Для американца Ильи Малинина — одной из главных звезд не только в фигурном катании, но и всей Олимпиады — старт в мужской одиночке считался фактически пустой формальностью: то, что золото Олимпиады получит именно он, не сомневался, кажется, вообще никто. The New York Times рассказывает, как так вышло, что вместо первого места получилось только восьмое.

Когда музыка стихла и прокат закончился, Илья Малинин на несколько секунд спрятал лицо в обтянутых чёрной тканью ладонях. А когда убрал руки — его лицо говорило всё. Шок. Разочарование. Горечь. Он не мог этого скрыть. Он только что упустил золотую медаль.

И серебряную.

И бронзовую.

«Честно говоря, я до сих пор не могу осознать, что произошло», — сказал он позже, стоя перед толпой журналистов.

Говорил он спокойно — к тому моменту уже взял себя в руки. Но растерянность никуда не делась — как и пот на лбу. Он чувствовал себя прекрасно перед выходом. По-настоящему уверенно. И он знает, что он сильнее всех в. Знал, что нужно просто откатать так, как катает на каждом турнире.

Но, конечно, это был не обычный турнир. Это Олимпиада. И я думаю, что люди осознают, какое давление и какие нервы на самом деле ты испытываешь изнутри, только когда сами через это проходят. Это просто что-то, что захлестнуло меня. И я чувствовал, что полностью потерял контроль. Илья Малинин фигурист

Фигурное катание — спорт, где разбитое сердце входит в комплект. Драма здесь — часть жанра. А если добавить масштаб Олимпийских игр, давление возрастает до критической отметки. И особенно тяжело приходится восходящим суперзвёздам.

В пятницу на миланском катке оно раздавило Малинина в ошеломляющем повороте событий, который в очередной раз показал: жестокость спорта не щадит никого.

На главной старте жизни, когда ему нужен был всего лишь ровный прокат, Малинин развалился в произвольной программе. Его взрывная атлетика, техника, самообладание — всё отказало разом. Получился один из тех апсетов, ради которых люди и любят спорт: когда «ну это же невозможно» — и всё равно происходит.

«Нужно было просто доехать». Но не вышло

На этих Играх Малинин считался человеком, который должен спокойно забрать золото. И к моменту, когда он выходил последним, дорожка уже была вымощена: соперники валились один за другим.

Он — действующий мировой рекордсмен: 238,24 балла за примерно ту же четырёхминутную программу в декабре прошлого года. Пять дней назад он набрал 200,03 за произвольную на командном турнире — немного по его меркам. К моменту выхода на лёд в пятницу ему нужно было всего 183,43 балла, чтобы стать олимпийским чемпионом — особенно после того, как его соперники один за другим падали — в прямом и переносном смыслах.

Но случилось обратное. Малинин сам упал дважды и получил лишь 156,35. Из семи запланированных четверных он приземлил только три. «Квадро-бог» занял восьмое место, болезненно подчеркнув, насколько нервным вышел олимпийский дебют. Так низко американцы не падали на Олимпиадах с 2014 года, когда Джейсон Браун стал девятым в Сочи.

Это должен был быть «выход на сцену». Кульминация. Коронация. Доказательство, что он достоин войти в легенды. Но всё произошло перед самой большой аудиторией в его карьере — куда больше, чем даже он сам мог представить. Мир хотел увидеть «бога четверных».

А взгляд после проката — пустой, смирившийся — показал масштаб неподъёмной пока задачи.

В этот момент он выглядел просто 21-летним парнем. И да, история тоже давит: последние шесть американцев, бравших олимпийское золото у мужчин, делали это со второй попытки. Единственный, кто выиграл с первого захода, — двукратный олимпийский чемпион Дик Баттон аж в 1948-м.

Честно, я сейчас даже не понимаю, что именно это было. В моменте казалось, что дело не только в нервах. Может, лёд был не в лучшем состоянии для того, как мне хочется кататься. Но я не могу на это жаловаться: мы все в одинаковых условиях, кататься надо при любом раскладе. Так что это не оправдание. Мне показалось, что в голову хлынули все мои травматичные моменты жизни. Очень много негативных мыслей. И я с ними не справился. Илья Малинин фигурист

Самое странное: первый большой прыжок — четверной флип — он сделал чисто. Обычно это сигнал: всё пошло как надо.

Но дальше шёл его фирменный трюк — четверной аксель. Он единственный в мире исполнял его на международных стартах. Единственный, кто вообще пытается. Это прыжок на четыре с половиной оборота — адски сложный. На этих Играх в Милане Малинин сознательно его не делал, экономил силы и нервы под «главный финал».

Возможно, эта «раскачка» сыграла против него. Потому что нервы уже точили его спокойствие.

Малинин «срезал» четверной аксель, прыгнув его слишком рано — получился одинарный аксель, всего на один балл. Дальше он посыпался окончательно, включая две редкие для него потери равновесия с падениями.

Золото в итоге забрал Казахстан: Михаил Шайдоров, №3 мирового рейтинга, выдал прокат жизни — и он оказался чемпионским. Японец Юма Кагияма, великолепный на этих Играх, тоже ошибся в произвольной — и лишился золота ещё до выхода Малинина, но удержал серебро. Бронза — у другого японца, Сюна Сато.

— Ты тренировался для этого, ты делал это миллион раз, — говорил Малинин сам себе. — Не относись к этому как к чему-то особому. Но что-то было не так. И я понял это только когда программа закончилась.

Олимпийский «монстр» и цена опыта

Непобедимый Малинин в Милане вдруг стал «обычным». И в финальном прокате он выглядел не просто уязвимым, а уставшим и дерганым, как бывает у тех, кто впервые попадает в олимпийскую мясорубку.

Четыре года назад Малинин, тогда 17-летний, выдал мощнейший прокат на чемпионате США: почти из ниоткуда ворвался и взял серебро, пропустив вперед лишь легендарного Натана Чена. Это был сигнал: растёт будущая звезда.

Но американская федерация фигурного катания как никто знает, что Олимпиада — это совсем другой зверь. Поэтому предпочла опыт потенциалу: Винсента Чжоу и Брауна — вместо Малинина.

Ирония, если смотреть из сегодняшнего дня, заключается в том, что неопытность Малинина лишила его места на Играх-2022 — и она же лишила его индивидуального золота в 2026-м. В зоне «поцелуев и слёз», попав под горячий микрофон, Малинин сказал: если бы федерация «отправила меня в Пекин, я бы так не откатал».

Сам он раньше говорил: без разочарования 2022-го он вообще мог не попасть на эти Игры. Именно то решение дало ему злость и драйв выйти на новый уровень.

Но приехав в Милан, он больше всего, похоже, нуждался в том, что даёт только опыт. На этой сцене самообладание — на вес золота. Стабильность обретает особую ценность. Чистота — залог победы. Всё это проще даётся тем, кто уже чувствовал на себе олимпийскую атмосферу — ту, что может поглотить психику и раздавить атлета масштабом и ажиотажем.

У всего есть плюсы и минусы, конечно. Если бы я был на Играх в 2022-м, у меня было бы больше опыта и я бы лучше понимал, как справляться с олимпийской средой. Но я не знаю, как бы дальше сложилась моя жизнь, если бы я туда попал. Сейчас мне остаётся только собраться, принять, что случилось, и понять, как управлять этим в будущем. Илья Малинин фигурист

При этом он уезжает из Милана не с пустыми руками: у Малинина есть золото командного турнира — его произвольная помогла США его взять.

Но «Квадро-бог» приехал сюда за другим: подтвердить абсолютное превосходство последних четырёх лет. Он привёл новую аудиторию, нацелился вывести фигурку из «нишевого уголка» в США — в мейнстрим. И действительно: фигуристы чаще других зимников становятся в США «всеми любимыми именами» — Дороти Хэмилл, Кристи Ямагучи, Мишель Кван, Брайан Бойтано, Скотт Хэмилтон… список длинный.

Фигурное катание легко любить даже без понимания рёбер, тулупов и лутцев и нюансов оценок. А в эпоху соцсетей Малинин вполне мог стать тем, кто протащит фигурку туда, где она ещё не была.

— Этот шум сложно выдерживать, кем бы ты ни был — фаворитом или аутсайдером, — сказал он. И добавил: — У соцсетей есть свои плюсы, но есть и огромные минусы. И, честно, я сейчас это очень чувствую.

И да, часть привлекательности спорта — именно в том, что случилось с Малининым: в драме, от которой даже циничные болельщики на секунду перестают ухмыляться.

Он катался слишком много — и слишком тяжело

Разрушительные мысли бомбардировали Малинина ещё до произвольной, но проблемы начались неделей раньше — в короткой программе командного турнира. Первый номер мирового рейтинга, выходивший последним, оказался лишь вторым: нервная энергия и заметная раскоординация — в то время как Кагияма откатал мастерски.

Для Малинина, который не проигрывал старты с ноября 2023-го, этот дискомфорт стал началом цепочки событий, сыгравших против него.

Неудачный прокат заставил Малинина выйти и на произвольную командного турнира. Не только чтобы восстановить уверенность перед личным первенством, но и потому, что американцам это было нужно для командного золота.

Он это сделал. Не самый красивый прокат, но лучше — и он почувствовал себя увереннее. Казалось, нашёл решение.

Риск в другом: командный финал оставил ему всего один день отдыха. Пятница стала для него четвёртым выходом на лёд за семь дней.

Даже для опытного фигуриста это серьезная нагрузка. А у Малинина программа ещё и крайне физически тяжёлая — особенно произвольная. Семь четверных в раскладке, включая четверной аксель. В официальных стартах он не делал его с финала Гран-при в декабре.

Малинин ещё с чемпионата США говорил о необходимости распределять силы, когда завоевал пятый подряд национальный титул, катаясь не в полную мощь. Сдерживался он и на командном турнире. После того как Штаты взяли золото благодаря его произвольной в условиях огромного давления, фигуристы оставались на арене допоздна — церемония награждения, бесчисленные интервью. Появились опасения, что «Бог квадов» недоберёт отдыха при том, что мужские соревнования начинались через 44 часа.

Казалось, он это прошёл. В личной короткой программе в Милане он был лучшим: контроль вернулся, исполнение тоже.

Потом — два дня отдыха. Оставался один хороший прокат — и золото у него в кармане.

Но он не смог.

Можно только гадать, что было бы, если бы он не провалил произвольную. Или если бы в командном финале вместо него поехал Эндрю Торгашёв или Максим Наумов — пусть даже ценой командного золота США.

Или если бы четыре года назад тот подросток, ещё учившийся в George C. Marshall High School в Фолс-Черч (Вирджиния), получил олимпийский опыт в 17, а не в 21. Может, сейчас он был бы куда лучше готов к этому давлению.

Дальше — шанс на реванш

Хорошая новость для Малинина проста: великие часто возвращаются сильнее. Том Брэди снова вышел в Супербоул и выиграл. Стефен Карри взял ещё один титул. Спортивная травма нередко — банально — делает великих только сильнее.

Через четыре года Малинину будет 25 — и Олимпиада пройдёт в Ницце, Франция. У него уже будет опыт общения с олимпийским «монстром» — и всё ещё достаточно молодости, чтобы его укротить.