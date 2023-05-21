Больше, чем просто деньги. Пять слагаемых успеха «Манчестер Сити»

Пять титулов в Премьер-лиге за последние шесть лет — это поистине ошеломляющий подвиг «Манчестер Сити», уровень доминирования которого не наблюдался со времен периода с 1996 по 2001 год, когда «Манчестер Юнайтед» железной хваткой вцепился в титул.

Тогдашняя гегемония «Юнайтед» не сводилась только к тому, что у них были отличные игроки и отличный тренер. Клуб был на шаг впереди всех и за пределами поля, расширяя «Олд Траффорд» каждые несколько лет, строя новую тренировочную базу, инвестируя в свою молодежную академию и продвигая свой бренд по всему миру с помощью инновационных коммерческих шагов.

Это именно то, что «Сити» сделал за последнее десятилетие. Но есть одно отличие: «Юнайтед» опередил своих соперников в эпоху, когда клубы все еще адаптировались к новому уровню популярности футбола благодаря Премьер-лиге, в то время как «Сити» затмевает своих соперников в эпоху, когда футбол стал конкурентным как никогда.

У «Сити» есть преимущество в виде поддержки «Абу-Даби Юнайтед Групп», но это далеко не единственный клуб в новейшей истории Премьер-лиги, у которого есть богатые владельцы.

Они не просто вложили деньги в клуб, воплотив свои мечты об игре в Football Manager с реальным клубом. Они тщательно разработали проект глобального господства, наняв лучшие умы, а также лучших игроков и лучшего тренера.

И они сделали это без исторического наследия многих своих соперников, таких как «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые разбогатели на популярности первых лет Премьер-лиги, когда «Сити» болтался между высшей лигой и вторым, а иногда даже третьим дивизионом английского футбола.

В эпоху, когда футбольные клубы фактически являются транснациональными корпорациями, «Сити» — лучшая компания в самой конкурентной лиге мира. Не ненавидьте их за то, что они лучше других.

Мечты Сориано

Хотя «Сити» выиграл свой первый титул в Премьер-лиге в мае 2012 года благодаря победному голу Серхио Агуэро в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» на 94-й минуте, реальная основа нынешнего доминирования «Сити» была заложена всего несколько месяцев спустя, когда они наняли Феррана Сориано в качестве исполнительного директора.

Сориано, сын парикмахера, чьей первой работой в бизнесе был маркетинг моющих средств, за пять лет в качестве вице-президента «Барселоны» по экономике заведовал огромным ростом бренда каталонцев, увеличившим доходы клуба в три раза в период с 2003 по 2008 год.

Он ушел из «Барсы» незадолго до того, как Гвардиола был нанят в качестве тренера, и потому пропустил три чемпионских титула подряд и две победы в Лиге чемпионов, но высоко ценился в индустрии, как визионер.

В лекции 2006 года в колледже Биркбек Сориано сказал, что клубы должны рассматривать себя как многонациональные корпорации, такие как Disney, и становиться глобальными франшизами.

Он смог воплотить эту мечту в «Сити», создав обширную сеть клубов City Football Group по всему миру — в Уругвае, США, Индии, Японии, Австралии, Франции, Бельгии, Испании и Бразилии.

Идея создания этой сети клубов получила название «глокализация», когда глобальный продукт адаптируется к местным рынкам.

В то время как каждый клуб получает больше болельщиков на местном уровне, он также повышает узнаваемость бренда «Манчестер Сити», увеличивая их глобальную базу болельщиков.

Ферран Сориано globallookpress.com

Помимо получения коммерческого дохода, сеть клубов «Сити» также позволила им активно проводить трансферы между ними.

По данным Детройтской денежной лиги, под опекой Сориано «Сити» стал клубом с самыми высокими доходами в мировом футболе, заработав 713 миллионов евро.

В прошлом году Brand Finance поставил их на второе место в рейтинге самых дорогих клубов мира, уступая только мадридскому «Реалу», стоимость которого оценивается в 1,539 миллиарда долларов.

