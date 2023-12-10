Двести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?

Как только «Брентфорд» потерял мяч в центре поля, тренер Томас Франк понял, что произойдет. «Фирменная контратака Ливерпуля», как он выразился. И результат почти всегда один и тот же. «Пас Салаху, бац, гол!» И он не ошибся.

После паса Дарвина Нуньеса Мохамед Салах спокойно отправил мяч в сетку ворот и вывел «Ливерпуль» вперед со счетом 1:0 за шесть минут до перерыва в игре, которая до этого момента была равной.

Салах забил еще раз, когда «Ливерпуль» в конечном итоге одержал крупную победу, но Юрген Клопп сделал Франку комплимент на своей послематчевой пресс-конференции. «Более 20 лет назад, когда я начал свою [тренерскую] карьеру, я хотел создать команду, против которой никто не хотел бы играть», — сказал немец репортерам на «Энфилде». «Сегодня мы встретились с этой командой».

Однако, когда настала очередь Фрэнка выступать перед средствами массовой информации, он почувствовал, что в центре внимания должны быть не «Пчелы», а человек, который эффективно доказал разницу между двумя командами. «Мо Салах…» — начал датчанин с явной смесью благоговения и смирения в голосе. «Клопп много меня хвалит, но я не знаю, получает ли Салах достаточно похвал. Я думаю, что он потенциально лучший игрок в Премьер-лиге».

«Что касается голов и передач, какой уровень! Он, должно быть, один из лучших нападающих в мире — и не в топ-10, а в тройке лучших. Итак, когда против вас игрок такого уровня, вы просто знаете, что вы будут проблемы. Даже при первом голе не каждый игрок забивает в такой ситуации, так что это просто показывает его качества».

Салах в матче с «Брентфордом» globallookpress.com

Хладнокровная точность Салаха, конечно, не была удивительной. Клопп сам отметил, что как только мяч достиг ног Салаха в штрафной «Брентфорда», «не было сомнений» относительно того, что произойдет дальше. Потому что существует ощущение неизбежности попадания египтянина в протокол за «Ливерпуль», причем настолько сильное, что его еженедельный героизм часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Салах приучил нас к замечательной обязательной программе, поэтому Франк на 100 процентов прав, когда говорит, что нападающий часто не получает того признания, которого он заслуживает.

Игнор со стороны «Золотого мяча»

Напомним, Салах даже не вошел в десятку лучших по результатам голосования за «Золотой мяч» в этом году. Конечно, можно утверждать, что он стал неизбежной жертвой унылой кампании «Ливерпуля» в сезоне 2022/23 годов, а также неспособности Египта пройти квалификацию на чемпионат мира.

Но в конце концов это индивидуальная награда, и игроку требуются особые качества, чтобы ярко блистать в испытывающей проблемы команде — а именно это и сделал Салах. Действительно, только Эрлинг Холанн (61 гол) и Килиан Мбаппе (50 голов) забили больше голов во всех соревнованиях европейских лиг «Большой пятерки» в прошлом сезоне, чем Салах (46).

Мохамед Салах globallookpress.com

Но с другой стороны, непрерывный класс Салаха никогда не был полностью признан голосующими за обладателя «Золотого мяча». Например, он финишировал седьмым в 2021 году, в то время как он набирал в среднем гол за игру в Премьер-лиге и забивал потрясающие сольные голы против таких клубов, как «Манчестер Сити».

Когда его спросили о его рейтинге, Салах улыбнулся и ответил: «Без комментариев», а Клопп просто заявил, что «Мо определенно должен был быть выше».

Алан Ширер, однако, был в ярости: «Неделю за неделей, год за годом Салах творит чудеса. Как он финишировал седьмым, остается только догадываться. Салах сейчас лучший в мире. Лучший бомбардир и лучший игрок, точка».

«Машина»

Именно эта стабильность, безусловно, выделяет его среди других. Когда Клопп говорит, что Салах — «машина для забивания голов», он не ошибается. Этот игрок просто никогда не перестает делать то, что должен — отчасти потому, что никогда не ломается.

За семь полных сезонов с момента перехода в «Ливерпуль» из «Ромы» за первоначальные 36,5 миллионов фунтов стерлингов — лучшая сделка в истории клуба — Салах ни разу не сыграл менее 48 игр. Он пропустил всего три матча Премьер-лиги из-за травмы или болезни, что просто ошеломляет и является свидетельством его удивительного профессионализма.

