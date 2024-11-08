Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры

Можно признать: было немного сложно следить за всеми шансами, ставками и последствиями для команд во время новой общей фазы Лиги чемпионов.

Поскольку больше команд играют больше матчей, ни один результат не был окончательным или влекущим за собой катастрофические последствия. «Реал» проиграл «Лиллю» и «Милану», «Бавария» проиграла «Астон Вилле» и была раздавлены «Барселоной», ​​а «Пари Сен-Жермен» проиграл «Арсеналу» и сыграли вничью дома с «ПСВ Эйндховеном», но ни одна из этих команд на самом деле не находится в особой опасности, когда дело доходит до выхода в плей-офф — у них просто меньше шансов попасть в восьмерку лучших и пропустить стыки за право сыграть в 1/8 финала.

Однако мы официально достигли середины группового этапа, и на данный момент мы в значительной степени понимаем, кто в беде — в первую очередь «Лейпциг» — и что поставлено на карту в дальнейшем. У нас есть несколько восхитительных «историй Золушки», и мы также увидели несколько неожиданных звездных поворотов.

После четвертого тура давайте сделаем шаг назад и посмотрим на общую картину того, как обстоят дела в этом соревновании по мере того, как общий этап начнет приближаться к концу.

За что все ведут борьбу

Лига из 36 команд ужасно громоздкая, поэтому создание простого рейтинга от 1 до 36 мало о чем нам скажет. Давайте выясним, как у всех дела, рассматривая команды из разных стран.

Сначала о главном: какая страна с наибольшей вероятностью получит победителя Лиги чемпионов? (Вы уже знаете ответ.)

Коэффициенты на выигрыш титула по странам: Англия: 40,3%

Испания: 27,9%

Германия: 13,7%

Италия: 9,7%

Франция: 3,9%

Португалия: 2,6%

Нидерланды: 0,8%

Другие: 1,1%

Как вы, вероятно, и ожидали, страна, в которой есть три из четырех-шести лучших команд мира (Англия), имеет наилучшие шансы забрать домой приз. «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» сейчас входят в число шести фаворитов в борьбе за титул, и, несмотря на некоторые промахи здесь и там, нерешительный «Реал», набирающая обороты «Барселона» и находящаяся где-то посередине «Бавария» присоединились к ним на вершине списка фаворитов, который на самом деле не изменился, даже несмотря на то, что время от времени появлялись неожиданные результаты.

Тем не менее, хотя новый формат Лиги чемпионов не дает нам много изменений с точки зрения коэффициентов на титул, шансы конкретной команды на продвижение или финиш в восьмерке лучших все еще могут значительно расти или падать от тура к туру — и в этом отношении ставки быстро растут. Давайте рассмотрим, какой клуб из каждой крупной европейской страны питает подлинные надежды на титул, кто, скорее всего, финиширует в восьмерке лучших — и, следовательно, получит прямой проход в 1/8 финала — и кто просто хочет финишировать в числе 24 лучших и выйти в раунд плей-офф любыми необходимыми способами.

Категории ниже:

‐ Претенденты на титул: команды с шансом выиграть весь турнир не менее 3%

‐ Борющиеся за восьмерку лучших: команды с шансом попасть в восьмерку лучших не менее 20%

‐ Просто надеющиеся на выход в плей-офф: команды с шансом попасть в топ-24 не менее 20%, но с шансом попасть в восьмерку лучших менее 20%

‐ Доигрывающие: команды с шансом попасть в топ-24 менее 20%

Англия

‐ Претенденты на титул: «Манчестер Сити» (18,1% шансов на титул, снижение на 5,4% с сентября), «Ливерпуль» (11,6%, рост на 5,7%), «Арсенал» (8,1%, рост на 0,5%)

Впервые шансы «Сити» на завоевание титула действительно пострадали. Они остаются абсолютными фаворитами, но шокирующее поражение со счетом 1:4 от «Спортинга» во вторник, 5 ноября, сильно ударило, как потому, что это снизило их шансы попасть в восьмерку лучших — это могло бы быть довольно серьезным событием, если бы им пришлось играть еще пару матчей — так и потому, что это стало еще одним признаком того, что травмы ухудшили их игру. Теперь они проиграли три матча подряд впервые с 2018 года, и если и «Сити»y, и «Реал» испытывают трудности, шансы всех остальных сильно выросли.

