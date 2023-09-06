Мы живем в эпоху Холанна. Почему норвежец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года

Норвежец Эрлинг Холанн доминировал на всех соревнованиях, в которых принимал участие, и помог своему клубу войти в историю, в то время как его главный соперник в борьбе за «Золотой мяч» берег себя для чемпионата мира.

Подвинься, Лионель Месси, дни твоего доминирования в номинациях на «Золотой мяч» прошли! Новый король готов принять твою корону. Его зовут Эрлинг Холанн, и в прошлом сезоне он забил в общей сложности 52 гола в 53 матчах, выиграв при этом все клубные трофеи, которые имели значение для «Манчестер Сити».

Вдохновленный ненасытной жаждой голов Холанна, «Сити» неустанно преследовал уверенно лидировавший в Премьер-лиге «Арсенал» и выиграл третий титул подряд. Он также привел «горожан» к победе в Кубке Англии, где они одержали убедительную победу в финале над принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед».

И самое главное, Холанн вдохновил «Сити» на победу в Лиге Чемпионов и завоевание трофея, который они жаждали больше всего и которого они, казалось, были неспособны достичь до прибытия норвежца, который также стал лучшим бомбардиром элитного турнира Европы.

С таким списком достижений удивительно, зачем вообще нужно проводить голосование за «Золотой мяч» этого года. По мнению GOAL, никто не может соперничать с Холанном в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе. Даже Месси...

Ускорился, а не замедлился

Холанн прибыл в Англию в прошлом году, уже прославившись своими невероятными голевыми подвигами в составе предыдущих клубов: «Ред Булл Зальцбурга», где он забил 17 голов в 16 матчах чемпионата Австрии, и «Боруссии Дортмунд», где он забил 62 гола в 67 матчах Бундеслиги. Однако мало кто ожидал, что он сможет поддерживать такой высокий показатель результативности в самой сложной лиге мира.

Холанн, которому только что исполнилось 22 года, когда он подписал контракт с «Сити», перейдя за 52 миллиона фунтов стерлингов, быстро поставил сомневающихся на место, забив девять голов в первых пяти матчах, включая два хет-трика подряд. Переход в английский футбол не замедлил его, он ускорился и забил больше голов, чем в любом предыдущем сезоне, устанавливая новые рекорды с каждой проходящей неделей.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

К октябрю Холанн стал самым быстрым игроком, оформившим три хет-трика в Премьер-лиге, сделав это в восьми играх. Предыдущим рекордсменом был Майкл Оуэн, которому понадобилось 48 игр, чтобы достичь этого рубежа в «Ливерпуле». К концу февраля он забил 27 голов в чемпионате, побив рекорд Серхио Агуэро по количеству голов в сезоне Премьер-лиги за «Сити».

Холанн также превзошел рекорд Алана Ширера и Энди Коула — 34 гола в Премьер-лиге за сезон, который сохранялся на протяжении 28 лет. Он завершил кампанию с 36 голами в Премьер-лиге в 35 матчах и всего 32 выходами в стартовом составе, забивая в среднем каждые 77 минут.

Партнеры по команде и Гвардиола адаптируются к нему

Также ожидалось, что Холанну может потребоваться некоторое время, чтобы адаптироваться к «Сити», который провел предыдущий сезон в основном, играя без нападающего. Были также вопросы о том, как Холанн адаптируется к печально известному своей требовательностью Пепу Гвардиоле. В конце концов, у Гвардиолы были катастрофические отношения со Златаном Ибрагимовичем, игроком, которого Холанн боготворил больше всего.

Однако вскоре эти сомнения были разоблачены как далекие от истины. Холанну не пришлось приспосабливаться к своим новым товарищам по команде, они адаптировались к нему. И быстро стало очевидно, что Гвардиола провел лето, разрабатывая новый тактический план, который позволит ему получить максимальную отдачу от норвежца.