По словам капитана клуба Вирджила ван Дейка, даже среди группы игроков, которые известны своей трудолюбием и выносливостью, Салах выделяется, а руководитель отдела физической подготовки «Ливерпуля» Андреас Корнмайер говорит, что если вы скажете Салаху прийти за 30 минут до начала тренировки, он придет на час раньше.

Помощник тренера Пеп Лейндерс не уверен, возвращается ли он когда-нибудь домой. «Машина Мо всегда на парковке!» — рассказал голландец официальному сайту клуба в прошлом году. «Иногда мне кажется, что он делает это нарочно!»

Какова бы ни была правда, другой помощник Клоппа, Питер Кравиц, говорит, что тот факт, что Салах почти всегда в форме, чтобы играть, делает его бесценным. «Я думаю, это лучшее качество игрока», — сказал он Liverpoolfc.com. «Он хочет быть в хорошей форме каждый день. потому что он хочет быть способен выйти и играть, чтобы достичь следующих командных целей, забить голы и выиграть "Золотую бутсу" — делать все это».

Результаты поразительной преданности Салаха своему делу говорят сами за себя. После гола в ворота «Пэлас» в субботнем ответном матче на «Селхерст Парк» на его счету теперь 200 голов всего в 327 матчах за «Ливерпуль», а также 150 голов в Премьер-лиге за карьеру.

Мохамед Салах globallookpress.com

Он является лучшим бомбардиром клуба за всю историю Премьер-лиги, а также забил за «красных» больше голов в еврокубках, чем любой другой игрок в истории. И что действительно безумно, так это скорость, с которой вингер побил эти рекорды. У Салаха (0,61) соотношение голов за игру лучше, чем у двух лучших бомбардиров «Ливерпуля» Иэна Раша (0,52) и Роджера Ханта (0,58), оба из которых были классическими «девятками».

Как однажды сказал Джейми Каррагер в эфире Sky Sports: «Его показатели по голам и передачам зашкаливают — выше, чем у любого другого игрока "Ливерпуля" в истории».

«Величайший игрок "Ливерпуля" в Премьер-лиге»

Трудно сказать, какое именно место Салах занимает в пантеоне легенд «Ливерпуля», но он, вероятно, еще не сделал достаточно, чтобы свергнуть короля Кенни Далглиша, который выиграл шесть чемпионских титулов и три Кубка европейских чемпионов во время своих игроцких дней в Мерсисайде.

Однако трудно спорить с тем, что его называют лучшим игроком клуба эпохи Премьер-лиги. Стивен Джеррард, очевидно, является иконой «Энфилда», доморощенным героем, чья многоплановость как полузащитника и величие как капитана лучше всего отражены в его титаническом выступлении в финале Лиги чемпионов 2005 года.

Как позже признал даже легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, хотя Джеррард, несомненно, блистал бы на «Олд Траффорд», он не уверен, что смог бы вести «Ливерпуль» так же, как его коллега-полузащитник сборной Англии на протяжении многих лет. Можно только представить, сколько еще трофеев мог бы завоевать Джеррард, если бы у него была возможность играть под руководством такого тренера, как Клопп, на протяжении всей своей карьеры на «Энфилде».

Мохамед Салах globallookpress.com

Джеррарду, однако, так и не удалось заполучить чемпионство Премьер-лиги, и хотя одна несвоевременная ошибка часто изображается как единственная причина этого печального факта, правда в том, что его слишком часто подводили посредственные тренеры и некачественные трансферы во время его пиковых лет как игрока. Следовательно, Джеррарду так и не удалось достичь такого же уровня стабильности, как Салаху.

«Можно сказать, что Салах — лучший игрок "Ливерпуля" в истории Премьер-лиги просто из-за его статистики», — недавно заявил бывший нападающий «красных» Джермейн Пеннант. «Мы понимаем, что Стивен Джеррард сделал для "Ливерпуля", но если вы посмотрите на голы, передачи и общие цифры, Салах был феноменален и побил всевозможные рекорды».

Лучший из лучших?

Однако Салах может не просто претендовать на звание лучшего игрока «Ливерпуля» в Премьер-лиге. Сейчас мы достигли точки, когда можно считать его величайшим атакующим талантом, которого когда-либо видел турнир.

