Драма на «Этихаде». Гол Стоунза удержал чемпионов Премьер-лиги на вершине таблицы

«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в гостевом матче пятого тура чемпионата Англии. Голами в составе лондонцев отметились защитники Риккардо Калафьори и Габриэл. У «Сити» отличился нападающий Эрлинг Холанн, забивший свой 100‑й мяч за «горожан» В добавленное ко второму тайму время хозяева ушли от поражения благодаря точному удару Джона Стоунза. В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве: форвард Леандро Троссард получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 13 очков лидирует в таблице АПЛ, «Арсенал» (11 очков) идет четвертым.

Несмотря на неудачи, «Арсенал» доказал право на титул

Автор ВВС Фил Макналти хвалит «канониров» за уверенную игру с действующим чемпионом и сетует на недициплинированность Леандро Троссарда.

«Артета, возможно, выиграл Кубок Англии против "Челси" в 2020 году, но если бы они продержались всего на несколько секунд дольше в безумной концовке матча против "Манчестер Сити", это, возможно, была бы лучшая победа в его тренерской карьере.

"Канониры" были просто великолепны в защите при счете 2:1, но их задача усложнилась глупым решением Троссарда успешно выпросить вторую желтую карточку от судьи Майкла Оливера за несколько секунд до перерыва, когда он вынес мяч после бессмысленного толчка в спину Бернарду Силвы.

"Сити" расположился на половине поля "Арсенала", что стало тренировкой в ​​атаке против глухой обороны, но с заменой Букайо Сака на Бена Уайта в перерыве в качестве усиления защиты блестяще вымуштрованая команда Артеты играла без намека на панику, в то время как чемпионы Премьер-лиги все более отчаянно искали возможность сравнять счет.

Вратарь "Арсенала" Давид Райя снова был безупречен, контролируя свою зону и отражая все атаки "Сити", поэтому, возможно, было неизбежно, что они были сломлены только в результате толкотни при последней схватке на угловом.

Артета и его игроки могли справедливо указать, как они сделали, когда Деклан Райс был удален за вторую желтую карточку после того, как выбил мяч в аут в матче против "Брайтона", что была непоследовательность в том, что Оливер не наказал Доку за то же самое ранее в первом тайме, но это был глупый поступок со стороны бельгийца и он поставил "Арсенал" под такое давление, которому они в конечном итоге не смогли противостоять.

"Арсенал" был на вершине, лидировал и играл против "Сити", лишенного своего символа Родри, покинувшего поле из-за ранней травмы. Удаление оставило "канониров", которые представляли реальную атакующую угрозу, с задачей обороняться будучи "прижатыми спиной к стенке".

Несомненно, что "Арсенал" в очередной раз доказал, как и в случае с победами над "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом", свою стойкость и мужество в этой борьбе за титул, подтолкнув "Сити" к самому краю и будучи на расстоянии всего нескольких секунд до первой победы на стадионе "Этихад" с января 2015 года».

Конец победной серии «Сити»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что «Арсенал» может утешать себя хотя бы тем, что этой ничьей испортил идеальную домашнюю статистику «Ман Сити» в АПЛ.

«Это был напряженный матч, это был очень контактный и атлетичный матч, это был матч наполненный драмой и сюжетными линиями, и это было до того, как импульс в этом матче претендентов на чемпионство АПЛ снова качнулся — усилиями "Арсенала" как раз перед перерывом. Команда Микеля Артеты оправилась от первоначального шторма, в котором Эрлинг Холанн вывел Манчестер Сити вперед, забив свой 100-й гол за них — всего в своем 105-м появлении.

Дальний удар Риккардо Калафьори в его полном дебюте за Арсенал был прекрасным, "Сити" бушевал из-за причин и следствий быстро выполненного штрафного удара Томаса Партея в подготовке, и гости почувствовали прилив возможностей, когда Габриэль Магальяйнш вывел их вперед, со стандартного положения, конечно. Ни одна команда не делает их так, как "Арсенал" в эти дни.