‐ Борьба за восьмерку лучших: «Ливерпуль» (вероятность попадания в восьмерку лучших 95,2%), «Манчестер Сити» (52,5%), «Арсенал» (37,4%), «Астон Вилла» (32,9%)

Что ж, это может быть конкуренция, а может быть, «Ливерпуль» и «Сити» просто поменялись местами. У «Ливерпуля» идеальные 12 очков в четырех матчах, и им может потребоваться всего одна победа, чтобы закрепиться в восьмерке лучших. Их шансы на попадание в восьмерку лучших выросли на 16,7%, в то время как у всех остальных английских команд упали как минимум на 18% после поражений. Все больше и больше похоже на то, что в восьмерке лучших могут оказаться веселые новички, а в 1/16 финала маячат серьезные тяжеловесы.

‐ Просто надеющиеся на выход в плей-офф: нет

‐ Доигрывающие: нет

Несмотря на поражения этой недели, все четыре английские команды имеют как минимум 96% шансов на выход в следующий раунд, согласно Opta. Итак, несмотря на недавнюю сомнительную форму, они, по крайней мере, гарантировали себе это.

Испания

‐ Претенденты на титул: «Реал» (шанс на титул 13,6%, снижение на 5,6% с сентября), «Барселона» (12,5%, рост на 6,6%)

В Ла Лиге мадридский «Реал» играет ту же роль, что и «Ман Сити» в АПЛ — неустойчивого предсезонного фаворита, в то время как «Барса» — как и «Ливерпуль» — находится в блестящей форме с растущими шансами.

‐ Борьба за восьмерку лучших: «Барселона» (69,8% шансов на попадание в восьмерку лучших)

«Барса» проиграла «Монако» в первом туре, но с тех пор выиграла три матча с общим счетом 14-3, включая разгром «Црвены Звезды» в среду, 6 ноября, со счетом 5-2 в Сербии. Они занимают шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и имеют четвертые по величине шансы на попадание в восьмерку лучших. Однако интересно то, что это единственная испанская команда с действительно хорошими шансами на это.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Реал» (94,8% шансов на выход), «Атлетико Мадрид» (91,5%)

В последних двух матчах «Реал» проиграл дома со счетом 0:4 «Барселоне» и 1:3 «Милану». А в матче до этого они уступали дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2, прежде чем отыграться и победить. В данный момент они ужасно усложняют себе жизнь; они не только отстают от «Барсы» на девять очков в лиге, но и их поражения от «Милана» и «Лилля» нанесли серьезный урон их положению в турнирной таблице Лиги чемпионов. Сейчас они на 18-м месте, а следующие два матча пройдут на выезде против «Ливерпуля», занимающего первое место, и «Аталанты», занимающей девятое место.

Согласно Opta, наиболее вероятный диапазон финиша «Реала» сейчас находится где-то между 14-м и 20-м местами. Они пройдут дальше, но их может ждать ужасно сложный жребий в 1/16 финала.

Тем временем, «Атлетико» оказал себе серьезное одолжение, одержав драматичную победу в среду над «ПСЖ» в на последних минутах матча. Известный баскетбольный болельщик Антуан Гризманн исполнил один из лучших быстрых пасов, которые вы когда-либо видели.

В то время как два подряд поражения от «Бенфики» и «Лилля» практически лишили «Атлетико» шансов на попадание в восьмерку лучших, три очка в Париже, по крайней мере, укрепили их шансы на выход в плей-офф.

‐ Доигрывающие: «Жирона» (вероятность выхода 14,6%)

Победив «Слован» из Братиславы со счетом 2:0 в третьем туре, «Жирона» сохранила себе место в соревновании, но сокрушительное поражение со счетом 0:4 от «ПСВ Эйндховен» во вторник сократило их шансы на выход более чем вдвое.

