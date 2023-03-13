Рэшфорд, Кейн, Пулишич и 14 игроков, которые могут возродить проект «Пари Сен-Жермен»

Летом «Пари Сен-Жермен» ждут серьезные перемены. Клубу придется искать не только нового тренера, но и футболистов. И в каком-то смысла парижский клуб должен быть похож на «Баварию».

В последние году «Бавария» регулярно забирает к себе самых талантливых футболистов Бундеслиги, а также не забывает про своих воспитанников. Как показали недавние матчи в плей-офф Лиги чемпионов, мюнхенский клуб находится на правильном пути, в отличие от «ПСЖ».

Понятно, что за одно трансферное окно построиться команду просто невозможно. Но «ПСЖ» в любом случае надо с чего-то начинать, выбрать наконец-то четкий путь развития.

И этим летом у парижан будет отличный шанс начать все заново. Вполне вероятно, что команду покинет не только Лионель Месси, но и Килиан Мбаппе и Неймар. Кроме того, в столице Франции, похоже, больше не рассчитывают на трех испанцев — Серхио Рамоса, Хуана Берната и Карлоса Солера.

Очевидно, что «ПСЖ» потребуются не только опытные игроки, но и талантливая молодежь. Хорошая новость для чемпиона Франции заключается в том, что у них есть финансовые ресурсы и репутация для привлечения лучших.

GOAL составил список игроков, на которых наверняка обратят внимание руководители «Пари Сен-Жермен».

Рафаэл Леау («Милан»)

Рафаэл Леау globallookpress.com

Португалец постоянно размышляет о возможном уходе из «Милана». Правда, после того, как «россонери» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, у Леау может появиться желание остаться в Серии А.

Тем не менее, «ПСЖ» все равно может попытаться заполучить талантливого вингера, который с недавних пор стал одним из лучших на своей позиции. Нет никаких сомнений, что он способен заиграть в любой команде.

Парижане, скорее всего, с конкуренцией со стороны «Челси», но они при этом смогут гарантировать Леау место в стартовом составе, если команду покинет один из большой тройки. В Лондоне Рафаэлу будет далеко не так комфортно.

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

Рэшфорд проводит, пожалуй, лучший отрезок в карьере. И в ближайшее время он либо продлит контракт с «МЮ», либо же начнет рассматривать предложения от других клубов. И кто знает, возможно, среди них будет такое, от которого не смогут отказаться даже «красные дьяволы».

В 2019 году гол Рэшфорда на последних минутах выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Это был один из самых ярких моментов в карьере английского форварда.

На данный момент сложно представить, что «МЮ» отпустит Маркуса в клуб из английской Премьер-лиги. Но вариант с продажей игрока в «ПСЖ» вполне можно допустить.

Виктор Осимхен («Наполи»)

Виктор Осимхен globallookpress.com

«Наполи» будет непросто удержать в команде своих лучших игроков. Неаполитанцы, по сути, уже гарантировали себе победу в Серии А и вполне могут пошуметь в Лиге чемпионов.

И Осимхен, пожалуй, главная звезда этой команды. Высокий, быстрый, мощный нападающий, у которого есть все для того, чтобы стать идеальным девятым номером.

В переходе нигерийца с недавних пор заинтересован «Манчестер Юнайтед», который остро нуждается в классном центрфорварде. Но в Париже у Виктора будет куда больше свободы. Вместе с Килианом Мбаппе они могут стать самым опасным дуэтом в Европе.

Ни для кого не секрет, что «Наполи» потребует огромную сумму за Осимхена, но деньги никогда не были и не будут проблемой для «ПСЖ».

Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

Гарри Кейн globallookpress.com

Кейн сто процентов станет лучшим бомбардиром в история АПЛ, если останется в «Тоттенхэме». Но на этом всё.

«Шпоры» вряд ли смогут бороться за чемпионский титул. А их недавний вылет из Лиги чемпионов тоже показал, что у команды ограниченные возможности.

