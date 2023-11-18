Не все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024

Надежды сборной Норвегии на прямую квалификацию на Евро-2024 были разрушены Испанией 15 октября. Однако на самом деле смертельный удар был нанесен четырьмя месяцами ранее. 17 июня Норвегия потерпела домашнее поражение от Шотландии со счетом 1:2, от которого так и не оправилась.

Дата игры имела огромное значение, поскольку она состоялась всего через неделю после финала Лиги чемпионов в Стамбуле, где «Манчестер Сити» завоевал исторический требл, победив «Интер» со счетом 1:0. Это достижение вызвало бурные празднования в команде Пепа Гвардиолы, и Эрлинг Холанн принял активное участие в торжествах.

Он имел на это полное право. Холанн сыграл решающую роль в требле, побив рекорд Премьер-лиги по голам за один сезон и став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Но норвежец известен своей зрелостью и профессионализмом, поэтому он никогда не собирался брать пример с Джека Грилиша на вечеринке, которая началась в Турции и закончилась в Англии, а между этим была короткая поездка на Ибицу.

Таким образом, в то время как помощник тренера сборной Шотландии Джон Карвер пошутил перед решающим матчем группы А в Осло, что он надеется, что Холанн «все еще веселится», тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен не беспокоился о том, что его ключевой игрок появится на жизненно важном квалификационном матче не в форме.

Нет необходимости в «речи Аль Пачино»

«Я не знаю, сколько кока-колы или пива он выпил», — сказал босс сборной Норвегии с улыбкой. «Важно, чтобы он отдохнул и пережил как эйфорию, так и ощущение, что вы вместе с товарищами по команде сделали что-то очень важное за прошедшие 10–11 месяцев. Затем вам нужно немного расслабиться, в течение 48 часов. или сколько бы времени это ни заняло. Я не собираюсь приходить к нему в комнату и толкать речь Аль Пачино, чтобы заставить его начать работу в утра в субботу. Речь идет о здравом смысле. Отдых, сон и тактическая подготовка».

Столе Сольбаккен и Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Я должен уважать тот факт, что нам, возможно, придется что-то поменять в субботу, по сравнению с другими игроками, учитывая то, через что он прошел. Это не значит, что он не может участвовать в тактических тренировках или что он не может бодрствовать во время встреч, посвященных тактике. Он должен быть честен насчет того, как он чувствует себя. Насколько он устал морально и физически? Как быстро он может справится со всеми новыми впечатлениями? Я не сомневаюсь, что он сможет это сделать».

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Однако быстро стало ясно, что два дня шумных празднований не помогли Холанну избавиться от ментальных и физических последствий сезона из 53 игр за «Сити», который, надо сказать, начал сказываться на нем. 23-летний футболист, забил лишь один раз в своих последних восьми матчах во всех турнирах, задолго до завершения кампании.

«Мы играли вдесятером»

Холанн недавно рассказал, что во время длительных периодов, когда он едва касается мяча во время терпеливой и длительной подготовительной игры «Сити» в атаке, он часто впадает в состояние, подобное трансу.

«Я просто хожу туда-сюда, стою там, делаю движения, как будто в своем собственном мире, и ничего… Это трудно объяснить», — признался он The Telegraph в октябре. «Я как будто выхожу из своего тела и становлюсь зомби. Это что-то вроде "отключки". Я как будто наблюдаю за всем со стороны. Жду шанса. И когда шанс приходит, я знаю, что должен быть готов, понимаете?»

К несчастью для сборной Норвегии, именно так он и сыграл против Шотландии — как зомби.

Начав свою квалификационную кампанию с поражения со счетом 0:3 в Испании и отчаянно разочаровывающей ничьей 1:1 с Грузией, Норвегия отчаянно нуждалась в домашней победе над командой Шотландии, и Холанн заслуженно вывел свою сборную вперед, реализовав пенальти на 61-й минуте.

