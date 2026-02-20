19 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию. LiveSport.Ru представляет вашему вниманию список наиболее ярких событий, благодаря которым турнир в Милане надолго останется в памяти у болельщиков.

Главная сенсация — провал Ильи Малинина

Перед началом Олимпиады мало кто всерьёз мог допустить, что золото в мужском одиночном катании выиграет кто-то кроме Ильи Малинина. 21-летний фигурист уже вписал свое имя в историю фигурного катания тем, что первым успешно исполнил на соревнованиях четверной аксель и позволил себе катать произвольную программу с семью квадами.

Благодаря технической сложности Малинин стабильно получал космические баллы (300+), так что букмекерские оценки его шансов на первое место в Милане находились на уровне коэффициентов 1,04-1,08 (т. е. вероятность его победы составляла 92,6-96,2%).

10-балльный проигрыш Юме Кагияме в короткой программе командника воспринимался за случайность. Тем более, в личном турнире Малинин взял убедительный реванш. Но произошедшее в пятницу, 13-го, Илья, наверняка, захочет забыть как страшный сон.

«Бабочки», падения, недокруты. Что в тот день нашло на американца, он сам объяснить не смог. «Возможно, я был слишком уверен, что все пройдет хорошо», — предположил Малинин. Судьба слишком жёстко спустила «бога квадов» с небес на землю: 8-е место и личное золото Олимпиады откладывается на 4 года.

Главный рекорд — произвольная Миура и Кихара

От Ильи Малинина ожидали не просто победы, а победы с мировыми рекордами. Однако рекордный прокат в Милане мы увидели лишь однажды и в совершенно другой дисциплине.

Рику Миура и Рюити Кихара globallookpress.com

Рику Миура и Рюити Кихара так же, как и американец, подходили к Олимпиаде-2026 в статусе абсолютных фаворитов турнира спортивных пар. Однако в короткой программе японцы сорвали поддержку, лишились много баллов и откатились на пятое место.

Впоследствии партнер признавался, что после допущенной ошибки не мог собраться и перестать плакать. Тем не менее, двукратные чемпионы мира не сдались и ради победы выдали лучший прокат произвольной программы в истории (по крайней мере, в раках действующей системы оценивания). Они набрали 158,13, что больше предыдущего рекорда, установленного Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым на чемпионате Европы 2022 — 157,46.

Однако в том, что прокат Миуры и Кихары — действительно лучший, есть сомнения. Основное преимущество японцы приобрели за счет секвенции с двумя двойными акселями, который 4 года назад стоил дешевле на 20%, а потому тогда выгоднее было прыгнуть каскад из двух тройных сальховых. Однако ISU такие мелочи не волнуют: там сразу переписали рекорд российской пары на японцев, которые благодаря этому перформанс выиграли золото Олимпийских игр.

Главная драма — поражение Каори Сакамото

Помимо Миуры и Кихары, в Японии еще рассчитывали на победу Каори Сакамото. Трёхкратная чемпионка мира заранее объявила о том, что текущий сезон станет последним в ее профессиональной карьере. Даже музыка для программ была выбрана соответствующая: «Время прощаться» Андреа Бочелли в короткой и «Нет, я не жалею ни о чём» Эдит Пиаф в произвольной.

Каори Сакамото globallookpress.com

После первого дня Каори находилась на втором месте позади Ами Накаи, которая прыгнула тройной аксель. Но она сама проговорила то, что у всех было на уме.

Просто хочу выложиться полностью, до самого конца, и показать всю свою силу. Если я смогу это сделать, думаю, у меня получится хорошее выступление. Каори Сакамото 3-кратная чемпионка мира по фигурному катанию

Действительно, кого-кого, а Сакамото арбитры бы зажимать точно не стали бы. Ей нужно было просто выполнить весь свой контент. Однако именно с этим 25-летняя фигуристка не справилась — ошибка на тройном флипе оставила ее без третьего каскада. Пропуск прыжка вылился в проигрыш 1,89 балла Алисе Лю, которая выступила безошибочно. Каори на правах серебряного призера Олимпиады «приняла эстафету» от Евгении Медведевой и Александры Трусовой и тоже рыдала после оглашения оценок — сама отдала победу американке.

Главный кринж — судейство россиян

Олимпийские игры стали первыми за 4 года полноценным международным турниром, где выступали фигуристы из России. Петру Гуменнику и Аделии Петросян приходилось выходить на лёд под первым и вторым, соответственно, стартовыми номерами. Они в принципе не благоприятствуют высоким надбавкам и компонентам. Но нескорые арбитры сумели неприятно «отличиться».

Пётр Гуменник globallookpress.com

Постфактум можно сказать, что больше всего от судейского произвола пострадал Пётр. В обеих программах россиянина буквально «топили» два арбитра: Тициана Моранди из Италии и Лианна Карон из Канады. Их баллы Гуменнику оказались самыми большими отклонениями от коллег по бригаде в отрицательную сторону. Да и в целом чемпион России получил небольшие GOE и компоненты, которые почему-то оказались выше у полностью развалившим программы Малинина, Сяо Хим Фа, Кагиямы, Эймоза.

Аделия Петросян, к счастью, избежала подобного строгого отношения судей. Однако и в короткой программе нашёлся американский судья Кевин Розенштайн, который в своём личном рейтинге поставил россиянку на 11-е место (при итоговой 5-й позиции).