Терпеливое ожидание Пепа

Первым делом Сориано нанял в качестве спортивного директора «Сити» своего старого коллегу по «Барселоне» Чики Бегиристайна, который в свое время курировал такие трансферы, как Роналдиньо, Деку и Тьерри Анри.

Они хотели пополнить старую гвардию «Барселоны», наняв Гвардиолу еще в 2012 году, когда он был в творческом отпуске после ухода с «Камп Ноу».

Когда Гвардиола вместо этого решил возглавить мюнхенскую «Баварию» в 2013 году, «горожане» не возмутились, вместо этого пообещав, что подождут, пока каталонец не завершит свое пребывание в Германии. Для клуба топ-уровня три года — это долгий срок, чтобы ждать выбранного тренера.

Настойчивость «Сити» в борьбе за Гвардиолу, возможно, привела к стагнации команды под руководством Мануэля Пеллегрини — горожане заняли четвертое место в третьем сезоне чилийца, в то время как «Лестер» выиграл титул.

Но непрерывный успех Гвардиолы в «Сити» доказал, что он того стоил. Как и в «Барселоне» и «Баварии», каталонец выиграл третий чемпионский титул подряд, 12-й в своей карьере.

Венсан Компани и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Гвардиола также ввел множество тактических новшеств, таких как игра с перевернутыми фуллбеками и «подчищающим вратарем» которые были скопированы по всей Европе.

И ему удалось быть сверхтребовательным к своим игрокам — достаточно вспомнить его стычки с Кевином Де Брюйном — не отталкивая их.

Целенаправленная селекция и отсутствие панических закупок

В то время как «Челси» стремился подписать каждого многообещающего игрока в мире, не задумываясь о том, где они будут играть, а «Юнайтед» каждое лето совершал серию панических покупок, у «Сити» есть исключительный трансферный план.

Как только Гвардиола был назначен, «Сити» начал формировать состав, необходимый тренеру, чтобы его команда играла так, как он хотел.

Одним из его первых шагов было расставание с Джо Хартом, основным вратарем сборной Англии и любимцем болельщиков, сыгравшим свою роль в двух чемпионских успехах.

Это решение вызвало шок в английском футболе, но ограниченные возможности Харта в игре ногами означали, что он не был готов играть под руководством нового тренера.

«Сити» ошиблись с первым подписанием вратаря, когда купили Клаудио Браво, у которого был кошмарный дебютный сезон, но диагноз был верным, и Эдерсон, их голкипер с 2017 года, сыграл ключевую роль в их пяти титулах, завоеванных под руководством Гвардиолы.

Все удивились, когда тем летом «Сити» потратил еще 130 миллионов фунтов стерлингов на трех крайних защитников: Данило, Бенжамена Менди и Кайла Уокера.

Но крайний защитник в последнее время оказался одной из самых важных позиций в футболе, о чем свидетельствует успех «Ливерпуля» благодаря Тренту Александру-Арнольду и Энди Робертсону.

«Сити» всегда смотрит на несколько ходов вперед, анализируя, какие части состава требуют внимания. В 2020 году это был центр обороны, и они подписали Рубена Диаша, который стал их лидером и самым стабильным игроком.

В прошлом году это был центральный нападающий, и они подписали лучшего нападающего в мире Эрлинга Холанна, а также чрезвычайно талантливого дублера Хулиана Альвареса, который обошелся им всего в 14 миллионов фунтов стерлингов.

Более низкие чистые расходы, чем у «Пэласа» и «Лидса»

Долгосрочное планирование состава «Сити» было настолько успешным, что, несмотря на подписание прошлым летом Холанна и Калвина Филлипса, они все еще могли получать прибыль от трансферов.

Только продажи Рахима Стерлинга, Александра Зинченко и Габриэля Жезуса принесли 124 миллиона фунтов стерлингов, а еще 15 миллионов фунтов стерлингов были получены от продажи четырех игроков, включая Педро Порро, который никогда не играл за первую команду.