Джек Грилиш был вынужден обуздать свой индивидуализм, а Кевин Де Брёйне, лучший бомбардир «Сити» в предыдущем сезоне, был вынужден в первую очередь обслуживать Холанну. Он сделал это с радостью, отдав нападающему 13 результативных передач.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Желание Гвардиолы максимально использовать возможности Холанна выходило даже за рамки атаки. Он отказался от идеи склонных к атаке крайних защитников за счет своих отношений с Жоау Канселу и, на время, с Кайлом Уокером. Вместо этого он использовал центральных защитников, таких как Натан Аке, Мануэль Аканджи и Джон Стоунз на позиции крайнего защитника, в то время как Стоунз также превратился в делающего набеги в атаку полузащитника.

Гвардиола практически отказался от своего предыдущего плана игры только ради того, чтобы Холанну было комфортнее. И это окупилось сторицей.

Превратил «Сити» в творцов истории

Это правда, что «Сити» уже был великой командой, когда к ним присоединился Холанн, и выиграл четыре из пяти предыдущих титулов Премьер-лиги. Но норвежец сделал их еще более грозными, а также сделал их гораздо менее предсказуемыми в игре.

Его угрожающее присутствие в штрафной означало, что соперники не могли просто сидеть сложа руки и защищаться от «Сити» в течение 90 минут, как раньше. А его скорость отпугивала команды от игры с высокой линией защиты и попыток прессинговать их высоко.

«Горожане» никогда ранее не выигрывали три чемпионских титула подряд в Премьер-лиге, но Холанн помог им достичь этой вехи. Они стали лишь третьей командой, сделавшей это после достижений «Манчестер Юнайтед» в 2001 и 2009 годах. Смогут ли бы они обогнать «Арсенал», лидировавший в титульной гонке с августа до начала мая, без Холанна? Это кажется сомнительным.

Холанн также был недостающим кусочком в паззле с главной целью «Сити»: победой в Лиге чемпионов. Гвардиола дважды выигрывал главный приз Европы за первые три года работы в качестве главного тренера в «Барселоне», но с тех пор трофей выскальзывал из его рук. Он трижды доходил до полуфинала с «Баварией» и один раз с «Сити», каждый раз проигрывая.

Имея в команде Холанна, он избавился от этой занозы, стильно нокаутировав европейскую элиту в лице «Баварии» и мадридского «Реала», прежде чем, в конце концов, одолеть упрямый «Интер» в финале в Стамбуле. Триумф «Сити» в Турции позволил им стать лишь второй командой в английском футболе, выигравшей требл, повторив достижение «Манчестер Юнайтед» 1999 года, о котором болельщикам «синих» уже надоело слышать.

Теперь у них есть свой собственный требл, которым можно злорадно хвастаться, и все благодаря Холанну.

Более полноценный сезон, чем у Месси

Несмотря на почти идеальный сезон, Холанну предстоит столкнуться с грозным соперником в борьбе за «Золотой мяч» этого года. Никто не может оспаривать, что Месси, семикратный победитель, является одним из величайших игроков всех времен, завораживающим футболистом, от игры которого захватывает дух.

И конечно, в прошлом сезоне Месси наконец-то заполучил трофей чемпионата мира, единственное, чего не хватало в его удивительно длинном списке наград, и звездный игрок сыграл важную роль в триумфе сборной Аргентины.

Но если оставить в стороне его героизм в Катаре, что еще Месси сделал в прошлом сезоне? Его «Пари Сен-Жермен» с трудом переполз финишную черту в чемпионской гонке Лиги 1 и вылетел в 1/8 финала Кубка Франции. К тому же у них случился очередной провал в Лиге Чемпионов, а ведь Месси привезли в Париж, чтобы помочь им наконец победить в турнире.

«ПСЖ» не смог возглавить свою группу при курьезных обстоятельствах, что привело к попаданию в 1/8 финала на устрашающую «Баварию». Месси был незаметным в обоих матчах против баварцев, как и в их поражении от «Реала» в предыдущем сезоне на том же этапе.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Вылет из Лиги чемпионов фактически положил конец кампании Месси, и его последние несколько месяцев в «ПСЖ» стали кошмаром. Его освистали болельщики клуба и осудил президент Нассер Аль-Хелаифи после того, как он пропустил тренировку для выполнения коммерческих обязанностей в Саудовской Аравии.

