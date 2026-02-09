LiveSport.Ru подводит итоги третьего заключительного дня командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс ритм-танцев, которые исполнят танцевальные дуэты.

Японская пара показала мастер-класс

После двух дней командного турнира намечалась главная борьба за золото. Да, сборная США вырвалась вперёд на 5 баллов, но впереди произвольную программу должны были показать спортивные пары — вид, который считается слабейшим у американцев, а японцы в нём являются главными фаворитами.

Перед Элли Кам и Дэнни О’Ши стояла главная задача — опередить канадскую пару Лиа Перейру и Трента Мишо. Ради этого американцы выдали буквально прокат жизни, допустив единственную помарку в виде тройки у партнерши на выезде после прыжка. Как итог, season best — 135,36.

Канадцы тоже откатались неплохо. Свои элементы они даже выполнили будто качественнее, но менее эмоционально. Возможно, этого и не хватило для того, чтобы обойти соседей по континенту — 134,42. Время покажет, что, скорее всего, именно здесь сборная США выиграла золотую медаль.

Вторую разминку открывали Сара Конти и Никколо Мачии. Итальянцы катали тяжело — партнерша, напомним, не так давно травмировала колено, да и партнеру было физически трудно. Самая заметная ошибка — грязное приземление обоих фигуристов последнего прыжка в каскаде. По технике пара из Италии проиграла североамериканцам по 2 балла, но компонентами судьи поставили их выше — 136,61.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава globallookpress.com

Этих баллов оказались недостаточно, чтобы опередить грузинскую пару Анастасию Метелкину и Луку Берулава. Действующие чемпионы Европы откатали свою произвольную программу нервно (особенно, это касается Луки). Позднее они в интервью признались, что им включили старую версию музыки. Однако этот конфуз их сильно не смутил (если не считать балл штрафа за падение на хореодорожке) — 139,70 баллов и второе место.

Главными триумфаторами у спортивных пар оказались Рику Миура и Рюичи Кихара. За исключением небольшой помарки партнера на секвенции японцы выдали почти идеальный прокат. Получив 155,55, они почти на 8 баллов превзошли свой личный рекорд. Рику так удивилась оценкам, что даже в кисс-энд-край упала с дивана.

Рику Миура и Рюичи Кихара globallookpress.com

Командник показал, насколько сильно японская пара превосходят соперников. Кажется, с победителем в личном турнире у спортивных пар все ясно.

Губанова обошла Гленн и дала надежду Грузии

Следующими по очереди соревновались девушки. Маделин Скизас изначально котировалась ниже других четырёх соперниц. Более того, она стартовала в своей программе с падения после тройного лутца. Однако зал подбодрил почти 23-летнюю фигуристку (у нее день рождения — 14 февраля), и дальше она продолжила прокат без серьёзных ошибок. В итоге Маделин накатала на свой season best — 125,00.

Анастасию Губанову перед выходом на лёд настраивала глава грузинской федерации Мака Гиоргобиани. Этот настрой позволил ей выступить куда увереннее, чем три недели назад на чемпионате Европы, и получить приличные 140,17 баллов.

А вот Лара Наки Гутманн, наоборот, откатала заметно хуже. Итальянка и сдвоила прыжок, и сделала тройку на приземлении, и совершила недокруты. В общем, она получила 126,94, благодаря чему хотя бы опередила канадку. Вряд ли бы судьи на стадионе в Милане допустили иное.

Автором главной сенсации со знаком «минус» стала Эмбер Гленн. Она начала произвольную программу с первого прыжка ультра-си в женском исполнении на Олимпиаде — тройного акселя. Однако американка клюнула, что похоже лишило её уверенности. На следующем прыжке — тройном флипе — 26-летняя фигуристка допустила тройку. В результате она получила 138,62 и проиграла Анастасии, что в планы американцев явно не входило и подтвердило сомнения в правильности выбора федерации в пользу Гленн.

Эмбер Гленн globallookpress.com

А Каори Сакамото, даже выдав не самый лучший с технической точки зрения прокат, выглядела солидно. Получила 148,62, что на полтора балла меньше ее season best, но для первого места более чем хватило. А это, в свою очередь, перед последним видом поставило вровень США и Японию (по 59 баллов). В борьбе за бронзу интрига тоже сохранялась — у Италии было 52, а Грузии 50.

Малинин ошибался, но выиграл

Только с четвёртого раза олимпийский командный турнир по фигурному катанию к последнему виду не дал ответы на главные вопросы — кто выиграет золото и кто войдёт в топ-3. В Милане решающими стали произвольные программы мужчин.

