Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» с крупным счетом обыграл «Реал» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. В первом тайме дубль на 23‑й и 37‑й минутах оформил полузащитник Бернарду Силва. Во втором тайме на 76‑й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «сливочных» Эдер Милитао. В концовке окончательный счет установил Хулиан Альварес (90+1). Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1. По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером».

Огромный шаг к величию

Автор Daily Mail Оливер Холт воспевает величие команды Пепа Гвардиолы, которая в решающем матче по всем статьям переиграла мадридский «Реал».

«За несколько часов до матча фанаты убивали время, прогуливаясь по каналу Рочдейл. От бассейна Каслфилд в центре Манчестера через пригороды, мимо заводов из красного кирпича, складов и фабричных труб, которые когда-то сделали город центром промышленной революции и центром нового мира — это прогулка по истории Манчестера. Стадион "Этихад" расположен немного восточнее канала, и в среду вечером он устроил революцию новой эпохи, революцию, которая возвращает Манчестер в центр футбольного мира, оплаченную иностранным государством революцию, которая сметает старый порядок.

"Манчестер Сити", клуб, так долго существовавший в тени "Манчестер Юнайтед", один за другим свергает с престола аристократов европейского футбола и устанавливает новый порядок. В четвертьфинале проиграла "Бавария". Прошедшим вечером был разгромлен 14-кратный победитель этого турнира "Реал Мадрид". "Сити" не просто обыграл обладателей Лиги чемпионов в ответном полуфинальном матче. Они ошеломили их. Они превзошли их. Они обогнали их. Они перехитрили их. Они заставили их выглядеть угрюмыми детей, которым надоело проигрывать.

Они не упустили ни единого шанса в своей бесшабашной победе со счетом 4: 0 в тот вечер, а по сумме двух матчей 5:1, которая вывела их в финал против миланского "Интера" в Стамбуле 10 июня. Теперь только "Интер", выигравший турнир трижды, стоит между командой Пепа Гвардиолы и единственным титулом, который ускользнул от после перерождения, случившегося когда Абу-Даби купил их 15 лет назад. Один за другим "Сити" нацеливается на великих футбольных королей.

Это, безусловно, их время. Это, безусловно, год, когда они, наконец, впервые выигрывают самый большой клубный трофей в игре. Это, безусловно, год, когда Гвардиола, который дважды выигрывал турнир с "Барселоной", но не выигрывал его в течение 12 лет, выполняет свою работу с "Сити" и укрепляет свои претензии на звание величайшего тренера всех времен.

Это, безусловно, тот год, когда все говорят, что "Сити" — лучший клуб в мире, и они на самом деле выходят и доказывают это. Это год, когда Гвардиола не переусердствует. Это год, когда величие этого "Сити" получает награду на самой большой футбольной сцене.

Конечно, это также может быть год, когда мы получим вердикт по 115 обвинениям, выдвинутым "Сити" Премьер-лигой за нарушение правил финансового фэйр-плей. Это расплата за другой день.

Но в их стремительном наступлении на Требл самым большим препятствием для "Сити" было найти способ обойти "Реал" Карло Анчелотти, действующих чемпионов. Это не значит, что они еще не могут быть огорчены "Интером" в финале или "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии 3 июня, но они сделали огромный шаг вперед к величию».

У «Реала» не было шансов

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает тотальное преимущество английской команды над именитым соперником.

«Шансов на камбэк не было даже и близко, что, безусловно, было самым впечатляющим с точки зрения "Манчестер Сити", когда они рвались в финал Лиги чемпионов; делая еще один шаг к совершенству и бессмертию.

Сила пришла во время опустошающего первого тайма, когда Бернарду Силва забил два гола, а "Реал Мадрид" превратился в дрожащие руины, радуясь, что не пропустил еще больше. Джек Грилиш провел одну из лучших игр в своей жизни, и почти все вокруг умело его поддерживали.

С этой мадридской командой в такие вечера, отчасти из-за их истории — 14 европейских кубков и всего остального — обычно возникает ощущение, что они никогда по-настоящему не мертвы; они найдут способ вернуться. Но не здесь.

"Мадриду" удалось связать несколько хороших атак во втором тайме, и это было заметно в первую очередь благодаря тому, насколько односторонней игра была до этого. Но никогда не было ощущения, что они сделают еще один камбэк, что у них есть еще одна доза лигочемпионской магии вуду вроде той, которой они уничтожили "Сити" на этом этапе соревнований в прошлом сезоне.