Германия

‐ Претенденты на титул: «Бавария» (8,1% шансов на титул, рост на 1,2% с сентября)

Победа «Баварии» со счетом 1:0 над «Бенфикой» в ​​среду была разочаровывающей: немецкие гиганты совершили 24 попытки удара против одного у Бенфики, но не смогли нанести достаточно много ударов по-настоящему высокого качества и не смогли пробить лиссабонцев, пока Джамал Мусиала не ударил головой на 67-й минуте. Тем не менее, это вернуло их в нужную колею после поражений от «Астон Виллы» и «Барселоны».

Как вы видите, шансы «Баварии» попасть в восьмерку лучших после неудач составляют один к трем, но если они смогут обыграть ПСЖ дома через несколько недель, их финишный рывок будет очень легким, и они могут набрать немало очков.

‐ Борьба за восьмерку лучших: «Боруссия» Дортмунд (59,9% вероятности попасть в восьмерку лучших), «Байер» (34,4%), «Бавария» (31,9%)

Несмотря на сомнительную форму в Бундеслиге, дортмундская «Боруссия» остается сильна в Лиге чемпионов; как и «Бавария», они разгромили своего соперника в четвертом туре («Штурм Грац») и в конечном итоге были вознаграждены голом Дониелла Малена на 85-й минуте и победой со счетом 1:0. Они седьмые в таблице Лиги чемпионов, и их шансы на попадание в восьмерку лучших остаются хорошими.

Того же самого нельзя сказать о леверкузенском «Байере». Дело не в том, что они проиграли «Ливерпулю», а в том, что они проиграли ужасно, со счетом 0:4, и опустились на 10-е место в рейтинге силы Opta. Теперь дорога выглядит сложнее, их шансы на попадание в восьмерку лучших упали на 24,4 процентных пункта.

‐ Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Штутгарт» (вероятность выхода 83,3%)

«Штутгарт» остается в порядке в этом турнире: их победа над «Ювентусом» в третьем туре была очень важна в этом отношении, и они все равно должны выйти. Но любые надежды на попадание в восьмерку лучших, вероятно, улетучились с их безвольным домашним поражением со счетом 0:2 от «Аталанты» в среду. «Аталанта» великолепна, она поднялась на девятое место в рейтинге силы Opta, но сложно потерять три очка дома и оставаться в хорошей форме на время отдыха.

Но, эй, по крайней мере, Штутгарт не РБ Лейпциг.

‐ Доигрывают: «РБ Лейпциг» (вероятность выхода 8,4%)

«РБ Лейпциг» занимает второе место в Бундеслиге, уступая только «Баварии» и опережая как «Байер», так и «Боруссию Дортмунд» на данный момент. Но они продемонстрировали все свои хорошие результаты в лиге и абсолютно облажались в Лиге чемпионов. Потерпеть конкурентные поражения в один гол от «Атлетико Мадрид», «Ювентуса» и «Ливерпуля» — это одно; проигрыш со счетом 1:3 от «Селтика» — это другое. Они просто провалились в этом турнире.

Италия

‐ Претенденты на титул: «Интер» (4,3% шансов на титул, рост на 1,3% с сентября)

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в 2022-23, завоевал титул Серии А в 2023-24, сыграл вничью с «Манчестер Сити» на выезде, обыграл «Арсенал» дома и в настоящее время занимает третье место в мире в рейтинге силы Opta. Они проиграли один раз в 15 матчах во всех тунирах в этом сезоне. Кажется, нам следует больше говорить о них как о законных претендентах на титул Лиги чемпионов.

Победа над «Арсеналом» в среду была старой школой: «взять на себя инициативу, а затем окопаться в обороне». В итоге «Арсенал» нанес больше ударов (20-7) с большим xG (1,8-1,2), но на момент гола Хакана Чалханоглу с пенальти в компенсированное время первого тайма общее количество ударов было равным, и «Интер» сгенерировал большую часть своего xG (1,1-0,6). В итоге они на корпус опережали соперника перед половиной ударов «Арсенала» и не оставили им много действительно сильных шансов забить. Это было хорошее выступление. Большинство выступлений «Интера» такие.