Теперь линии на поле битвы были снова перечерчены. Шла седьмая минута компенсированного времени первого тайма, и Леандро Троссард, уже получивший желтую карточку, сфолил на Бернарду Силве. Но что это было? Троссард получил вторую желтую карточку за то, что, как оказалось, отбил мяч.

Это было решение, принятое по букве закона, вспоминающее нарушение Деклана Райса за его второе предупреждение в домашней ничьей 1:1 "Арсенала" против "Брайтона" в конце августа, хотя на этот раз Троссард действительно вынес мяч от души. "Арсенал" был ранен, но они не были робкими — или были мудрее.

Итак, мы вступили в игру с высокими ставками между атакой "Сити" и обороной "Арсенала". На протяжении второго тайма "Арсенал" решительно держал своих 10 игроков за линией мяча. Трудно было вспомнить, когда они пересекали среднюю линию. Но речь шла только о том, чтобы они выдерживали давление. Если это включало грязноватую игру — затягивание времени, игроков, падающих с ногами, сведенными судорогой — то так тому и быть.

Сможет ли самая подлая защита в Англии сохранить шаткое преимущество? До самого конца ответ казался утвердительным. Несмотря на все территориальное доминирование "Сити", они действительно создали только три больших момента, и в каждом случае Дэвид Райя совершил сейв. Он отразил удар головой Холанна и два пушечных удара Йошко Гвардиола.

Затем наступил тот самый момент. Дополнительные семь минут истекли, когда "Сити" разыграли короткий угловой; один запасной, Джек Грилиш, сделал скидку другому, Матео Ковачичу, чей удар был заблокирован. В игру вступает еще один запасной "Сити", Джон Стоунс, чтобы заставить отскок зайти "домой", спасти "Сити" и сформировать послематчевое расследование, которое всегда, вероятно, будет долгим и громким

Оборона "Арсенала" был бы прорвана в самом конце, эмоции выплеснулись наружу, в концовке игроки схлестнулись на поле, хотя Артета все равно получил много позитива. 100%-ная домашняя серия "Сити" в лиге завершилась. В пылу момента это было почти как очередная победа».

Исторический гол Стоунза

Автор The Thelegraph Джейсон Барт считает, что гол спасший «Манчестер Сити» от поражения в компенсированное время в итоге может решить исход битвы за чемпионство.

«Эта временная отсечка время может войти в историю "Манчестер Сити". Даже в начале сезона это может стать решающим моментом, который мы вспомним в мае, когда вышедший на замену и вынужденно игравший центрального нападающего "Ман Сити" Джон Стоунс забил гол на 97-й минуте и 14-й секунде, лишив "Арсенала" того, что могло бы стать замечательной, знаменитой, смелой победой.

Хотя и не такой решающий, как удар Серхио Агуэро на 92-й минуте и 20-й секунде, который принес первый титул Премьер-лиги в 2012 году и который широко известен всем на стадионе "Этихад", поздний гол Стоунса может стать решающим. Настолько близкое, настолько напряженное, настолько яростное соперничество сейчас развернулось между "Сити" и "Арсеналом".

На 97-й минуте "Арсенал" был на вершине турнирной таблицы, на одно очко впереди. Когда через минуту прозвучал финальный свисток, "Сити" снова оказался на первом месте, на два очка впереди.

Для Стоунса это может оказаться его вторым легендарным, незначительным вмешательством после его потрясающего выноса мяча с линии ворот в матче против "Ливерпуля" пять лет назад, когда мяч был в 11 миллиметрах от входа в ворота, прежде чем он скользнул и отбил его. Инцидент произошел, когда та игра была безголевой, и "Сити" продолжил выиграв со счетом 2:1 в тот день и завоевал титул с разницей в одно очко.

