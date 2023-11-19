Запоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона»

«Эвертон» был оштрафован на 10 очков за нарушение правил Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию (ПУР).

В марте ливерпульским клубом занялась независимая комиссия из-за обвинений в предполагаемых нарушениях, связанных с сезоном 2021/22 — подобные действия были предприняты только во второй раз после того, как в прошлом сезоне «Манчестер Сити» предъявили более 100 обвинений в нарушении финансового «фэйр-плей» (ФФП) — и слушания проходили в течение пяти дней в октябре.

Премьер-лига подтвердила утверждение самого крупного вычета очков в своей истории. «Эвертон» подаст апелляцию, но на данный момент команда Шона Дайча опустилась с 14-го на 19-е место в таблице АПЛ после 12 из 38 игр сезона, опережая идущий последним «Бернли» только по разнице мячей.

Так за что же именно был наказан «Эвертон», в данный момент переживающий потенциальную покупку инвестиционной компанией 777 Partners, почему санкции настолько суровы, что произойдет дальше и каковы последствия для Премьер-лиги? Объясняет The Athletic.

За что наказали «Эвертон»?

Правила английской Премьер-лиги предписывают, что клубы могут потерпеть убытки до 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трехлетнего цикла, хотя разрешены и некоторые дополнительные убытки, в том числе потери, вызванные пандемией COVID-19, расходами на инфраструктуру, общественные проекты или женские команды и команды клубной академии.

Во время слушаний в октябре Премьер-лига утверждала, что совокупные убытки «Эвертона» за цикл ФФП, заканчивающийся в 2022 году, составили 124,5 миллиона фунтов стерлингов, что на 19,5 миллионов фунтов стерлингов превысило лимит. Несмотря на первоначальное отрицание каких-либо правонарушений, «Эвертон» в конце концов признал, что допустил нарушение на меньшую сумму в 9,7 миллиона фунтов стерлингов, но заявил, что имеет право на «существенное смягчение последствий».

Новый стадион «Эвертона» globallookpress.com

Согласно отчету комиссии, «Эвертон» назвал несколько смягчающих факторов, среди них:

— Их дорогостоящий проект стадиона и разногласия по поводу того, как следует учитывать кредиты для финансирования этой схемы.

— Влияние COVID-19, прежде всего, на их способность продавать на рынке.

— Неожиданное расторжение контракта ключевого игрока («Игрок X») из-за непредвиденных событий.

— Их «прозрачное» сотрудничество с Премьер-лигой.

«Эвертон» также утверждает, что события в Украине в феврале прошлого года практически однозначно повлияло на их финансовое положение. В кратчайшие сроки они были вынуждены приостановить спонсорские соглашения с компаниями, связанными с попавшим под санкции олигархом Алишером Усмановым.

В своем заявлении они также подробно рассказали, как расторгли с одной из этих компаний, USM Holdings, сделку о правах на название стадиона, стоимость которой составила до 200 миллионов фунтов стерлингов в течение 20 лет. Первоначально клуб планировал, что сделка вступит в силу в 2025 году, но клуб заявил, что вел переговоры с USM — до событий в Украине — о вступлении соглашения в силу в начале 2022 года.

Фархад Мошири globallookpress.com

Одним из главных камней преткновения стало отношение «Эвертона» к кредитам, связанным с проектом нового стадиона.

В отсутствие возможности внешнего долга они в основном полагались на кредиты от мажоритарного акционера клуба Фархада Мошири для финансирования затрат на строительство объекта стоимостью 760 миллионов фунтов стерлингов. Everton Stadium Development Ltd была создана как дочерняя компания, находящаяся в полной собственности клуба, но оставалась полностью зависимой от межфирменных кредитов от «Эвертона».

В расчетах «Эвертона» на 2022 год они заявили, что кредиты Everton Stadium Development «повлекли за собой затраты на финансирование в виде процентов и комиссий за организацию». Тем не менее, комиссия решила, что клуб был «не совсем откровенен» в своем заявлении, и сочла это «отягчающим фактором их вины».

В конечном итоге комиссия и Премьер-лига разошлись во взглядах на то, как клуб нарушил правила.

«Понятное желание "Эвертона" улучшить свои результаты на поле заставило его рискнуть нарушением правил по прибыльности и устойчивому развитию (ПУР)», — заключила комиссия. «Это привело к превышению порога в 105 миллионов фунтов стерлингов на 19,5 миллионов фунтов стерлингов».