Между тем, в «ПСЖ» Кейн сможет выиграть трофеи, которых ему так не хватает. Конечно, можно еще рассмотреть варианты в Англии, но есть подозрение, что «Тоттенхэм» сделает все, чтобы не усиливать конкурентов.

Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»)

Рандаль Коло-Муани globallookpress.com

«ПСЖ» должен сохранять репутацию клуба, в который стремятся попасть главные французские таланты.

И есть подозрение, что парижский клуб постарается вернуть Коло-Муани во Францию.

В самом начале карьеры Рандаля сравнивали даже с Тьерри Анри, но после перехода в «Айнтрахт» ему удалось создать свой стиль игры.

Коло-Муани может стать незаменимым центральным нападающим в системе «ПСЖ». В этом сезоне Бундеслиги он забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.

Будет странно, если «ПСЖ» не обратит внимание на игрока, который едва не стал главным героем чемпионата мира в Катаре.

Ансу Фати («Барселона»)

Ансу Фати globallookpress.com

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не так давно дал понять, что клуб хочет избавиться от Фати.

И глядя на то, как в этом сезоне играют Роберт Левандовский, Усман Дембеле, Рафинья и Ферран Торрес, действительно сложно представить, что Ансу в ближайшем будущем станет игроком основного состава. Тут, как говорится, без шансов.

В таланте Фати нет никаких сомнений, но он так и не смог вернуть свою лучшую форму после ряда серьезных травм. И смена обстановки, возможно, поможет ему перезапустить карьеру. В «ПСЖ» у воспитанника «Барсы» точно будет такой шанс.

Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах)

Маркус Тюрам globallookpress.com

Тюрам — еще один классный французский нападающий. Правда, пока не очень понятно, способен ли он стать игроком основного состава в «ПСЖ», несмотря на все свои сильные стороны.

Но при этом надо понимать, что парижанам надо не забывать о глубине состава, о возможностях для ротации. В этом плане Тюрам может стать серьезным усилением для французского гранда.

И да, летом Маркус станет свободным агентом. Кому-то очень сильно повезет.

Кристиан Пулишич («Челси»)

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Можно ли считать карьеру Пулишича в «Челси» успешной?

Американец провел всего лишь несколько классных матчей в Лондоне. Все испортили травмы, из-за которых ему пока так и не удалось заиграть в АПЛ.

Пулишич мог покинуть «Челси» еще в январе, но очень невовремя получил очередную травму.

«ПСЖ» — одно из тех мест, где у лидера сборной США будет возможность перезапустить карьеру. В столице Франции у него не должно быть проблем с игровым временем.

При этом «ПСЖ» получит ощутимую пользу в маркетинговом плане. Американские болельщики всегда будут пристально следить за командой Кристиана. Так что сделка выглядит привлекательной для всех сторон.

Флориан Виртц («Байер»)

Флориан Виртц globallookpress.com

«Байер» не может похвастаться стабильностью под руководством Хаби Алонсо. Но к Виртцу точно нет никаких претензий.

В прошлом году до серьезной травмы колена 19-летний немец заслуженно получил статус одного из самых талантливых атакующих игроков. С недавних пор Флориан снова находится в хорошей форме, и очевидно, что к нему есть интерес со стороны топ-клубов.

«ПСЖ» стал бы привлекательным вариантом для Виртца, который уже сейчас способен стать лидером команды. И можно допустить, что пользы от него будет в разы больше, чем от Неймара.

Райан Шерки («Лион»)

Райан Шерки globallookpress.com

«ПСЖ» не скрывает своего желания приобрести молодую звезду «Лиона». Парижане пытались переманить Шерки в январе, но «Лион» отказался отпускать игрока.

Летом «ПСЖ», скорее всего, предпримет еще одну попытку заполучить 19-летнего футболиста.

Шерки чем-то напоминает Виртца. Но еще больше подходит сравнение с Филиппе Коутиньо. Райан может стать одним из главных игроков нового проекта «ПСЖ».

Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)

Джуд Беллингем globallookpress.com

Уже давно не секрет, что Беллингем нужен вообщем всем. И это неудивительно: в свои 19 лет он стал одним из лучших центральных полузащитников мира.

