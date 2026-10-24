25 октября в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Леванте». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» по итогам девяти туров нового сезона испанской Ла Лиги имеет 16 очков в своем активе.

Команда находится на пятом месте, что в зоне еврокубков (топ-6), с отрывом в два балла от шестой «Севильи» и с отставанием в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: ранее в рамках третьего тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле разгромил норвежский «Лиллестрём» (6:0).

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Перед этим в рамках предыдущего тура чемпионата Испании коллектив набрал максимум баллов, когда также на чужом поле крупно обыграл «Малагу» (5:2).

Не сыграют: травмированы — Одриосола, Арамбуру и Бейтиа, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал Сосьедад» выиграл трижды при одной ничьей.

Данные результаты обещают хозяевам отличные шансы на три очки, и они видятся еще более высокими, если помнить про их перевес в классе, а также поддержку родных болельщиков.

Лука Сучич — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» по итогам девяти туров нового сезона испанской Ла Лиги имеет 10 очков в своем активе.

Команда находится на 11-м месте с отрывом в три пункта от зоны вылета (18-20-я позиции) и с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шестого тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Атлетиком» (3:1).

Перед этим в девятом туре испанского чемпионата коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Депортиво» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бардели и Примо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Леванте» не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Можно считать, что с такой формой у гостей неплохие шансы по крайней мере на ничью, но против более классного соперника, да еще и на выезде, это будет непросто.

Рожер Бруге — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

На что ставят в матче Реал Сосьедад — Леванте Букмекерские коэффициенты на матч Реал Сосьедад — Леванте: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» забивали больше четырех голов

в четырех из пяти последних матчей «Леванте» забивали больше трех голов

в трех последних матчах «Леванте» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.61. Ничья — в 4.40, выигрыш «Леванте» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.

Тем временем, такой расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей хозяев.

1.90 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Реал Сосьедад» — «Леванте» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, поскольку данный сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей «Леванте».

2.35 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Реал Сосьедад» — «Леванте» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35