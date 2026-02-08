LiveSport.Ru подводит итоги второго дня командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс третьего дня.

Франция отвалилась, Грузия отстала

В субботу короткой программе у 10 мужчин-одиночников предстояло определить 5 стран, которые продолжат борьбу за медали командного турнира. Первым на лёд вышел Эдвард Эпплби.

Отсутствие в программе четверных прыжков как бы намекало, что представитель Великобритании был еще одним фигуристом (помимо танцевальных дуэтов из Японии и Польши), который приехал на Олимпиаду только ради выступления в командном турнире. Набрав 69,68 баллов, британец предсказуемо занял последнее место.

В то же время на последнем месте в командном турнире расположилась сборная Польши. За нее в субботу на лёд вышел Владимир Самойлов. Но даже один из лучших для него самого прокатов принёс всего 80,47 баллов.

Теоретически серьёзно спутать карты в медальной борьбе могли китаец Боян Цзинь и кореец Джунхван Чха. Но азиатские фигуристы выдали и не самые технически сложные, и не самые чистые прокаты, поэтому расположились друг за другом: 83,53 — у спортсмена из Южной Кореи, 84,15 — у спортсмена из Китая.

А вот кто сумел приятно удивить в первой разминке, так это Стивен Гоголев. 21-летний канадец, в отличие от соперников, прыгнул два квада и выдал наверно лучший прокат в жизни. По крайней мере, установил персональный рекорд — 92,99. Впоследствии оказалось, что он занял третье место и, самое главное, оставил позади Кевина Эймоза.

Кевин Эймоз globallookpress.com

Французская сборная, которая после первого дня сохраняла шансы на попадание в топ-5, выбрала его, а не Адама Сяо Хим Фа. Сработало ли это решение или нет — спорный вопрос. Вроде бы Кевин всё прыгнул, отдал всего себя, по традиции прослезился после проката. Но в самой программе клюнул на четверном тулупе и выполнил вращение на минусы. Судьи оценили француза на 88,05.

В заочной борьбе Италии и Грузии за бронзу успешнее оказались хозяева Олимпиады. За них выступал квадист Даниэль Грассль. Как часто у него бывает, 23-летний фигурист клюнул на четверном лутце, недокрутил квад-риттбергер и получил 87,54 — итальянец был рад этим оценкам.

И не зря. Позднее стало известно, что грузин Ника Эгадзе выступил с трудом: ни разу не упал, но все четверные прыжки ушли на минус. Вся сборная Грузии встретила оценки ученика Этери Тутберидзе молча и без видимых эмоций — 84,37. Возможно, именно здесь грузинская команда лишилась шансов на медаль.

Дальше случилась мини-сенсация. Короткую программу выиграл Юма Кагияма. 22-летний японец на олимпийском льду выглядел спокойно, уверенно и выдал прокат под джаз, как говорится, со знаком качества. Программа была пусть с младшими квадами (тулуп и сальхов), но она принесла 108,67 баллов.

Главный фаворит Илья Малинин заявкой угрожал прыгнуть четверной аксель. Но американец, который пока один в мире прыгает такой прыжок, отказался от его попытки в соревновательных условиях. Но это решение не помогло избежать ошибок: Илья перекрутил триксел, недокрутил четверной лутц и получил на 10 баллов меньше японца — 98,00.

Таблица командных соревнований после коротких программ LiveSport.Ru

Этот результат позволил Японии (33) подтянуться к США (34). Италия (28), в свою очередь, оторвалась от Грузии (25), но подпустила к себе Канаду (27).

Станцевали без сюрпризов

Буквально через час стартовал вторая часть командного турнира. Свои произвольные программы показывали танцоры. Меньше всего вопросов было по последнему месту — его занял дуэт из Японии Утана Ёсида и Масая Морита. Они выдали наверно свой самый мощный срок в сезоне, но получили за него лишь 98,55.

Сборная Грузии все дальше отдалялась от медалей: Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили очевидно хуже, чем 3 недели назад на чемпионате Европы (например, произошла заминка на дорожке), что позволило получить только 117,82 баллов.

Грузины пропустили вперед канадский дуэт Маржори Лажуа и Закари Лага. Североамериканцы могли бы в надежде посоперничать с Италией выпустить свою первую пару Гиллес / Пуарье, но всё же выпустили второй номер. В принципе, он не подвёл: показал свой season best — 120,90.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс globallookpress.com

Заключительный номер дня показывали Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Сборная США после осечки Малинина решили не рисковать и выпустили в произвольном танце сильнейших, чтобы забрать гарантированное первое место. А ведь им уже через день катать ритм-танец — сложнейший график: 4 старта за 6 дней. Американцы получили 133,23, что, кстати, меньше, чем было у Сизерона и Фурнье-Бодри на Евро (135,50), но это уже совсем другая история.

Интрига сохраняется

Таким образом, после 5 видов с отрывом в 5 баллов лидирует сборная США. Но этот отрыв Япония может сократить по итогам выступлений спортивный пар, где ситуация в танцах может быть отзеркалена: выиграют Рику Миура и Рюити Кихара, а американцы Элли Кам и Дэнни О’Ши займут шестое место.

Таблица командных соревнований после второго дня LiveSport.Ru

Сборная Канады вроде бы еще остаётся в борьбе за медали. Но номинально и в парах, и у женщин, и у мужчин их фигуристы слабее соперников из Италии и Грузии. Кажется, что хозяева Игр, которые заменят Грассля на Маттео Риццо, не должны отпустить третье место — отыграть 5 баллов грузинам почти нереально.

У Каори Сакамото в произвольной программе сменится соперница — американцы сделали ставку не на стабильную, но выступающую без элементов ультра-си Алису Лью, а на Эмбер Гленн, которая в своем арсенале имеет триксель. В мужской программе Япония произвела замену: теперь выступит Шун Сато, который, впрочем, не сильно уступает Кагияме. Но хватит ли его, чтобы обойти Малинина и, соответственно, сборную США, вопрос.