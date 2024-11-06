Артета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью

«Игроки выжали из себя все до капли, чтобы попытаться выиграть эту Премьер-лигу. Они (Манчестер Сити) отняли ее у нас. Уже второй сезон так. Есть только один способ сделать это — нужно быть более решительными, нужно быть более амбициозными, нужно иметь много смелости и выложиться полностью. Это следующий шаг», — сказал Микель Артета после того, как «Арсенал» уступил «Сити» в борьбе за титул в сезоне 2023–24, отстав на два очка, несмотря на победу над «Эвертоном» в последнем туре.

«Если мы сделаем то, что должны, мы будем ближе и в конце концов победим. Когда? Я не знаю, но если мы продолжим стучаться в эту дверь и быть так же близки к успеху, в конце концов это произойдет».

Артета также настаивал на том, что его команда «на правильном пути» и «развивается так быстро», задавая идеальный тон, чтобы удержать разочарованных фанатов на своей стороне как минимум еще один год. «Арсенал» прошел долгий путь с момента назначения Артеты в декабре 2019 года, но корона Кубка Англии, которую он принес в конце того сезона, остается единственным трофеем в его резюме.

«Арсенал» должен завершить свою эволюцию к следующему маю, потому что пять лет без ощутимых успехов недопустимы в таком большом клубе. Если «канониры» не смогут снова свергнуть «Манчестер Сити», Артета не сможет продолжать утверждать, что он добивается прогресса на стадионе «Эмирейтс».

Микеь Артета globallookpress.com

К сожалению, в настоящее время главная мечта о славе Премьер-лиги все дальше уходит в прошлое. Всего через 10 туров новой кампании «Арсенал» отстает на семь очков от лидера «Ливерпуля» и на пять очков от действующего чемпиона «Сити». Артета больше даже не стучится в дверь, и хотя еще полно времени, чтобы все изменить, это произойдет только в том случае, если тренер начнет формировать свою собственную индивидуальность.

Креативности катастрофически не хватает

Последняя неудача «Арсенала» случилась на стадионе «Сент-Джеймс Парк», где 12 месяцев назад они потерпели противоречивое поражение от «Ньюкасла» со счетом 0:1. Артета назвал решение VAR «абсолютным позором» за то, что он засчитал победный гол Энтони Гордона в тот день, и он был не так уж и неправ, поскольку «канониры» наблюдали, как их отчаянные апелляции о фоле, офсайде и ударе от ворот были проигнорированы.

Но Артета не мог предложить никаких оправданий в субботу после того, как удар головой Александера Исака на 12-й минуте принес «Ньюкаслу» еще одну победу с миимаьным преимуществом над его беззубой командой. «Мы заслужили поражение сегодня», — сказал босс «Арсенала». «Я думал, что мы начали очень хорошо и действительно доминировали. Мы недостаточно хорошо защищали штрафную. Честь им. Они забили отличный гол. Затем игра меняется, и вы начинаете играть иначе. Вы должны адаптироваться, а мы недостаточно хорошо справились с этим. Я очень расстроен. Они вынудили нас играть в их футбол, и мы не смогли сыграть так, как хотели».

«Канониры» владели мячом и справлялись физически, но редко представляли реальную угрозу обороне «Ньюкасла». Эта версия «Арсенала» не страдает от недостатка мускулов, но ей катастрофически не хватает креативности. Кай Хаверц был изолированной фигурой впереди, в то время как Леандро Троссард был тревожно небрежен в своих передачах, а Габриэль Мартинелли не смог найти способ обойти Тино Ливраменто.

Хорошая организация игры без мяча мало что значит, если в ней нет искры. Продолжающееся отсутствие Мартина Эдегора, несомненно, мешает «Арсеналу», но излишне прагматичная тактика Артеты — самая большая проблема. Он перестал рисковать, и у него нет плана Б, когда «Арсенал» пропускает первый гол.

«Превращение в Моуринью»

Похожая история была и у «Арсенала», когда они проиграли со счетом 0:2 на выезде «Борнмуту» 19 октября. Артета настраивается на победу в матчах с минимальным счетом, без пропущенных мячей, делая акцент на максимальном использовании возможностей при стандартных положениях, вместо прорыва к воротам в открытой игре.

«Канониры» отказались от своего экспансивного стиля в пользу более осторожного и придерживаются его даже после того, как выходят вперед в счете. Ценные очки были потеряны в матчах против «Брайтона», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» после того, как они забивали первыми, а Артета обращался к «темным искусствам» затягивания времени, чтобы доиграть до конца матча.

