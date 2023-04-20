Узкопрофильный паспортист. Нужен ли Деклан Райс «Арсеналу»?

Игрок сборной Англии Деклан Райс был тесно связан с переездом на стадион «Эмирейтс», но подойдет ли он для команды Микеля Артеты?

Деклан Райс был «Мистером Надежным» для «Вест Хэма» в течение добрых шести сезонов, сыграв 232 матча во всех турнирах и регулярно попадая в состав сборной Англии.

Неуступчивый центральный полузащитник показал свои лучшие выступления на международной арене, в том числе в матчах против Германии и Италии на Евро-2020 и в победе «Трех львов» над Сенегалом на чемпионате мира в Катаре в 1/8 финала.

Крупнейшие клубы Премьер-лиги обратили на это внимание: борьба за подписание Райса начнется, когда откроется летнее трансферное окно, поскольку такие клубы как «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» ищут усиление в центре поля.

Тем не менее, «Арсенал», как сообщается, в настоящее время лидирует в гонке за Райса, к большому удовольствию бывшего выпускника академии «канониров» Джека Уилшира.

«Он полузащитник, который может все. Любой, кто поддерживает любой клуб, хотел бы, чтобы Дек присоединился к нему», — сказал Уилшир в интервью PA Sport в марте.

Деклан Райс globallookpress.com

«Если говорить с эгоистичной точки зрения, я думаю, что он был бы очень хорош в северном Лондоне при Микеле [Артете]. Я с нетерпением жду, куда бы он ни пошел. Я надеюсь, что в "Арсенал" -это будет серьезный трансфер, он идеально подойдет команде».

Райс, безусловно, готов сделать шаг вперед, но действительно ли он лучше всего подходит «Арсеналу»? Goal изучает доводы в пользу того, что канонирам лучше отказаться от участия в гонке за 24-летним игроком.

«Английский налог»

Очень немногие из футболистов, которые были постоянными игроками сборной Англии Гарета Саутгейта, пробовали себя за пределами Премьер-лиги, которая на данный момент, несомненно, является лучшим чемпионатом в клубном футболе.

Джуд Беллингем в настоящее время зажигает в Бундеслиге с «Боруссией» Дортмунд — там же, где блистал Джейдон Санчо до своего перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, — а бывший нападающий «Челси» Тэмми Абрахам в настоящее время играет в Серии А с «Ромой».

Но самые лучшие английские игроки, как правило, играют в Премьер-лиге, и было высказано предположение, что это привело к инфляции, когда дело доходит до трансферов.

Джек Грилиш стал самым дорогим игроком в истории британского футбола, когда перешел в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов стерлингов, а «Манчестер Юнайтед» побил мировой трансферный рекорд для защитника, подписав Гарри Магуайра из «Лестера» за 80 миллионов фунтов стерлингов.

Такие игроки, как Рахим Стерлинг, Кэлвин Филлипс и Бен Чилуэлл, также переходили из одного английского клуба в другое за огромные суммы, а Райс стал последним игроком, которого оценили по грабительской цене, которая не совсем точно отражает его ценность.

В апреле прошлого года босс «Вест Хэма» Дэвид Мойес попытался отпугнуть потенциальных претендентов на игрока, установив за Райса ошеломляющую цену.

Деклан Райс globallookpress.com

«Сто пятьдесят (миллионов) сейчас будет минимумом, но он не продается. Что я знаю, так это то, что это означает — есть только несколько клубов, которые могут даже рассмотреть вариант с его покупкой», — сказал он.

«Вест Хэм» боролся за попадание в топ-4 и успех в Лиге Европы в прошлом сезоне, но в текущей кампании борется за выживание. Несмотря на их проблемы, все еще предполагается, что Райс будет стоить любым потенциальным покупателям не менее 100 миллионов фунтов стерлингов.

Райс — хороший игрок, но за такую цену он должен быть игроком, которые полностью меняет команду. «Арсеналу» нужен кто-то, кто выведет их на новый уровень, а не просто надежный командный игрок.

Кайседо все еще на рынке

До того, как Райс стала приоритетной целью для «канониров», на первом месте в их повестке дня был Мойзес Кайседо из «Брайтона».

«Арсенал» сделал два предложения по эквадорцу в январское трансферное окно на фоне конкурирующего интереса со стороны «Челси», причем вторая составила колоссальные 70 миллионов фунтов стерлингов, но «Чайки» отказались изменить свою цену в 90 миллионов.

Со своей стороны, Кайседо сделал все возможное, чтобы форсировать переезд на «Эмирейтс», даже зашел так далеко, что публично потребовал трансфера.

«Я горжусь тем, что смогу принести рекордную сумму для "Брайтона" за свой трансфер, что позволило бы им реинвестировать ее и помочь клубу продолжать быть успешным», — сказал он в своем заявлении.

«Фанаты приняли меня в свои сердца, и они всегда будут в моем сердце, поэтому я надеюсь, что они смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой великолепной возможностью».

В конечном итоге «Арсеналу» не удалось заполучить его, вместо этого они согласились на Жоржиньо по сниженной цене, а примерно через пять недель «Брайтон» объявил, что Кайседо подписал новый пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Мойзес Кайседо globallookpress.com

Однако это не означает, что он будет недоступен этим летом. Он снова станет лучшим молодым полузащитником на рынке, и «Арсенал» все еще может заключить сделку по нему.