«Сити» завершил трансферное окно с чистыми расходами в размере -8,3 млн фунтов стерлингов, что стало четвертым наименьшим показателем в Премьер-лиге, ниже, чем у «Кристал Пэлас» и «Лидса», и выше, чем только у «Брайтона», «Лестера» и «Эвертона».

Сравните это с чистыми расходами «Челси» в размере 480 млн фунтов стерлингов, 203 млн фунтов стерлингов «Манчестер Юнайтед» или 161 млн фунтов стерлингов «Ньюкасла». «Сити» настолько хорошо управляется, что им даже не нужно черпать из своего денежного мешка, чтобы заключать контракты, они самодостаточны.

Их фонд заработной платы также является лишь третьим по величине в лиге. Команда «Сити» в этом сезоне обходится в 182 миллиона фунтов стерлингов, уступая «Манчестер Юнайтед» (211 миллионов фунтов) и «Челси» (212 миллионов фунтов).

Устойчивые инвестиции в инфраструктуру

«Сити» не просто потратил большие деньги на трансферы. Они рано поняли, насколько важно развитие молодежи для их стремления стать лучшей командой в мире, и потратили 200 миллионов фунтов стерлингов на строительство Футбольной академии «Сити».

Старая тренировочная база «Сити» находилась недалеко от «Манчестер Юнайтед» в деревне Кэррингтон, но их нынешний дом, строительство которого было завершено в 2014 году, находится буквально рядом со стадионом «Этихад», что дает клубу всевозможные логистические и стратегические преимущества.

Инвестиции окупились с лихвой как с точки зрения игроков основной команды, так и с точки зрения трансферных сборов. Обладатели титула Фил Фоден, Коул Палмер и Рико Льюис выпустились из их академии, в то время как клубу также удалось неплохо заработать, продав Ромео Лавиа, Джейдона Санчо и Браима Диаса другим клубам.

«Сити» также неуклонно расширял свою арену, которая была переименована в «Этихад» в 2010 году. Вместимость стадиона была увеличена с 48 000 до 53 000 в 2014 году, а в мае 2023 года клуб представил планы на еще одну реконструкцию стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов, которая увеличит вместимость стадиона до 60 000 человек.

В планы также входит строительство отеля, скай-бара и зоны отдыха на крыше стадиона для получения дополнительных возможностей дохода, следуя по стопам стадиона «Тоттенхэма» и отремонтированного «Сантьяго Бернабеу».

Расширение необходимо для удовлетворения растущего спроса на билеты: последние отчеты клуба сообщают о 99-процентной занятости мест в прошлом сезоне, в то время как билеты на громкие матчи Премьер-лиги и матчи Лиги чемпионов с «Реалом» и мюнхенской «Баварией» были распроданы целиком.

Игроки не виноваты

Не получится игнорировать слона в комнате. «Сити» будет праздновать этот титул, не зная, чем закончится расследование Премьер-лиги о том, нарушили ли они ее финансовые правила.

Результаты могут быть неизвестны еще год или даже два, а может и больше. «Сити» все еще могут наказать вычетом очков в будущих сезонах, их могут лишить титулов или даже исключить из лиги.

В глазах многих фанатов-соперников и ряда экспертов их успех уже опорочен. Им было предъявлено обвинение в 115 нарушениях правил в период с 2009 года, через год после того, как «Абу-Даби Юнайтед Груп» купила клуб, и по 2018 год, когда «Сити» выиграли свой первый титул под руководством Гвардиолы.

Обвинения серьезные, и если «Сити» будет признан виновным, они должны понести соответствующее наказание. Но даже если это так, это не должно умалять того факта, что команда Гвардиолы подняла футбол на новую высоту.

Игроки, завоевавшие этот титул, не виноваты ни в чем, кроме как в ярком футболе и победах над соперниками.