"Арсенал" и Микель Артета, несомненно, и довольно впечатляюще, взяли на себя задачу стать главными соперниками "Сити", и это превращается в эпическое противостояние. Гвардиола даже упомянул в качестве сравнения Юргена Клоппа, когда он говорил о том, как Артета, его бывший помощник, стал сильнее.

Можно утверждать, что есть и другие сравнения, учитывая как Артета настраивал свою команду на защиту и борьбу, на то как они бросались под мяч и, да, прибегали к некоторому игровых хитростям, как будто их тренировал Жозе Моуринью времен своего пика или Диего Симеоне. Но затем они остались вдесятером.

"Можно назвать это умной игрой или грязной", — позже сказал Стоунс, и это подвело итог. Было ли это умным? Или грязным? Или и тем, и другим? Кроме того, было ли это оправданным и не в последнюю очередь после удаления Леандро Троссарда? Он получил вторую желтую карточку, отведя Савиньо назад, после того как выбил мяч после фола на Бернарду Силве.

Этот инцидент вызвал еще одну дискуссию. Не слишком ли строго обошлись с "Арсеналом", когда Жереми Доку остался безнаказанным за то, что тоже отбил мяч (хотя это произошло после того, как "Арсенал" попытался быстро выполнить штрафной удар не с того места)? Было ли это признаком непоследовательности со стороны судьи Майкла Оливера? Или это был признак глупой недисциплинированности?

Оба раза, когда "Арсенал" терял очки в этом сезоне, игрок был удален за вторую желтую карточку за задержку возобновления матча, первый раз они потеряли Деклана Райса против "Брайтона". Они выигрывали тогда и сыграли вничью, и они выигрывали здесь и сыграли вничью. О чем все это говорит?

На этом темы для разговоров не закончились. Сити, возможно, придется иметь дело с тем, что, по всей видимости, было серьезной травмой Родри — возможно, их самого незаменимого игрока после Холанна — который повредил колено в первом тайме. Какое влияние окажет потеря Родри на длительный период, если это так, на их кампанию?

Также был гол Арсенала, который сделал счет 1-1, и "Сити" был в ярости. Почему? Оливер подозвал Кайла Уокера после того, как "Сити" пропустили штрафной, но затем позволил "Арсеналу" пробить его до того, как капитан "Сити" вернулся на позицию. Это позволило Томасу Парти найти Габриэля Мартинелли в свободном пространстве справа, который побежал дальше и отдал пас на Риккардо Калафьори. В своем полноценном дебюте итальянский игрок сборной нанес прекрасный первый удар, который отскочил от Эдерсона и попал в сетку ворот. Гвардиола был так зол, что повернулся и пнул свое сиденье.

О, и кстати, Эрлинг Холанн забил, чтобы вывести "Сити" вперед, прорвавшись между центральными защитниками "Арсенала", чтобы забить гол в самом начале, когда его команда грозила сокрушить своих соперников. Это был его 100-й гол за "Сити" в его 105-м появлении на поле — таким образом, он сравнялся с рекордом Криштиану Роналду в "Реале" по самому быстрому достижению сотни. Однако к концу это почти стало второстепенной мыслью, и "Арсенал" разозлился, когда Холанн подобрал мяч после гола Стоунса и бросил его в затылок Габриэла Магальянса.

Календарь и таблица АПЛ

Бразильский защитник использовал эту часть своего тела с большей эффективностью, когда приближался перерыв, чтобы забить головой с близкого расстояния. Еще один стандартный гол "Арсенала" — с серьезной ошибкой Уокера, который не смог отследить Габриэла».

Осада сломила волю защитников

Автор Daily Mail Оливер Холт наслаждается тем, как лучшая атака в лиге выступила против лучшей защиты, и считает, что теперь «Сити» точно гарантирует себе очередной титул.

