Кейн, Райс, Мак Аллистер, Мартинес и еще 10 трансферов, которые могут решить проблемы «Челси»

Маурисио Почеттино, который вот-вот станет новым главным тренером «Челси», ждет очень насыщенное лето. Аргентинцу придется решать серьезные кадровые проблемы «синих».

Несмотря на то, что «Челси» еще не объявил официально о назначении Почеттино, уже известно, что он постоянно общается с руководством клуба и предлагает свои варианты решения внезапно навалившихся проблем.

Очевидно, что летом «Челси» будет активно продавать, чтобы избавиться от раздутого состава. Но при этом нет никаких сомнений, что лондонский клуб придет на рынок и за покупками.

Судя по всему, Почеттино будет настаивать на том, чтобы «Челси» обратил внимание, прежде всего, на игроков с опытом выступлений в АПЛ. «Синим» нужны буквально все — и вратарь, и защитники, и игроки в среднюю линию, и классный центрфорвард.

GOAL составил список футболистов, которые потенциально способны усилить «Челси».

Гарри Кейн

Гарри Кейн globallookpress.com

Вряд ли кто-то поверит, что у Почеттино нет амбиций заманить Кейна на «Стэмфорд Бридж». «Челси» срочно нужен нападающий, Гарри — лучший в этом деле в АПЛ. Разумеется, лучший сразу после Эрлинга Холанна.

Понятно, что осуществить эту сделку будет невероятно сложно, но владельцы «Челси» уже неоднократно успели показать, что умеют договариваться. А еще они не боятся переплачивать, что тоже имеет большое значение.

Давид Райя

Давид Райя globallookpress.com

Скорее всего, Райя откажется от подписания нового контракта с «Брентфордом» и перейдет в другой клуб. Испанец легко адаптировался к реалиям АПЛ, быстро превратившись в полноценного вратаря. И некоторые нюансы в его игре действительно впечатляют.

Впрочем, не факт, что в данном случае «Челси» согласится заплатить 40 миллионов фунтов.

Поэтому нельзя исключать вариант, при котором Почеттино будет искать нового вратаря в другой лиге. К тому же, Райя, возможно, уже достиг потолка в своем развитии.

Ромео Лавиа

Ромео Лавиа globallookpress.com

Почеттино, судя по всему, нужен новый опорный полузащитник, и Лавиа отвечает всем его требованиям.

В свои 19 лет Ромео напоминает опытного игрока, который провел на таком уровне уже не один год.

Лавиа умеет абсолютно все — и отбирать, и прессинговать, и продвигать мяч вперед. Это современный опорник, который способен усилить любую команду.

К слову, в связи с тем, что «Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип, «Челси» не придется переплачивать за талантливого бельгийца.

Айвен Тоуни

Айвен Тоуни globallookpress.com

Тоуни может стать отличной альтернативой в том случае, если «Челси» не сможет выкупить Кейна у «Тоттенхэма».

Айвен обладает всеми качествами лучших нападающих в современной истории «Челси». Он уже доказал, что может приносить максимальную пользу на уровне АПЛ. В текущем сезоне форвард «Брентфорда» достиг отметки в 20 забитых мячей.

В прошлом «Челси» неоднократно допускал ошибки при выборе нападающего, но тут надо понимать, что Тоуни будет гораздо дешевле, чем Кейн или Виктор Осимхен из «Наполи». Это вариант с низким уровнем риска. Но также надо учитывать, что Айвену грозит дисквалификацию за нарушение правил лиги о ставках. Этот момент может помешать Тоуни перейти в большой клуб.

Амаду Онана

Амаду Онана globallookpress.com

«Челси» интересовался Онана еще в январе, после чего наступило затишье. Но вряд ли кто-то сильно удивится, если «синие» снова попытаются купить полузащитника «Эвертона».

Онана потерял место в составе после назначения Шона Дайча. И вполне можно допустить, что он не против сменить обстановку.

С учетом его игровых характеристик, Амаду имеет все шансы заиграть в «Челси» при Почеттино. Онана как минимум поможет обеспечить качественную глубину состава, которая необходима на протяжении изнурительного сезона в АПЛ.

Алексис Мак Аллистер

Алексис Мак Аллистер globallookpress.com

Возможно ли частичное воссоединение сборной Аргентины на «Стэмфорд Бридж»? Как минимум легко представить, что Почеттино хотел бы видеть своих соотечественников Энцо Фернандеса и Алексиса Мак Аллистера в центре полузащиты «Челси».

К слову, Мак Аллистер забил в текущем чемпионате Англии десять мячей, став одним из самых результативных среди полузащитников.

Но в данном случае «Челси» столкнется с серьезной конкуренцией. Аргентинца очень хотят подписать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Джордан Пикфорд

Джордан Пикфорд globallookpress.com

«Челси» ранее уже интересовался Пикфордом. И, скорее всего, опытный вратарь снова будет в шорт-листе «синих».

