LiveSport.Ru подводит итоги третьего заключительного дня командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс ритм-танцев, которые исполнят танцевальные дуэты.

Японская пара показала мастер-класс

После двух дней командного турнира намечалась главная борьба за золото.  Да, сборная США вырвалась вперёд на 5 баллов, но впереди произвольную программу должны были показать спортивные пары — вид, который считается слабейшим у американцев, а японцы в нём являются главными фаворитами.

Перед Элли Кам и Дэнни О’Ши стояла главная задача — опередить канадскую пару Лиа Перейру и Трента Мишо.  Ради этого американцы выдали буквально прокат жизни, допустив единственную помарку в виде тройки у партнерши на выезде после прыжка.  Как итог, season best — 135,36.

Канадцы тоже откатались неплохо.  Свои элементы они даже выполнили будто качественнее, но менее эмоционально.  Возможно, этого и не хватило для того, чтобы обойти соседей по континенту — 134,42.  Время покажет, что, скорее всего, именно здесь сборная США выиграла золотую медаль.

Вторую разминку открывали Сара Конти и Никколо Мачии.  Итальянцы катали тяжело — партнерша, напомним, не так давно травмировала колено, да и партнеру было физически трудно.  Самая заметная ошибка — грязное приземление обоих фигуристов последнего прыжка в каскаде.  По технике пара из Италии проиграла североамериканцам по 2 балла, но компонентами судьи поставили их выше — 136,61.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава
Анастасия Метелкина и Лука Берулава globallookpress.com

Этих баллов оказались недостаточно, чтобы опередить грузинскую пару Анастасию Метелкину и Луку Берулава.  Действующие чемпионы Европы откатали свою произвольную программу нервно (особенно, это касается Луки).  Позднее они в интервью признались, что им включили старую версию музыки.  Однако этот конфуз их сильно не смутил (если не считать балл штрафа за падение на хореодорожке) — 139,70 баллов и второе место.

Главными триумфаторами у спортивных пар оказались Рику Миура и Рюичи Кихара.  За исключением небольшой помарки партнера на секвенции японцы выдали почти идеальный прокат.  Получив 155,55, они почти на 8 баллов превзошли свой личный рекорд.  Рику так удивилась оценкам, что даже в кисс-энд-край упала с дивана.

Рику Миура и Рюичи Кихара
Рику Миура и Рюичи Кихара globallookpress.com

Командник показал, насколько сильно японская пара превосходят соперников.  Кажется, с победителем в личном турнире у спортивных пар все ясно.

Губанова обошла Гленн и дала надежду Грузии

Следующими по очереди соревновались девушки.  Маделин Скизас изначально котировалась ниже других четырёх соперниц.  Более того, она стартовала в своей программе с падения после тройного лутца.  Однако зал подбодрил почти 23-летнюю фигуристку (у нее день рождения — 14 февраля), и дальше она продолжила прокат без серьёзных ошибок.  В итоге Маделин накатала на свой season best — 125,00.

Анастасию Губанову перед выходом на лёд настраивала глава грузинской федерации Мака Гиоргобиани.  Этот настрой позволил ей выступить куда увереннее, чем три недели назад на чемпионате Европы, и получить приличные 140,17 баллов.

А вот Лара Наки Гутманн, наоборот, откатала заметно хуже.  Итальянка и сдвоила прыжок, и сделала тройку на приземлении, и совершила недокруты.  В общем, она получила 126,94, благодаря чему хотя бы опередила канадку.  Вряд ли бы судьи на стадионе в Милане допустили иное.

Автором главной сенсации со знаком «минус» стала Эмбер Гленн.  Она начала произвольную программу с первого прыжка ультра-си в женском исполнении на Олимпиаде — тройного акселя.  Однако американка клюнула, что похоже лишило её уверенности.  На следующем прыжке — тройном флипе — 26-летняя фигуристка допустила тройку.  В результате она получила 138,62 и проиграла Анастасии, что в планы американцев явно не входило и подтвердило сомнения в правильности выбора федерации в пользу Гленн.

Эмбер Гленн
Эмбер Гленн globallookpress.com

А Каори Сакамото, даже выдав не самый лучший с технической точки зрения прокат, выглядела солидно.  Получила 148,62, что на полтора балла меньше ее season best, но для первого места более чем хватило.  А это, в свою очередь, перед последним видом поставило вровень США и Японию (по 59 баллов).  В борьбе за бронзу интрига тоже сохранялась — у Италии было 52, а Грузии 50.

Малинин ошибался, но выиграл

Только с четвёртого раза олимпийский командный турнир по фигурному катанию к последнему виду не дал ответы на главные вопросы — кто выиграет золото и кто войдёт в топ-3.  В Милане решающими стали произвольные программы мужчин.