Однако что-то было не так. Дело было не только в том, что он не был сильно вовлечен в игру. У самого смертоносного нападающего в сегодняшнем футболе отсутствовала привычная острота и это было тревожно. И чем дольше продолжалась игра, тем хуже она становилась. Холанн явно был вымотан, и он тоже это знал. Он попросил замену, и Сольбаккен без колебаний заменил своего звездного нападающего за шесть минут до конца основного времени.

Сольбаккен и Холанн globallookpress.com

Как тренер рассказал журналистам после игры: «В последние несколько минут, когда Эрлинг был на поле, мы играли в меньшинстве. Он был совершенно выжат. Он выдохся». Однако Шотландия такой не была. Линдон Дайкс сравнял счет через три минуты после ухода Холанна, а затем шотландцы почти сразу же нанесли новый удар и победный гол Кенни Маклина заставил замолчать стадион «Уллеваль».

«Пусть говорят твои ноги»

Состояние шока вскоре сменилось вспышками гнева — и мишенью стал Холанн. Вместо того, чтобы остановиться и поприветствовать болельщиков сборной Норвегии возле арены после игры, нападающий направился к командному автобусу, отказываясь делать селфи и раздавать автографы. Многие болельщики были в ярости и освистали игрока, за которого несколько минут назад болели.

Сольбаккен и Холанн globallookpress.com

Такая реакция может удивить не знакомых с вопросом людей, но поведение и отношение Холанна на поле и за его пределами вызывали обеспокоенность и в прошлом. Полеты домой в расположение сборной на частном самолете в наши дни, возможно, не является чем-то необычным, особенно среди настоящих футбольных суперзвезд, но в родной для Холанна Норвегии это никогда не воспринималось особенно хорошо, так как это считали и нехваткой скромности, и отсутствием заботы об окружающей среде.

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Кроме того, Холанн не всегда был столь же готов общаться со своими соотечественниками, как с международной прессой. Действительно, после того, как Сольбаккен уступил просьбе Холанна об освобождении от обязанностей общения со СМИ в марте 2022 года, игрок объяснил в твиттере, что он просто последовал совету одного фермера, который сказал ему «Пусть говорят твои ноги».

«Я не говорю, что он немотивирован, но…»

Тем не менее, готовность Холанна принять такую проверенную отговорку, часто используемую высококлассными игроками, возможно, можно объяснить резкой критикой, которой он иногда подвергается, когда дела у сборной Норвегии идут не очень хорошо.

Например, после домашнего поражения от Турции со счетом 0:3 в марте 2021 года два бывших игрока сборной, Йон Арне Риисе и Бернт Хульскер, предположили, что Холанн, похоже, не так сильно заботится об игре за свою страну, как о своем клубе.

«Его много хвалили за то, что он был очень эмоционален, когда дела в Дортмунде шли не очень хорошо, — сказал Риисе VG, — но мы ничего подобного не видим в сборной». Хульскер еще более резко оценил сдержанное выступление Холанна: «Это была просто капитуляция. Я не говорю, что он немотивирован, но именно это он показывает».

Однако было бы неправильно предполагать, что Холанн каким-то образом стал проблемой для Норвегии. Скандинавы, несомненно, счастливы, что он у них есть.

«Холанн значительно улучшает сборную Норвегии», — сказал The National бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Хеннинг Берг. «Он может забить откуда угодно и с небольшим количеством моментов, его физическая форма представляет собой угрозу. Норвегия с Холанном совершенно отличается от Норвегии без нее. Он всегда может забивать голы, даже против лучших команд».

Эдегор и Холанн globallookpress.com

Норвежцам еще предстоит выяснить, как выразился Мартин Эдегор, «как лучше его использовать», и хотя атакующему полузащитнику «Арсенала», очевидно, предстоит сыграть ключевую роль в этом отношении, как в качестве поставщика моментов, так и в качестве капитана национальной сборной, но основная ответственность лежит на Сольбаккене.

Помощь для Холанна уже в пути?

Холанн забил шесть раз в квалификации, но пять из этих голов были забиты в играх против Грузии и Кипра. Норвегия оказалась совершенно неспособной доставить ему мяч в самых важных матчах.