"Сити" сумел справиться с периодом, когда гол "Реала" могзаставить их поволноваться, и все закончилось, когда Мануэль Аканжи коснулся мяча после штрафного Кевина Де Брёйне, подправив его в Эдера Милитао, который просто смотрел, как мяч отскакивает от него в ворота. Вероятно, многое говорит о том, что празднование на трибунах не было слишком бурным, как это было и в случае, когда вышедший на замену Хулиан Альварес забил четвертый гол после прекрасной работы двух других игроков вышедших на замену, Фила Фодена и Рияда Мареза.

Это была легкая прогулка и еще одно заявление о намерениях. "Сити" будет фаворитом на победу над "Интером" в финале.

Это была одна из самых громких ночей в истории "Сити". На заднем плане маячил их пятый титул чемпиона Премьер-лиги за шесть сезонов, а также финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Но это действительно было лишь фоном.

Победы в этом турнире жаждали все в клубе, начиная с владельцев и до самого конца вниз, и "Реал" выглядел лакмусовой бумажкой. Команда, наполненная опытом и смекалкой, та, которая достигла пяти из девяти предыдущих финалов Лиги чемпионов. Но "Сити" знал, что надо делать — начать давить со стартового свистка. Удивительно то, как они это сделали».

Передача эстафеты

Автор The Telegraph Джейсон Барт нахваливает игроков «Манчестер Сити», которые превзошли своих оппонентов в индивидуальном мастерстве.

«Судя по этому матча, у "Интера" не будет шансов против того, что становится, возможно, величайшей клубной командой в истории английского футбола. Это сильное утверждение, но подумайте о том, как доминирует "Сити". Они устраняют весь риск. Это действительно совершенство в своей прекрасной разрушительности.

Они так далеко впереди, что их четвертый гол в компенсированное время был чудесно сконструирован и реализован двумя игроками который не могут попасть в стартовый состав: Филом Фоденом с исключительной передачей и Хулианом Альваресом с отточенным исполнением. Оба были запасными.

В каком-то смысле это было похоже на передачу эстафетной палочки. Лука Модрич и Тони Кроос, два лучших полузащитника всех времен, были заменены задолго до финального свистка. Последний поступок Модрича? Это был неловкий хоккейный силовой прием против Джека Грилиша. Это был единственный способ, которым 37-летний игрок мог остановить его, так же, как несколько мгновений назад Дани Карвахаль по-регбийному завалил вингера.

На другом фланге Эдуардо Камавинга не мог справиться с почти демоническим Бернарду Силвой, который забил два гола в первом тайме и был совершенно неумолим на протяжении всего матча. Он мчался за мячом и никогда не останавливался.

Карим Бензема или Эрлинг Холанн? Тут и вовсе не было никакого соревнования. Холанн не забил, но как следует навел шороху, и трижды ему помешала только блестящая игра Тибо Куртуа. На самом деле, если бы не голкипер "Реала", счет мог быть не просто крупным. а по-настоящему стыдным. Тем не менее, этот счет и так был самым крупным преимуществом в полуфиналах Лиги чемпионов.

Когда на Сити оказывалось давление, они неистовствовали. Для них это 23-я игра без поражений при 19 победах, и три из этих ничьих были выездными играми в этом турнире — с "РБ Лейпциг", "Баварией" и "Реалом". Когда им нужно было, они забили четыре мяча против "Арсенала", чтобы взять под свой контроль чемпионскую гонку в Премьер-лиге, и еще четыре гола против "Реала", а также три дома против "Баварии".

А еще есть Кевин де Брёйне. Как уместно, казалось, что его помощь в решающем дебютном голе пришлась на то, что он обошел Модрича и Крооса и снабдил передачей Сильву. Модрич замешкался, что дало время Де Брёйне, чтобы точно протолкнуть мяч мимо Крооса, чтобы Сильва забил. Похоже, это был тот момент, когда Де Брюйне стал лучшим полузащитником мира, если вообще были какие-то сомнения по этому поводу».

«Реал» потерял свою корону в Манчестере

Корреспондент ESPN Роб Доусон сочувствует мадридской команде, которая не привыкла к таким экзекуциям в Лиге чемпионов.

«Анчелотти будет чувствовать, что противостояние на самом деле не закончилась до тех пор, пока "Сити" не забил третий гол на 76-й минуте, но все было решено задолго до этого. Немногим командам удавалось задушить "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов, но первый тайм "Сити" был настолько впечатляющим, что, когда игроки "Мадрида" выбежали на старт второго тайма, некоторые из них выглядели так, будто уже знали, что игра окончена.

