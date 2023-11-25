«Ливерпуль» сдержал «Ман Сити». Борьба за титул АПЛ принимает новый оборот

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 13‑го тура АПЛ. В составе хозяев на 27‑й минуте гол забил Эрлинг Холанн. 23‑летний норвежец, который провел 48‑й матч в чемпионате Англии, забил 50 голов быстрее всех в истории лиги. Ответный мяч на счету Трента Александер‑Арнольда, который отличился на 80‑й минуте. «Ман Сити» (29 очков) идет вторым, на балл отставая от «Арсенала», «Ливерпуль» (28) — третий.

«Манчестер Сити» остался в огорчении

Автор ВВС Фил Макналти считает, что манчестерский клуб владел преимуществом в матче на «Этихаде» и скорее потерял два очка, чем набрал одно.

«"Сити" и Гвардиола поймут, что упустили шанс нанести серьезный удар команде, которая, как многие ожидают, станет их главным конкурентом в борьбе за титул в этом сезоне.

У "Сити" были лучшие моменты, и они почувствовали, что у них есть хороший шанс на второй гол, но Мануэль Аканджи был признан виновным в фоле на Алиссоне при угловом во втором тайме, прежде чем Рубен Диаш отправил мяч в сетку.

Холанн мог забить больше, чем один мяч, но особенно мучительным стал его промах на последних секундах, когда мяч после его удара головой пролетел в нескольких сантиметрах от дальней штанги.

Доку представлял постоянную угрозу в составе "Сити" на левом фланге, поскольку он доставлял Александру-Арнольду немало проблем, в то время как Натан Аке блестяще добился того, что Мохамед Салах не мог проявить себя.

Гвардиола ни на минуту не останавливался в своей технической зоне: в какой-то момент четвертый арбитр попросил его вернуться туда после того, как он на несколько метров ушел из нее по бровке, а во втором тайме он обратился к домашним болельщикам с требованием большей поддержки, поскольку "Сити" пытался организовать второй гол, который, вероятно, принес бы три очка.

Затем Гвардиола был вовлечен в то, что выглядело как гневная перепалка с нападающим "Ливерпуля" Дарвином Нуньесом после финального свистка, возможно, выдав свои эмоции после игры, в котой, по его мнению, "Сити" потерял очки».

Александер-Арнольд отвечает за слова

Автор The Guardian Джеймс Хитнер считает результата на «Этихаде» демонстрацией серьезных намерений со стороны мерсисайдской команды

«Трент Александер-Арнольд сделал больше, чем просто помог создать небольшой кусочек истории и лишить "Манчестер Сити" победы. Когда правый защитник "Ливерпуля" нанес прекрасный удар с дальней дистанции мимо Эдерсона в дальний угол, он дал понять, что его команда готова идти до конца в гонке за титул Премьер-лиги.

В 2023 году "Сити" выиграл на своем поле все игры — серию из 23 матчей во всех турнирах. Теперь эта серия прервана. Еще одна победа, и они сравнялись бы с рекордом английского клуба высшего дивизиона, установленным "Сандерлендом" между 1890 и 1892 годами. Но этого не произошло.

Эрлинг Холанн забил гол в середине первого тайма — конечно же, он забил. Это означало, что он достиг отметки в 50 голов в Премьер-лиге всего за 48 матчей, и это был самый быстрый результат — Энди Коулу потребовалось 65 игр, чтобы добиться этого.

Холанн почти забил победный мяч на восьмой и последней минуте добавленного времени, взмыв в воздух, чтобы замкнуть подачу с углового, но пробил мимо ворот, и, в конце концов, это был день, когда "Сити" позволил "Ливерпулю" сорваться с крючка.

Они были лучшей командой, они создавали больше моментов, и им остается только жалеть, не в последнюю очередь, о том моменте, когда рефери Крис Кавана принял спорное решение, что Мануэль Аканджи сфолил на Алиссоне при угловом на 68-й минуте, прежде чем Рубен Диаш забил гол. Это не было стопроцентно верное решение.

Александер-Арнольд заранее сказал, что "Ливерпуль" абсолютно верит, что сможет положить конец доминированию "Сити" и выиграть чемпионат. Теперь последовало действие, подтверждающее это.

Они были не в лучшей форме, и Юрген Клопп повторил свою жалобу на раннее начало матча в 12:30 после перерыва на матчи сборных. Как он должен был подготовиться к самой сложной игре сезона всего за одну тренировку, хотел бы он знать.