— Борьба за восьмерку лучших: «Интер» (вероятность попадания в восьмерку лучших 78,9%), «Аталанта» (41,3%), «Милан» (29,5%)

Это была хорошая неделя для потенциальных итальянских претендентов. Обе миланские команды обыграли фаворитов Лиги чемпионов («Интер» одержал победу над «Арсеналом», «Милан» над «Реалом»), а «Аталанта» доминировала над «Штутгартом» на выезде. Только неожиданная ничья 0:0 с «Селтиком» сдерживает «Аталанту» на данный момент (они девятые в таблице, также сыграв вничью с «Арсеналом»), в то время как «Милан» оправился от поражений от «Байера» и «Ливерпуля», показав сильные результаты против «Брюгге» и мадридского «Реала».

После жесткого графика, который у них был до сих пор, «Милан» имеет один из самых легких вариантов второй половины: их последние четыре матча против «Слована», «Црвены Звезды», «Жироны» и загребского «Динамо». Если Кристиан Пулишич и компания справятся со своими делами и не потеряют ненужных очков, они могут оказаться в восьмерке лучших.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Ювентус» (вероятность выхода 91,2%)

Отличный старт (победы над ПСВ и «Лейпцигом») превратился для «Юве» в изнурительную борьбу (одно очко в сумме против «Штутгарта» и «Лилля»). Кажется, им суждено пройти через 1/16 финала.

‐ Доигрывают: «Болонья» (5,3% шансов на выход)

После медленного старта в Серии А «Болонья» поднялась на девятое место на данный момент. Однако они все еще ждут своей первой победы в Лиге чемпионов. Они неплохо сыграли против «Монако», но проиграли 0:1 дома, что практически положило конец любым надеждам на то, чтобы заработать девять очков или около того, необходимых для выхода в плей-офф.

Франция

‐ Претенденты на титул: нет

Это должна была быть категория, в которой бы появилось имя «Пари Сен-Жермен», но команда Луиса Энрике на данный момент лидирует в лиге по показателю «Невезение».

Разница голов против разницы xG ESPN

В среду они попытались нанести 22 удара против четырех у «Атлетико», набрали 2,1 xG против 0,7 у «матрасников» и проиграли 1:2. В целом за турнир они предприняли попытки нанести удары с коэффициентом 7,2 xG и допустили удары с коэффициентом 1,9, но проигрывают по забитым мячам со счетом 3:5. Катастрофическая проблема с завершением моментов, которая выбила их из противостояния Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд в прошлом сезоне, сохранилась, и у них всего четыре очка в четырех матчах. А в последних четырех матчах им еще предстоит сыграть с «Баварией» и «Манчестер Сити».

«Пари Сен-Жермен», вероятно, все равно выйдет в плей-офф, но это не гарантия.

— Борьба за восьмерку лучших: «Монако» (вероятность попадания в восьмерку лучших 37,1%), «Брест» (26,9%)

За исключением ПСЖ, остальная Франция получает огромное удовольствие от этого турнира! «Монако» (третье место) и «Брест» (четвертое место) остаются в отличной форме после выездных побед над «Болоньей» и пражской «Спартой» соответственно. Так как они занимают 19-е и 47-е места в рейтингах силы Opta — «Брест» исполнил «обратный Лейпциг», занимая 11-е место в Лиге 1, но сохранив все свои хорошие выступления для Лиги чемпионов — легко предположить, что, возможно, и их форма, и места в таблице еще ухудшатся, но пока этого не произошло. Вот это история.

‐ Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Лилль» (93,9% шансов на продвижение), ПСЖ (68,1%)

«Лилль» был в тени других успешных товарищей по Лиге 1, но после поражения от занимающего второе место «Спортинга» в первом туре они обыграли «Реал» и сыграли вничью с мадридским «Атлетико» и «Ювентусом». Это отличная работа. Они не смогли удержать преимущество 1-0 против «Юве» и потеряли из-за этого пару очков, но они все еще на прочном 14-м месте в общем зачете.

