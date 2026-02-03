The Athletic рассказывает, как Илья Малинин превратился в главную звезду современного фигурного катания и почему на Олимпиаде-2026 ему прочат статус супергероя.

Илья Малинин распластался на льду, раскинув руки в сторону. Светлая шевелюра легла на капюшон черной толстовки, а черные коньки с толстыми красными шнурками болтались в воздухе.

Лучший фигурист мира. На спине.

Малинин чуть-чуть не докрутил прыжок и не сумел чисто приземлиться на правое внешнее ребро. В фигурном катании малейшая неточность рушит весь элемент.

«Это жестоко, да, — сказал он, улыбнувшись. — Одна маленькая ошибка — и тело потом ноет».

Падение не было ни жестким, ни эффектным — если не считать того, кто упал. Видеть, как падает Малинин, — примерно то же самое, что наблюдать, как Симона Байлз срывает опорный прыжок или неудачную попытку данка Виктора Вембаньямы.

Но падения — естественная часть пути для мастеров высочайшего класса, стремящихся к совершенству. Включая Малинина. Лед холоден и упрям. Настолько безжалостен, что твердые головы превращает в мягкие места. Он карает за малейшие просчеты и требует предельной концентрации. Он отчитывает дерзких. Малинин слышит эти насмешки.

В этот раз он позволил себе упасть, отдав тело инерции. Несколько секунд он «посидел» в неудаче, медленно скользя по льду, глядя в потолок арены Great Park Ice & FivePoint Arena, с досадой в потухших голубых глазах.

Эту сторону Малинина большинство никогда не увидит — тем более, когда в этом месяце он выйдет на главную сцену Зимних Олимпийских игр. Но именно этот момент наглядно показывает, почему в Милане его ждет статус суперзвезды. Почему «Бог квадов» — прозвище Малинина, которое он получил за мастерство прыжков в четыре оборота, квадов — готов стать именем нарицательным.

Илья Малинин globallookpress.com

Все потому, что он выбирает сложность вместо безопасности. Риск — вместо разумной осторожности. Мастерство, к которому он стремится, находится по ту сторону возможного. Далеко за пределами комфорта.

Именно поэтому в середине декабря он оказался в Калифорнии — примерно в 2600 милях от родного дома в Вирджинии, — одетый во все черное и оттачивая элементы до изнеможения.

За одну из тренировок во вторник днем он упал трижды — не считая пары «сорванных» прыжков. Все падения пришлись на четверной аксель. После каждого из них Малинин подъезжал к своему тренеру Рафаэлю Арутюняну, рядом с которым стоял его отец Роман Скорняков — он тоже работает с Ильей. Их разговоры длились минуту-две, не больше. А затем Малинин ехал и выполнял прыжок. Снова. И снова.

«Я объяснил ему — почему, — сказал Арутюнян, начавший тренировать фигуристов еще в 1976 году в Ереване. — Есть "что", а есть "почему". Он прекрасно понимает "что". А "почему" знаю я. … Да, моя работа кажется легкой. Но чтобы знать, что именно сказать, мне понадобилось 50 лет».

Рафаэль Арутюнян globallookpress.com

Малинин — единственный фигурист в истории, кто исполнял четверной аксель на соревнованиях: впервые он сделал это в 2022 году. Его фирменный прыжок требует четырех с половиной оборотов и упрямства, достойного величия. Жесткие падения на лед помогают Малинину понять, где подвело ребро, где сбился тайминг.

Лед ничего не дает бесплатно. Малинин предпочитает платить.

«Из поражений можно извлечь больше уроков, чем из побед», — сказал Малинин, скрестив руки и развалившись на металлических трибунах над катком. Его черно-золотые Nike Air Diamond Turf — ретро‑кроссовки Диона Сандерса образца 1996 года — были закинуты на сиденье впереди.

«Поэтому часто после соревнований я в первую очередь смотрю на негатив. Многие скажут, что это плохой настрой. Но именно так, на мой взгляд, и можно прогрессировать быстрее».