В заключении комиссии добавлено: «Положение, в котором оказался "Эвертон", создано им самим. Превышение порога существенно. В результате вина "Эвертона" велика».

«Показатели ПУР "Эвертона" за соответствующие четыре года являются положительными, но мы не можем игнорировать тот факт, что несоблюдение режима ПУР было результатом того, что "Эвертон" безответственно рискнул в надежде, что все обернется для них положительно».

Также утверждалось, что неспособность «Эвертона» продать Ришарлисона более чем за 60 миллионов фунтов стерлингов, что на 20 миллионов фунтов меньше первоначального прогноза, была ключевой частью их несоблюдения требований.

Комиссия постановила, что все приведенные цифры представляют собой «серьезное» нарушение правил ФФП Премьер-лиги и что в результате любое наказание должно быть значительным.

Почему это так серьезно?

«Эвертон» не хотел бы, чтобы это обсуждалось в таких терминах, но они фактически были признаны виновными в мошенничестве. Вот и все.

Точно так же, как вы не можете выпускать 15-летних игроков в матче команд U13 или использовать незарегистрированных игроков в вашей команде в финале кубка, правила ФФП Премьер-лиги существуют не просто так, и все клубы обязаны им следовать. От них также ожидается, что они будут «добросовестно» действовать во всех отношениях с лигой.

Конечно, существует широкий спектр мошенничества, и не каждое нарушение правил рассматривается одинаково. «Эвертон» утверждает, что у них не было цели обмануть и нарушить правила, и им просто не повезло с тем, как все обернулось.

Но важно подойти к этому вопросу с этой отправной точки: Премьер-лига обвинила «Эвертон» в нарушениях, которые трудно рассматривать как что-то иное, кроме мошенничества, и независимая комиссия согласилась с этим.

Таким образом, настоящая дискуссия заключается в том, насколько серьезными были масштабы нарушения правил и следует ли учитывать какие-либо смягчающие факторы при принятии решения о санкциях. По поводу этих двух пунктов обеими сторонами было высказано множество аргументов, и они изложены в 41-страничном постановлении комиссии.

Если кратко, то Премьер-лига выиграла почти все эти споры.

Фактически, лига утверждала, что существовало три отягчающих фактора, и комиссия приняла один из них. Было решено, что «Эвертон» ввел лигу в заблуждение относительно того, как Мошири финансировал проект стадиона: с помощью своих льготных беспроцентных кредитов или с помощью обычных процентных кредитов.

Читая постановление, кажется, что сам «Эвертон» изменил свое мнение по этому поводу во время переговоров с лигой по поводу ФФП. Итак, по мнению комиссии, «Эвертон» не выполнил требование действовать добросовестно.

С другой стороны, «Эвертон» заявил, что комиссия должна учитывать шесть смягчающих факторов при рассмотрении вопроса о пенальти. Они варьировались от заявления о том, что они могли подать в суд на Игрока X, но решили не делать этого — что стоило бы им 10 миллионов фунтов стерлингов — до последствий событий в Украине.

Комиссия отклонила все эти утверждения, кроме одного — что «Эвертон» сейчас теряет меньше денег, чем раньше.

Но, возможно, лучший способ ответить на этот вопрос — рассмотреть четыре аргумента, которые привела комиссия, чтобы объяснить, почему клубы, нарушающие правила, должны быть наказаны. Во-первых, должны быть последствия. Во-вторых, вы делаете это, чтобы все остальные клубы, которые не нарушили правила, понимали, что они делали это не зря. В-третьих, вы делаете это, чтобы отпугнуть других потенциальных нарушителей. И в-четвёртых, это защищает целостность и репутацию лиги.

Все футбольные трансферы

Взвесив все, что она услышала за пять дней, аргументы и контрапункты, показания свидетелей-экспертов и 40 000 страниц представленных документов, комиссия заявила, что нет никаких сомнений в том, что это нарушение заслуживает спортивного наказания — и оно должно быть серьезным вычетом очков.

Почему санкции такие жесткие?

Короткий ответ: 124,5 миллиона фунтов стерлингов — это очень большие убытки. Постановление ясно дает понять, что комиссия согласилась с Премьер-лигой в том, что порог в 105 миллионов фунтов стерлингов является достаточно «щедрым», и что клубам не следует приближаться к такому уровню расточительности.

