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    «Барселона» ищет краткосрочную замену Гави

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    Каталонская «Барселона» намерена в январе взять в аренду игрока на замену левому полузащитнику Гави, сообщает Diario Sport.

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    19-го ноября хавбек получил серьезную травму колена в матче сборной Испании против Грузии (3:1).

    У 19-летнего игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. По предварительным данным он выбыл из строя на 7-9 месяцев

    По информации издания, «Барса» начала поиски кратковременной замены Гави — каталонский клуб может арендовать игрока в январское трансферное окно до конца сезона. Сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро.

    Спортивный директор клуба Деку ищет возможные варианты усиления полузащиты игроком, который силен физически и агрессивен в единоборствах.

    Не исключено продление контракта с игроком после окончания аренды при возможности соблюдения правил регистрации — контракт может быть подписан лишь с 1 января, а зарплата новичка не должна превышать 80% зарплаты Гави.

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