Микель Артета и Жозе Моуринью twitter

«Микель Артета постепенно превращается в тренера типа Жозе Моуринью, и никто на самом деле не думал, что это произойдет», — сказал Джейми Каррагер Sky Sports после ничьей 2:2 «Ливерпуля» с «Арсеналом» на «Эмирейтс» в октябре.

«Они вели 2:1, прессинговали "Ливерпуль", были сильнее и играли очень хорошо, но они отступили во втором тайме. Я знаю, что у них было несколько травм в обороне, но у них все еще есть игроки полузащиты и несколько нападающих, которых вы можете заставить взять мяч, пойти вперед и попытаться уменьшить давление, под которым вы находитесь. Этот инстинкт уйти в защиту исходит от тренера, но это случается слишком часто».

Моуринью отдавал приоритет обороне, а не атаке в обоих своих периодах в «Челси», но также имел исполнителей, выигрывающих матчи, таких как Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Эден Азар и Диего Коста, на которых можно положиться. У «Арсенала» нет той же силы в глубине состава при Артете, поэтому его решение пожертвовать самовыражением ради эффективности не окупается.

«Откат назад»

«"Арсенал" откатился назад по сравнению с прошлым сезоном», — написал в твиттере скандальный ведущий Talk TV и ярый фанат «канониров» Пирс Морган после поражения «Арсенала» от «Ньюкасла». «Неспособность Артеты обеспечить Эдегору надлежащую креативную поддержку и необъяснимый отказ купить настоящего нападающего мирового класса теперь выходят нам боком. Очень удручающе».

Морган ни в коем случае не является авторитетом в футболе, но трудно не согласиться с любым из этих пунктов. «Арсенал» не выигрывает так много матчей, как раньше, и это прямое следствие действий Артеты в последнее трансферное окно.

Он продал Эмиля Смита Роу в «Фулхэм» и отдал Фабио Виейра обратно в «Порту», ​​в результате чего Эдегор остался единственным натуральным плеймейкером в команде. Артета также инвестировал в общей сложности 72 миллиона фунтов стерлингов в универсального защитника Риккардо Калафьори и опорного полузащитника Микеля Мерино, вместо того чтобы купить настоящую «девятку».

Хаверц превосходно лидировал в линии атаки «Арсенала» в этом сезоне, забив семь голов в 15 матчах, но он никогда не станет результативным бомбардиром, а резервный нападающий Габриэль Жезус забил только один гол в своих последних 26 играх.

Букайо Сака globallookpress.com

Летом сообщалось, что «канониры» проявляли интерес к Исаку, который, по крайней мере, дал бы «канонирам» еще один вариант в атаке. Но Артета не жалеет, что не раскошелился ради шведа. «Я люблю своих игроков и не променял бы их ни на кого другого», — сказал он журналистам на выходных. Из-за упрямства тренера Хаверц и Букайо Сака по-прежнему несут на себе основную нагрузку по забиванию голов за «Арсенал».

Все футбольные трансферы

Мартинелли и Троссард вступают в игру лишь изредка, а подписание Рахима Стерлинга на правах аренды пока не оказало существенного влияния на игру. Попытки Артеты превратить «канониров» в надежную машину, штампующую победы, не увенчались успехом, и ему нужно снова сбросить ограничения, чтобы вдохновить команду поворот в сторону удачи.

Артета слишком старается

Конечно, это не первый раз, когда Артета заимствует схему игры у победителя Премьер-лиги. Гвардиола долгое время был его главным образцом для подражания, а Артета был помощником каталонского тренера в «Сити» с 2016 по 2019 год.

Артета следовал основным принципам Гвардиолы с самого начала своей работы в «Арсенале», стремясь создать численное преимущество с помощью разумной циркуляции мяча и плавного движения по полю, одновременно осуществляя неустанный высокий прессинг вне владения мячом. Использование перевернутых защитников было жизненно важным для этого подхода, который, как Артета открыто признал, был уловкой, которую он «позаимствовал» у Гвардиолы.

Артета и Гвардиола в «Сити» globallookpress.com

Но влияние бывшего тренера «Барселоны» на Артету выходит далеко за рамки тактической доски. Артета также, по-видимому, пытался копировать эксцентричность, которая сделала Гвардиолу такой обаятельной и уникальной фигурой в футболе.

В начале сезона The Athletic сообщил, что Артета нанял карманников, чтобы те воровали у его игроков во время ужина команды. Упражнение было предположительно разработано для того, чтобы научить их быть бдительными в любое время, но, как позже высказался легенда клуба Дэвид Симен, оно просто получилось «странным».

По словам Александра Зинченко, похожий трюк однажды был проделан во время предматчевого приема пищи, когда Артета использовал профессионального фристайлера, тайно выступавшего в роли официанта, чтобы дать своим игрокам больше «энергии», но вместо этого просто оставил украинца в «глубоком шоке».