«Представьте, что пал Мафекинг (Осада Мафекинга — одно из самых знаменитых событий англо-бурской войны — прим. ред.). В футбольном смысле это то, что произошло здесь, на стадионе "Этихад", в грязный полдень ранней осени, когда дождь лил неумолимо и неотвратимо, а "Арсенал" отступил к своим укреплениям и посвятил свои сердца и души отражению одной из величайших осад Премьер-лиги.

После того, как состав "Арсенала" сократился до 10 человек к перерыву, они отступили к границе своей зоны на 45 минут второго тайма и семь минут добавленного времени, которые остались, и решили, что укрепят свою грозную оборону, чтобы сдержать даже такую ​​талантливую и умную атакующую команду, как "Манчестер Сити".

И почти все это время "Арсенал" удерживал преимущество 2:1, пока не стало видно облегчение, и они не начали предчувствовать радость, которая настигнет их, если они нанесут "Сити" первое домашнее поражение в Премьер-лиге с 12 ноября 2022 года, прервав беспроигрышную серию, которая длилась 680 дней.

Они знали, даже на этой ранней стадии сезона, какое огромное психологическое преимущество они получат против соперников, которых они не смогли победить в борьбе за чемпионский титул в последних двух сезонах. В прошлом сезоне они сыграли вничью 0-0, и этого было недостаточно. Они знали, что им нужно победить.

Их неповиновение было великолепным. Матч превратился в тренировочную игру атаки против защиты. Лучшая атака в лиге против лучшей защиты. Эрлинг Холанн, который только что забил свой 100-й гол за "Сити" всего в своем 105-м матче за клуб, сравнявшись по рекорду Криштиану Роналду за "Реал Мадрид", против Габриэла и Уильяма Салиба.

И так долго "Арсенал" держал Холанна, Бернарду Силву, Джека Грилиша и Савиньо в страхе. Давид Райя был великолепен в воротах "Арсенала", делая сейв за сейвом, пока толпа болельщиков не впала в уныние, а "Сити" не пришлось искать импровизацию или спонтанность, чтобы совершить прорыв.

И затем, когда "Арсенал", казалось, разбил сердца "Сити" в матче, который не мог быть более разительным контрастом с тем скучным боданием на месте, которое предсказывали многие, чемпионы, наконец, нашли выход.

Грилиш подал быстрый угловой, мяч был отправлен в штрафную, он отскочил и упал к ногам Джона Стоунса, который забил его в ворота. Райя почти отразил и этот удар, но мяч отлетел от его ног и попал в сетку ворот. В самом конце осада сломила волю защитников.

"Арсенал" может гордиться тем, чего он достиг, но никто не спорит, кто чувствовал себя так, будто выиграл игру в конце. "Сити" праздновал изо всех сил. "Арсенал" был удручен. "Сити" остается на вершине турнирной таблицы. "Арсенал" гонится за ними. И "Сити" все равно не сломается. И "Арсенал" все равно не сможет их сломать

Все футбольные трансферы

Перед игрой все говорили о том, что "Арсеналу" нужно было победить, чтобы ослабить психологическую хватку "Сити" над ними. Единственная проблема в том, что непобедимая серия "Сити" на "Этихаде" длилась 47 игр. Победить их — непростая задача. "Арсеналу" это не удавалось уже девять лет».

Неудержимый Холанн разменял сотню

Автор Sky Sports Дэн Лонг не забывает отметить норвежского бомбардира, который забил в матче с «Арсеналом» рекордный гол.

«Учитывая всю последовавшую за этим драму, о первом голе Холанна на девятой минуте в значительной степени забыли во время захватывающей ничьей "Манчестер Сити" с "Арсеналом" на "Этихаде".

Как все, кто интересуется Премьер-лигой, знают за последние два сезона и на ранних стадиях этого, норвежец забивает голы с пугающей скоростью.

В пяти играх лиги у него уже 10 голов, и теперь он первый игрок в истории Премьер-лиги, забивший 10 голов всего за пять игр с начала сезона в соревновании. Если он продолжит в том же духе — в среднем по два гола за игру — в этом сезоне он забьет 76 голов только в лиге.

