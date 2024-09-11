Невоспетые герои. Почему трансферная стоимость опорников продолжает расти

Согласно коэффициентам букмекеров, три команды имеют по крайней мере 10% шансов выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне: «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Арсенал». Эти три команды, возможно, используют трех лучших опорных полузащитников в мире: Родри, Орельена Чуамени и Деклана Райса. Придирайтесь к деталям, если хотите, но оценки, полученные от Transfermarkt, показывают, что эти трое являются единственными игроками на своей позиции с девятизначной трансферной стоимостью.

Четвертый в коэффициентах Лиги чемпионов: «Ливерпуль», который пытался и не смог в течение трех летних окон подряд подписать серьезных опорных полузащитников. Пятый фаворит: «Барселона», которая ненадежна с тех пор, как Серхио Бускетс покинул клуб прошлым летом. С «Барсой» на равных идут «Бавария Мюнхен», которая провела два летних трансферных окна подряд, пытаясь заполучить приближающего к тридцатнику опорного полузащитника «Фулхэма».

Седьмое место: «Пари Сен-Жермен», который до сих пор не нашел опорного полузащитника, которому они доверяют в долгосрочной перспективе. И единственная другая команда с шансами на титул не менее 5%: «Интер Милан», который доминировал в Серии А в прошлом сезоне, играя без настоящего опорного полузащитника, но выбыл в начале Лиги чемпионов, потому что не смог удержать преимущество в два гола против «Атлетико Мадрид».

Орельен Чуамени globallookpress.com

На самом высоком уровне футбола у вас есть три команды, в составе которых, без сомнения, есть опорные полузащитники мирового класса, а затем еще пять команд, чье существование в последние годы, похоже, определяется тем, что в их составе нет опорного полузащитника мирового класса.

Итак, что же делают эти игроки, что так важно для победы в футбольных матчах? Почему их подписание становится все более дорогим? И действительно ли они так важны, как кажутся, исходя из всех только что изложенных фактов?

Что на самом деле делает опорник?

Самый простой способ подвести итог, почему эти игроки так редки, заключается в том, что от них ожидают частого отбора мяча и частого паса. Другими словами, на них возложены две обязанности, которые почти не связаны друг с другом.

За исключением некоего пророческого видения, которое помогает вам видеть, куда пасовать и когда пытаться идти в отбор, на самом деле нет пересечения между навыками, которые делают вас хорошим защитником, и навыками, которые делают вас хорошим распасовщиком.

Можно даже утверждать, что навыки на самом деле противоречат друг другу. Чтобы выигрывать отборы, вам нужна определенная сила, атлетизм и размер. И почти в каждом виде спорта, похоже, существует некая обратная зависимость между этими вещами и креативным мастерством при игре с мячом.

Чтобы привести некоторые цифры, давайте посмотрим, что делают полузащитники в лучших командах мира. Opta ранжирует все профессиональные футбольные команды мира, при этом лучшая команда получает рейтинг силы 100, а худшая приземляется с нулем. Для команд с рейтингом 90 или выше в прошлом сезоне в топ-пятерке европейских лиг их опорные полузащитники:

• Сделали 5,45 отбров и перехватов на каждые 1000 касаний соперника

• Возвращали 5,9 потерянных мячей за 90 минут

• Отдавали 70,4 передач за 90 минут

• Успешно завершали 90,3% этих передач

Среди всех позиций, классифицированных Stats Perform, эти показатели заняли первое, первое, второе и второе места. Никто больше не выигрывал или не возвращал мяч чаще среди этих команд, и только центрбеки играли и завершали больше передач, чем опорные полузащитники. Это также практически точная статистика за весь сезон для Хакана Чалханоглу из миланского «Интера» — перешедшего в атаку полузащитника.

Вот тепловая карта того, откуда все опорные полузащитники делали свои передачи в Лиге чемпионов в прошлом сезоне:

Тепловая карта пасов опорников в ЛЧ ESPN

А вот где они совершали отборы, перехватывали передачи и возвращали потерянные мячи:

Тепловая карта полезных действий опорников в ЛЧ ESPN

Почти все, что они делают, происходит в наименее ценной зоне поля.

Модель «ценности владения мячом» Opta определяет, насколько каждое действие с мячом увеличивает или уменьшает шансы команды забить гол в течение следующих 10 секунд. Вот тепловая карта всего из Лиги чемпионов прошлого года, которая увеличила шансы команды забить гол как минимум на 1%:

Ценные действия опорников ESPN

Вы видите много движухи вокруг штрафной площади а атаке, а затем еще кучу действий вокруг и внутри штрафной площади защиты. Если взглянуть на всю картину в целом, это имеет смысл: пенальти реализуются как минимум в 75% случаев, поэтому всякий раз, когда мяч попадает в штрафную, он не только приближается к воротам, но и создает шанс на пенальти, что намного ценнее любого другого шанса, который вы, вероятно, увидите в ходе данного матча.

