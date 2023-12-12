Забытые претенденты на «Золотой мяч»: Кэхилл, «Маленький Моцарт» и другие. Где они сейчас?

«Золотой мяч» — по-прежнему главная индивидуальная награда в футболе, о которой мечтает любой игрок. Сам факт попадания в список претендентов на этот приз уже является признанием таланта и успешности.

восемь «Золотых мячей» — на три больше, чем у. И в глубине души он наверняка наслаждается столь убедительным преимуществом над своим главным соперником.

Месси и Роналду давно находятся в своем футбольном мире. Более того, с 2008 по 2018 года они устроили самую настоящую дуэль, при этом даже не допуская мысли, что «Золотой мяч» может достаться кому-то другому.

Однако даже в то время хватало классных игроков, которым не повезло оказаться в тени аргентинца и португальца. Возможно, многие уже забыли, что среди них были в том числе и претенденты на «Золотой мяч».

Squawka.com вспоминает забытых героев 21 века.

Томаш Росицки

Томаш Росицки globallookpress.com

Карьера Томаша Росицки в «Арсенале» вызывает, в первую очередь, горькие чувства.

Чешский плеймейкер быстро адаптировался к игровой системе лондонского клуба, где мастерство не только признавалось, но и прославлялось. Более того, ему удалось стать культовым героем северного Лондона.

Однако надо признать, что травмы так и не позволили Росицки раскрыть свой истинный потенциал. Надо признать, что, несмотря на весь свой блеск в АПЛ, в Германии он играл в десять раз лучше. В 2002 году Томаш помог дортмундской «Боруссии» стать чемпионом Бундеслиги и попал в список номинантов на «Золотой мяч».

В то время казалось, что он постоянно будет среди претендентов на самую престижную награду, но из-за травм получилось совершенно иначе.

Эль-Хаджи Диуф

Эль-Хаджи Диуф globallookpress.com

Сборная Сенегала стала одним из главных открытий чемпионата мира 2002 года, сенсационно дойдя до четвертьфинала.

Разумеется, лучшие из этой команды в итоге оказались в крепких европейских клубах. «Ливерпуль» забрал к себе Эль-Хаджи Диуфа и Салифа Диао.

Правда, Диуфу, который в 2004 году вошел в список ФИФА 100 по версии Пеле, так и не удалось стать настоящей звездой. Успех с национальной командой на ЧМ-2002 и попадание в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» в том же году так и остались вершиной его карьеры.

Дзюнъити Инамото

Дзюнъити Инамото globallookpress.com

Игрок «Арсенала», номинированный на «Золотой мяч»? Ну, в этом нет ничего удивительного. Игрок «Фулхэма» — в списке претендентов на «Золотой мяч»? А это уже интересно. Яри Литманен и Папа Буба Диор были среди номинантов на награду, но еще до того, как они стали игроками «Фулхэма», в отличие от Инамото.

Дзюнъити в 2001 году подписал контракт с «Арсеналом», но так ни разу и не сыграл за «канониров» в АПЛ. После успешного выступления на домашнем ЧМ-2002 японец перешел на правах аренды в «Фулхэм».

Инамото здорово провел первые матчи за «дачников», но из-за серьезной травмы так и не смог стать настоящим лидером команды. В итоге «Фулхэм» так и не рискнул подписать с ним полноценный контракт. В какой-то момент Инамото действительно был настолько хорош, что его включили даже в список претендентов на «Золотой мяч».

Соль Ги Хён

Соль Ги Хён globallookpress.com

В списке номинантов на «Золотой мяч» в 2002 голу нашлось место и одному из лидеров сборной Южной Кореии Соль Ги Хёну.

Соль помог своей национальной команде добраться до полуфинала на домашнем чемпионате мира. При этом на клубном уровне у него не было каких-то серьезных достижений в тот год. «Андерлехт» завершил чемпионат Бельгии на третьем месте и не участвовал в еврокубках во второй половине сезона.

В 2004 году Соль перешел в «Вулверхэмптон», который в то время выступал в Чемпионшипе. Позже он выступал в Англии за «Рединг» и «Фулхэм».

Южнокореец так не смог стать заметным игроком в Европе, но зато «Фулхэм» может похвастаться тем, что в разное время в его составе были номинанты на «Золотой мяч».

Тим Кэхилл

Тим Кэхилл globallookpress.com

Тим Кэхилл на чемпионате мира 2006 года забил больше, чем Филиппо Индзаги, Дидье Дрогба, Рауль и Рууд ван Нистелрой. Его голы помогли сборной Австралии выйти из группы, в которую также входили Бразилия, Хорватия и Япония. В 1/8 финала австралийцы уступили Италии, но при этом будущие чемпионы забили единственный гол только на 95-й минуте, когда Франческо Тотти реализовал пенальти. Кэхилл — возможно, лучший австралийский футболист, сумевший на определенном этапе стать лидером «Эвертона». Но все равно легко забыть, что однажды он тоже был среди претендентов на «Золотой мяч». Просто в тот год все оказались в тени Фабио Каннаваро, Роналдиньо и Тьерри Анри.

