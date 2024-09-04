Приближение эпохи Ямаля. Скоро в тени мегаталанта «Барселоны» окажутся и Родри, и Винисиус

Независимо от национальности или подготовки, характера или воспитания, испанский футбол с некоторых пор снова ассоциируется только с идеальным стилем и успехом.

Возможно, поклонники английской Премьер-лиги не согласятся с этим, однако в данном случае нет смысла спорить — это факт.

Скорее всего, «Золотой мяч» достанется либо вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору, либо полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В списке лучших также будут Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Тони Кроос и Ламин Ямаль. Все они имеют отношение к испанскому футболу.

После недавних изменений, внесенных французскими организаторами премии «Золотой мяч», футбольные журналисты из 100 лучших стран в рейтинге ФИФА будут учитывать достижения претендентов только в сезоне-2023/2024. Но что интересно, среди критериев нет прямого упоминания о количестве выигранных трофеев.

Журналисты должны будут учитывать следующие критерии при выбор пятерки лучших игроков:

1. Индивидуальные достижения и награды

2. Титулы и выступления команды

3. Класс игрока и его приверженность принципам fair-play

Несмотря на то, что у меня нет права голоса (у автора данной статьи — прим. ред.), я считают, что «Золотой мяч» в этом году должен получить Родри. Он, с большим отрывом, самый совершенный игрок в мире. И это доказывает не только статистика (74 игры без поражений в любом полном матче за «Манчестер Сити» с февраля 2023 года по май 2024 года), неиссякаемый поток титулов в АПЛ, два трофея со сборной Испании за последний год, но и его исключительный футбольный интеллект. Родри умеет на футбольном поле абсолютно всё.

Родри globallookpress.com

Но, как и Ямаль, о котором мы тоже поговорим, Родри может стать одной из «жертв» этого процесса. Это станет неприятным моментом.

Проблема в том, что игроки центральные полузащитники (позиция Родри и в клубе, в сборной) почти никогда не выигрывают эту награду. Зато почти всегда «Золотой мяч» получают такие игроки, как Винисиус.

С 1956 года обладателями награды стали 45 человек из 20 стран. Только двое — Маттиас Заммер и Лотар Маттеус — играли плюс-минус на той же позиции, что и Родри. С тех пор, как 28 лет назад «Золотой мяч» свирепый немецкий опорник Заммер, среди победителей пока больше не было игроков такого амплуа.

Между тем, случай Винисиуса очевиден и не вызывает сомнений. И хотя «Золотой мяч» должен быть вручен за 10 месяцев начиная с августа 2023 года, любой, кто читал мои статьи о бразильском вингере «Реала» за последние пять лет, знает, как сильно я обожаю этого футболиста.

У Винисиуса нет проблем с «послужным списком»: всего лишь к 24 годам он выиграл 12 трофеев, в том числе два кубка Лиги чемпионов (забивал решающие мячи в обоих финалах).

Ну и с учетом того, то будущий обладатель «Золотого мяча» не обязан выиграть для этого все турниры по итогам сезона, очевидно, что в таком случае Винисиус превосходит Родри.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Почти два десятилетия в борьбе за главный индивидуальный приз в футболе доминировали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но теперь, когда ни один из них больше не претендует на победу, мы вступаем в эпоху, когда игрокам придется демонстрировать футбол, благодаря которому они будут выделяться на фоне остальных.

Гораздо проще взять фрагмент с классным голом, результативной передачей или эффектным действием, «закинуть» его в соцсети и смотреть, как он становится вирусным.

С другой стороны, тип гениальности, который воплощает Родри. Он является системообразующим звеном в команде, но таким игрокам все равно сложнее быть героями 10-секундных видеороликов. Насколько его это волнует? Скорее всего, вообще не волнует.

Я провел с Родри полчаса во время Евро-2024, общаясь в рамках интервью для мастер-класса УЕФА. Он очень глубок понимает свою роль, свои сильные стороны, процесс обучения под руководством Пепа Гвардиолы, свои возможности для для завоевания главных трофеев. При этом он наделен способностью помогать другим (игрокам, журналистам, болельщикам) понимать эти нюансы. Очевидно, что в будущем он сможет стать классным тренером, спортивным директором или президентом.

Но он вряд ли станет тем, кто будет вызывать восторженные «охи» и «ахи» у толпы, прежде чем сделать классную передачу или забить гол в верхний угол внешней стороной стопы. Именно этот фактор может стать решающим и в итоге выведет Винисиуса по итогам голосования на первое место.

Ну а теперь настало время поговорить о Ямале. Уже сейчас, в 17 лет, он на уровне с Родри и Винисиусом, если мы рассуждаем о том, достоит ли он «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Да, сейчас мы должны говорить исключительно о достижениях игроков в прошлом сезоне, не касаясь первых недель новой кампании. Однако игра Ламина в недавних матчах действительно не может не впечатлять.

Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Ямаль получит приз лучшему молодому игроку года, названный в честь бывшего игрока «Реала» Раймона Копа. Это случится 28 октября на церемонии вручения «Золотого мяча».

Будет очень нелогично, если Беллингем вытеснит Ямаля из тройки лучших в голосовании за «Золотой мяч», но и заберет приз лучшему молодому футболисту.

В прошлом сезоне Ямаль побил многочисленные рекорды, обойдя таких легенд, как Пеле, Месси, Роналду, Йохан Кройфф и многих других. Потом он стал одним из героев Евро-2024: игра 17-летнего Ламина стала настоящим откровением.

В новом сезоне Ямаль сразу же показал, что готов быть лидером «Барселоны», несмотря на возраст и недавнее нападение на его отца.

За всю историю «Золотую мяча» самым молодым игроком, попавшим в тройку лучших, остается бразилец Роналдо. В 1996 году он оказался там возрасте 20 лет и трех месяцев, опередив португальца Эусебио (1962), итальянца Джанни Риверу (1963) и Месси (2007).

По уровню футбольного интеллекта Ямаль вполне может конкурировать с Родри. При этом он способен играть так же ярко, как и Винисиус.

Ямаль действительно может стать самым молодым игроком в тройке лучших по итогам голосования за «Золотой мяч». Но, скорее всего, это произойдет уже в следующем году.