‐ Доигрывающие: нет

Все остальные

‐ Претенденты на титул: нет

‐ Борьба за восьмерку лучших: «Спортинг» (вероятность попадания в восьмерку лучших 74,9%)

Пока что это был веселый турнир для аутсайдеров. Хотя фавориты в борьбе за титул остаются предсказуемыми, «Споринг» и два французских клуба, не называющихся ПСЖ, имеют лучшие шансы на попадание в восьмерку лучших, чем «Бавария», «Реал» или «Пари Сен-Жермен», и, согласно коэффициентам Opta, клубы из-за пределов Большой пятерки европейских лиг должны занимать в среднем около 5,6 мест в 1/16 финала.

Учитывая, что в игре участвуют 14 таких команд, возможно, это не кажется невероятно впечатляющим. Но это лучше, чем можно было ожидать в начале турнира. А разгромная победа «Спортинга» со счетом 4:1 над «Манчестер Сити» во вторник был и веселой, и потенциально значимой.

‐ Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Селтик» (93,0% шансов на выход), «ПСВ Эйндховен» (87,2%), «Бенфика» (76,3%), «Динамо» Загреб (68,%), «Фейенорд» (61,1%), «Брюгге» (38,7%), «Спарта» Прага (21,8%)

Это была плохая неделя для «Спарты» (домашнее поражение от «Бреста») и «Фейенорда» (домашнее поражение от «Зальцбурга»), да и «Бенфика», конечно, не оказала особого сопротивления «Баварии». Но многие команды в этой группе укрепили свои надежды на выход: «Селтик» продолжил свою великолепную серию легкой победой над «Лейпцигом»; они не только почти гарантированно пройдут, но и все еще имеют 16% шансов на попадание в восьмерку лучших.

Тем временем невероятная серия загребского «Динамо» продолжилась легкой победой над братиславским «Слованом», ПСВ разгромил «Жирону» со счетом 4:0 — американец Малик Тилльман принял участие в забитом голе — а «Брюгге» одержал свою первую победу над английской командой с 1995 года, одолев «Астон Виллу» со счетом 1:0 дома. ТУрнир всегда интереснее с пикантными аутсайдерами, и в Лиге чемпионов их сейчас много.

‐ Доигрывают: «Шахтер» Донецк (вероятность выхода 10,8%), «РБ Зальцбург» (2,6%), «Црвена Звезда» (1,2%), «Штурм Грац» (0,7%), «Янг Бойз» (0,4%), «Слован» Братислава (0,1%)

«Шахтер» поддерживает надежду, успешно справившись со своими делами «дома» (в Германии) в виде победы над «Янг Бойз», но по большей части, похоже, что это соревнование для остальных пяти команд уже закончилось.

Символическая сборная на экваторе турнира

Вратарь: Майк Меньян, «Милан»

По общему признанию, на этот выбор влияют последние матчи. Мы видели невероятную игру вратарей в этом турнире, и любой, от Дмитрия Ризныка из «Шахтера» до Эми Мартинеса из «Астон Виллы», Пауло Гаццаниги из «Жироны», Лукаса Шевалье из «Лилля», Маттиа Перина из «Ювентуса» или даже Куивина Келлехера из «Ливерпуля», мог бы заслужить это место. Но только один из них сделал девять сейвов в победном матче на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Майк Меньян globallookpress.com

Уступая во втором тайме матча с «Миланом», мадридский «Реал» предпринял типичную для «Реала» атаку, ту самую, которая превратила отставание 0:2 в матче против «Боруссии Дортмунд» в победу 5:2 всего за несколько недель до этого в этом турнире. Килиан Мбаппе сделал восемь попыток ударов, Винисиус Жуниор сделал четыре, а Браим Диас, выйдя со скамейки запасных, сделал три попытки за 45 минут, включая удар с 7 метров на 91-й минуте. Но только пенальти Вини на 23-й минуте действительно окончился голом. «Милан» вышел вперед в конце первого тайма, увеличил счет до 3:1 на 73-й минуте и фактически довел матч до победы, потому что Меньян превзошел себя.

Игрок сборной Франции теперь отразил 84% ударов по воротам в этом турнире, и, несмотря на то, что «Милан» начал соревнования с пары поражений, он теперь надежно занимает место в середине турнирной таблицы, все еще лелея мечты о попадании в восьмерку лучших.

