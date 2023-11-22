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    Безжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям

    Настало время относиться к топ-игрокам как к живым людям, а не как к медиа-продуктам

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    Ужасающая волна травм элитных футболистов во время последней международной паузы имеет серьезные последствия как для их сборных, так и, что более важно, для их клубов, пишет колумнист ESPN Грэм Хантер.
    «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен» еще предстоит потрудиться, чтобы обеспечить выход из своих групп Лиги чемпионов, но им придется выполнить свою задачу без Гави и Варрена Заир-Эмри соответственно.

    Представьте себе последствия, если обе эти команды в декабре окажутся пониженными до выступления в Лиге Европы? Это было бы финансовой катастрофой для каталонского клуба и катастрофически неловко для ПСЖ.

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  • 15/11/2023

    • Хотя это и слишком смелый полет фантазии, но если любой из этих сценариев осуществится, можно утверждать, что бывшим товарищам по команде Хави Эрнандесу и Луису Энрике, возможно, придется беспокоиться о своей дальнейшей работе. Я по-прежнему ожидаю, что обе команды успешно решать задачу в двух последних играх группового этапа, но без их молодых талантов это будет не так легко и гораздо менее безопасно.

    Мадридский «Реал» уже вышел в плей-офф, но потеря Эдуардо Камавинга и Винисиуса Жуниора на ближайшие несколько месяцев пополнит чрезвычайно длинный список травмированных, учитывая, что Тибо Куртуа, Эдер Милитао и Орельен Тчуамени отсутствуют в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ни Арда Гюлер, ни Дани Себальос, похоже, не способны привести себя в форму больше, чем на день или два.

    Над чем не стоит смеяться, так это над 5,6 миллионами евро, которые Мадрид может заработать, если выиграет пару последних групповых матчей: дома с «Наполи» и на выезде с берлинским «Унионом».

    Винисиус Жуниор

    Им посчастливилось получить довольно комфортный календарь в Ла Лиге до следующего по-настоящему сурового испытания — ответного матча против «Атлетико Мадрид» в начале февраля. Но вместо того, чтобы чувствовать, что «Реал» действительно может оторваться от своих главных соперников в борьбе за титул («Атлетико», «Барсы» и, да, «Жироны»), проведя двухмесячную серию матчей в роли неоспоримого фаворита, Карло Анчелотти остается думать: «Еще одна серьезная травма, и у нас действительно появятся серьезные проблемы с тем, чтобы одновременно бороться за успех в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге Чемпионов».

    Что касается полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетико» 10 января, то, если не произойдет чудес, «Мадриду» придется встретиться с командой, которая уже обыграла их со счетом 3:1 в этом сезоне, при этом большинство звезд команды все еще будет находиться в списке травмированных (возможное исключение — Тчуамени).

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    Однако следует учитывать гораздо более важные жертвы того, что ведущие игроки теперь постоянно ломаются из-за травм, вызванных усталостью. Этими жертвами, конечно же, являются сами игроки.

    Я люблю и уважаю работу, которую делает FIFPRO, глобальный профсоюз игроков. Пока футболисты сами не почувствуют, что они могут объединяться и бастовать, и не начнут это делать, все еще кажется, что голос у FIFPRO довольно скромный и тихий. Однако перед лицом беспрецедентного ущерба, нанесенного физическому и психическому благополучию наших футболистов, возникает вопрос: насколько хорошо этот тихий голос определяет угрозу? Насколько хорошо он начинает привлекать внимание к реальной, растущей и пагубной проблеме?

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  • 18/11/2023

    • FIFPRO недавно сообщила шокирующую статистику. К 22 годам Винисиус уже сыграл 18 876 минут в клубном и международном футболе; более чем в два раза больше, чем Роналдиньо в том же возрасте. Педри, который постоянно страдал от самых ужасных травм, к 20 годам отыграл более 12 000 минут: на 25% больше, чем Хави к тому же возраста. Килиан Мбаппе к 24 годам отыграл 26 952 минуты; на 48% больше минут, чем Тьерри Анри в том же возрасте. Джуд Беллингем к своему 20-летию сыграл на 30% больше минут в соревновательном футболе, чем Уэйн Руни в том же возрасте. Это чрезвычайно тревожные факты.

