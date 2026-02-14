LiveSport.Ru подводит итоги произвольной программы в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс короткой программы в соревновании спортивных пар.

Главная сенсация Олимпиады?!

Расписание Олимпиады-2026 поставил мужскую произвольную программу на пятницу, 13-е. Многие верят в суеверия, но то, что в этот вечер случилось на льду Milano Ice Skating Arena, никто не мог себе представить.

Соревнования закрывало выступление Ильи Малинина, на шею которого заранее повесили олимпийскую золотую медаль. Первое место по итогам короткой программы с результатом 108,16 и неудачные прокаты многих предшествующих соперников почти ни у кого не оставили сомнений, что американец станет главным триумфатором дня.

Малинин мог бы не рисковать, выкатать минимальный контент и гарантированно забрать медаль. Но непонятно, чем он руководствовался — идеально прыгнув четверной флип, Илья рискнул и пошёл на четверной аксель, однако скрутил всего полтора оборота. Следующий квад-лутц был прыгнут успешно, но дальше пошло необъяснимое: сдвоенные риттбергер и сальхов, падание на четверном лутце, потеря одного каскада.

Илья Малинин globallookpress.com

Такого мир фигурного катания не видел. Малинин набрал 156,33 и 264,49 в сумме, заняв итоговое 8-е место.

Тяжело было находиться под этим огромным давлением медиа. Я знал, что мог выиграть и без идеального проката… Но что-то выбило меня из колеи. Илья Малинин двукратный чемпион мира по фигурному катанию

Тем самым, олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров. Год назад фигурист из Казахстана стал вторым на чемпионате мира, но из-за отсутствия стабильности в выступлениях сейчас он не был среди главных фаворитов на олимпийские награды. К тому же его произвольную программу, поставленную под оперно-техно арию «The Diva Dance» из фильма «Пятый элемент», многие воспринимали критично.

Однако именно этот прокат стал «золотым». Уроженец Алматы рискнул и чуть ли не впервые включил в свою программу пятый четверной прыжок (флип). Из помарок судьи нашли только недокрут на квад-лутце. Но успешно выполненные другие элементы позволили 21-летнему фигуристу сегодня взобраться на первое место.

Алексей Урманов и Михаил Шайдоров globallookpress.com

Получается, Михаил повторяет судьбу своего учителя Алексея Урманова. Тот, выступая в 1994-м году в Лиллехаммере в 21-летнем возрасте за Россию, тоже был далеко не первым претендентом на победу. Но ошибки других фигуристов позволили ему стать олимпийским чемпионом, хотя ни до, ни после золото чемпионата мира он не выиграл.

Так россияне на Играх не выступали 16 лет

Компанию Шайдорову на пьедестале почёта составили члены сборной Японии. Свою уже четвертую серебряную медаль Олимпийских игр взял Юма Кагияма. Японец последние годы выигрывал чистотой исполнения «младших» четверных — сальхова и тулупа. Но сегодня он пошёл на четверной флип. Результат — падение. А так как на минус ушли еще два квада, Кагияма за свой прокат под оперу «Турандот» набрал 176,99 и только запас после короткой программы позволил ему занять итоговое второе место (280,06).

Третьим стал Шун Сато. За исключением ошибки на тройном лутце, 22-летний фигурист откатал так же хорошо, как и в команднике. И если неделю назад он плакал из-за того, что проиграл Малинину, и США обошла Японию в борьбе за золото, то сейчас у него были слёзы счастья. «Чудо» подарило ему олимпийскую медаль в личном турнире.

Смотря на баллы Сато — 274,90 — невольно возникает мысль: «Там должен был быть Гуменник». Отставание Петра, который в итоговом протоколе расположился на 6-м месте, составило всего 3,69 балла. Можно, конечно, пенять и на ошибку в каскаде в короткой программе, и на сознательный выбор Петра ради надёжности прыгнуть в произвольной программе не тройной, а двойной риттбергер. Но цензурно отреагировать на то, как арбитры отсудили прокат россиянина, сложно.

Пётр Гуменник globallookpress.com

Гуменник в пятницу так выкатил свою «пятиквадку», что трибуны после завершения музыки из фильма «Онегин» кричали «Молодцы». Только считанное количество прокатов вызывало у зрителей такие эмоции. Однако очень много элементов ушло на пересмотр. В итоге судьи высмотрели у Петра четыре недокурута и урезали техническую оценку со 114 до 103 баллов.