«Он определенно один из лучших бомбардиров, которых когда-либо видела Премьер-лига — я оцениваю его очень высоко», — признался бывший защитник «Юнайтед» Рио Фердинанд. «Я думаю, что он фантастический игрок и обладает той уверенностью в себе, которая отличает его от обычных игроков».

«Стабильность, с которой он играет на таком высоком уровне, ставит его в тот элитный ряд игроков, который мы видели в Премьер-лиге». Это утверждение абсолютно не подлежит сомнению. Но Салах не просто бомбардир. «Люди часто забывают, сколько голов он организует партнерам», — утверждает Клопп. И он совершенно прав.

Мохамед Салах globallookpress.com

С момента прибытия на «Энфилд» Салах был напрямую вовлечен в большее количество голов, чем любой другой игрок (209) — и Гарри Кейн, который занимает второе место с 169 голами, даже близко к нему не подобрался.

Ширер, Энди Коул, Серхио Агуэро, Иэн Райт, Дидье Дрогба и Уэйн Руни — все они результативные игроки Премьер-лиги и, несомненно, способны создавать моменты для других, но ни один из них не был таким искусным как в забивании, так и в создании голов, как Салах, который занимает второе место по голевым передачам (62), четвертое по количеству созданных моментов (402) и пятое по количеству завершенных обводок (360) с начала сезона Премьер-лиги 2017/18.

Салах против Анри

Мы говорим здесь о редком гибридном нападающем, нападающем мирового класса с инстинктом убийцы классической «Девятки». В этом контексте у Салаха действительно есть только два возможных соперника: Криштиану Роналду и Тьерри Анри.

Если бы первый провел большую часть своих пиковых лет в «Манчестер Юнайтед», португальский феномен, вероятно, не уступал бы Салаху в Англии, но на самом деле Роналду покинул «Олд Траффорд» через год после своей самой результативной кампании.

Анри, напротив, отдал свои лучшие годы «Арсеналу». В общей сложности он провел восемь сенсационных сезонов в северном Лондоне, где Арсен Венгер превратил его в самую разрушительную атакующую силу в мире, а это означает, что есть очевидные параллели с тем, как Клопп добавил голы — и их много — в игру Салаха.

Мохамед Салах globallookpress.com

Разница, конечно, в том, что Салах продолжал действовать преимущественно на фланге, тогда как Анри играл преимущественно в центре, но у них много общего. У Анри даже были проблемы с «Золотым мячом».

Бомбардир-рекордсмен «Арсенала» за всю историю был потрясающим талантом, столь же элегантным, сколь и эффективным, одновременно красавицей и чудовищем, который мог в одиночку разрывать команды в клочья, но при этом он не был жадным, что подчеркивается тем фактом, что он остается единственным игроком в истории Премьер-лиги, забившим более 20 голов и сделавшим более 20 результативных передач за один сезон (2002/03).

Так что, почему именно «Золотой мяч» в том году достался Павлу Недведу, остается загадкой…

Конечно, Анри так и не удалось выиграть Лигу чемпионов, играя в Англии — в отличие от Салаха, который блистал в финальной победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в 2019 году — но француз завоевал два титула Премьер-лиги, а также четыре «Золотые бутсы». , что поставило его на один трофей впереди игрока «Ливерпуля» по обоим пунктам.

Что имеем — не храним...

И все же, несмотря на то, что, казалось бы, несокрушимый Салах в 31 год все еще находится на пике своей игры, вполне возможно, что он сравняется или даже превзойдет достижения Анри. Многое будет зависеть от того, решит ли Салах переехать в Саудовскую Аравию по окончании сезона.

Но, по правде говоря, его уход не повредит его наследию следующим летом. Напротив, возможно, это и к лучшему, потому что, возможно, просто возможно, он наконец получит заслуженное признание.

Мохамед Салах globallookpress.com

Как однажды сказал Ван Дейк: «Я думаю, что на более позднем этапе то, что он сделал, будет гораздо больше оценено внешним миром. Мы ценим все, что он делает изо дня в день. Мы видим всю тяжелую работу, которую он делает. Ему просто нужно продолжать в том же духе».

И он это делает. Не было никакого спада и никаких признаков того, что он замедляется. Спустя более семи лет после его прибытия на «Энфилд» последовательность остается той же: пас Салаху, удар, гол! До боли предсказуемо для противников — и все же совершенно неудержимо.