Джуд способен усилить любую команду. Англичанина можно смело назвать игроком без слабых мест.

Считается, что основными претендентами на Беллингема являются «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Но «ПСЖ», безусловно, готов конкурировать с ними в финансовом плане.

«ПСЖ», как известно, давно не хватает такого игрока в центре поля. И в Париже у Беллингема будут все условия для того, чтобы реализовать свой потенциал.

Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид)

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Будущее Эдуардо зависит от Беллингема. Если англичанин перейдет в «Реал», французу, скорее всего, придется сменить команду.

К слову, поговаривают, что Камавинга хотел покинуть «Реал» в январе, но Карло Анчелотти уговорил его остаться.

И вполне вероятно, что Камавинга задумается о варианте с «ПСЖ», если столкнется с серьезной конкуренцией в «Реале».

И в случае с Эдуардо такое развитие событие может стать вполне логичным. Вместе с Марко Верратти он быстро станет ключевым игроком в средней линии парижан.

Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах)

Куадио Коне globallookpress.com

Ранее уже сообщалось, что «ПСЖ» постарается приобрести Коне. И в этом нет ничего странного.

21-летний француз очень хорош в отборе и при необходимости может быть полезен в схеме 4-3-3, которую чаще всего и используют в парижском клубе.

Французский паспорт также может стать преимуществом для Коне. Плюс возраст — такие игроки всегда нужны большим клубам.

Райан Гравенберх («Бавария»)

Райан Гравенберх globallookpress.com

Гравенберх был на другой скамейке запасных, когда «ПСЖ» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов. И наверняка Кристоф Гальтье хотел бы иметь такого игрока в своей команде.

Молодой нидерландец может выполнять на поле любую работу. Но его переход в «Баварию» прошлым летом выглядел немного странно. Райану следовало выбрать команду, в которой у него не было бы проблем с игровым временем.

Поэтому не стоит удивляться, что в СМИ регулярно появляются слухи о возможном уходе Гравенберха из «Баварии». Пока что Юлиан Нагельсманн нечасто вспоминает о талантливом полузащитнике. В такой ситуации интерес со стороны «ПСЖ» может оказаться очень даже уместным.

Йошко Гвардиол («Лейпциг»)

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Гвардиола хотят приобрести все топ-клубы. После недавнего чемпионата мира это желание только усилилось — Йошко провел ряд выдающихся матчей, благодаря чему сборная Хорватии вернулась домой с медалями.

У Гвардиола есть все, чтобы стать одним из лучших защитников мира. Главное в его ситуации — оказаться в правильном месте.

И почему-то легко представить, что рядом с Маркиньосом хорват сделает большой шаг вперед. В Париже Гвардиолу будет проще адаптироваться, чем где-нибудь в Англии.

Джереми Фримпонг («Байер»)

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Летом «ПСЖ» предстоит поработать над укреплением не только полузащиты, но и обороны. Опять-таки, парижанам следует позаботиться о глубине состава.

И в этом плане приобретение Фримпонга может стать отличным решением проблемы. Джереми способен сыграть на нескольких позициях, что имеет большое значение.

При этом футболист сборной Нидерландов при необходимости может спокойно сыграть и на флангах в полузащите. Универсализм Фримпонга явно не помешает «ПСЖ».

Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Жоау Канселу globallookpress.com

А это, безусловно, тяжелый случай. В прошлом году Канселу был лучшим левым защитником АПЛ, а всего лишь пару недель назад он был включен в символическую сборную года по версии ФИФА.

Однако ему пришлось уйти из «Манчестер Сити» из-за разногласий с Хосепом Гвардиолой. Теперь португалец пытается отвоевать место в стартовом составе «Баварии». Правда, пока безуспешно. Похоже, дело не только в игровых проблемах.

И глядя на это все, «ПСЖ», возможно, попробует вмешаться в ситуацию. Канселу может добавить те качества, которых очень не хватает парижской команде. Мбаппе точно понравятся передачи португальского защитника.