Так что у «Эвертона» были серьезные проблемы с самого начала, особенно после того, как за две недели до слушания они фактически изменили свое заявление с «невиновен» на «виновен, но это была не наша вина». Именно тогда они скорректировали свои собственные расчеты ФФП за этот период с крупного, но законного убытка в 87,1 миллиона фунтов стерлингов до порогового значения в 112,9 миллиона фунтов стерлингов.

Премьер-лига, с другой стороны, фактически скорректировала свои расчеты в сторону увеличения — с убытка в 120,8 миллиона фунтов стерлингов до 124,5 миллиона фунтов стерлингов.

Шон Дайч globallookpress.com

Интересно то, что комиссия решила проигнорировать два возможных руководства по санкциям, которые она могла бы использовать для определения наказания. Первый принадлежит АФЛ — трехуровневому турниру с участием 72 команд, расположенному ниже Премьер-лиги на английской футбольной лестнице — и впервые был представлен его клубам в 2018 году. АФЛ заявляет, что стартовая позиция для вычета очков должна быть «минус 12», но вычет можно уменьшить, чтобы отразить «квант» или то, насколько клуб превышает лимит, а также любые другие смягчения. Однако это всего лишь рекомендации, и комиссии по делам АФЛ их проигнорировали.

У Премьер-лиги нет таких опубликованных руководящих принципов, но ее исполнительный директор Ричард Мастерс в своих свидетельских показаниях сообщил комиссии, что в начале этого сезона лига разработала политику санкций, которая использует стартовую позицию «минус шесть очков», при этом дополнительное очко начисляется за каждые 5 миллионов фунтов стерлингов сверх лимита.

Мы готовы поспорить, что вы думаете, что комиссия основывала свое решение на этой формуле, не так ли? Ну, там написано, что это не так.

Все прогнозы на футбол

Фактически, там говорится, что комиссия «отказалась» использовать любую формулу и вместо этого посмотрел на то, что написано в своде правил. А там написано: «это полностью зависит от панели». Итак, трое мужчин, выслушавших аргументы, решили оштрафовать клуб на 10 очков. И вы можете понять, почему их решение оказалось на самом краю спектра, заглянув в последние абзацы постановления.

Это довольно убийственно.

Как отреагировал «Эвертон»?

В заявлении, сделанном в пятницу, клуб заявил, что они «шокированы и разочарованы», и охарактеризовал вычет в 10 очков как «совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию».

«Эвертон» утверждает, что действовал добросовестно, регулярно консультируясь с лигой по поводу своей позиции по ПУР.

С лета 2021 года лига наложила на «Эвертон» ряд финансовых ограничений, включая неофициальный потолок зарплат. Все сделки, включая трансферы и контракты, должны были быть одобрены официальными лицами лиги, прежде чем они были завершены. В клубе считают, что они выполнили эти меры и что эти усилия не были должным образом учтены.

«Эвертон» также отметил, что комиссия не определила это нарушение как преднамеренное, и указал на то, что комиссия из трех человек признала, что «в данных обстоятельствах не было никакого спортивного императива (не в последнюю очередь из-за того, что другие клубы, по сути, смогли извлечь выгоду из аналогичных капитальных затрат)». Таким образом, позиция клуба заключается в том, что спортивные санкции, такие как вычет очков, не являются уместным наказанием.

Судя по использованию независимой комиссией слова «сдерживающий фактор», возникает ощущение, что их несправедливо использовали в качестве козлов отпущения, в то время как другие клубы остаются безнаказанными. «Эвертон» заявил, что подаст апелляцию, результат которой ожидается до конца сезона в мае.

«Эвертон» утверждает, что он «был открыт и прозрачен в предоставлении информации Премьер-лиге и всегда уважал честность процесса», — говорится в их заявлении.

«Клуб не признает вывод о том, что он не действовал максимально добросовестно. Жесткость и строгость санкции, наложенной комиссией, не являются ни справедливым, ни разумным отражением представленных доказательств».

«Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принятыми по любым другим делам, касающимся правил прибыли и устойчивого развития Премьер-лиги».

Настроение болельщиков, тем временем, в основном выражало неповиновение. Фанатская группа The 1878s создала страницу по сбору средств с целью сделать «атмосферу "Гудисон Парк" настолько враждебной и напряженной, насколько это возможно в решающий момент для Эвертона».

