым показателем эффективности клубов и дает надежду «Сити», что их судьба может измениться.

Звучат ли тревожные звоночки на «Этихаде»?

«Я не сдамся, это точно», — сказал Гвардиола после поражения от «Спортинга».

Это новая территория для него и его «Сити», который привык доминировать в английском футболе с момента его прихода в 2016 году.

Проблемы, связанные с клубом вне поля, хорошо задокументированы уходом спортивного директора Чики Бегиристайна и предполагаемыми нарушениями финансовых правил, нависшими над ними.

Но до сих пор его команда не дрогнула.

Проникает ли наконец давление внешнего шума в раздевалку? Его публичное несогласие с комментариями Силвы после матча о том, что команда находится в «мрачной ситуации», может означать это.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Я с ним не согласен. Мы не в мрачной ситуации», — продолжил он. «Мы очень плохо играли против "Борнмута", но очень хорошо здесь. Единственное, о чем жалеем, пропустив третий и четвертый голы — пенальти не были обязательными».

«Мы знали, что сезон будет тяжелым с самого начала, и так оно и есть. Мне это нравится, я люблю это, я хочу с этим справиться и поднять дух своих игроков. Жизнь такова. Мы продолжаем».

«Что нам делать? Мы возвращаемся в Манчестер и готовимся к игре в Брайтоне».

Впереди еще больше проверок

Для «Сити» дела обстоят не легче, поскольку им предстоит четвертая выездная игра за 10 дней, когда они отправятся на южное побережье, чтобы встретиться с «Брайтоном» Фабиана Хурцелера в субботу, 9 ноября.

Однако один положительный момент заключается в том, что это последняя игра «Сити» перед очередным международным перерывом, который может стать решающим двухнедельным периодом для Гвардиолы, чтобы вернуть некоторых из своих травмированных звезд.

По слухам, Грилиш, Стоунз и Диаш вернутся после перерыва, когда «Сити» примет «Тоттенхэм» на стадионе Этихад 23 ноября.

Добавьте к этому игру Лиги чемпионов против «Фейенорда» перед захватывающим столкновением с лидирующим в АПЛ «Ливерпулем» на «Энфилде» в воскресенье 1 декабря и матч в середине недели против высоко забравшегося «Ноттингем Фореста» 4 декабря.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Также будет поездка на «Селхерст Парк», прежде чем Гвардиола снова сразится с Рубеном Аморимом в манчестерском дерби 15 декабря.

Это нелегкий отрезок. Состав «Манчестер Сити» подвергнется серьезному испытанию в ближайшие недели, и это может стать решающим для их сезона.