Пикфорда можно назвать шикарным универсальным голкипером, у которого действительно почти нет слабых мест.

Но и здесь тоже надо сказать, что у «Челси» будет немало конкурентов. Джордан способен усилить любую топ-команду АПЛ.

Деклан Райс

Деклан Райс globallookpress.com

Райс наверняка будет героем одной из крупнейших трансферных саг лета. И «Челси» наверняка будет среди тех, кто захочет купить капитана «Вест Хэма».

Давно известно, что Райса планирует приобрести «Арсенал», который и станет основным конкурентом «синих».

Райс — один из лучших центральных полузащитников АПЛ. Деклан может стать идеальным приобретением для проблемной полузащиты «Челси», а тем более с учетом того, что команды покинет Матео Ковачич.

Примечательно, что в данном случае «Челси» может помочь дружба Райса с Мэйсоном Маунтом, который, похоже, передумал покидать «Стэмфорд Бридж».

Олли Уоткинс

Олли Уоткинс globallookpress.com

Вряд ли Олли станет приоритетным вариантом для «Челси», но, если что, «синим» действительно есть смысл обратить на него внимание.

Уоткинс отлично зарекомендовал себя в АПЛ после перехода в «Астон Виллу» в 2020 году. С тех пор он ни разу не забивал меньше 11 мячей.

И очень важно, что он будет значительно дешевле, чем многие звездные нападающие.

Правда, нет никакой гарантии, что в «Челси» Уоткинс будет стабильно забивать 20+ мячей за сезон. А именно этого ждут в лондонском клубе.

Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо globallookpress.com

«Челси» предпринимал серьезные попытки приобрести Кайседо еще в январе, но в итоге купил Энцо Фернандеса.

Несмотря на то, что «синие» достигли своей цели, заполучили аргентинца, Мойсес все равно будет в их поле зрения.

«Брайтон» добился невероятного прогресса в том числе благодаря Кайседо, который обладает всеми качествами, которые присущи топовому опорному полузащитнику.

Опять-таки, среди конкурентов «Челси» будет «Арсенал». Но не будем забывать про щедрых владельцев «синих».

Жоау Пальинья

Жоау Пальинья (справа) globallookpress.com

В «Челси» наверняка пожалели о том, что прошлым летом не они заплатили за Жоау 25 миллионов фунтов, а «Фулхэм».

Португалец, ранее выступавший за «Спортинг», сходу стал одним из самых эффективных и стабильных опорных полузащитников АПЛ.

Разумеется, теперь Пальинья гораздо дороже, но для «Челси» это вряд ли станет серьезной проблемой, если он действительно захотят переманить его у своих соседей. Правда, не факт, что Почеттино нужен такой игрок.

Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз globallookpress.com

Помимо Лавии, этим летом из «Саутгемптона» наверняка уйдет и Уорд-Проуз, который вряд ли захочет играть в Чемпионшипе.

Джеймс всегда был олицетворением стабильности в составе «святых». В отличие от остальных игроков «Саутгемптона», он почти всегда в отличной форме.

И да, Уорд-Проуз — игрок сборной Англии. Нет никаких сомнений, что он легко найдет новую команду в АПЛ.

Что касается возможного перехода в «Челси», то здесь надо напомнить, что Почеттино когда-то работал в Саутгемптоне и отлично знаком с возможностями Уорл-Проуза.

«Он произвел на меня сильное впечатление. Он доверял мне, несмотря на то, что в то время я был очень молод» — сказал Джеймс о Почеттино в одном из своих интервью несколько лет назад.

Эмилиано Мартинес

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Похоже, все идет к тому, что летом Мартинес сделает еще один большой шаг в своей карьере, которую полгода назад навсегда украсила невероятная победа на чемпионате мира.

Уже ни для кого не секрет, что Почеттино хочет, чтобы «Челси» купил нового вратаря. Скорее всего, аргентинец из Астон Виллы« будет в шорт-листе будущего тренера "синих".

С учетом того, что у "Астон Виллы" тоже серьезные планы на следующий сезон, заключить сделку будет непросто. Однако Мартинес наверняка догадывается, что в "Челси" у него будет больше шансов бороться за трофеи.

Бубакар Камара

Бубакар Камара против Бернарду Силвы globallookpress.com

А это еще один игрок, которого "Челси" мог подписать прошлым летом, но в итоге Бубакар уехал в "Астон Виллу" на правах свободного агента.

Камара стал важнейшим механизмом в системе Унаи Эмери. Его можно смело назвать ключевым игроком в полузащите.

Камара 23 года, с недавних пор он играет за сборную Франции. Очевидно, что у него сумасшедший потенциал. Правда, с учетом того, что "Челси" в следующем сезоне не будет играть в еврокубках, уговорить Камара на переезд в Лондон будет не так-то и просто.