Любое действие, что перемещает мяч в штрафную площадь, значительно увеличивает вероятность гола. И наоборот: когда другая команда находится около ваших ворот, они, скорее всего, забьют, поэтому, если вы лишаете их мяча, вы снижаете их вероятность забить гол и увеличиваете свою.

Все футбольные трансферы

Подводя итог, можно сказать, что задача опорного полузащитника в топ-команде заключается в том, чтобы (1) не допустить противника к воротам в первую очередь в опасные зоны, и (2) доставлять мяч в позиции, откуда его товарищи по команде могут затем переместить его в опасные зоны.

Деклан Райс, «Челси» и взлет опорника стоимостью 100 миллионов долларов

Похоже, что-то изменилось после сезона 2021–2022 годов, возможно, первой «нормальной» кампании после начала пандемии COVID-19.

Тем летом «Реал» заплатил 80 млн евро «Монако», чтобы приобрести 22-летнего опорного полузащитника Орельена Чуамени. Позже тем летом они позволили игроку, которого он заменил, 30-летнему Каземиро, уйти в «МЮ», который заплатил 71 млн евро, чтобы выкупить его контракт. Предыдущей рекордной суммой, уплаченной за игрока на этой позиции, был переход за 70 млн евро Родри из мадридского «Атлетико» в «Ман Сити» летом 2019 года.

Затем, следующей зимой, оба этих трансфера были перебиты. После победы Энцо Фернандеса на чемпионате мира в качестве самого глубоко играющего полузащитника сборной Аргентины, «Челси» заплатил 121 млн евро, чтобы приобрести 22-летнего игрока из «Бенфики», которая сама заплатила 45 млн евро, чтобы приобрести его из «Ривер Плейта» всего шестью месяцами ранее.

Деклан Райс globallookpress.com

Не удовлетворившись только одним дорогим оборонительным полузащитником, «Челси» пошел и приобрел еще двух следующим летом, заплатив 116 млн евро за 21-летнего Моисеса Кайседо из «Брайтона» и 62,1 млн за 19-летнего Ромео Лавию из «Саутгемптона». «Арсенал» приобрел Деклана Райса за 116,6 млн евро тем же летом, а 22-летний Мануэль Угарте перешел в «ПСЖ» за 60 млн.

Консалтинговая компания Twenty First Group использует ряд исторических факторов для прогнозирования трансферной стоимости игрока, и за этот период они обнаружили, что клубы заплатили за опорных полузащитников на 21% больше, чем можно было бы ожидать. По оценкам Transfermarkt на тот момент, эти семь игроков имели общую рыночную стоимость 392 млн евро. Их новые команды заплатили 626,7 млн — наценка 62,5% от примерной цены, полученной с помощью краудсорсинга.

Тенденция больших расходов продолжилась этим летом. «ПСЖ» отправил Угарте в «Манчестер Юнайтед» примерно за 60 млн евро, заменив его на 19-летнего Жоау Невеша из «Бенфики» примерно за ту же сумму. «Астон Вила» приобрела Амаду Онану из «Эвертона» за 59,4 млн евро. А мюнхенская «Бавария» приобрела вышеупомянутого Жоау Пальинью за 51 млн евро.

Хотя эти суммы не соответствуют тем же астрономическим трансферам предыдущих сезонов, все они кажутся высокими, если их рассматривать в контексте: Невеш довольно молод, Угарте так и не стал надежным стартовым игроком в «ПСЖ», Онана никогда не играл на уровне Лиги чемпионов, а Пальинья, возможно, уже прошел свой пик.

Помните, все эти суммы выплачиваются за игроков, которые на самом деле не так уж много делают в обеих самых ценных областях на поле.

Так переоценены ли опорные полузащитники?

Довольно легко прийти к выводу, что опорные полузащитники переоценены, но так же легко сделать вывод, что они недооценены.

На этой позиции есть шесть игроков, за которых заплатили не менее 70 миллионов евро. Трое из них были огромными успехами: Родри может скоро выиграть «Золотой мяч», Райс, возможно, самый важный игрок «Арсенала», а Чуамени собирается стать опорой полузащиты «Реала» на десятилетие.

Остальные трое? Уже не так хороши. Хотя Энцо выглядел фантастически в своей первой половине сезона в «Челси», это не привело к победам на поле, и с тех пор он не достиг тех же индивидуальных уровней. Кайседо был нестабилен, и его влияние на игру «Челси» тоже довольно сложно определить. Каземиро, тем временем, провел один хороший сезон и один ужасный сезон за «Манчестер Юнайтед» — его, по-видимому, скоро заменит Угарте.

Мануэль Угарте globallookpress.com

Если опуститься ниже уровня в 70 миллионов евро, результаты будут такими же неоднозначными: есть успехи, есть провалы, есть смешанные результаты, а о некоторых еще рано говорить. Правда в том, что действительно трудно надежно и точно количественно оценить игру полузащитников.