Дублер: Дмитрий Ризнык, «Шахтер» Донецк

Правый защитник: Ашраф Хакими, «Пари Сен-Жермен»

По сути, Альфонсо Дэвис для правого фланга. Хакими лидирует среди правых защитников по количеству возвратов мяча (28), прогрессивных продвижений (61), завершенных передач (255) и попыток удара (17), а также занимает второе место по созданным моментам (10) и полученным на нем фолам (восемь).

Ашраф Хакими globallookpress.com

Хакими долгие годы был лучшим молодым правым защитником в мире, и этот турнир предполагает, что теперь он просто лучший правый защитник, и точка.

Дублер: Вандерсон, «Монако»

Центральные защитники: Нико Шлоттербек, «Боруссия Дортмунд»; Рауль Торренте, «Динамо» Загреб

В настоящее время дортмундская «Боруссия» в среднем набирает 2,3 очка за игру в Лиге чемпионов и 1,8 в Бундеслиге; они седьмые из 36 в первом турнире и пятые из 18 во втором. Имеет ли это смысл? Абсолютно нет. Но хотя они провалились и пропустили пять голов от «Реала» в третьем туре, в трех других матчах Лиги чемпионов они пропустили всего один гол.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Иногда сложно использовать статистику, чтобы правильно оценить, как играет центральный защитник, поскольку его главная задача — создавать отсутствие чего-либо (в данном случае голов). Но можно с уверенностью сказать, что если вы выигрываете дуэли с высокой частотой и инициируете атаки с сильным продвижением мяча, вы, вероятно, делаете хорошую работу. Среди центральных защитников Лиги чемпионов Нико Шлоттербек в настоящее время занимает восьмое место по проценту побед в дуэлях (83,3%) и первое место по общему количеству прогрессивных продвижений и передач (125). Он также входит в двадцатку лучших по возвратам мяча и ударам.

Он показывает свою лучшую игру в турнире, в котором «Боруссия», похоже, показывает свою лучшую игру.

Между тем, пусть это и не является общепринятой футбольной статистикой, но давайте просто отметим, что когда Торренте не играет, загребское «Динамо» пропускает 9,0 голов за игру в Лиге чемпионов. Когда он играет, они пропускают 1,0. Это примерно 800% улучшение! Аналитика!

Рауль Торренте globallookpress.com

А если серьезно, Торренте зажигал в команде, которая начала соревнование как можно хуже (с поражения 9-2 от Баварии) и с тех пор набрала семь очков в трех матчах. Он занимает пятое место по общему количеству оборонительных действий (подбор мяча, подкаты, перехваты, выносы, блокированные удары, блокированные навесы и воздушные передачи, выигранные в оборонительной трети) — 58, несмотря на то, что сыграл всего в трех матчах. «Динамо» нужны чистые пожарные, к черту прогрессивное продвижение мяча, и Торренте, вероятно, был лучшим в турнире.

Дублеры: Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»; Сеад Колашинац, «Аталанта»

Левый защитник: Альфонсо Дэвис, «Бавария»

Среди левых защитников Лиги чемпионов 24-летний игрок занимает первое место по возвратам мяча (24), первое место по прогрессивным передачам (57), первое место по созданным моментам (восемь), первое место по выигранным фолам (восемь) и второе место по завершенным передачам (251).

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Он на самом деле не оставил никакой положительной статистики для кого-либо еще. Отличная работа.

Дублер: Альваро Каррерас, «Бенфика»

Полузащитники: Фил Фоден, «Манчестер Сити»; Райан Гравенберх, «Ливерпуль»; Юри Тилеманс, «Астон Вилла»

Очевидно, что это компетенция Премьер-лиги на данный момент. Среди полузащитников Лиги чемпионов Фоден, один из самых атакующих полузащитников в футболе, занимает первое место по голам (три), попыткам ударов (17) и ударам по воротам (семь); он также первый по созданным моментам (11) и седьмой по прогрессивным передачам (32). 24-летний игрок не особо разогнался в Премьер-лиге, но забивал в трех из четырех матчей ЛЧ и стал едва ли не единственным позитивным моментом для «Манчестер Сити» во время деморализующего проигрыша «Спортингу» во вторник.