Эдисон Мендес

Эдисон Мендес globallookpress.com

Эдисон Мендес был одним из ключевых игроков сборной Эквадора, которая вышла в 1/8 финала ЧМ-2006. Вскоре после мундиаля в Германии он перешел в ПСВ Эйндховен. Сначала была аренда, а уже через год с эквадорцем заключили полноценное соглашение.

Если вы раньше не слышали о нем, это простительно, поскольку Мендес провел в Европе всего лишь три года, прежде чем вернуться в Кито. Несмотря на это, Эдисону удалось попасть в список претендентов на «Золотой мяч».

Юрий Жирков

Юрий Жирков globallookpress.com

Юрий Жирков так и не заиграл в «Челси», но при этом нетрудно понять, почему «синие» в 2009 году заплатили за него 18 миллионов фунтов. В 2008 году он помог сборной России дойти до полуфинала на чемпионате Европы и был одним из лидеров ЦСКА. Жирков успел выиграть в составе «Челси» два трофея, в том числе титул АПЛ в 2010 году, но он никогда не был ключевым игроком лондонской команды.

Асамоа Гьян

Асамоа Гьян globallookpress.com

Матч между сборными Ганы и Уругвая в четвертьфинале ЧМ-2010 навсегда останется в памяти болельщиков. Более того, это одна из лучших игр в истории чемпионатов мира. Асамоа Гьян стал главным катализатором мощного выступления Ганы на турнире в ЮАР.

На волне этого успеха он забил пять мячей в первых десяти матчах за «Сандерленд» в АПЛ. В конце 2010-го Асамоа заслуженно попал в список номинантов на «Золотой мяч». Правда, сейчас уже немногие вспомнят, что в то время он действительно был близок к статусу «топ-игрок».

Марио Балотелли

Марио Балотелли globallookpress.com

В 2010 году Балотелли стал обладателем приза Golden Boy, а в 2012-м был номинирован на «Золотой мяч». В то время Марио действительно держал мир у своих ног. Итальянец причастен к первой победе «Манчестер Сити» в АПЛ: после его паса Серхио Агуэро забил легендарный гол на последних минутах матча с «Куинз Парк Рейнджерс». Правда, в голосовании за «Золотой мяч» Балотелли занял лишь 23-е место. С тех пор Марио где только не играл, но настоящей звездой, к сожалению, так и не стал. В этом сезоне, возможно, самый скандальный футболист играет в Турции за «Адана Демирспор».

Руй Патрисиу

Руй Патрисиу globallookpress.com

Да, в жилах вратаря «Ромы», который ранее выступал за «Вулверхэмптон», течет кровь «Золотого мяча». Но все знают, что в 2016 году он попал в список претендентов на «Золотой мяч» после героического триумфа сборной Португалии на чемпионате Европы. В финале португальцы обыграли Францию во многом благодаря спасениям Патрисиу.

Димитри Пайет

Димитри Пайет globallookpress.com

Пайет был главной звездой «Вест Хэма» до тех пор, пока у него не появилось желание сменить обстановку. Он действительно поразил Лондон своим талантом. В какой-то момент француз стал для «Вест Хэма» такой же значимой фигурой, как в своем время Паоло Ди Канио и Карлос Тевес. Он из того же теста и полностью соответствовал статусу звезды. Но в список претендентов на «Золотой мяч» в 2016 году он попал также благодаря классной игре за сборную Франции на Евро.

Донни ван де Бек

Донни ван де Бек globallookpress.com

В 2019 году ван де Бек был далеко не единственным игроком «Аякса», номинированным на «Золотой мяч» (там нашлось место Френки де Йонгу, Матейсу де Лигту и Душану Тадичу). В сезоне-2018/2019 амстердамская команда, которую тогда возглавлял Эрик тен Хаг, остановилась в шаге от финала Лиги чемпионов. Ван де Бек в итоге не набрал ни одного голоса, но он все равно сможет рассказать внукам о том, что был претендентом на «Золотой мяч».

С тех пор о Донни многие уже забыли. Ему так и не удалось стать основным игроком «Манчестер Юнайтед». Ситуацию не спасло даже назначение тен Хага на пост главного тренера.

Жерар Морено

Жерар Морено globallookpress.com

В списке претендентов на «Золотой мяч» в 2021 году нашлось место нападающему «Вильярреала» Жерару Морено. В сезоне-2020/2021 испанец забил 30 мячей, а его команда стала победителем Лиги Европы. Как известно, организаторы «Золотого мяча» очень редко обращают внимание на игроков, которые проявили себя в ЛЕ, но Морено удостоился такой чести. Правда, в тот год Жерар также был игроком сборной Испании, которая дошла до полуфинала на чемпионате Европы.