Но его команда нашла способ ближе к концу второго тайма, в котором они играли чуть более на более на равных с командой в небесно-голубых футболках, и главным образом дня стал Александр-Арнольд, успокаивающий болельщиков "Сити". Он принял пас от Мохамеда Салаха справа от ворот и, пока Бернардо Силва и Хулиан Альварес медленно приближались к воротам, стильно нажал на спусковой крючок».

Авантюра Клоппа и ошибка судьи

Автор The Telegraph Сэм Уоллес также акцентирует внимание на отмененном голе «Манчестер Сити», который стоил хозяевам победы, и считает что арбитр откровенно ошибся.

«Если казалось, что этот гол "Ливерпуля" возник из ниоткуда во многих отношениях, то, возможно, это потому, что Александр-Арнольд — игрок, не имеющий фиксированной позиции. В один момент он возвращается на позицию правого защитника, а в следующий — продвигается вперед, чтобы забить гол, который принесет очко, в ворота лучшей команды Европы. Действительно, за несколько секунд "Ливерпуль" пережил еще одно вторжение на правый фланг, прежде чем превратить его в решающую атаку.

Такое использование Александра-Арнольда было авантюрой Клоппа — и в данном случае она оправдалась. Это была 24-я игра, которую всепобеждающий и выигравший требл "Сити" сыграл на "Этихаде" в 2023 году, и первая, в которой они не выиграли, так что даже эта ничья, когда "Ливерпуль" еле выстоял в конце, казалась значимой.

"Сити" усилил давление, как только мог, и гол Александра-Арнольда на 80-й минуте появился как раз в тот момент, когда очередная домашняя победа, казалось, вот-вот должна была быть обеспечена. Вингер "Сити" Джереми Доку был выдающимся атакующим игроком в этом матче, и он столько раз протанцовывал в штрафную "Ливерпуля" с левого фланга, что в конечном итоге второй гол казался неизбежным. Пеп Гвардиола позже будет восхищаться игрой своей команды, и с этим может быть трудно спорить.

Это грозная команда, которая может в мгновение ока разрушить оборону — как они и сделали, когда резкий вынос Алиссона пришелся в ноги Натану Аке на 26-й минуте. Это был типичный "Сити", который воспользовался уязвимостью соперника и активировал Эрлинга Холанна. Его 50-й гол за "Сити" в 48 матчах был забит с невероятной эффективностью, а в остальном "Ливерпулю" просто пришлось смириться с ним.

По крайней мере, ничья на время вернула "Сити" в лидеры Премьер-лиги и по мере приближения рождественского забега борьба за титул становится все более интересной. Даже Клопп не мог отрицать, что если бы одна команда и должна была победить, то это была бы не его команда — и все же "Сити" так и не воспользовался этим шансом. Они должны были одержать победу на 68-й минуте, когда Алиссон упустил прострел, а Рубен Диаш нанес удар под дальнюю штангу.

На повторе сложно было найти что-то криминальное в том, что арбитр Криа Кавана посчитал фолом — правой руке Мануэля Аканджи мягко лежащей на левой руке бразильского вратаря. Раньше это считалось бы не более агрессивным, чем рукопожатие после матча. Согласно действующим правилам, справедливее всего было бы сказать, что решение о нарушении правил не было совсем уж явной и очевидной ошибкой. Однако если бы Кавана не зафиксировал нарушения правил, вряд ли арбитр ВАР Стюарт Эттвелл отправил бы своего коллегу смотреть видеоповтор для проверки момента.

Исходя из этого, "Сити" должен был победить, но Гвардиола был удивительно флегматичен, когда они этого не сделали. Он сказал, что не пересматривал эпизод перед послематчевой пресс-конференцией, а затем добавил, что "после матча 'Ньюкасл' — 'Арсенал' я не знаю, что и сказать". Это наводило на мысль, что он точно знал, что произошло, но решил не вмешиваться в этот раз.

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В конце игры между Гвардиолой и Дарвином Нуньесом произошла острая стычка, которая, как объяснил Копп, не имела ничего общего с каким-либо историческим соперничеством, "потому что Дарвин ничего об этом не знает". К тому времени, когда он прибыл на послематчевый анализ, Гвардиола уже был в восторге от игры своей команды».

«Ливерпуль» — снова главный соперник «Сити»

Автор Daily Mail Оливер Холт отдает должное мерсисайдцам, которые не сдались превосходящему их противнику и были вознаграждены за это ничьей.

«На последней минуте добавленного времени Эрлинг Холанн, который ранее днем уже побил английский рекорд по результативности, величественно взмыл в штрафной и замкнул стремительную подачу с углового в исполнении Хулиана Альвареса.

