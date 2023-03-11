Пора на покой? Завершение карьеры будет лучшим выбором для Месси, чем остаться в ПСЖ

Похоже,спекся.

В глазах некоторых предполагаемых экспертов незаметность аргентинца во время безвольного поражения «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов от мюнхенской «Баварии» стала неопровержимым доказательством того, что он больше не может побеждать на самом высоком уровне.

Кажется, ЧМ-2022 уже забыт.

Хотя и не Жеромом Ротеном, и именно поэтому он был так взбешен тусклым выступлением Месси на «Альянц Арене».

«Шутка в том, что мы видели его матчи в Катаре, я видел как он движется, как он выкладывался», — возмущался бывший вингер сборной Франции и «ПСЖ» в интервью RMC Sport.

«И я не против, учитывая, что это футболка сборной, это совсем другое дело. Но эй, немного уважай клуб из нашей столицы. Тот самый клуб, который позволяет тебе поддерживать твой статус и зарплату».

«Только "ПСЖ" мог дать ему все это, и, судя по всему, "ПСЖ" пал ему в ноги, потому что они думали, что Месси поможет нам выиграть [Лигу чемпионов]. Но он ничего нам не выигрывает!»

Лионель Месси globallookpress.com

Исключительно ли Месси виноват в том, что ПСЖ так безропотно покинул турнир в этом сезоне? Нисколько.

В «ПСЖ» есть глубоко укоренившиеся проблемы, и парижане дорого расплачиваются на поле за свою одержимость дорогими подписаниями суперзвезд.

Но давайте будем предельно честными, Месси — часть проблемы. Его зарплата действительно колоссальна, и Ротен справедливо задается вопросом, не лучше ли потратить эти деньги в другом месте.

Почему у спонсируемого государством суперклуба проблемы с составом?

Как отметил еще один бывший вингер «ПСЖ» Давид Жинола в интервью Canal+ после фиаско на «Альянц Арене»:

«Одних индивидуальных талантов недостаточно для победы в турнире. Нужна солидная полузащита и глубина на скамейке запасных».

У ПСЖ нет ни того, ни другого, о чем упомянул Гальтье на послематчевой конференции.

Травмы, несомненно, сильно ударили по парижанам, что совершенно неудивительно — и все же это абсолютно шокирует.

Как получается, что у поддерживаемого государством суперклуба, такого как ПСЖ, так мало резервов?

В среду вечером они подняли со скамейки запасных Хуана Берната, Норди Мукиеле, Эль-Шадайя Битшиабу, Варрена Заира-Эмри и Юго Экитике.

«Бавария», напротив, могла рассчитывать на Сержа Гнабри, Лероя Сане, Садио Мане и Жоао Канселу.

Юго Экитике globallookpress.com

Следовательно, необходимо задать вопросы Аль-Хелаифи и компании, и узнать, что именно они делают с бездонным колодцем нефтяных денег, находящимся в их распоряжении.

Тем не менее, Месси также нужно внимательно и пристально взглянуть на самого себя и понять, почему он на «Парк де Пренс» — и стоит ли ему вообще думать о продлении там своего пребывания.

Худшее решение в карьере Месси

Когда аргентинец впервые был представлен как игрок «ПСЖ» в 2021 году, он заявил: «Моя мечта — снова выиграть Лигу чемпионов, и я думаю, что Париж — лучшее место для этого».

В этом он конечно сильно ошибался.

Менее чем через два года «ПСЖ» еще дальше от победы в турнире, чем когда Месси присоединился к парижанам, и его присутствие является фактором, усиливающим нынешние проблемы клуба.

Купиться на фундаментально ошибочный проект ПСЖ, несомненно, была худшим решением в карьере Месси, и это о многом говорит, учитывая, что мы говорим о человеке, который однажды поверил Хосепу Марии Бартомеу на слово.

Лионель Месси globallookpress.com

Разумеется, можно понять привлекательность Парижа.

«ПСЖ» был готов заплатить ему столько денег, сколько он хотел, в то же время они также предлагали ему шанс снова играть вместе со своим хорошим другом Неймаром, а также с самым захватывающим молодым талантом в мировом футболе Килианом Мбаппе.

Это должно было быть весело; но вышло совсем грустно.

«В важных матчах ты просто исчезаешь!»