«Это были два года [в ПСЖ], в течение которых я не был счастлив. Я не получал удовольствия, и это повлияло на мою семейную жизнь», — признался Месси газете Mundo Deportivo в июле. Неймар выразился еще более прямо, сказав о времени, проведенном им с Месси во французской столице: «Мы пережили ад, и он, и я».

Месси — это прошлое; Холанн — это настоящее и будущее

Месси, несомненно, был лучшим игроком чемпионата мира и был заслуженно вознагражден, выиграв Золотой мяч турнира. В феврале он также получил награду ФИФА «Лучший» во многом благодаря своим выступлениям в Катаре. Аргентинец уже получил достаточно наград за то, что привел свою страну к славе девять месяцев назад. А когда в октябре в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча», пройдет почти год после чемпионата мира.

С тех пор его выгнали из «ПСЖ», и теперь он завершает свою карьеру в МЛС в «Интер Майами». Он прекрасно проводит время, ведя свою новую команду к победе в Кубке Лиги, и каждую неделю за ним наблюдает армия знаменитостей и восторженных фанатов. Но он больше не играет на топ-уровне клубного футбола, а его самым выдающимся партнерам по команде тоже уже за 30.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Тем временем Холанн находится в расцвете сил в возрасте 23 лет, играя за лучшую команду мира, в лучшей лиге мира и под руководством лучшего тренера в мире. Его рекордные достижения и тройной триумф еще свежи в памяти, и он отлично начал новый сезон, забив шесть голов в первых четырех матчах, включая хет-трик в ворота «Фулхэма» в своем последнем матче. Его также только что назвали Игроком года УЕФА и Игроком года по версии ПФА.

Месси, давайте посмотрим правде в глаза, теперь в футбольном прошлом, наслаждается последним мировым турне перед своим неминуемым выходом на пенсию. Холанн, напротив, — это настоящее и будущее футбола.

Что еще он мог сделать?

Единственный козырь Месси против Холанна в борьбе за Золотой мяч — это чемпионат мира, турнир, в котором норвежец не мог принять участие из-за того, что он, к несчастью, не был воспитан в футбольной державе. Действительно, футбол — не самый популярный вид спорта в Норвегии, в отличие от лыжного спорта и хоккея.

Норвегия не квалифицировалась на чемпионат мира с 1998 года, и кажется в высшей степени несправедливым давать Месси «Золотой мяч» из-за его успехов на турнире, в котором не участвовал его главный соперник. Но где можно сравнить этих двух игроков, так это в Лиге чемпионов.

Раньше это была территория Месси. Аргентинец выиграл четыре еврокубковых титула с «Барсой» и является вторым лучшим бомбардиром турнира за всю историю с 121 голом, уступая только Криштиану Роналду.

Но теперь это вотчина Холанна. Норвежец был очарован турниром с семи лет, и его гимн стал рингтоном на его мобильном телефоне. В своей первой кампании за «Зальцбург» он забил восемь голов, несмотря на то, что сыграл всего шесть игр, а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром с 12 голами.

Только в одном матче против «РБ Лейпциг» он стал первым игроком за 11 лет, забившим пять голов в матче плей-офф. Последним, кто сделал это, был Месси, и Холанн вполне мог бы побить рекорд аргентинца, если бы Гвардиола не заменил его в начале второго тайма. В тот самый месяц, когда Холанн творил историю в турнире, Месси спотыкался в матче ПСЖ против «Баварии».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Сити» выбил «Баварию» в следующем раунде, а Холанн забил в обоих матчах. Он не забил гол в ворота «Реала» в полуфинале или «Интера» в финале, но само его присутствие и репутация напугали соперников «Сити» на других участках поля, и в итоге они выиграли трофей.

В последний раз Месси выигрывал Лигу чемпионов в 2015 году, незадолго до того, как ему исполнилось 28 лет. Есть подозрения, что Холанн еще несколько раз поднимет то, что аргентинец однажды назвал «этим прекрасным кубком», прежде чем его карьера завершится.

Царствование Месси в мировом футболе было прекрасным, но его дни сочтены, и сейчас мы живем в эпоху Эрлинга Холанна. Что может быть лучше, чем отметить это, чем подарить ему Золотой мяч. Если не считать смены гражданства, он вряд ли мог сделать больше, чтобы заслужить это.