Я знаю, что там уменьшили [оценку за технику]. Но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы. Пётр Гуменник чемпион России 2026 г. по фигурному катанию

С учётом традиционно невысокой второй оценки (получил 13-е компоненты дня) Гуменник все равно в произвольной программе стал 4-м, что подняло его до 6-го места (271,21). Этот результат стал лучшим для мужчин-одиночников из России, выступавших на последних Олимпиадах, с серебра Евгения Плющенко в Ванкувере-2010: через 4 года в Сочи он снялся из-за травмы, в Пхёнчхане-2018 Дмитрий Алиев стал 7-м, а в Пекине-2022 Евгений Семененко расположился на 8-м месте.

Произвольная программа как американские горки

Гуменник благодаря произвольной программе обошёл 6 соперников. В их числе двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа. Безукоризненная короткая программа с личным рекордом позволила французу быть в тройке лидеров и рассчитывать на завоевание олимпийской медали. Но 25-летнему фигуристу в последние сезоны не удавалось на турнирах чисто откатать две программы подряд. Так же случилось и в Милане: 4 из 7 прыжковых элемента ушли в минус, что отправило его на 7-е место.

С четвертого места на девятое ещё слетел Даниэль Грассль. Итальянец делает ставку на техническую сложность программы (прыгает четверные лутц и риттбергер). Но выкатать свой контент у него не получилось: тоже 4 прыжковых элемента были выполнены с ошибками. Однако 23-летнему фигуристу хватило запаса в баллах после короткой программы для того, чтобы оказаться выше Ники Эгадзе.

Ника Эгадзе globallookpress.com

Свою произвольную программу грузин начал с падения на четверном лутце. Но оно будто по-спортивному разозлило ученика Этери Тутберидзе, и дальше серьезных ошибок он не допускал (только на двойном акселе был допущен недокрут). Благодаря этому прокату Нике удалось подняться с 15-го на 10-е место.

Итоговое положение топ-6 в мужском одиночном катании:

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291,58

2. Юма Кагияма (Япония) — 280,06

3. Шун Сато (Япония) — 274,90

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 273,92

5. Стивен Гоголев (Канада) — 273,78

6. Петр Гуменник (Россия) — 271,21

В погоне за японцами

Олимпийский фигурнокатательный турнир перевалил за свой экватор. После танцоров и мужчин в воскресенье наступит очередь парников.

В качестве главных фаворитов подходят двукратные чемпионы мира и двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Рику Миура и Рюити Кихара. В командном турнире они выступили настолько уверенно (установили личные рекорды и в короткой программе — 82,84, и в произвольной программе — 155,55), что усомниться в их превосходстве над другими парами не дали.

Рику Миура и Рюити Кихара globallookpress.com

Тем не менее, вызов японцам постараются бросить новоиспеченные чемпионы Европы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. По крайней мере, партнёрша прямо заявила, что они «не будут останавливаться ни на какой медали, кроме золотой». Правда, за две программы в команднике грузины отстали на 20 с лишним баллов. По-хорошему подопечным Павла Слюсаренко нужно сосредоточиться за попадание в топ-3, что сделать тоже будет трудно.

Медальные амбиции сохраняют и Сара Конти с Никколо Мачии, и Минерва Фабьен Хазе с Никитой Володиным. Обе пары в течение всего олимпийского цикла котировались выше грузин, но всё изменилось в этом сезоне. К тому же Конти незадолго до Олимпиады повредила коленку, которая до конца не восстановилась (итальянка в командном турнире выступала с тейпом на ноге).

Также проблемы со здоровьем испытывает чемпионка мира 2024 г. Дианна Стеллато-Дудек. Во время тренировки она ударилась головой, из-за чего ей с Максимом Дешамом пришлось пропустить командник.

Еще со счетов не стоит сбрасывать Элли Кам и Дэнни О’Ши, которые на прошлой неделе стали олимпийскими чемпионами в команде США. А в статусе «тёмных лошадок» подходят выступающие за Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко, которые несколько последних сезонов ходят вокруг да около пьедестала.