Группа назвала приговор «позорным и бессмысленным». «Мы не будем относиться к этому спокойно. К черту Премьер-лигу», — добавили они. Страница уже собрала пожертвования на сумму более 10 000 фунтов стерлингов.

Каковы шансы на успех апелляции «Эвертона»?

Ну, это зависит от того, что вы подразумеваете под «успехом».

Если вы имеете в виду «отменить наказание» или «полное оправдание и публичное извинение всех причастных», мы советуем вам немного снизить свои ожидания.

Но если вы имеете в виду уменьшение штрафа, то шанс, конечно, есть. Шанс есть всегда.

Если мы посмотрим на прецеденты в АФЛ, то клубам часто удавалось добиться более благоприятного вердикта со второй попытки. Например, «Шеффилд Уэнсдей» удалось вдвое сократить штраф в 12 очков за нарушение ФФП, связанный с продажей их стадиона «Хиллсборо», когда они обжаловали первоначальное решение в 2020 году.

Но апелляции могут быть непростыми. Есть шанс, пусть и отдаленный, что Премьер-лига скажет: «Ну, давай. Теперь мы хотим вычесть 12 очков». Также существует большая вероятность того, что клубы, пострадавшие от нарушения правил «Эвертоном», захотят подать жалобу в апелляционную комиссию. Любые подобные заявления вряд ли будут просьбами о помиловании «ирисок».

Однако «Эвертон» получит еще один шанс высказать свои аргументы, чтобы произвести впечатление на новую комиссию. Им поможет и знание того, какие аргументы сработали на первом слушании, а какие отправились в мусорку.

Премьер-лига, конечно, тоже это знает.

Что это значит для шансов «Эвертона» остаться в Премьер-лиге?

Учитывая, что дела на поле идут хорошо, все поначалу выглядело так, что «Эвертон» счастливо избежит третьей битвы за выживание подряд. Перед объявлением вердикта они были на 14-м месте и на восемь очков опережали «Лутон Таун», занявший третье от конца место, выиграв шесть из последних девяти игр во всех турнирах.

После субботнего выездного успеха, когда они со счетом 3:2 обыграли «Кристал Пэлас», Опта дала команде Дайча 3,5-процентный шанс на вылет. Теперь, после решения независимой комиссии, это число возросло до чуть более 34 процентов.

Шансы «Эвертона» на вылет в начале сезона, после 12 тура и после вычета очков Opta

Однако, в отличие от предыдущего сезона, когда вычет 10 очков оказался бы фатальным, у «Эвертона» по-прежнему есть приличные шансы на выживание в высшем дивизионе — даже если их апелляция окажется неудачной.

Им предстоит сыграть 26 матчей в лиге, и они всего на два очка отстают от безопасного 17-го места и могут похвастаться гораздо более приличной разницей мячей, чем любая из команд вокруг них.

Количество очков у команд, занимавших 18-е место по итогам сезона Opta

Перед этим международным перерывом было искреннее ощущение, что они на правильном пути под руководством Дайча. Это вычет очков, несомненно, является ударом для клуба, который находится в высшем дивизионе английского футбола с 1954 года, но, если они продолжат идти по пути, по которому шли в последние недели, в мае с ними все равно все будет в порядке.

Эта новость просто означает, что комфортный финиш в середине таблицы, которого они так жаждут, невозможен, и вероятен новый беспокойный сезон.

Как это повлияет на покупку клуба?

Потенциальный новый владелец клуба, инвестиционная компания 777 Partners, не давала публичных комментариев после пятничного объявления и не сообщала об изменении своей позиции.

Как сообщалось ранее, базирующаяся в США группа заранее готовилась к ряду исходов этого дела в рамках своей комплексной проверки, будь то оправдание, вычет очков или эмбарго на трансферы.

Однако судебные разбирательства со стороны других клубов после этого решения заведут и «Эвертон», и их потенциального нового владельца на неизведанную территорию. До сих пор не было никаких указаний на то, как 777 отреагирует на такую угрозу — и действительно, изменит ли это что-нибудь.

Мошири также получит меньшую сумму от продажи, если «Эвертон» вылетит в этом сезоне.

Каковы более широкие последствия этого решения?