Главный мем — Бенуа Ришо

Благодаря Олимпиаде-2026 хореограф Бенуа Ришо получил известность за пределами мира фигурного катания. И его основная работа — постановка программ — связана с этим косвенным образом.

Бенуа Ришо globallookpress.com

Услуги француза очень востребованы у фигуристов из разных стран мира. В этом году 38-летний специалист стал автором программ у 12 одиночников, 3 спортивных пар и 1 танцевального дуэта, которые отобрались на Олимпиаду и представляли 13 сборных.

Бенуа стремится поддержать каждого спортсмена, с которым работал, поэтому подсаживается к каждому из них в кисс-энд-край для ожидания оценок. Причем каждый раз француз появляется в новом одеянии — куртке соответствующей национальной команды.

Я приношу с собой все куртки, а потом быстро их меняю. Люди из федераций и руководители команд помогают мне быстро переодеться. Иногда все довольно размеренно, а порой это безумие, когда приходится менять их одну за другой. Бенуа Ришо хореограф и тренер по фигурному катанию

Свои постоянные переодевания Ришо объясняет желанием во время такого особого момента, как Олимпиада, показать, что в каждой стране своя культура. Пользователи Интернета, в свою очередь, видя хореографа с каждым вторым фигуристом, называли его самым занятым человеком на соревнованиях.

Главная проблема — авторские права на музыку

Музыка — неотъемлемый элемент фигурного катания. Но на Олимпийских играх 2026 она оказалась в центре внимания немного в скандальной коннотации. В этом сезоне обострилась вопрос лицензирования музыкального сопровождения программ фигуристов.

За считанные дни до соревновательного проката в Милане команда Петра Гуменника получила от правообладателей запрет на использование в короткой программе саундтрека из фильма «Парфюмер. История одной убийцы». Пришлось экстренно проводить замену на «Вальс 1805» Эдгара Акопяна.

В такой же ситуации оказались израильская фигуристка Мария Сенюк, которой не одобрили звучание в произвольной программе музыки из сериала «Очень странные дела», а также канадский танцевальный дует Марджори Лажуа и Захари Лага, которым из ритм-танца убрали отрывки песен группы «AC/DC». А их соотечественникам Мари-Жад Лорье и Ромену Ле Гаку пришлось вовсе ставить новый ритмический из-за невозможности договориться с наследниками Принса об использовании его композиций.

В общем, проблема назрела и требует решения. По-хорошему, ISU должен взять на себя функции посредника между фигуристами и правообладателями и способствовать их взаимодействию. Посмотрим, получит ли ситуация развитие.

Главный хедлайнер — Снуп Догг

Олимпийские игры — это мультикультурное событие, которое привлекает к себе известных личностей из других сферах общественной жизни. На сей раз в центре внимания оказался американский рэпер и актёр Снуп Догг, который присоединился к олимпийской сборной США в качестве первого почетного тренера, а также работает специальным корреспондентом телеканала NBC.

Снуп Догг globallookpress.com

Снуп Догг на добровольной основе занимается вдохновением и поддержкой спортсменов за пределами арены. В частности, он успел лично встретиться с олимпийскими чемпионами Ильёй Малининым и Михаилом Шайдоровым, а также коллегой по работе на ТВ чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

Подобные истории могут вызывать улыбку и недоумение, но надо признать, что привлечение таких медийных лиц благоприятно сказывается на популярности и массовости конкретного вида спорта. Надо бы такую практику распространять.

Главные эмоции — произвольная Риццо в команднике

Фигурное катание в олимпийском Милане подарило много эмоциональных моментов. Но сравниться с прокатом произвольной программы в исполнении Маттео Риццо за сборную Италии в командном турнире вряд ли что-то сможет.

Маттео Риццо globallookpress.com

Важен контекст. Итальянский фигурист перенес несколько тяжелых травм, и его участие на домашней Олимпиаде было под вопросом. А отобравшись на Игры, он попал под большое давление, потому что его прокат был решающим в борьбе с грузинами за бронзовые медали.

Тем не менее, выступая под саундтрек из фильма «Интерстеллар», Маттео выдал прокат жизни. Самоотдачи и в то же время удовольствия у него было сполна, что наверно помогло выполнить все прыжковые элементы и набрать необходимые для попадания на пьедестал почёта баллы. Зрители, собравшиеся на арене, остались в восторге, а его финальный слайд должен попасть в главные хайлайты Олимпиады.

Главное возвращение — Гийом Сизерон

Признайтесь, когда Гийом объявил о возвращении в профессиональный спорт вместе с новой партнершей — Лоранс Фурнье-Бодри — их перспективы стать олимпийскими чемпионами в первый же совместный сезон оценивались не очень высоко. Тем более, по осени их прокаты редко обходились без каких-либо помарок.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон globallookpress.com

Тем не менее, французы удивительно быстро довели свою синхронность и отлаженность действий до идеального состояния. Подкрепление это сверхудачными постановками («Vogue» Мадонны и музыка из фильма «Кит»), репутацией, а также индивидуально высоким техническим уровнем привело к тому, что безусловные лидеры всего олимпийского цикла — Мэдисон Чок и Эван Бейтс — при безошибочных прокатах в Милане стали лишь вторыми.

При этом Гийом и Лоранс находились под общественным давлением из-за высказываний его бывшей партнерши Сизерона и из-за подозрений бывшего партнера Фурнье-Бодри в насилии. Тем не менее, они смогли выстоять против него и уходить не собираются: следующая цель — Олимпиада-2030 во Франции.