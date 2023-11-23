Сборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне

Завершив основной групповой этап квалификации Евро-2024 и распределив 21 из 24 доступных мест, мы теперь можем составить представление о том, какие именно игроки будут принимать участие в турнире, запланированном на следующее лето.

К хозяевам чемпионата Европы, сборной Германии, уже присоединились такие тяжеловесы, как Франция, Англия, Хорватия, Нидерланды, Италия и Испания, которые в прошлом году успешно гарантировали себе места на турнире.

Три оставшихся места в квалификации Евро-2024 будут определены в ходе раунда плей-офф, который состоится в марте следующего года, по результатам которого три страны из 12 возможных пробьются на турнир через черный ход.

К сожалению, мы также можем подтвердить 21 страну, которая не будет участвовать в Евро-2024 в июне следующего года, не пройдя сито квалификации.

Это Норвегия, Кипр, Ирландия, Гибралтар, Северная Македония, Мальта, Армения, Латвия, Фарерские острова, Молдова, Азербайджан, Швеция, Болгария, Литва, Черногория, Северная Ирландия, Сан-Марино, Андорра, Беларусь, Косово и Лихтенштейн.

Естественно, это означает, что есть несколько выдающихся игроков, которым было отказано в возможности представлять свою страну на большой сцене в Германии. ESPN удалось собрать работоспособный стартовый состав из отдельных звезд, которые не будут украшать футбольные поля на Евро-2024.

Вратарь: Куивин Келлехер

(Ирландия/«Ливерпуль»)

Куивин Келлехер globallookpress.com

Возможно у Келлехера за плечами всего пять важных выходов в стартовом составе после перехода в «Ливерпуль» в прошлом сезоне, но 24-летний вратарь до сих пор почти постоянно присутствовал на скамейке запасных Юргена Клоппа в сезоне 2023/24 и доказывал свой характер, когда ему предоставлялась такая возможность в прошлом.

Календарь и таблица Евро-2024

Келлехер также доказал, что он искусен в искусстве как отражать, так и забивать пенальти, забив решающий победный для «Ливерпуля» одиннадцатиметровый в их победе в серии пенальти над «Челси» в финале Кубка лиги 2022 года.

Защитник: Виктор Линделёф

(Швеция/«Манчестер Юнайтед»)

Виктор Линделёф globallookpress.com

Несмотря на выход в плей-офф Евро-2020, сборная Швеции, капитаном которой является защитник «Манчестер Юнайтед» Линделеф, все же немного не дотянула до Евро-2024 после того, как заняла относительно далекое от соперников третье место в своей квалификационной группе после победителей квартета из Бельгии и занявшей второе место Австрии.

Защитник: Стефан Савич

(Черногория/«Атлетико» Мадрид)

Стефан Савич globallookpress.com

Бывший победитель Премьер-лиги в составе «Манчестер Сити», Савич с тех пор завоевал титул чемпиона Ла Лиги и трофей Лиги Европы с «Атлетико».

32-летний центральный защитник является вице-капитаном сборной Черногории, которая не смогла квалифицироваться на Евро-2024 после того, как финишировала позади Венгрии и Сербии в своей группе.

Защитник: Джонни Эванс

(Северная Ирландия/«Манчестер Юнайтед»)

Джонни Эванс globallookpress.com

Еще один игрок «Манчестер Юнайтед», упустивший шанс представлять свою страну в финальной части турнира в следующем году, центральный полузащитник Эванс неожиданно вернулся на «Олд Траффорд» в сентябре, спустя восемь лет после своего первого пребывания в манкунианской команде.

В сезоне 2023/24 ветеран восемь раз выходил на поле за «МЮ» во всех соревнованиях, хотя до 36-летия ему остался всего месяц.

Защитник: Эмиль Крафт

(Швеция/«Ньюкасл»)

Эмиль Крафт globallookpress.com

Комфортно играя в центре защиты и на правом фланге, Крафт всего один раз выступал за «Ньюкасл» в английской Премьер-лиге в этом сезоне.

Его, как правило, чаще вызывают на международном уровне: он 44 раза играл за Швецию на взрослом уровне, что делает его девятым игроком по количеству матчей, проведенных за сборную, выступающим в ее нынешнем составе.

Полузащитник: Деян Кулушевски

(Швеция/«Тоттенхэм»)

Деян Кулушевски globallookpress.com

Кулушевски, обычно действующий на правом фланге атаки, оказался удачным дополнением к составу лондонского «Тоттенхэма», забив три гола в 12 играх Премьер-лиги в этом сезоне.

Он также вышел в стартовом составе во всех восьми отборочных матчах сборной Швеции на Евро-2024, но забил только один раз — поздний гол во время разгрома Эстонии со счетом 5:0 в сентябре.

Полузащитник: Мартин Эдегор

(Норвегия/«Арсенал»)

Мартин Эдегор globallookpress.com

Честно говоря, отсутствие динамичного полузащитника «Арсенала», одной из крупнейших звезд, пропустивших Евро-2024, не должно вызывать большого шока, учитывая, что Норвегия фактически не квалифицировалась ни на один крупный турнир со времен Евро-2000, с которого они вылетели на групповом этапе.

