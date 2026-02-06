6 февраля на Олимпиаде-2026 стартуют соревнования по фигурному катанию.LiveSport.Ru пытается предсказать, кто станет триумфатором, а кто — неудачником олимпийского турнира в Милане.

Япония навяжет США борьбу в командном турнире

Первый комплект наград в фигурном катании будет разыгран по итогам командного турнира. За золотые медали будут бороться две страны — США и Япония. Каждой из них есть чем ответить друг другу: американцы возьму своё у мужчин (Малинин) и в танцах (Чок и Бейтс), японцы — в спортивных парах (Миура и Кихара).

Представителям страны восходящего солнца будет чрезвычайно важно взять вверх у женщин, где еще до личного турнира будут противостоять Алиса Лью и Каори Сакамото. Борьба будет упорная, буквально на считанные баллы, но вторую Олимпиаду подряд сильнейшими станут фигуристы из США. Решающим станет большее отставание японцев в танцах, чем у американцев в спортивных парах.

Илья Малинин isu-skating.com

Также от командного турнира ждем увлекательную борьбу за бронзу. Основные претенденты — Италия, Грузия и Канада. Восемь лет назад «кленовые листья» на Олимпиаде в корейском Пхёнчхане подтвердили статус сильнейшей фигурнокатательной державы. Сейчас же под вопрос их попадание в произвольную программу (шансы существенно снизились после снятия чемпионов мира 2024 г. в спортивных парах Дианны Стеллато-Дудек и Максима Дешама). Но у идущей следом Франции пары и женщины настолько неконкурентоспособны, что пятое место Канада потерять не должна.

Что же касается Италии и Грузии, то на бумаге хозяева Олимпиады явно сильнее в танцах на льду (Гиньяр и Фаббри против Дэвис и Смолкина) и предпочтительнее в парах (Конти и Мачии против Метёлкиной и Берулава). Состязания одиночников непредсказуемы — что у одних, что у других фигуристы могут как выдать безупречный прокат, так и завалить программу.

У девушек больше верится в Лару Наки Гутманн, которая выступает стабильнее Анастасии Губановой. А вот Ника Эгадзе, наоборот, в последнее время выглядит успешнее итальянцев. Тем не менее, поставим на сборную Италии, которой всё-таки должны помочь и родные стены (пусть и не все достроенные).

Расписание командного турнира:

короткие программы — танцы на льду (6 февраля, 11:55 по московскому времени), спортивные пары (6 февраля, 13:35), женщины (6 февраля, 15:35), мужчины (7 февраля, 21:45);

произвольные программы — танцы на льду (8 февраля, 00:05), спортивные пары (8 февраля, 21:30), женщины (8 февраля, 22:45), мужчины (8 февраля, 23:55).

Малинин подтвердит, что он лучший в мире

Безоговорочным фаворитом в мужском одиночном катании является Илья Малинин. Американец уже третий сезон оставляет за собой все главные старты: дважды побеждал на чемпионатах мира (2024, 2025) и трижды — в финалах Гран-При (2023, 2024, 2025). Добавьте к этому то, что он стал первым в истории фигуристом, который успешно прыгнул на соревнованиях четверной аксель и выполнил программу с семью квадами.

В прошедшем в декабре финале Гран-При 21-летний спортсмен установил рекорд по количеству набранных в произвольной программе баллов (238,24). Чтобы закрепить за собой статус абсолютно лучшего фигуриста в мире, Малинин должен взять в Милане два золота, попутно побив рекорды Нэтана Чена в короткой программе (113,97) и по общей сумме (335,30).

Серебро возьмёт «вечно второй» Юма Кагияма. Для 22-летнего японца повторится история 4-летней давности: второе место в команднике и второе место в личном турнире. Вспоминая, что он забирал три серебра с чемпионатов мира и два серебра с финалов Гран-При, можно подумать о некоем «серебряном» проклятье. Однако именно этот багаж позволит Кагияме получить от судей больше баллов, чем у соперников, даже при более простом контенте (с четверными тулупами и сальховами).