По его собственному признанию, Месси пережил трудный первый год в столице Франции по разным причинам, от пробок на дорогах до заражения Covid-19.

Неудивительно, что его проблемы за пределами поля привели к плохой игре на нем. Конечным результатом стало то, что его даже освистали болельщики ПСЖ.

Этот сезон был лучше, но, как уже упоминал Ротен, болельщики подозревают, что улучшение игры Месси в первой половине сезона было вызвано его желанием приехать в Катар в наилучшей форме, чтобы выложиться там на полную катушку.

С тех пор он играет с еще большей свободой, ведь бремя победы на чемпионате мира наконец-то свалилось с его плеч, плюс Месси теперь он чувствует себя более «раскованно» в Париже.

Лионель Месси globallookpress.com

Однако это стало слабым утешением для недовольных болельщиков, вроде Ротен. «Месси на самом деле не волнует этот клуб», — заявил он. — «Он говорит, что уже акклиматизировался, но к чему ты акклиматизировался?!»

«В этом году ты забил 18 голов и отдал 16 результативных передач в играх против "Анже" и "Клермона"? Но в важных матчах ты исчезаешь!»

Вернется ли Месси в «Барселону»?

Опять же, Месси был не единственным игроком, растворившимся на поле в матче с «Баварией», командой, которая, как отметил Мбаппе, «была создана для победы в Лиге чемпионов».

По контрасту, владельцы ПСЖ кое-как выстроили клуб на шатком фундаменте, совершенно неспособном выдержать вес трех суперзвезд и их колоссальные зарплаты.

Тем не менее, также справедливо утверждать, что Месси не настолько заинтересован в ПСЖ, как они в нем.

И это вряд ли удивительно. Мы знаем, что он не хотел покидать свою любимую «Барселону». Мы знаем, что он все еще считает ее своим клубом. Мы знаем, что «Камп Ноу» по-прежнему остается его домом. Хави даже заявил об этом публично.

Так что, если Месси действительно хочет продолжать выступать в европейском футболе после окончания этого сезона, возвращение на «Камп Ноу» — на самом деле единственный шаг, который имеет для него смысл как со спортивной, так и с личной точки зрения.

Лионель Месси globallookpress.com

Ему предложат больше денег, чтобы остаться в «ПСЖ» — или, возможно, чтобы он играл в другом месте, поскольку в настоящее время обсуждаются переходы в MLS и Саудовскую Аравию.

Но финансовые соображения не должны быть фактором решения Месси в данный момент.

На самом деле, если он и будет размышлять о деньгах, то он должен думать только о том, насколько ему нужно снизить свои требования по заработной плате, чтобы сделать этот шаг экономически выгодным для все еще испытывающей нехватку денег «Барсы».

Потому что, если на данном этапе карьеры Месси мотивируют деньги, он должен просто продолжать получать гигантскую зарплату в «ПСЖ» или присоединиться к Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Это его решение, конечно. Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». Он заслужил право делать все, что считает нужным для себя и своей семьи.

Величайший должен принять серьезное решение

Однако, если Месси серьезно настроен выиграть еще одну Лигу чемпионов, ему не нужно больше тратить время на «Парк де Пренс», потому что в ближайшие месяцы дела в «ПСЖ», вероятно, станут еще хуже.

Даже завершение карьеры было бы лучшим вариантом, чем дальнейшее пачканье своей репутации участием в таком токсичном проекте.

Конечно, уходить он пока не собирается. Месси даже не закончил свою международную карьеру, несмотря на то, что в декабре достиг своей конечной цели в Катаре.

Наоборот, говорят, что он твердо верит, что сможет возглавить защиту сборной Аргентины титула чемпиона мира на турнире в Северной Америке через четыре года.

Таким образом, внутри Месси все еще горит огонь, по крайней мере, когда дело доходит до игры за свою страну. Так что, хотя он, возможно, уже прошел весь футбол, он явно еще не закончил с ним.

Лионель Месси globallookpress.com

Но Ротен прав: Месси, которого мы видели в матче с «Баварией», — это не тот вдохновенный и вдохновляющий герой, которого мы видели в Катаре всего три месяца назад, а это означает, что аргентинец должен принять серьезное и правильное решение.

Потому что, хотя переход в «ПСЖ» действительно был катастрофой для его клубной карьеры, остаться там было бы еще хуже.