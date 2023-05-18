ЛЧ. Разгром «Реала» на «Этихаде» и второй раунд Дерби делла Мадоннина

16 и 17 мая в Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/2 финала. И если исход встречи в Милане был ожидаем, то результат поединка в Манчестере удивил многих.

«Интер» — «Милан» 1:0 (общ. 3:0)

После уверенно проведенного первого матча выход «Интера» в финал мало кто ставил под сомнение, но поклонники «россонери» надеялись, что их команда, беспомощно выглядевшая неделю назад, встрепенется и даст отпор соседям. В это должно было помочь возращение пропустившего первый матч из-за травмы Рафаэла Леау.

И действительно, «Милан» агрессивно начал встречу, быстро создав пару опасных моментов у ворот Андре Онана. Уже на 5-й минуте Тео Эрнандес, получив передачу от Сандро Тонали, решился пробить метров с 35, но мяч пролетел выше.

Спустя еще пять минут Тонали обыграл на левом фланге Генриха Мхитаряна и от лицевой линии пяткой отдал передачу в центр штрафной. Браим Диас находился в отличной ситуации, но плохо подстроился под мяч и пробил слабо — Онана справился с его ударом.

Это был единственный удар в створ в исполнении «Милана» в матче, в котором ему нужно забивать как минимум два гола. Да и всего по воротам соперника «россонери» удалось пробить лишь пять раз — опасным вышел лишь удар Леау в конце первого тайма. Если бы он забил, ход противостояния мог измениться, но мяч прошел рядом с дальней штангой, а больше у португальца не было шансов проявить себя.

«Интер» тем временем действовал спокойно, не паниковал и, казалось, контролировал игру на протяжении всего матча. Перед перерывом «нерадзурри» перехватили инициативу, и сначала Меньяну пришлось спасать ворота, отражая удар Джеко, головой замкнувшего подачу с углового, а потом Лаутаро Мартинес пальнул издали — чуть выше ворот.

Аргентинский нападающий в итоге снял все вопросы о победителе на 74-й минуте. Лаутаро воспользовался свободным пространством слева, обменявшись передачами с Ромелу Лукаку, и сильно пробил с острого угла. Меньян не успел среагировать, сыграв не лучшим образом, и пропустил мяч в ближний.

Немногие верили, что «Интер» способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов после того, как попал в одну группу с «Баварией» и «Барселоной». В итоге подопечные Индзаги не только едут в Стамбул, они прибудут в финал полные веры в себя после победы в крупнейшем за последние десятилетия Дерби делла Мадоннина.

Герой матча: Разумеется, Лаутаро Мартинес. Аргентинец стал настоящим специалистам по миланским дерби. Начиная со своего первого городского противостояния с «россонери» в марте 2019 года он забил уже восемь голов в 13 матчах.

И даже когда он не забивает, он все равно полезен — в первом матче с «Миланом» он помог организовать оба мяча. А его связка с Лукаку, получившая название «ЛуЛа», когда привела «Интер» к титулу Серии А в 2021 году, снова начинает работать на полную катушку.

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Неудачник матча: Рафаэл Леау. Португальца можно назвать главным неудачником всего противостояния — не получи он так невовремя повреждение, исход дерби мог сложиться совсем иначе.

Но первый матч он пропустил, а ко второму хоть и успел восстановиться, но был все же не в оптимальной форме, запоров единственный по настоящему опасный момент «Милана».

«Манчестер Сити» — «Реал» 4:0 (общ. 5:1)

Как и в первом матче, подопечные Пепа Гвардиолы быстро взяли мяч под свой контроль и начали диктовать темп встречи. Но в отличие от поединка в Мадриде, на домашнем стадионе «горожане» сумели преобразовать процент владения мячом в забитые голы, и довольно быстро.

Уже на 7-й минуте Родри опасно пробил по воротам после красивой многоходовки хозяев. Джек Грилиш и Эрлинг Холанн терроризировали оборону «Реала» и только мастерство Тибо Куртуа до какого-то момента спасало гостей от пропущенных мячей.

Голкипер дважды отразили опаснейшие удары норвежца в упор после подач Грилиша и Кевина Де Брейне. Тем не менее, удача «Реала» исчерпала себя в середине первого тайма, когда Де Брейне выверенной проникающей передачей вывел на ворота Бернарду Силву, реализовавшего момент.

Судьба противостояния могла бы измениться, если бы за десять минут до перерыва пушечный удар Тони Крооса издали попал в цель, но мяч щелкнул в перекладину, а две минуты спустя Силва оформил дубль, окончательно дезориентировав «Реал».

«Сити» доминировал в первом тайме, нанеся 13 ударов по воротам соперника, но мадридцам удалось создать еще один острый момент после перерыва. Эдерсону пришлось в акробатическом прыжке отражать удар Давида Алабы со стандарта. Но преимущество хозяев вскоре вновь начало воплощаться в голы.

Сначала Аканджи головой дотянулся до диагонального навеса де Брейне со штрафного и отправил мяч в сетку рикошетом от Эдера Милитао, а затем вышедшие на замену Фил Фоден и Хулиан Альварес организовали гол, превративший просто крупный счет в разгромный.

Действующие победители Лиги чемпионов сложили полномочия, а «Ман Сити» поедет в Стамбул несомненным и безоговорочным фаворитом, в надежде завершить требл (если к тому времени оформит чемпионство АПЛ и переиграет «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии).

Герой матча: Бернарду Силва, который провел блестящий первый тайм на «Этихаде». Португалец забил два важных гола, определивших исход противостояния.

Силва демонстрировал изобретательность и не жалел сил, работая на команду в прессинге и при возвратах владения мяча.

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Неудачник матча: Лука Модрич. Нестареющий хорват всегда блистает за «Реал», но на «Этихаде» стало ясно, что возраст наконец догоняет его.

Модрич отдал сопернику мяч с первой минуты и был просто подавлен неустанным прессингом «горожан». В итоге его заменили уже на исходе часа.