А на третье место рискнем и поставим Петра Гуменника. Главное преимущество 23-летнего россиянина — отсутствие психологического давления. Медальных ожиданий от него в разы меньше, чем от Петросян, в тени которой Пётр сейчас пребывает. Биоинформатик по образованию подходит к Олимпиаде с математическим расчётом, который включает сложнейшие четверные в короткой программе и пять квадов в произвольной.

Пётр Гуменник isu-skating.com

Из соперников на такой контент могут решиться немногие — Адам Сяо Хим Фа, Михаил Шайдоров, Даниэль Грассль. Но стабильности по ходу сезона им не хватало. Вряд ли Гуменнику можно рассчитывать на высокую вторую оценку от судей, но чистые прокаты — это прямой путь к пьедесталу. Есть такая чуйка.

Российским болельщикам наверно не безразличны будут судьбы новоиспеченного чемпиона Европы Ника Эгадзе и вице-чемпиона мира Михаила Шайдорова. Хотелось бы ученикам Этери Тутберидзе и Алексея Урманова, соответственно, пожелать удачи, но у них далеко не всегда случаются чистые прокаты. К тому же судьи компонентами не жалуют. Предположим, что грузин заберётся в топ-10, а представитель Казахстана — в топ-6.

Расписание личного турнира у мужчин:

короткая программа — 10 февраля, 20:30;

произвольная программа — 13 февраля, 21:00.

Сизерон вернулся за золотом, но не получит его

Возвращение Гийома Сизерома в профессиональный спорт вместе с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри спутало все карты в танцах на льду. Весь сезон только и идут разговоры о противостоянии французов с Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом. Последние месяцы показывают, что при безошибочном прокате дуэты оценивались одинаково.

Однако в этом вся загвоздка — Сизерон и Фурнье-Бодри, которые вместе катают меньше года, часто совершали проколы, в отличие от американцев, у которых за спиной почти 15 лет совместных выступлений. Но даже если обе пары проедут без помарок, то золотые медали с трёх последних чемпионатах мира перевесят титулы, которые партнёр завоевал несколько лет назад с другой партнершей.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс isu-skating.com

Претендентов на бронзу тоже предостаточно. Здесь и двукратные вице-чемпионы мира из Канады Пайпер Гиллес / Поль Пуарье, и британцы Лайла Фир / Льюис Гибсон, которые стали третьими на последнем чемпионате мира, и итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри, которые докатались до 36-38 лет ради домашней Олимпиады.

В этой борьбе поставим на канадцев. Танцы в наибольшей степени зависят от субъективизма судей, и не верится, что дуэт, который на протяжении всего олимпийского цикла до нынешнего сезона воспринимался как главных соперников Чок и Бейтс, судьи оставят без медалей. Тем более, итальянцев в течение всего нынешнего сезона оценивали невысоко — даже пребывание в Милане их не спасет. А британцы (особенно, партнерша) не раз показывали, что подвержены волнению, которое приводили к ошибкам — последний Евро тому подтверждение.

Что касается экс-россиян, то представляющие Францию Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо займут 7-ю строчку (пропустят вперед американцев Каррейру и Пономаренко из США), а грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин замкнут первую десятку, проиграв испанцам и литовцам. Почему так? Потому что очередь.

Расписание личного турнира в танцах на льду:

короткая программа — 9 февраля, 21:20;

произвольная программа — 11 февраля, 21:30.

Без фактора домашнего судейства не обойдёмся

Среди пар больше всего побед за олимпийский цикл одержали двукратные чемпионы мира из Японии Рику Миура / Рюити Кихара. Было бы логично поставит на них и в Милане. Но спорт не всегда бывает справедлив, есть место случайностям. А если мы говорим про фигурное катание, то исключать фактор домашнего судейства нельзя. Это могут подтвердить Сара Хьюз из Солт-Лейк-Сити-2002, Аделина Сотникова из Сочи-2014, Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Пекина-2022. Так что предскажем победу Сары Конти и Никколо Мачии.