Этот рывок в развитии начался для Малинина с победы на юниорском чемпионате мира в 2022 году. Затем он выиграл все чемпионаты США и каждый Финал Гран-при — кульминацию ежегодного элитного сезона в фигурном катании.

Он доминировал на чемпионатах мира 2024 и 2025 годов. У него — три самых высоких результата в произвольной программе за всю историю, во многом благодаря его зависимости от четверных прыжков. Единственное, чего не хватает в его резюме, — олимпийского золота.

Потому что на Олимпиаде он еще не был.

На этой неделе начинается знакомство Малинина с более широкой спортивной аудиторией — в том числе с теми, кто включает фигурное катание раз в олимпийский цикл. Когда взгляды всего мира обратятся к Милану ради этого ослепительного вида спорта, Малинин, по всем прогнозам, будет сиять ярче остальных. Прорывная звезда цикла. Новое лицо фигурного катания.

Илья Малинин globallookpress.com

Сын фигуристов, родившихся в России, Малинин — ему всего 21 — отчасти кажется человеком с предначертанной судьбой. Его атлетизм завораживает даже неподготовленного зрителя, словно он создан для того, чтобы летать на коньках.

Он первым в истории исполнил семь четверных прыжков в одной программе — это произошло в Финале Гран-при 2025 года в Японии два месяца назад. А в Финале Гран-при 2024 года он стал первым, кто приземлил четверные во всех шести видах прыжков фигурного катания — сальхове, акселе, лутце, флипе, риттбергере и тулупе — в рамках одной программы.

И в проявлении своей искрящейся артистичности Малинин вполне может добавить и бэкфлип. Ничто так не подчеркивает превосходство, как обратное сальто с приземлением на одну ногу — на лезвие толщиной с экран MacBook Air — всего лишь в качестве бонусного элемента программы.

Но к этой вершине Малинин пришел во многом благодаря той своей стороне, которая роднит его с легендарными атлетами.

В виде спорта, где царят элегантность и артистизм, Малинин — «dawg». Сленговое слово для самых безумных бойцов. Для тех, у кого есть уверенность и сталь, соответствующие высочайшим ставкам. Для тех, кто принимает возможность поражения в погоне за величием.

Это и есть Малинин. Пусть это скрыто за его отточенной техникой, замаскировано мальчишеской улыбкой рождественского утра. Внутри него горит тот самый огонь, хорошо знакомый всем величайшим в истории.

Бэкфлип в исполнении Ильи Малинина на ЧМ-2025 в Бостоне globallookpress.com

Его талант — за пределами шкалы. Но красота фигурного катания раскрывается через его жестокость. Одного таланта здесь недостаточно, чтобы доминировать. Этот вид спорта требует стойкости. И эта сторона Малинину тоже по душе.

Пока он вытирает лезвия о коврик у входа в величие, появление «Бога квадов» может показаться предначертанным звездами. Но этот шанс он заслужил прежде всего своим мышлением.

Хореограф Ше-Линн Бурн — шестикратная медалистка чемпионатов мира в танцах на льду, включая золото 2003 года — поняла, что у Малинина есть особый талант, когда начала работать с ним пять лет назад. При первой встрече на катке она заметила: он уже был в коньках. Раньше нее.

Это сразу показало, что он готов работать. Когда мы заканчиваем трехчасовую работу, я могу сказать: «Может, сегодня сделаем ещё немного»? И он остается еще на три часа и даже не снимает коньки. Он не задает вопросов. Он даже не делает этих микровыражений лица, по которым обычно видно, что человек не хочет, но стесняется сказать «нет». Ше-Линн Бурн хореограф

Ше-Линн Бурн globallookpress.com

Десять лет назад, когда ожидания давили сильнее, чем его тогда еще растущее тело, соревнования пугали его. Не само катание. Не вращения и прыжки. А момент истины — когда нужно было доказывать свое качество в сравнении с другими. Это выбивало Малинина из колеи. Перед выходом на лед он буквально дрожал, держась за бортик.