Судьба бронзовых медалей была в руках Ники Эгадзе и Маттео Риццо.  Первым из них катал грузин.  В интервью после короткой программы он признался, что выступления за команду ему даются тяжело.  К сожалению, произвольная программа подтвердила это: ученик Этери Тутберидзе сдвоил четверной лутц, совершил степ-аут на тройном акселе, сделал бабочку на тройном сальхове.

В общем, Ника набрал 154,79, и уже тогда, по сути, всё стало понятно.  А прокат Маттео Риццо только подтвердил это ощущение.  Опытный итальянец пошёл на один квад, но все остальные тройные он прыгнул чисто.  После завершения музыки предела радости у итальянской сборной не было предела: кто-то встречал Маттео со слезами, кто-то с улыбками.  Выдав прокат всей жизни, Риццо получил 179,62 баллов и принёс команде олимпийскую бронзу.

Сборная Италии по фигурному катанию
Сборная Италии по фигурному катанию globallookpress.com

Несколько минут передышки между медальными баталиями подарил Стивен Гоголев.  Канада ни на что не рассчитывала, поэтому давления на 21-летнего фигуриста не было.  Может быть поэтому за исключением степ-аута на четверном сальхове он выдал нормальный прокат и получил достойные 171,93.

Победитель командника определялся в дуэли Ильи Малинина и Шуна Сато.  Сначала свой прокат показал американец, который семью квадами мог бы сразу убить интригу.  Но этого он не сделал: вновь не пошёл на четверной аксель, почти упал с четверного лутца и лишился одного каскада, а вместо четверного риттбергера прыгнул тройной.  Судьи оценили Илью на 200,03.

Японцы почти использовали шанс, который дал им Малинин.  Но лишь почти.  Шун Сато выдал безукоризненный прокат, но он почему-то отказался от четверного флипа, который прыгал на тренировке.  В итоге фигурист получил всего 194,86 и занял второе место.  Шун еще минут пять плакал, поскольку осознавал: золото было так близко, но оно ускользнуло.

Итоговая таблица олимпийского командного турнира
Итоговая таблица олимпийского командного турнира LiveSport.Ru

Таким образом, итог командного турнира вроде бы предсказуемый.  Но перед началом соревнований казалось, что сборная США придёт к золоту более простым путем — всё подпортил Малинин, который не выиграл короткую программу.  Но он же и исправил.  Хотя решающим стало выступление спортивных пар, которые обошли канадцев.

Список фигуристов, которые в составе сборных завоевали олимпийские медали:

  • 1. сборная США: Илья Малинин, Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам/Дэнни О’Ши, Мэдисон Чок/Эван Бейтс;
  • 2. сборная Японии: Юма Кагияма, Шун Сато, Каори Сакамото, Рику Миура/Рюичи Кихара, Утана Йошида/Масая Морита;
  • 3. сборная Италии: Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Лара Наки Гутманн, Сара Конти/Никколо Маччи, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Теперь каждый сам за себя

Медали в командном турнире разыграны — теперь олимпийский фигурнокатательный марафон продолжат танцы на льду.  В понедельник 23 дуэта покажут свои ритм-танцы — начало в 21:20 по московскому времени.

Пары в первых двух из пяти разминок будут бороться за проход в произвольную программу (соревнования продолжат 20 лучших).  Исключением из этой группы будет дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.  Олимпийский чемпион Пекина-2022 вместе со своей новой партнершей возобновил карьеру только в этом сезоне, поэтому еще не накопил рейтинговых баллов для более высокого стартового номера, чем №6 (выйдут на лёд в 22:21).

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон globallookpress.com

Их главные соперники за золото — американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — наоборот, закроют соревновательный день (в 00:46).  В командном турнире они обыграли французский дуэт (91,06 против 89,98), но им пришлось дополнительно выступить в команднике с произвольным танцем.  Нагрузка выпала приличной.

Такой же тяжёлый график (4 проката за 6 дней) выпал на долю Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.  Члены сборной Грузии, которым не удалось выиграть медаль в командном турнире, выйдут на лёд 11-ми (в 23:00) с надеждой попасть в предпоследнюю разминку.  Другая не чужая российским болельщикам пара — Евгения Лопырёва и Жоффре Бриссо — в понедельник выступят в одной компании с сильнейшими танцорами (00:27).

Но побороться за медали второму французскому дуэту будет сложно.  Шансы трёх пар — Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — выглядят предпочтительнее.  Мини-дуэль в ритм-танце командного турнира осталась за британцами, получившие 86,85.  Канадцы уступили балл с небольшим (85,79), а итальянцы — почти три с половиной (83,54).