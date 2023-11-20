«Барселона» ищет краткосрочную замену Гави

Каталонская «Барселона» намерена в январе взять в аренду игрока на замену левому полузащитнику Гави, сообщает Diario Sport.

19-го ноября хавбек получил серьезную травму колена в матче сборной Испании против Грузии (3:1).

У 19-летнего игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска. По предварительным данным он выбыл из строя на 7-9 месяцев

По информации издания, «Барса» начала поиски кратковременной замены Гави — каталонский клуб может арендовать игрока в январское трансферное окно до конца сезона. Сумма трансфера не должна превышать 2,5 млн евро.

Спортивный директор клуба Деку ищет возможные варианты усиления полузащиты игроком, который силен физически и агрессивен в единоборствах.

Не исключено продление контракта с игроком после окончания аренды при возможности соблюдения правил регистрации — контракт может быть подписан лишь с 1 января, а зарплата новичка не должна превышать 80% зарплаты Гави.