Полузащитник: Антони Эланга

(Швеция/«Ноттингем Форест»)

Антони Эланга globallookpress.com

Эланга мгновенно стал хитом в «Ноттингем Форест» в этом сезоне, забив два гола и отдав три результативные передачи в своих первых 12 матчах в Премьер-лиге.

Левофланговый игрок участвовал только в двух матчах шведов в отборе на Евро-2024, но все же сумел забить гол в разгроме Азербайджана со счетом 5:0 еще в марте 2023 года.

Нападающий: Эван Фергюсон

(Ирландия/«Брайтон энд Хоув Альбион»)

Эван Фергюсон globallookpress.com

Один из ярких звезд Премьер-лиги последних лет, 19-летний Фергюсон, как сообщается, привлек к себе восхищенные взгляды нескольких крупных клубов после того, как забил пять голов в 11 матчах лиги за «чаек», включая блестящий хет-трик в матче против «Ньюкасла» в сентябре.

Нападающий: Эрлинг Холанн

(Норвегия/«Манчестер Сити»)

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Два гола в недавнем феерическом матче против «Челси», закончившемся со счетом 4:4, позволили Холанну довести свой бомбардирский счет за «Манчестер Сити» до 49 голов всего в 47 матчах Премьер-лиги.

К сожалению, из-за проблем с травмами участие мощного нападающего в квалификационной кампании Норвегии на Евро-2024 ограничилось всего пятью играми, в которых ему все же удалось забить шесть голов. Увы, этого оказалось недостаточно для итогового успеха команды.

Нападающий: Александр Исак

(Швеция/«Ньюкасл»)

Александр Исак globallookpress.com

В этом сезоне Исак был в отличной форме, забив шесть голов за «Ньюкасл» в восьми матчах Премьер-лиги и сыграв центральную роль в октябрьском сенсационном разгроме «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:1 на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как этот состав проявил бы себя в финальной части Евро-2024? Любая команда, в которой Холанн находится на острие атаки, почти гарантированно забьет голы, но есть серьезные сомнения по поводу надежности их линии обороны.

Если бы нам пришлось сделать прогноз, мы бы предположили, что достойный выход в 1/8 финала будет в пределах досягаемости этой команды.

Осталось еще три места на Евро-2024, за которые еще предстоит побороться, а последние три участника будут определены в ходе раунда игр плей-офф, который запланирован на конец марта 2024 года.

По решению Лиги наций УЕФА, в плей-офф будет три пути, в результате которых в турнир выйдут три из 12 национальных сборных.

Босния и Герцеговина, Эстония, Финляндия, Грузия, Греция, Исландия, Израиль, Казахстан, Люксембург, Польша, Украина и Уэльс сыграют два полуфинала по одному матчу и один финал из одного матча, в котором будет разыгрываться драгоценное место на Евро-2024.

Конечно, это также означает, что существует множество потенциальных поздних замен для новых игроков в сборную неудачников, в зависимости от того, какие девять национальных сборных пролетят мимо турнира.

К этим игрокам относятся:

Войцех Щенсный globallookpress.com

Вратари

Войцех Щенсный (Польша/«Ювентус»)

Одиссей Влаходимос (Греция/«Ноттингем Форест»)

Лукаш Градецкий (Финляндия/«Байер» Леверкузен)

Александр Зинченко globallookpress.com

Защитники

Костас Цимикас (Греция/«Ливерпуль»)

Мэтти Кэш (Польша/«Астон Вилла»)

Сеад Колашинац (Босния/«Аталанта»)

Виталий Миколенко (Украина/«Эвертон»)

Александр Зинченко (Украина/«Арсенал»)

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Полузащитники

Петр Зелиньский (Польша/«Наполи»)

Гжегож Крыховяк (Польша/«Абха»)

Гарри Уилсон (Уэльс/«Фулхэм»)

Аарон Рэмси (Уэльс/«Кардифф Сити»)

Роберт Тейлор (Финляндия/«Интер Майами»)

Миралем Пьянич (Босния/«Шарджа»)

Хвича Кварацхелия (Грузия/«Наполи»)

Роберт Левандовский globallookpress.com

Нападающие

Аркадиуш Милик (Польша/«Ювентус»)

Кшиштоф Пятек (Польша/«Истамбул Башакшехир»)

Андрей Ярмоленко (Украина/«Динамо» Киев)

Михаил Мудрик (Украина/«Челси»)

Бреннан Джонсон (Уэльс/«Тоттенхэм»)

Роберт Левандовский (Польша/«Барселона»)

Эдин Джеко (Босния/«Фенербахче»)

Что касается скамейки запасных, то сборная не попавших на Евро-2024 игроков, несомненно, может похвастаться самым сильным составом в истории чемпионатов Европы — даже если он все же немного превысит максимум в 23 игрока, установленный на турнире, проходящем следующим летом.