К тому времени "Манчестер Сити" уже должен был уверенно лидировать, но счет был равным 1:1, и теперь стадион затаил дыхание. Холанн отправил мяч в ворота , и он, казалось, помчался в дальний угол, но проскользнул мимо.

На боковой линии Пеп Гвардиола прошел через тысячу агоний, танцуя танец измученной души, потирая лицо руками, оплакивая милосердие своей команды, прощавшей соперника, не зная, смеяться ему или плакать.

"Сити" как будто развлекался, играя с "Ливерпулем" в некоторых моментах этого матча, но им так и не удалось добить противника. Им так и не удалось установить четкую дистанцию между собой и командой, которая была их главным соперником на протяжении последних десяти лет гегемонии "Сити".

Но после того, как Холанн забил свой первый гол в ворота "Ливерпуля" в первом тайме и стал самым быстрым игроком, забившим 50 голов в Премьер-лиге, "Ливерпуль" поймал удачу за хвост, "Сити" потерял свою безжалостную остроту, а "Ливерпуль" сравнял счет благодаря голу Тренту Александру-Арнольду, который они заслужили за свой отказ покориться.

Результат не развеял мнение о том, что "Сити" выиграет свой четвертый чемпионский титул подряд в этом сезоне. Существует твердое убеждение, что чем дольше будет продолжаться сезон и когда такие игроки, как Кевин де Брюйне и Джон Стоунз, вернутся в команду, тем они будут становиться все сильнее и сильнее.

Но "Ливерпуль", который отлично справляется со своей задачей для команды, находящейся в переходном периоде, подтвердил свои полномочия и стал их ближайшим соперником после этого заявления о намерениях. "Арсенал", возможно, по-прежнему остается командой, которая может приблизиться к "Сити", но "Ливерпуль" работает в новом ритме с новой командой.

По крайней мере, у "Сити" еще есть новые цели, которые нужно завоевать. "Сити" не проигрывал и не играл вничью на "Этихаде" с кануна Нового 2022 года. Победа над командой Юргена Клоппа стала бы их 24-й домашней победой подряд во всех соревнованиях и побила бы рекорд, установленный "Сандерлендом" в 1892 году. Им придется начать этот поход с самого начала».

Возрождение титульной гонки

Автор ESPN Марк Огден находится в радостном предвкушении от перспектив очередной конкурентной титульной гонки в АПЛ.

«Так кто же хочет выиграть титул Премьер-лиги в этом сезоне? Или, более того, кто верит, что сможет победить? "Манчестер Сити" по-прежнему может оставаться фаворитом на то, чтобы снова стать чемпионом после субботней ничьей 1:1 с "Ливерпулем", но у команды Пепа Гвардиолы все больше соперников.

"Сити" определенно знает, как выиграть титул; они стремятся стать первым английским клубом, делающим это четыре сезона подряд. Но "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся в пределах досягаемости от первого места, и возможность завершить кампанию в качестве чемпионов начинает вырисовываться для каждого из них.

Мы уже привыкли к тому, что "Сити" стремится к очередному титулу Премьер-лиги. Команда Гвардиолы выиграла пять из последних шести, и только "Ливерпуль" лишил их шести побед подряд, выиграв титул в 2020 году, но этот сезон обещает стать самой конкурентной гонкой за звание чемпиона Англии за последние годы.

По итогам этой игры на стадионе "Этихад" пять лучших команд Премьер-лиги разделяли шесть очков. В Испании и Франции этот разрыв составляет 10 очков, а в Италии и Германии — 11. В последние сезоны "Сити" в конечном итоге вырывался вперед, но результаты показывают, что на этот раз все может быть по-другому.

"Арсенал" обыграл "Сити" в этом сезоне, "Челси" свел матч вничью в сумасшедшем эпическом матче со счетом 4:4 две недели назад, а теперь "Ливерпуль" вышел непобежденным против команды Гвардиолы. Следующим матчем на "Этихаде" 3 декабря будет встреча с "Тоттенхэмом", и еще одна неудачная попытка победить другой крупный клуб придаст претендентам уверенности в том, что "Сити" может потерять достаточно очков, чтобы другая команда воспользовалась этим преимуществом.

Сейчас мы просто ждем, когда появится эта команда — лучшая из остальных, или клуб, готовый проявить достаточно амбициозность в январе, чтобы заключить контракт, который мог бы превратить их из претендентов в чемпионов. "Ливерпуль", возможно, является командой, которая с наибольшей вероятностью обыграет "Сити" и завоюет титул. В конце концов, они сделали то, что стало почти невозможным, получив что-то на "Этихаде".