Кайседо по-прежнему будет стоить меньше, чем Райс, и в 21 год он представляет собой более разумную инвестицию. Молодой игрок уже является опытным «бокс-ту-бокс» полузащитником и имеет более высокий потолок для роста, чем его коллега из «Вест Хэма».

Если «Арсенал» решит не возобновлять интерес к Кайседо, у которого не будет недостатка в альтернативных вариантах, когда снова откроется трансферное окно, «канониры» могут пожалеть об этом.

Мало предлагает в атаке

«Эта роль игрока в полузащите является жизненно важной частью любой команды, потому что в идеальном мире она многомерна — вы креативны, забиваете голы и всегда готовы защищаться».

«Если у вас есть все эти три качества, то вы ценитесь на вес золота. На мой взгляд, у Райса есть только одно из них».

Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс наделал много шуму своей оценкой Райса в колонке для Daily Mail и даже вызвал разочарование у самого игрока.

«Это жестко. Я думаю, что это слишком жесткая оценка, потому что Сунесс не смотрит игры "Вест Хэма" каждую неделю», — сказал игрок сборной Англии перед отборочными матчами чемпионата Европы 2024 года в марте.

Однако статистика подтверждает слова Сунесса. На сегодняшний день за всю карьеру Райса в «Вест Хэме» он забил всего 14 голов и сделал 12 передач. Кроме того, он забил всего три гола в 41 игре за сборную Англии и еще не сделал ни одного ассиста на международном уровне.

Деклан Райс globallookpress.com

Конечно, создание и забивание голов не является основной обязанностью Райса, и он лидирует по количеству передач вперед, сделанных в Премьер-лиге в этом сезоне. Но для игрока с его техникой и видением, он должен вносить больший вклад в атаку.

В «Арсенале» он будет напрямую конкурировать с Томасом Парти за место в полузащите, и на данный момент он не предлагает ничего дополнительно полезного, что дало бы ему преимущество перед игроком сборной Ганы в борьбе за гарантированное место в стартовом составе.

Неподходящий наследник для Джаки

В некоторых кругах высказывались предположения, что «Арсенал» определил Райса как долгосрочного наследника Гранита Джаки, которому в сентябре исполнится 31 год.

Текущий контракт Джаки истекает в 2024 году, и, хотя сообщалось, что «канониры» хотят активировать вариант продления на один год для игрока сборной Швейцарии, его будущее в настоящее время неопределенно.

Однако у Райса гораздо больше общего с Парти, чем с Джакой. Если игрок «Вест Хэма» заменит Джаку в качестве мотора «канониров», они мгновенно станут хуже, как команда.

Для начала, Джака, как правило, продвигает атаку дальше по полю и он часто оказывал решающее влияние в последней трети поля, о чем свидетельствуют его 13 забитых мячей в этом сезоне.

Гранит Джака globallookpress.com

Он яростен в подкатах и мастер разрушать игру соперника, но при этом более нацелен на атаку, чем типичный опорный полузащитник; всегда в поиске острого паса, чтобы «Арсенал» владел инициативой, и способен нанести пушечный удар молнией с 25 ярдов, если ему дать пространство.

Звезда «канониров» может быть склонен к случайным вспышкам безумия на поле, но он — генерал в команде Артеты, и Райс просто не сможет занять его место.

Райс по-прежнему любит «Челси»

«Стэмфорд Бридж» также рекламировался как возможное место продолжения карьеры для Райса, который начал свой путь в профессиональный футбол в «Челси».

Он провел семь лет в академии «синих», прежде чем покинул ее в 14-летнем возрасте в 2014 году, а «Вест Хэм» впоследствии перехватил его.

Райс играл вместе с нынешними звездами «Челси», такими как Мэйсон Маунт и Рис Джеймс, когда он был в их молодежной команде, и его связь с ними становится ясной, когда они воссоединяются, чтобы играть за сборную Англии.

Одна легенда клуба даже помогала Райсу на протяжении всей его карьеры, как он рассказал в интервью Гэри Невиллу на The Overlap в феврале 2022 года.

На вопрос, кто был его кумиром, когда он рос, после подтверждения того, что в детстве он был фанатом «Челси», Райс ответил: «Джон Терри. Я много с ним разговариваю. Я действительно общаюсь с ним все время».

Таким образом, возвращение к своим корням имело бы смысл для всех сторон, особенно с учетом того факта, что потребность «Челси» в новичках сейчас намного больше, чем у «Арсенала».

Деклан Райс globallookpress.com

Райс, скорее всего, попадет прямо в стартовый состав «Челси», и у них также есть финансовые возможности, чтобы удовлетворить запрашиваемую «Вест Хэмом» цену, не перегружая свой бюджет.

«Канониры» все еще могут продолжать продавливать сделку по Райсу, и он, безусловно, придал бы им дополнительную глубину на ключевой позиции.

Но на «Эмирейтс» он не смог бы изменить кардинально ситуацию, а его сердце по-прежнему принадлежит «синим».