Дайте волю юристам! Когда случается что-то неожиданное, возникает соблазн преувеличить его значение, заявить, что мир изменился навсегда, и спрятаться под кровать. И в этом случае определенно есть такой риск.

Тем не менее, это решение — если оно не будет отменено в апелляционном порядке — теперь показывает, что «Эвертон», похоже, смошенничал, и найдутся клубы, которые пострадали в последних сезонах, которым есть что сказать по этому поводу. Запоздалое правосудии в данном случае во многом означает отказ в справедливости таким командам, как «Лестер» и «Бернли», которые избежали бы вылета в последние два сезона, если бы наказание «Эвертона» было более своевременным.

Нам предстоит увидеть, захотят ли они попытать счастья через суд — чего Премьер-лига будет отчаянно избегать.

Лига уже признала факт «задержки правосудия» и заявила, что, если это произойдет снова, слушание будет ускорено и любое наказание будет применено в том сезоне, в котором было предъявлено обвинение. Успокоит ли это всех? Может быть.

Другим возможным последствием является переход к дальновидной форме финансового регулирования в испанском стиле, при которой лига фактически предоставляет каждому клубу индивидуальный бюджет, основанный на его текущем финансовом положении. Предыдущие руководители Премьер-лиги категорически ненавидели эту идею, и нынешние владельцы чувствуют то же самое. Но это логичный шаг, если все клубы решат, что они не могут смириться с этими столь запоздавшими санкциями.

Одним из следствий, которого лиге хотелось бы придерживаться, является идея о том, что ей не нужно, чтобы кто-то подглядывал через ее плечо, когда дело доходит до применения свода правил. Может ли жесткое судебное преследование «Эвертона» лигой убедить правительство Великобритании пойти на более смягченную версию независимого регулирования? Может быть.

Но вы все думаете о том, что это означает для «Манчестер Сити» и «Челси», не так ли? Понятное дело.

«Сити» уже предъявлено 115 обвинений в гораздо более серьезном, преднамеренном и длительном предполагаемом нарушении правил. Они выразили удивление по поводу обвинений и заявили, что «приветствуют рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, чтобы беспристрастно рассмотреть весь комплекс неопровержимых доказательств, существующих в поддержку ее позиции». Тем временем «Челси», возможно, пойдет по тому же пути. И оба этих клуба в последние годы добились немного большего успеха, чем «Эвертон».

Пеп Гвардиола globallookpress.com

К сожалению, было бы очень неразумно делать из этого дела слишком много выводов по поводу этих двух ситуаций.

Хотя аргументы были сложными, основы дела «Эвертона» были довольно простыми, а политические последствия минимальны. Это точно не ситуация «Манчестер Сити». Премьер-лига считает, что «Сити» солгал, но доказать это всегда непросто, поэтому этому делу предстоит пройти долгий путь, прежде чем оно дойдет до арбитражного зала.

Однако мы можем сказать, что этот случай показал, что Премьер-лига готова применять свои правила, финансировать серьезное судебное преследование и требовать самых жестких санкций. Что касается последствий, они выглядят весьма существенно.

Какие еще клубы Премьер-лиги находятся под следствием за нарушения ФФП — и что это для них значит?

Помимо ранее упомянутых (предполагаемых) плохих парней, известно, что несколько клубов подошли намного ближе к порогу в 105 миллионов фунтов стерлингов, чем, возможно, предполагали правила Премьер-лиги.

Не нужно быть судебным бухгалтером, чтобы знать, что в начале 2020 года некоторые клубы действовали слишком безрассудно в преддверии пандемии COVID-19 и, следовательно, находились не в лучшем состоянии, чтобы пережить то, что стало огромным шоком для всей футбольной экосистемы. Также довольно легко обнаружить клубы, которые значительно сократили свои расходы в последние несколько трансферных окон или продали нескольких своих лучших игроков.

Но они будут хорошо осведомлены о своих собственных ситуациях, и что бы они ни делали сейчас в плане обмена игроками, они будут думать о ФФП. В этом отношении «Эвертон» всем помог.

Однако «Эвертон» не получит никакого удовлетворения от того, что станет очередной поучительной историей в футбольной отрасли. Напротив, они в ярости, что их наказывают в рамках режима ФФП, который вот-вот будет пересмотрен, причем новый набор правил, скорее всего, будет даже более щедрым по отношению к тем, кто переплачивает, чем нынешняя система.

Своевременность — наше все.