Лучший фигурист мира. Когда‑то — дрожащий от страха.

Но это путь любого спортсмена. Никто не выходит на лед в первый день и не думает: «Ну всё, я как Леброн Джеймс, только на льду». Нужно с чего-то начинать. Скажу честно. Если бы вы спросили меня даже год назад, в чем моя самая сильная сторона, я бы ответил: в физике. Но в этом году ментально я чувствую себя другим человеком. Этот рост, это развитие — не только в самом катании, но и в мышлении, в энергии, в присутствии на льду. Изменилось все. Илья Малинин фигурист

Илья Малинин со своим отцом и тренером Романом Скорняковым globallookpress.com

Безусловно, именно прыжки подпитывают его ореол. Четверной завораживает даже без специальных знаний: высота вылета, бешеный момент вращения, облегчение при чистом приземлении. Но одними «квадами» его притяжение не объяснить.

Этот парень из Вирджинии излучает ауру. Это чувствуется, когда он проходит мимо — и другие ребята перестают шнуровать коньки. Это слышно в той спокойной уверенности, с которой он говорит о будущем величии.

Малинин не просто ожидает того, что ему предназначено, — он этого ждет с нетерпением. Он этого хочет. Наград. Внимания. Ответственности за то, чтобы поднимать фигурное катание на новый уровень. Вытащить этот вид спорта из морозильной камеры, в которой он привык существовать.

Он уверен, что должен тусоваться со Снуп Доггом, в первых рядах на матчах НБА, в роли человека, задающего модные тренды своими образами. Кто еще способен одинаково уверенно носить пайетки и спандекс — или майку «Доджерс» с банданой, в зависимости от настроения дня?

«У нас тоже есть вкус, — смеясь, сказал Малинин, наклоняя голову для убедительности. — Об этом люди не должны забывать».

Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо могут стать своего рода возрождением Зимних Олимпиад. Пандемия лишила Игр-2022 в Пекине блеска и эмоций. Но мир вернулся к новой нормальности — и, если судить по летней Олимпиаде в Париже, олимпийская лихорадка пережила ренессанс.

В этом контексте появляется окно возможностей для трансцендентной звезды вроде Малинина — спортсмена, чье превосходство способно вынести его в мейнстрим, а культурная пластичность делает его к этому готовым.

Он может зайти в интернет и поиграть в Valorant, процитировать Migos и в тот же день позировать для модного журнала в Louis Vuitton. Он идеально подготовлен к статусу современной знаменитости.

Илья Малинин globallookpress.com

«Он другой, — сказал Арутюнян, переехавший в США в 2000 году и работавший с такими американскими звездами, как Мишель Кван, Саша Коэн и Нейтан Чен. — Он иначе видит мир. Я не про технику — тут все очевидно, никто не делает того, что делает он. Все это видят, правда? Но его личность — она особенная. Он веселый. Он мне нравится. Он немного сумасшедший — и это хорошо».

Татьяна Малинина, выступавшая за Узбекистан, заняла восьмое место на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано — тех самых, где золото и серебро завоевали Тара Липински и Мишель Кван соответственно.

В ноябре того же года Малинина переехала в Дейл-Сити, штат Вирджиния. Она и ее партнер Роман Скорняков ранее перебрались в Россию после того, как их каток в Узбекистане закрылся. Но друзья, обосновавшиеся в США, убедили их пересечь Атлантику — там были лучше условия для тренировок и куда больше льда.

Татьяна Малинина на ЧМ-1999 в Хельсинки globallookpress.com

«Мне очень нравится Америка, — говорила Малинина в интервью 2002 года. — Приехать сюда было сложно, а вот остаться — легко».

В 2000 году Малинина вышла замуж за Скорнякова — тоже уроженца России, который предпочел выступать за Узбекистан, чтобы проще попасть на международные старты. Малинина и Скорняков частично финансировали свои карьеры, работая тренерами и преподавателями для юных фигуристов в клубе SkateQuest в Рестоне, штат Вирджиния.