Фил Фоден globallookpress.com

Тилеманс преуспел, играя ближе к своей защите, чем к воротам; 27-летнему игроку пришлось ждать шесть лет между выступлениями в Лиге чемпионов, но он извлек из этого максимум пользы. В сентябре он забил гол и отдал голевую передачу против «Янг Бойз», а среди полузащитников он занимает 13-е место как по оборонительным действиям (40), так и по комбинированным прогрессивным продвижениям и передачам (54). «Вилла» начала соревнование с первых трех побед в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов с ноября 1982 года и удерживает место в восьмерке лучших на экваторе общего этапа. Тилеманс внес солидный вклад в этот успех.

Юри Тилеманс globallookpress.com

В этой полузащите у нас есть Фоден, играющий роль атакующего полузащитника, Тилеманс в роли опорного полузащитника и Гравенберх, делающий понемногу всего. «Ливерпуль» — единственная идеальная команда, оставшаяся в соревновании, и хотя главные звезды команды были великолепны — у Мохамеда Салаха четыре голевые передачи, у Луиса Диаса был хет-трик против «Байера», Вирджил ван Дейк был неуязвим и почти попал в этот список (как и Алексис МакАллистер), — два невоспетых героя, Гравенберх и Коди Гакпо, были совершенно блестящи.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Гравенберх занимает первое место среди полузащитников Лиги чемпионов по оборонительным действиям (57), но он также восьмой по общему количеству прогрессивных продвижений и передач (62), и он также создал пять моментов, став третьим по этому показателю в команде. Это была настоящая удача, когда «красные» приобрели 22-летнего игрока в прошлом сезоне, и он раскрылся под руководством Арне Слота.

Дублеры: Матеус Нунес, «Манчестер Сити»; Педри, «Барселона»; Антони Миламбо, «Фейенорд»

Левый вингер: Рафинья, «Барселона»

Игрок турнира на данный момент Он сжег «Баварию» в одном из самых памятных результатов турнира, и он лидирует в соревновании с семью общими голами (пять) и результативными передачами (две).

Рафинья попал бы в этот список как самый результативный нападающий в лиге, но он оказал влияние буквально на всю атакующую половину.

Карта пасов Рафиньи ESPN

После своего поражения от «Монако» в первом матче «Барса» стала лучшей командой в Лиге чемпионов, и 27-летний бразилец — единственная главная причина этого.

Дублер: Малик Тилльман, ПСВ Эйндховен

Правый вингер: Манес Аклиуш, «Монако»

«Монако» — один из самых надежных производителей интересных молодых талантов в Европе, и хотя Аклиуш не самый молодой претендент когда-либо — ему, о ужас, уже 22! -- он забил восемь голов в 31 матче во всех турнирах в прошлом сезоне, а в Лиге чемпионов он был совершенно блестящ за «Монако», который находится в великолепной форме после четырех матчей.

Манес Аклиуш globallookpress.com

Ожидалось, что Мохамед Салах займет это место, но хотя у Салаха четыре голевые передачи против одной у Аклюша, у Аклюша больше голов (два к одному), и среди всех правых вингеров в турнире он первый по завершенным передачам (139), второй по прогрессивным передачам (24), второй по полученным на нем фолам (восемь) и третий по прогрессивным продвижениям (40). О, да, и он прессингующая машина: он первый среди правых вингеров по возвратам мяча (20) и второй по общему количеству оборонительных действий (30).