И кто может забыть, как Артета на тренировке перед разгромом «Арсенала» со счетом 0:4 на «Энфилде» в 2022 году на всю катушку исполнил культовый гимн «Ливерпуля» «You'll Never Walk Alone». Эксперименты с различными инструментами мотивации следует поощрять, но они больше похожи на акты потворства своим желаниям, придуманные исключительно для того, чтобы попытаться вызвать восхищение.

Артета хочет, чтобы его считали гением в том же духе, что и Гвардиолу или даже Моуринью, но этого не произойдет, пока он будет слишком стараться быть тем, кем он не является.

Неспособность извлечь выгоду из проблем «Сити»

Как бы близко «Арсенал» ни подобрался по очкам за последние два сезона, никогда не казалось, что господство «Сити» над английским футболом находится под реальной угрозой. Подопечные Гвардиолы включились на полную мощность, когда нужно было пересечь финишную черту, как и легендарный американский скакун Сухарь, который сначала усыплял бдительность соперников, внушая им ложное чувство безопасности, сдерживаясь до финишной прямой, а затем взрываясь скоростью.

Уже давно существует ощущение неизбежности вокруг успеха «Сити», поскольку пять из последних шести титулов были завоеваны командой со стадиона «Этихад». Но на этот раз их следующая коронация там, похоже, не гарантирована. «Сити» начал свою кампанию с четырех побед подряд, но они уже не те, что прежде, с тех пор, как в компенсированное время вырвали дома ничью 2:2 с «Арсеналом». В основном из-за Родри, ставшего на прошлой неделе обладателем «Золотого мяча»-2024 всепобеждающего полузащитника, который порвал переднюю крестообразную связку в этом матче и впоследствии был исключен из игры на оставшуюся часть сезона.

Чемпионы просто не могут функционировать в полную силу без Родри, несмотря на то, что Матео Ковачич и Матеус Нунес под рукой, чтобы заменить испанца. «Сити» также потерял Кевина Де Брёйне, Кайла Уокера, Жереми Доку, Джека Грилиша, Рубена Диаша, Джона Стоунса и Мануэля Аканджи из-за травм в последние недели, что заставило Гвардиолу напрячь свой состав до предела.

В субботу «Борнмут» нанес Сити первое поражение в сезоне АПЛ 2024-25, и счет 2-1 был справедливым результатом. Этого тоже следовало ожидать, поскольку «Сити» лишь немного превосходил «Фулхэм», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» в предыдущие недели после ничьей с «Ньюкаслом».

«Арсенал» должен был постараться извлечь выгоду из падения формы «Сити». Вместо этого возрождающийся «Ливерпуль» Арне Слота лидирует, в то время как «канониры» смотрят на оба клуба, а также на «Ноттингем Форест» и «Челси», из-за пределов лигочемпионской четверки.

Что дальше?

«Арсенал» выиграл только три из своих последних восьми игр Премьер-лиги. Это больше, чем просто аномалия. Мы больше не услышим «Один-ноль в пользу Арсенала» в ближайшее время на «Эмирейтс». Ни одного «сухого» результата в шести матчах и 10 пропущенных голов свидетельствуют о том, что «Арсенал» становится хуже в обороне, а не лучше. Если Артета не пересмотрит свою стратегию, «канониры» могут выпасть из борьбы за титул еще до Рождества.

В этом сценарии позиция тренера должна быть подвергнута тщательному анализу. Вывел ли он «Арсенал» на максимально возможный уровень? Нужно ли им пригласить проверенного победителя с большим опытом игры на высшем уровне, чтобы сделать следующий шаг?

На эти вопросы можно будет ответить даже к концу месяца, поскольку «канонирам» предстоит сложная серия из пяти матчей, которая может во многом определить весь их сезон. Сначала — поездка к чемпионам Серии А «Интеру» в Лиге чемпионов, а затем — грандиозное столкновение с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», которое «Арсенал» просто не может позволить себе проиграть.

Микель Артета globallookpress.com

Затем им придется принять визит высоко забравшегося «Фореста» на «Эмирейтс», еще однин сложный европейский тест против «Спортинга» и лондонское дерби против «Вест Хэма». «Арсенал» может столкнуться с полномасштабным кризисом, если Артета не найдет баланс, которого не хватало до сих пор.

«Канонирам» необходимо перестать топтаться на месте и нажать на газ, иначе вирусная шутка Патриса Эвра на YouTube-канале Рио Фердинанда о том, что «смотреть "Арсенал" — это как смотреть шоу на Netflix, всегда ждешь следующего сезона», снова окажется правдой. Мы собираемся узнать, из чего на самом деле сделан Артета.