В первом тайме был момент, когда Родриго отправил мяч по левому флангу, и Винисиус Жуниор погнался за ним. Стадион "Этихад" затаил дыхание, когда одна из главных атакующих угроз "Мадрида" рванулась к штрафной площади, но Кайл Уокер, прежде чем тот успел даже коснуться мяча, выгрыз его у соперника вместе с газоном и устранил любую опасность с минимальными усилиями. Куда ни глянь, игроки "Сити" побеждали.

Карим Бензема едва увидел намек на момент, а Лука Модрич был настолько перегружен в полузащите, что его заменили всего через час. У "Реала" было несколько захватывающих ночей в Лиге чемпионов, и они, вероятно, предложат блистать в будущем, но это был унизительный опыт в турнире, который они считают своим собственным».

Что теперь будет с Анчелотти, Модричем и Кроосом?

Автор The Athletic Дермот Корриган рассуждает о перспективах наставника мадридского клуба и двух ветеранов-полузащитников после бесславного вылета из Лиги чемпионов.

«Отвечая на вопрос испанского телевидения перед игрой, Карло Анчелотти сказал: "Если мы выиграем, то нас ждет финал; если проиграем, то дверь на выход". Когда репортер сделал паузу на секунду, итальянец быстро пояснил, что он имел в виду выход своей команды из соревнований, а не свой уход с поста тренера "Реала". Мини-путаница возникла из-за того, что в последние месяцы было так много спекуляций о будущем Анчелотти.

Президент "Реала" Флорентино Перес отверг эту возможность после того, как в начале этого месяца они выиграли финал Кубка Испании против "Осасуны", но руководство на "Бернабеу" недовольно тем, что их команда не сумела бросить вызов "Барселоне" в борьбе за титул чемпионов Ла Лиги в этом году.

Перес часто жаловался на то, что "Манчестер Сити" принадлежит Абу-Даби, и его клуб не может конкурировать с ними в финансовом плане. Поэтому было бы непоследовательно увольнять тренера за то, что он не смог обыграть его в полуфинале Лиги чемпионов. Но с другой стороны, Перес — человек, который устанавливает свои собственные правила. А проигрыш Хосепу Гвардиоле нанесет ему ущерб лично.

Как и в прошлом году, Анчелотти убрал с поля Луку Модрича и Тони Крооса, а его команде нужно было забить два гола в конце второго тайма. У 37-летнего хорвата и 33-летнего немца закончились контракты в конце июня, так что теоретически это могли быть их последние игры за "Реал" в турнире.

Оба, скорее всего, продлят соглашения еще на один год, но то, как "Сити" доминировал в полузащите в длительные периоды обоих матчей, может заставить Переса снова задуматься о том, чтобы усилить борьбу за 19-летнего Джуда Беллингема из "Боруссии Дортмунд".

Хотя 35-летний Карим Бензема также испытывал проблемы с тем, чтобы хоть как-то повлиять на результат, нынешний обладатель "Золотого мяча" останется на "Бернабеу" в следующем году. Однако тот факт, что он забил всего один гол в обоих матчах против "Сити", вполне может означать, что в августе у него будет конкуренция с другим лучшим нападающим».

Победитель: Бернарду Силва

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и полузащитник «Сити» попал в первую категорию.

«Всего через два дня после того, как стало известно, что "Пари Сен-Жермен" нацелился на полузащитника, Бернарду дал "Сити" все основания, чтобы сказать всем потенциальным претендентам, чтобы они исчезли. Это было определяющее для карьеры выступление. И не только из-за голов.

Игра длилась всего несколько минут, когда Бернарду проскочил мимо Эдуардо Камавинга и Винисиуса Жуниора, а затем был сбит с ног, но каким-то образом не получил штафного. Он был в центре каждого движения "Сити", поэтому было уместно, что именно он открыл счет, ухватившись за острый пас Кевина де Брёйне и пробив Тибо Куртуа, который был на кураже.

Его второй гол был менее выразительным, но не менее впечатляющим, поскольку он последовал за потерянным мячом после того, как Куртуа отправил удар Илкая Гюндогана в воздух, и попал в сетку.

Он стал первым игроком за десятилетие, который дважды забил "Реалу" в полуфинале Лиги чемпионов, следуя по стопам Роберта Левандовского (четыре гола за "Боруссию Дортмунд" в 2013 году) и Лионеля Месси (два гола в 2011 году). И дело не в том, что "Мадрид" редко играет в полуфиналах.

Бернарду подписал свой последний контракт с "Сити" в 2019 году и он действует до 2025 года. Но после такой ночи ему не составит труда получить новое соглашение, особенно если ему звонит "ПСЖ". Поскольку у Гюндогана истекает контракт, "Сити" не может позволить себе потерять обоих своих блестящих полузащитников».