Дублер: Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Центральный нападающий: Виктор Дьёкереш, «Спортинг»

Его связывали трансферными слухами практически со всеми крупными английскими клубами этим летом, и если вы сейчас введете в поиск «слухи о трансферах Виктора Дьёкереша», то в основном найдете заверения в том, что он обязательно скоро приземлится в «МЮ», «Челси», «Ливерпуле» и «Арсенале». Несмотря на это, поздно расцветший швед медленно начал турнир, забив в первом матче «Спортинга» против «Лилля», но сумев нанести всего четыре удара за первые 180 минут в ЛЧ и будучи полностью выключенным из игры в ничьей 1:1 с ПСВ.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

В последних двух матчах, однако, он был сенсационным. Он забил четыре гола — один против «Штурма» (с результативной передачей) и три против «Манчестер Сити» — и хотя два из них были с пенальти, он был сенсацией по количеству ударов: 11 ударов с коэффициентом 3,5 xG, семь ударов по воротам. Он входит в четверку лидеров Лиги чемпионов с пятью голами, и он входит в топ-25 с восемью созданными моментами и семью полученными на нем фолами. Он оправдывает шумиху, и «Спортинг» блестяще выступил в соревновании, набрав 10 очков в четырех матчах и в настоящее время удерживая второе место. (Мы здесь акцентируем внимание на позитиве, поэтому проигнорируем часть, где тренер Рубен Аморим уходит в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе.)

Запасной: Роберт Левандовский, «Барселона»

Самые интересные игры, оставшиеся на общем этапе

Теперь, когда мы вошли в ритм и ставки начинают расти, давайте посмотрим, какие матчи могут быть самыми интересными и значимыми в каждом оставшемся игровом дне.

5-й тур: 26–27 ноября «Ливерпуль» — «Реал Мадрид»

«Бавария» ‐ «ПСЖ»

«Спортинга» ‐ «Арсенал»

«Барселона» ‐ «Брест»

«Астон Вилла» ‐ «Ювентус»

Этот тур может оказаться самым интересным на данный момент. Мы получаем два матча тяжеловесов — «Реал» приезжает на «Энфилд» (и нуждается в очках), а также ПСЖ приезжает на «Альянц Арену» — но мы также получаем «Спортинг», занимающий второе место, принимающий не слишком хорошо играющий на выезде «Арсенал», и «Брест», занимающий четвертое место, который отправится к занимающей шестое место «Барселоне».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И поскольку история восхитительная штука, «Астон Вилла», уже обыгравшая команду, с которой они справились в борьбе за Кубок европейских чемпионов в 1982 году, теперь принимает команду, которая победила их в четвертьфинале 1983 года.

6-й тур: 10-11 декабря «Аталанта» — «Реал»

«Арсенал» — «Монако»

«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»

«Динамо» Загреб — «Селтик»

«РБ Лейпциг» — «Астон Вилла»

Если «Реал» не победит на «Энфилде», то, возможно, они упадут на место ниже 20-го, когда посетят Бергамо, чтобы встретиться с всегда уверенной в себе «Аталантой». Тем временем, у вас есть «Арсенал», сражающийся с другой текущей командой из первой пятерки, «Барса», посещающая «Сигнал Идуна Парк» всего во второй раз, «РБ Лейпциг», отчаянно охотящийся за очками, и еще один матч восхитительных сюрпризов («Селтик» и «Динамо») в Загребе.

7-й тур: 21-22 января ПСЖ — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» ‐ «Лилль»

«Монако» ‐ «Астон Вилла»

«Атлетико» Мадрид ‐ «Байер» Леверкузен

«Фейенорд» ‐ «Бавария»

Очевидно, мы не знаем, как будут выглядеть эти команды к этому моменту в соревновании, но этот тур все равно даст нам еще одну игру с громкими именами в виде «Сити» против ПСЖ, ну а «Вилла» против «Монако» — матч двух команд, которые все еще могут попытаться вырваться в восьмерку лучших.

8-й тур: 29 января «Барселона» — «Аталанта»

«Интер» ‐ «Монако»

«ПСВ Эйндховен» ‐ «Ливерпуль»

«Брест» ‐ «Реал»

«Штутгарт» — ПСЖ

У нас будут все 18 матчей, со всеми видами интриг в борьбе за топ-8, топ-16 и топ-24, идущие одновременно. Возможно, как и ожидалось, они не слишком беспокоились о матчах с громкими вывесками в этом туре, хотя забавно смотреть на матч «Реал» — «Брест» и понимать, какая команда прямо сейчас четвертая, а какая — 18-я.