Судьба бронзовых медалей была в руках Ники Эгадзе и Маттео Риццо. Первым из них катал грузин. В интервью после короткой программы он признался, что выступления за команду ему даются тяжело. К сожалению, произвольная программа подтвердила это: ученик Этери Тутберидзе сдвоил четверной лутц, совершил степ-аут на тройном акселе, сделал бабочку на тройном сальхове.

В общем, Ника набрал 154,79, и уже тогда, по сути, всё стало понятно. А прокат Маттео Риццо только подтвердил это ощущение. Опытный итальянец пошёл на один квад, но все остальные тройные он прыгнул чисто. После завершения музыки предела радости у итальянской сборной не было предела: кто-то встречал Маттео со слезами, кто-то с улыбками. Выдав прокат всей жизни, Риццо получил 179,62 баллов и принёс команде олимпийскую бронзу.

Сборная Италии по фигурному катанию globallookpress.com

Несколько минут передышки между медальными баталиями подарил Стивен Гоголев. Канада ни на что не рассчитывала, поэтому давления на 21-летнего фигуриста не было. Может быть поэтому за исключением степ-аута на четверном сальхове он выдал нормальный прокат и получил достойные 171,93.

Победитель командника определялся в дуэли Ильи Малинина и Шуна Сато. Сначала свой прокат показал американец, который семью квадами мог бы сразу убить интригу. Но этого он не сделал: вновь не пошёл на четверной аксель, почти упал с четверного лутца и лишился одного каскада, а вместо четверного риттбергера прыгнул тройной. Судьи оценили Илью на 200,03.

Японцы почти использовали шанс, который дал им Малинин. Но лишь почти. Шун Сато выдал безукоризненный прокат, но он почему-то отказался от четверного флипа, который прыгал на тренировке. В итоге фигурист получил всего 194,86 и занял второе место. Шун еще минут пять плакал, поскольку осознавал: золото было так близко, но оно ускользнуло.

Итоговая таблица олимпийского командного турнира LiveSport.Ru

Таким образом, итог командного турнира вроде бы предсказуемый. Но перед началом соревнований казалось, что сборная США придёт к золоту более простым путем — всё подпортил Малинин, который не выиграл короткую программу. Но он же и исправил. Хотя решающим стало выступление спортивных пар, которые обошли канадцев.

Список фигуристов, которые в составе сборных завоевали олимпийские медали:

1. сборная США: Илья Малинин, Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам/Дэнни О’Ши, Мэдисон Чок/Эван Бейтс;

2. сборная Японии: Юма Кагияма, Шун Сато, Каори Сакамото, Рику Миура/Рюичи Кихара, Утана Йошида/Масая Морита;

3. сборная Италии: Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Лара Наки Гутманн, Сара Конти/Никколо Маччи, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Теперь каждый сам за себя

Медали в командном турнире разыграны — теперь олимпийский фигурнокатательный марафон продолжат танцы на льду. В понедельник 23 дуэта покажут свои ритм-танцы — начало в 21:20 по московскому времени.

Пары в первых двух из пяти разминок будут бороться за проход в произвольную программу (соревнования продолжат 20 лучших). Исключением из этой группы будет дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Олимпийский чемпион Пекина-2022 вместе со своей новой партнершей возобновил карьеру только в этом сезоне, поэтому еще не накопил рейтинговых баллов для более высокого стартового номера, чем №6 (выйдут на лёд в 22:21).

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон globallookpress.com

Их главные соперники за золото — американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — наоборот, закроют соревновательный день (в 00:46). В командном турнире они обыграли французский дуэт (91,06 против 89,98), но им пришлось дополнительно выступить в команднике с произвольным танцем. Нагрузка выпала приличной.

Такой же тяжёлый график (4 проката за 6 дней) выпал на долю Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Члены сборной Грузии, которым не удалось выиграть медаль в командном турнире, выйдут на лёд 11-ми (в 23:00) с надеждой попасть в предпоследнюю разминку. Другая не чужая российским болельщикам пара — Евгения Лопырёва и Жоффре Бриссо — в понедельник выступят в одной компании с сильнейшими танцорами (00:27).

Но побороться за медали второму французскому дуэту будет сложно. Шансы трёх пар — Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — выглядят предпочтительнее. Мини-дуэль в ритм-танце командного турнира осталась за британцами, получившие 86,85. Канадцы уступили балл с небольшим (85,79), а итальянцы — почти три с половиной (83,54).