    После победы в Лиге наций в июне Родри сказал мне, что он ни за что не сможет продолжать играть столько же в официальных матчах, сколько он отыграл в прошлом сезоне. Иначе, по его собственным словам, не будет возможности, что «я все еще буду профессионально играть в 34 или 35 лет».

    К счастью (или, возможно, это следует читать «случайно»), феноменальный Беллингем не входит в число надолго травмированных игроков «Мадрида». Его травма плеча должна была пройти к одному из следующих двух матчей «Лос Бланкос».

    До того, как ему исполнилось 20 лет, Дэвид Бекхэм провел за первую команду 829 минут, а Стивен Джеррард — 2853. Общее время Беллингема по достижении этого возраста в июне уже составляло 14 445 минут. Задумайтесь об этом на минутку. В разбивке по матчам это девять для Бекхэма, 32 для Джеррарда и 160 для пятого номера мадридцев. Кто-нибудь задумывается о долгосрочных последствиях для этого совершенно замечательного футболиста?

    Джуд Беллингем

    Учитывая, что Винисиус сейчас выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия, полученной во время игры в сборной Бразилии, позвольте мне напомнить вам, что с августа по апрель прошлого сезона он преодолел более 56 000 километров международных перелетов в сборной. Это то, что способствует утомлению и препятствует восстановлению сил.

    В свете того, что Лига чемпионов и Клубный чемпионат мира резко увеличивают количество матчей для игроков со следующего сезона, FIFPRO подготовил пару предложений. Надеюсь, они не будут криками в пустоту.

    Они рекомендуют, чтобы игроки брали минимум 28 выходных между сезонами, чтобы футболистам были твердо гарантированы как минимум 14 свободных дней в течение сезона (без матчей и тренировок), чтобы командам предоставлялся один выходной в неделю и, наконец, что существуют строгие ограничения на количество последовательных матчей, в которых может участвовать любой игрок, играющий два или более раз в неделю. Просто? Это только кажется.

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    • Нет смысла отрицать, что даже в этом крайних и маловероятных обстоятельствах есть свои положительные стороны.

    В Мадриде Браим Диас только начал показывать, почему он так сильно верил в себя, отклонив попытку «Милана» подписать его на постоянной основе после успешного периода аренды, и вернулся на «Сантьяго Бернабеу» (в основном на скамейку запасных). Он явно сделан из правильного материала, в нем есть та наглость и чутье, которые любят болельщики, и теперь, когда вокруг него так много травированных, у него будет больше возможностей проявить свои лучшие качества.

    А что насчет Фермина Лопеса? Возможно, вам все еще не совсем понятно, кто он и как он играет. В начале лета выглядело так, что в предстоящем сезоне он будет пытаться проявить себя в составе «Барселоны Б». Но хорошие тренировки в предсезонном туре, невероятные несколько минут, в течение которых он забил гол и сделал результативную передачу в товарищеском матче против «Реала» в Лас-Вегасе, и вдруг он начал выступать за чемпионов Испании. После того как Гави выбыл из строя, Педри еще только восстанавливается после травмы, как и Френки де Йонг, у Фермина будет гораздо больше игрового времени.

    В «Атлетико» поток травм, которые они перенесли, означает, что Родриго Рикельме играет достаточно часто, чтобы его пригласили в сборную Испании, а важность Пабло Барриоса для основной команды резко возросла. Отсутствие Заира-Эмри в «ПСЖ» дает возможность получить больше игрового времени Шер Ндуру, Витинье, Ли Кан-Ину и даже младшему брату Килиана, Итану Мбаппе. Не все так мрачно и не все новости — плохие. Ради баланса важно не упускать это из виду.

    Фермин Лопес

    Однако сейчас наш футбольный календарь подобен сокрушительной машине, которая разрушает физическую форму, ментальное здоровье, способности к восстановлению и общее счастье всех наших ведущих футболистов. Если его не остановить, этот календарь станет более недружественным, более безжалостным и более разрушительным.

    Те из нас, у кого есть право голоса, должны встать во весь рост и сделать так, чтобы этот голос был учтен. Пришло время относиться к нашим лучшим футболистам как к людям, а не как к продуктам.

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