Голы Холанна Sky Sports

Однако голевой удар против "канониров" войдет в историю. Это был 100-й гол Холанда за клуб, рубеж, которого он достиг всего за 105 игр. Шестьдесят из них он забил всего за 52 игры на "Этихаде".

Пол Мерсон на Sky Sports был полон похвал после финального свистка. "Он такой умный игрок", — сказал он. "Его мозги работают наперед, его забегания и его завершение моментов просто сногсшибательны. Он феноменален, и я думаю, что он заслуживает всеобщего уважения. Нет никого лучше этого парня".

Не ждите, что превосходные степени на этом закончатся — кажется, Холанн только-только снова набирает ход».

У Пепа не нашлось ответа на задачу, поставленную «Арсеналом»

Автор ESPN Марк Огден отмечает, что ученик едва не превзошел тактически своего учителя на «Этихаде», хотя немалую роль в этом и сыграла травма Родри.

«Пеп Гвардиола, должно быть, чувствовал себя так, словно он находится в повторяющемся кошмаре, наблюдая, как его "Манчестер Сити" пытается сломить "Арсенал" во втором тайме. "Арсенал", оставшийся вдесятером из-за удаления Троссарда на 45-й минуте, провел практически всю вторую половину с защитным низким блоком из пяти защитников и четырех полузащитников, иногда менее чем в 2 ярдах друг от друга, отражая атаки "Сити" на краю своей штрафной площади.

Продержаться 45 минут против такой грозной атакующей команды, как "Сити", могло показаться невыполнимой задачей для "Арсенала", но они почти справились, и Гвардиола был так же виноват, как и его игроки, в трудностях, которые "Сити" испытывал в своих попытках прорыва, перед голом Стоунса, сравнявшим счет.

Опытные наблюдатели за Гвардиолой вспомнят два эпических вылета из Лиги чемпионов на "Камп Ноу", когда его команда "Барселона" не смогла одолеть две команды — "Интер" Жозе Моуринью в 2010 году и "Челси" Роберто Ди Маттео в 2012 году — обе команды провели все вторые таймы, сдерживая мяч и обороняясь на границе своей штрафной площади. Это повторилось в воскресенье на "Этихаде", и Гвардиола не смог сделать ключевые изменения, когда было очевидно, что его команда испытывает проблемы с тем, чтобы забить.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Тактика "Сити" сводилась к тому, что защитники Уокер, Рубен Диаш и Мануэль Аканджи наносили амбициозные удары из-за пределов штрафной, и было очевидно, что Гвардиоле нужно было что-то делать. Однако он ждал до 70-й минуты, прежде чем сделать замену — Фил Фоден вместо Доку — и еще восемь минут, прежде чем бросить в бой Стоунза и Джека Грилиша.

Замены никак не помогали, пока не случился удар Стоунза, но Гвардиола должен был встряхнуть команду раньше. Ему не нужны были два центральных защитника на поле против команды "Арсенала" без нападающего, и он слишком долго ждал, прежде чем ввести Грилиша. В этом случае "Сити" и Гвардиолу не наказали за это, но "Арсенал" был так близок к тому, чтобы огорчить чемпионов и одержать невероятную победу.

Если кто-то еще сомневался в важности Родри для "Манчестер Сити", то травма полузащитника в первом тайме, из-за которой он выбыл из игры, подчеркнула, почему он, возможно, единственный игрок, без которого Гвардиола не может обойтись.

Родри, похоже, получил травму колена в, казалось бы, безобидном столкновении с Томасом Парти на 20-й минуте. Он получил длительную медицинскую помощь на поле, прежде чем его заменил Матео Ковачич, когда стало ясно, что испанский полузащитник не сможет продолжать игру.