Например, в октябрьской встрече с Испанией, которую обязательно нужно было побеждать, у Холанна было всего 17 касаний — меньше, чем у любого другого игрока, начавшего игру. Такая статистика, очевидно, не будет беспокоить «Сити», которому на самом деле нужно от Эрлинга только завершение их тщательно продуманных атак, но сборной Норвегии нужно гораздо более активное участие Холанна.

Норвегия — Испания globallookpress.com

Дани Карвахаль даже отметил, что одним из ключей к успеху сборной Испании в Осло было то, что защитники оказывали сильное давление на Холанна каждый раз, когда он получал мяч. Сделав это, они фактически свели на нет всю атакующую угрозу Норвегии.

Сольбаккен твердо уверен, что делаются позитивные шаги, что игра команды развивается и улучшается. Он также может указать на появление пары очень ярких игроков атаки в лице Антонио Нусы (18) и Оскара Бобба (20), которые должны создать много моментов для Холанна в ближайшие годы.

Напротив, ненадежный характер обороны команды является серьезной причиной для беспокойства. Испания и Шотландия пропустили лишь по три гола в группе А; Норвегия получила в свои ворота девять.

Лео Эстигор, возможно, с опозданием стал чем-то, напоминающим игрока основного состава «Наполи» в этом сезоне, но недостаточно игроков норвежской защиты стабильно играют на самом высоком уровне европейского футбола.

Тот факт, что 33-летний центральный защитник «Волеренги» Стефан Стендберг остается лучшим вариантом в пару к Эстигору, говорит вам все, что вам нужно знать о нехватки глубины линии защиты.

«Это долгосрочный проект»

Если Сольбаккен сможет разобраться — и в конечном итоге укрепить — хрупкую оборону команды, есть основания для оптимизма в отношении того, что Норвегия вскоре может иметь более сбалансированный стартовый состав, более достойный лучшего нападающего в мире.

Они, безусловно, доказали свою конкурентоспособность на протяжении долгих периодов своих двух встреч с Испанией, и Лизе Клавенесс, президент Норвежской федерации футбола (НФФ), непреклонна в том, что Сольбаккен по-прежнему является подходящим человеком для этой должности. По словам Клавенесс, ни она, ни кто-либо из ее коллег не питали иллюзий относительно масштаба задачи. Квалификация на Евро-2024 была мечтой, но не уверенным ожиданием в стране с населением чуть более пяти миллионов человек, которая не принимала участия в крупных международных турнирах с 2000 года.

Сольбаккен и Холанн globallookpress.com

«Мы поддерживаем Столе», — заявила она в октябре. «Это долгосрочный проект. Мне было это абсолютно ясно, когда мы продлили контракт со Столе в момент, когда судьба квалификации уже была немного неопределенной. Мы набрали одно очко против Грузии, ноль очков против Испании, но мы полностью доверяем ему. Мы знали, что делаем, когда давали ему новый контракт, потому что не верили, и я до сих пор не верю, что мы будем в лучшем положении с другим тренером. Я думаю, что он тот человек, который двинет этот проект к успеху. Это мое твердое мнение, и он по-прежнему пользуется доверием совета директоров».

«Конечно, мы разочарованы квалификацией в целом. На самом деле мы сыграли несколько очень хороших матчей — например, против Испании на выезде. Но мы знаем, что игра против Шотландии была решающей. Мы были очень хороши до последних пяти минут. Это было огромное разочарование».

Но это то дно, от которого Норвегии нужно оттолкнуться и двигаться дальше. Их мечта попасть на Евро-2024 еще не умерла. Они еще могут пробиться в плей-офф, предназначенный для лучших команд Лиги наций 2022/23 годов, но они по-прежнему полагаются на то, что результаты других команд сложатся в их пользу.

В этом смысле воскресная победа над Шотландией, возможно, не повысит их шансы попасть в Германию следующим летом, но она, по крайней мере, предоставит некоторые столь необходимые доказательства того, что Норвегия движется в правильном направлении под руководством Сольбаккена — и что Холанн может однажды украсить одну из величайших арен международного футбола.