Если "Сити" продолжит свою серию неудач в матчах с ближайшими соперниками, они позволят группе преследователей не отставать. "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" — два следующих соперника "Сити" в лиге, и оба способны усугубить разочарование Гвардиолы, обеспечив положительные результаты.

Календарь и таблица АПЛ

С другой стороны, успех "Ливерпуля" в прекращении победной домашней серии "Сити" укрепит веру на "Энфилде" в то, что Клопп и его команда смогут повторить свое чемпионство 2019/20 года в этом сезоне. Но, несмотря на то, что он набрал очко, Клопп сказал, что его команда играла не на своем уровне и могла бы победить, если бы выступила лучше».

И снова непредсказуемый Нуньес

Автор The Athletic Оливер Кей не в восторге от игры уругвайского нападающего, который продолжает транжирить моменты в атаке.

«В этом сезоне бывали моменты, когда казалось, что Нуньес вошел в ритм, но он по-прежнему нестабилен. В то время как Холанн своей эффективностью перед воротами похож на машину, Нуньес постоянно колеблется между блестящим и нелепым — не только в одной игре, но иногда и в одной и той же атаке.

Моментов для которых против "Манчестер Сити" мало, поэтому необходимы безжалостность и хладнокровие. Мы видели эти качества у Нуньеса время от времени в этом сезоне, особенно на выезде с "Ньюкаслом", но он недостаточно надежен в этом плане.

На 17-й минуте его запустил в атаку на ворота Доминик Собослаи, но из-за неудачного касания его остановил Диаш. Вскоре после этого он неправильно рассчитал время и оказался в офсайде, когда "Ливерпуль" снова получил шанс вывести его на ворота. Во втором тайме он угрожал воротам после паса Салаха, но, хотя Эдерсон и сделал сейв, казалось, что удар был направлен в сетку ворот с внешней стороны.

Он постоянно держал защитников "Манчестер Сити" занятыми, но временами все еще кажется, что ему некомфортно и он не может вписаться в линию нападения, которая ранее была построена на утонченности Роберто Фирмино.

Широко распространено мнение, что в какой-то момент все встанет на свои места и Нуньес станет игроком мирового класса, но в это не всегда легко поверить. Эта непредсказуемость, кажется, заложена в нем».

Неудачник: Алиссон

Редакция Goal привычно называет победителей и неудачников прошедшего матча и голкипер «Ливерпуля» попал во вторую категорию.

«В мировом футболе мало вратарей, которые были бы более надежными, чем Алиссон, и поэтому его выступление в субботу было более чем тревожным. Связано ли с этим возвращение из сборной с Бразилией после матчей на другом конце света, будет знать только он, но даже при этом некоторые его ошибки были непростительны.

Обычно столь хорошо владеющий ногами бывший игрок "Ромы" был не в своей тарелке в первом тайме, и когда он перехватил мяч, и его пас пришел в ноги Филу Фодену, звезда сборной Англии должна была наказать его за это. Затем Холанн почти обокрал его во вратарской, хотя неудачный пас Кертиса Джонса был в такой же степени связан с этим, как и отсутствие самообладания Алиссона.

Однако в конце концов вратарь был наказан Холанном. Мы так часто видели, как он запускал спринтерский забег Мохамеда Салаха отправляя мяч из рук вперед ударами ноги, но когда "Ливерпуль" попытался рвануть в контратаку после углового, Алиссон на этот раз срезал свой вынос. Аке подобрал мяч на половине поля гостей и выложил на Холанна, чтобы открыть счет ударом, который, как вероятно, сочтет 13-й номер "Ливерпуля", должен был обойти штангу, раз уж он приложил к этому руку.

Алиссон в какой-то степени исправил свою ошибку перед перерывом благодаря мощному сейву удара от Фодена, но ему повезло не пропустить второй мяч в середине второго периода после того, как "Сити" подал угловой, а Рубен Диаш пробил под дальнюю штангу. Однако Мануэль Аканджи был наказан за очень мягкий фол на вратаре, а ведь в инойдень уже вполне могло быть два гола, в которых явно виноват Алиссон.

Он закончил день, схватившись за ногу в своей штрафной площади из-за того, что Клопп назвал легкой травмой, и Алиссон явно захочет поскорее забыть то, что, возможно, было его худшим выступлением с тех пор, как он присоединился к "Ливерпулю" в 2018 году».