Без Родри "Сити" не хватает связующего звена, которое скрепляет команду. Он лучший в мире опорный полузащитник, но его игра не ограничивается этим, и его креативность делает его таким важным для команды. "Сити" не проиграл ни одной игры Премьер-лиги с Родри в составе с момента поражения от "Тоттенхэма" в 2023 году, и эта серия теперь длится до 52 игр.

Когда он был отстранен из-за дисквалификации в начале прошлого сезона, "Сити" проиграл два матча подряд в лиге против "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона", так что если Родри придется провести некоторое время вне игры из-за травмы, будет интересно посмотреть, как "Сити" справится. Они почти проиграли "Арсеналу", так что трещины в команде без Родри уже видны».

Почему «Сити» не справился со стандартами «Арсенала»?

Автор The Athletic Лиам Тарм не оставляет без внимания феноменально успешные стандартные положения «канониров», с которых они регулярно забивают.

«Стандарты "Арсенала" достигли неудержимого уровня. Удар головой Габриэла, выведший их вперед со счетом 2:1, стал 31 голом в Премьер-лиге, забитым ими с угловых с начала сезона 2022-23. На втором месте по этому показателю находится "Ливерпуль" с 24 голами. Никто не может сравниться с командой Артеты.

Цели и подачи не меняются — "Арсенал" почти исключительно подает угловые дугой наружу (инсвингерами) с обеих сторон поля, а основной целью является голова Габриэла. Заметная корректировка против "Сити" сегодня, похожая на их подход к угловым против "Аталанты" в Лиге чемпионов в середине недели, заключалась в перегрузке дальней штанги и переполнении игроками штрафной площади для давления на вратаря.

"Сити" получил предупреждение перед голом: изначально Доку блокировал Габриэла, но они были единственными двумя игроками у одиннадцатиметровой отметки, и когда он выбежал на этот угловой и пробил головой, Гвардиола быстро внес корретивы. Уокер взял на себя опеку во второй раз, при еще одном угловом справа, но он тоже упустил бразильского центрального защитника.

Действие было таким же, как и победный удар "Арсенала" в дерби северного Лондона в прошлое воскресенье: инсвингер Сака справа, удар Габриэла головой в штрафной площади. Это был всего лишь восьмой гол, который "Сити" пропустил с углового с начала сезона 2022-23.

В то время как большинство команд защищаются против "Арсенала", используя комбинацию зональной опеки (их лучших игроков в воздухе) и блокирующих (меньших по габаритам парней), подход "Сити" был почти полностью зонным, за исключением того, кто был на Габриэле.

Команды все чаще прибегают к более экстремальным схемам защиты против "Арсенала", но "канониры" продолжают находить решения».

Неудачник: Кайл Уокер

Авторы Goal по традиции называют главных победителей и неудачников прошедшего матча и в последнюю категорию попал защитник и капитан «Манчестер Сити».

«Кайл Уокер был одним из лучших защитников в истории Премьер-лиги по ходу своей карьеры и является шестикратным победителем Премьер-лиги, сыграв ключевую роль в успехе "Сити" при Гвардиоле. Однако в возрасте 34 лет нет сомнений, что он вступает в эпоху заката своей карьеры.

В воскресенье Уокер выглядел на свой возраст, так как бывшая скоростная машина временами была выведена из строя Габриэлем Мартинелли, в том числе во время подготовки к первому голу Калафьори. Он также неправильно передавал пасы и, казалось, был захвачен эмоциями игры гораздо больше, чем должен себе позволить капитан на поле.

Кайл Уокер globallookpress.com

Возможно, самым неловким было то, что он подталкивал Габриэля, когда опекал его с углового незадолго до перерыва, а затем в мгновение ока потерял бразильского игрока, когда мяч был подан и его можно было увидеть размахивающим руками за спиной защитника "Арсенала", когда тот направлялся к воротам.

Возможно, пришло время Рико Льюису занять место Уокера на более постоянной основе».