Давайте вернемся к статистике владения мячом, о которой говорилось ранее. Допустим, вы — малоизвестный член королевской семьи, контролирующей ценный природный ресурс, и вам разрешили купить команду Премьер-лиги на часть суверенного богатства вашей семьи. И предположим, что вы хотите управлять своей командой, используя только аналитику, чтобы не поддаваться всем когнитивным предубеждениям, которые возникают при поиске игроков. Итак, вы решаете собрать всех игроков, которые лучше всего увеличивают шансы своей команды забить гол.

Если бы вы так сделали, ваша команда была бы довольно паршивой. Вот 10 лучших игроков с добавленной «ценностью владения мячом» в европейской «большой пятерке» ведущих лиг прошлого сезона:

Игроки с лучшей «ценностью владения мячом» ESPN

У вас был бы Родри, а затем девять атакующих полузащитников и вингеров. Было бы интересно смотреть игру этой команды? Безусловно. Сработало бы это? Абсолютно нет.

Здесь явно есть некий спектр от нападения к защите, и если вы посмотрите на все с точки зрения вероятности гола, вы упустите важную часть информации о том, как работает футбол. Вот почему Родри заслуживает такой высокой оценки. Несмотря на то, что он играет на позиции, которая почти не создает аналитической ценности, он все равно приносит массу пользы, а также делает все те скрытые вещи, которые делают опорные полузащитники и которые не может уловить модель, смотрящая только на то, что происходит с мячом.

В то же время тут может быть какой-то урок, который нужно усвоить. Конечно, вы не хотите, чтобы Бруну Фернандеш играл справа, а Савиньо в центре, но, возможно, командам следует быть более агрессивными в выборе игроков и построении команды.

Несмотря на все их постоянные усилия по приобретению опорника — сначала Чуамени, затем Кайсео и Лавии, а затем Мартина Зубименди из «Реал Сосьедада» этим летом — «Ливерпуль» не играл с серьезным опорным полузащитником большую часть прошлого сезона... и они были фаворитами в борьбе за победу в Премьер-лиге, когда до конца сезона оставалось менее 10 матчей. Миланский «Интер» сделал то же самое — и набрал 94 очка на пути к еще одной победе в Серии А. Несмотря на все оборонительные компромиссы из-за отсутствия качественного опорника, есть также преимущество в атаке, связанное с размещением более креативного полузащитника глубже на поле.

Все это происходит в среде, где расходы на опорных полузащитников сильно завышены. Если вы сможете избежать переплаты в этой области, у вас будет больше ресурсов для усиления других частей поля, где суммы трансферов не выросли так сильно. Согласно прогнозам Twenty First Group, обычные центральные полузащитники были недооценены примерно на 5% в последние окна.

Тактическая история командных видов спорта — это история слишком консервативных лиц, принимающих решения, которые очень небыстро и очень постепенно это осознавали и затем приспосабливались. Но нынешняя тактическая обстановка на вершине европейского футбола в последнее время стала еще более консервативной.

Команды больше не заставляют обоих своих центральных полузащитников играть высоко — вместо этого по крайней мере один будет держаться рядом с центральными защитниками, чтобы сформировать однобокую тройку защитников во владении мячом. Это уменьшает необходимость в универсальном опорном полузащитнике.

Когда Фернандиньо играл эту роль в «Манчестер Сити», у него обычно было всего два центральных защитника для прикрытия. Когда Родри находится на том же месте, у него часто есть три защитника позади него, а четвертый фуллбэк «Сити» также обычно является переученным центральным — гораздо больше оборонительным игроком, чем атакующим звеном. Одной из не поддающихся количественной оценке частей игры оборонительного полузащитника в прошлом было то, что хороший опорник, с его способностью охватывать много пространства без мяча, позволял выпускать больше атакующих игроков на поле. Современная структура владения сводит на нет это преимущество.

Учитывая тактический и экономический контекст, здесь есть две возможности. Первая: это новое, более консервативное позиционирование на мяче и эти суммы за опорников являются оптимальными. Первое — лучший способ играть в футбол, а второе — лучший способ построить команду. Или есть вторая и гораздо более вероятная возможность: существуют разные способы игры в футбол и игроки, которых нужно ценить, которые дадут эквивалентные, если не лучшие, результаты.

Футбол никогда не был решен и просчитан полностью — он никогда не будет таким, каким был бейсбол — и всегда есть сбои в текущей тактической эпохе, которые используют ее слабости и делают ее несостоятельной. Здесь есть финансовая и тактическая возможность для любого, кто готов действовать иначе и, возможно, найти способ разместить на поле больше игроков, которые вносят вклад в штрафных площадях.

Успехи Родри, Райса или Чуамени также не отрицают эту идею. Первые двое забили 15 голов и отдали 17 результативных передач в лиге в прошлом сезоне, а последний провел большую часть сезона, играя в качестве импровизированного центрбека. Даже три лучших опорных полузащитника в мире все равно помогают своим командам побеждать, забивая, создавая и предотвращая голы.