Сара Конти и Никколо Мачии isu-skating.com

Именно в спортивных парах у Италии наибольшее шансы взять золото. Если и использовать негласные привилегии хозяев Олимпиады, то логичнее именно здесь. Второе место и минимальный разрыв (в 1,93 балла) в финале Гран-При 2025 г. уже дали понять, что итальянцы могут бороться с японцами. Тем более, последним присущи частые ошибки, которых доселе им прощали. Не исчерпан ли кредит от судей?

На третье место отправим грузин Анастасию Метёлкину и Луку Берулава. Они сейчас в прайме — если в декабре им не хватило считанных баллов до призовой тройки, то на чемпионате Европы ученики Павла Слюсаренко взяли реванш у немцев Минервы Фабинне Хазе и Никиты Володина. Чтобы быть выше японцев, членам сборной Грузии не хватит «зачётки», но на бронзу накатать им по силам.

Вообще смотреть за этой дисциплиной будет интересно, потому что чуть ли не каждая вторая пара так или иначе связана с Россией. Наверно, самая «русская» из них — Мария Павлова и Алексей Святченко, которые под руководством Фёдора Климова выступают за Венгрию. Кого-кого, а их обвинить в «грибах» точно нельзя. Вот и сейчас подняться выше пятого места венграм не дадут.

Расписание личного турнира у спортивных пар:

короткая программа — 15 февраля, 21:45;

произвольная программа — 16 февраля 22:00.

Но японцы без золота не уедут

Женский турнир — самая непредсказуемая дисциплина у фигуристов. Дело не только в большом количестве реальных претендентов на золото. Последний раз, когда на Олимпийских Играх выигрывала записной фаворит, был в 1988 году — чемпионкой Калгари стала Катарина Витт. Дальше на каждой следующей Олимпиаде девушка, которая должна была побеждать, не побеждала.

Сейчас на самом деле непонятно, кого считать главным претендентом. Действующую чемпионку мира и победителя финала Гран-При Алису Лью или трехкратную чемпионку мира и лидера мирового рейтинга Каори Сакамото.

Американка на последних турнирах выигрывала за счет ошибок японки. Но Сакамото объявила, что после этого сезона завершает карьеру, поэтому на свой последний и самый главный старт она должна собраться и выложится на максимум. Засуживать её точно не станут — чистый прокат и золото в кармане.

Каори Сакамото isu-skating.com

Лью по юниорам прыгала триксель и четверной лутц. Теперь же она, в основном, выигрывает за счет чистых прокатов. Серьезных срывов у нее давно не было. И сейчас не допустит и заберёт серебро.

На третье место поставим Ами Накаи. Немногие воспринимают 17-летнюю японку как серьезного претендента на медали. И это девчонка, которая со стороны кажется лёгкой и на позитиве, может обернуть себе на пользу. А имеющийся у нее в арсенале тройной аксель выстелет ей дорогу топ-3.

Более опытная Эмбер Гленн, которая на чемпионате США обыграла Лью, тоже способна прыгать триксель. Но у нее часто проскакивают недокруты на других прыжках. И еще кажется, что психологическая аспект может сказаться на 26-летней фигуристке в худшую сторону. Возможно, она даже проиграет соотечественнице Изабо Левито и японке Монэ Тиба.

А что же Аделия Петросян? Нестабильные прыжки ультра-си, проблемы со здоровьем, склонность накрутить себя перед стартом — всё это не позволяет рассматривать её как безусловную фаворитку турнира. Хочется ошибаться, но в окружении японок и американок попадание в топ-6 будет для 18-летней россиянки успехом.

Среди фигуристок, которые сменили российское гражданство, особое внимание отечественных поклонников данного вида спорта, скорее всего, будет приковано к Анастасии Губановой (Грузия), Софье Самоделкиной (Казахстан), Виктории Сафоновой (Белоруссия). Однако в лучшем случае они будут бороться за первую десятку: у грузинки после командного турнира останется мало сил, казахстанка вторую часть сезона борется с последствиями травмы, а белоруска на российских турнирах не впечатляла.

Расписание личного турнира у женщин: