Безжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям

«Барселоне» и «Пари Сен-Жермен» еще предстоит потрудиться, чтобы обеспечить выход из своих групп Лиги чемпионов, но им придется выполнить свою задачу без Гави Варрена Заир-Эмри соответственно.

Представьте себе последствия, если обе эти команды в декабре окажутся пониженными до выступления в Лиге Европы? Это было бы финансовой катастрофой для каталонского клуба и катастрофически неловко для ПСЖ.

Хотя это и слишком смелый полет фантазии, но если любой из этих сценариев осуществится, можно утверждать, что бывшим товарищам по команде Хави Эрнандесу и Луису Энрике, возможно, придется беспокоиться о своей дальнейшей работе. Я по-прежнему ожидаю, что обе команды успешно решать задачу в двух последних играх группового этапа, но без их молодых талантов это будет не так легко и гораздо менее безопасно.

Мадридский «Реал» уже вышел в плей-офф, но потеря Эдуардо Камавинга и Винисиуса Жуниора на ближайшие несколько месяцев пополнит чрезвычайно длинный список травмированных, учитывая, что Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Орельен Тчуамени отсутствуют в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ни Арда Гюлер, ни Дани Себальос, похоже, не способны привести себя в форму больше, чем на день или два.

Над чем не стоит смеяться, так это над 5,6 миллионами евро, которые Мадрид может заработать, если выиграет пару последних групповых матчей: дома с «Наполи» и на выезде с берлинским «Унионом».

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Им посчастливилось получить довольно комфортный календарь в Ла Лиге до следующего по-настоящему сурового испытания — ответного матча против «Атлетико Мадрид» в начале февраля. Но вместо того, чтобы чувствовать, что «Реал» действительно может оторваться от своих главных соперников в борьбе за титул («Атлетико», «Барсы» и, да, «Жироны»), проведя двухмесячную серию матчей в роли неоспоримого фаворита, Карло Анчелотти остается думать: «Еще одна серьезная травма, и у нас действительно появятся серьезные проблемы с тем, чтобы одновременно бороться за успех в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге Чемпионов».

Что касается полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетико» 10 января, то, если не произойдет чудес, «Мадриду» придется встретиться с командой, которая уже обыграла их со счетом 3:1 в этом сезоне, при этом большинство звезд команды все еще будет находиться в списке травмированных (возможное исключение — Тчуамени).

Однако следует учитывать гораздо более важные жертвы того, что ведущие игроки теперь постоянно ломаются из-за травм, вызванных усталостью. Этими жертвами, конечно же, являются сами игроки.

Я люблю и уважаю работу, которую делает FIFPRO, глобальный профсоюз игроков. Пока футболисты сами не почувствуют, что они могут объединяться и бастовать, и не начнут это делать, все еще кажется, что голос у FIFPRO довольно скромный и тихий. Однако перед лицом беспрецедентного ущерба, нанесенного физическому и психическому благополучию наших футболистов, возникает вопрос: насколько хорошо этот тихий голос определяет угрозу? Насколько хорошо он начинает привлекать внимание к реальной, растущей и пагубной проблеме?

FIFPRO недавно сообщила шокирующую статистику. К 22 годам Винисиус уже сыграл 18 876 минут в клубном и международном футболе; более чем в два раза больше, чем Роналдиньо в том же возрасте. Педри, который постоянно страдал от самых ужасных травм, к 20 годам отыграл более 12 000 минут: на 25% больше, чем Хави к тому же возраста. Килиан Мбаппе к 24 годам отыграл 26 952 минуты; на 48% больше минут, чем Тьерри Анри в том же возрасте. Джуд Беллингем к своему 20-летию сыграл на 30% больше минут в соревновательном футболе, чем Уэйн Руни в том же возрасте. Это чрезвычайно тревожные факты.

После победы в Лиге наций в июне Родри сказал мне, что он ни за что не сможет продолжать играть столько же в официальных матчах, сколько он отыграл в прошлом сезоне. Иначе, по его собственным словам, не будет возможности, что «я все еще буду профессионально играть в 34 или 35 лет».

К счастью (или, возможно, это следует читать «случайно»), феноменальный Беллингем не входит в число надолго травмированных игроков «Мадрида». Его травма плеча должна была пройти к одному из следующих двух матчей «Лос Бланкос».

До того, как ему исполнилось 20 лет, Дэвид Бекхэм провел за первую команду 829 минут, а Стивен Джеррард — 2853. Общее время Беллингема по достижении этого возраста в июне уже составляло 14 445 минут. Задумайтесь об этом на минутку. В разбивке по матчам это девять для Бекхэма, 32 для Джеррарда и 160 для пятого номера мадридцев. Кто-нибудь задумывается о долгосрочных последствиях для этого совершенно замечательного футболиста?

Джуд Беллингем globallookpress.com

Учитывая, что Винисиус сейчас выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия, полученной во время игры в сборной Бразилии, позвольте мне напомнить вам, что с августа по апрель прошлого сезона он преодолел более 56 000 километров международных перелетов в сборной. Это то, что способствует утомлению и препятствует восстановлению сил.

В свете того, что Лига чемпионов и Клубный чемпионат мира резко увеличивают количество матчей для игроков со следующего сезона, FIFPRO подготовил пару предложений. Надеюсь, они не будут криками в пустоту.

Они рекомендуют, чтобы игроки брали минимум 28 выходных между сезонами, чтобы футболистам были твердо гарантированы как минимум 14 свободных дней в течение сезона (без матчей и тренировок), чтобы командам предоставлялся один выходной в неделю и, наконец, что существуют строгие ограничения на количество последовательных матчей, в которых может участвовать любой игрок, играющий два или более раз в неделю. Просто? Это только кажется.

Нет смысла отрицать, что даже в этом крайних и маловероятных обстоятельствах есть свои положительные стороны.

В Мадриде Браим Диас только начал показывать, почему он так сильно верил в себя, отклонив попытку «Милана» подписать его на постоянной основе после успешного периода аренды, и вернулся на «Сантьяго Бернабеу» (в основном на скамейку запасных). Он явно сделан из правильного материала, в нем есть та наглость и чутье, которые любят болельщики, и теперь, когда вокруг него так много травированных, у него будет больше возможностей проявить свои лучшие качества.

А что насчет Фермина Лопеса? Возможно, вам все еще не совсем понятно, кто он и как он играет. В начале лета выглядело так, что в предстоящем сезоне он будет пытаться проявить себя в составе «Барселоны Б». Но хорошие тренировки в предсезонном туре, невероятные несколько минут, в течение которых он забил гол и сделал результативную передачу в товарищеском матче против «Реала» в Лас-Вегасе, и вдруг он начал выступать за чемпионов Испании. После того как Гави выбыл из строя, Педри еще только восстанавливается после травмы, как и Френки де Йонг, у Фермина будет гораздо больше игрового времени.

В «Атлетико» поток травм, которые они перенесли, означает, что Родриго Рикельме играет достаточно часто, чтобы его пригласили в сборную Испании, а важность Пабло Барриоса для основной команды резко возросла. Отсутствие Заира-Эмри в «ПСЖ» дает возможность получить больше игрового времени Шер Ндуру, Витинье, Ли Кан-Ину и даже младшему брату Килиана, Итану Мбаппе. Не все так мрачно и не все новости — плохие. Ради баланса важно не упускать это из виду.

Фермин Лопес globallookpress.com

Однако сейчас наш футбольный календарь подобен сокрушительной машине, которая разрушает физическую форму, ментальное здоровье, способности к восстановлению и общее счастье всех наших ведущих футболистов. Если его не остановить, этот календарь станет более недружественным, более безжалостным и более разрушительным.

Те из нас, у кого есть право голоса, должны встать во весь рост и сделать так, чтобы этот голос был учтен. Пришло время относиться к нашим лучшим футболистам как к людям, а не как к продуктам.