В 2004 году у пары родился первый ребенок. Его назвали Ильей.

«Никто не знал, как произносить фамилию моего папы, — объяснял Малинин. — Поэтому мы взяли мамину фамилию».

На двоих у Малининой и Скорнякова — четыре участия в Олимпийских играх (включая выступление обоих в 2002 году уже после переезда в США) и 17 титулов чемпионов Узбекистана.

И при этом они не хотели, чтобы их сын занимался фигурным катанием.

Отдав этому ремеслу и этой индустрии слишком большую часть своей жизни, они мечтали о другом пути для ребенка. Им хотелось, чтобы он сам нашел свое увлечение, а не просто унаследовал родительское. Уж точно они не планировали «вырастить» чемпиона мира.

Татьяна Малинина подчеркнула это в интервью Международному союзу конькобежцев в ноябре 2024 года.

На самом деле мы были против. Мы ждали, пока ему не исполнилось примерно шесть с половиной, когда он постоянно нас спрашивал: «Можно на лед? Можно на лед»? И в итоге мы решили: ладно, давай — просто ради удовольствия. Просто научиться кататься. Татьяна Малинина мать Ильи Малинина

Илья и Татьяна Малинины в Токио во время соревнований World Team Trophy в 2023 году globallookpress.com

Юный Малинин катался в одиночку, не проявляя особого интереса к наставлениям. Никакого давления. Никакого плана. Только чистая радость движения и музыки. Он начал сам придумывать программы — выбирал треки и импровизировал на льду.

Первая музыкальная композиция? Путь к тому, чтобы стать «Богом квадов», начался под переборы «Dueling Banjos» из саундтрека к фильму «Избавление».

«Это было просто баловство: включил музыку и начал импровизировать, — вспоминал Малинин. — Мне было абсолютно все равно, стану ли я профессионалом в этом виде спорта».

Он пробовал и другие виды спорта. Футбол. Гимнастику. Немного баскетбола во дворе. Оглядываясь назад, он понимает, что его атлетизм проявлялся уже тогда. Он поражал всех сальто назад после забитого гола в футболе. Попадал с центра площадки в баскетболе — и срывал аплодисменты сверстников. Тогда он еще не осознавал, насколько развиты его физические данные. Он лишь понимал, что в американском футболе ему делать нечего.

«У меня была ужасная координация рук и глаз, — сказал он. — Это было просто кошмарно».

Но на льду он расцветал, как пчела на подсолнухе. Малинин делал все больше и становился все лучше. Годами это было просто ради удовольствия. В какой-то момент родители сдались перед его страстью к фигурному катанию. И начали волноваться вместе с ним.

Я помню некоторые соревнования, когда он был маленьким. Когда он выступал в детском разряде, лет в десять, я страшно нервничал. … Я всегда вспоминаю, как он делал свой первый двойной лутц. Я тогда чуть в обморок не упал. Роман Скорняков отец Ильи Малинина

Роман Скорняков globallookpress.com

Со временем родители стали его тренерами. И остаются ими до сих пор.

От отца, который дважды выступал на зимних Олимпиадах и оба раза занимал 19‑е место, Малинин перенял спокойствие и чувство перспективы — идеальный баланс для вида спорта, разрывающегося между изяществом и болью.

Его нынешняя способность справляться с растущей славой и ожиданиями быть лучшим во многом связана с тем, что отец научил его всегда находить внутренний центр.

От матери ему досталась ее жесткость. Ее бескомпромиссная настойчивость. Она научила его важности смелости — и тому, что однажды став храбрым, ты делаешь это частью своего характера.

Нейтан Чен и Рафаэль Арутюнян во время Олимпиады-2022 в Токио globallookpress.com

«Она жесткая — и мне это очень нравится, — сказал Арутюнян, который называет Малинину боссом. — Так и должно быть. Любовь — это не про то, чтобы всегда быть мягким. Почему? Потому что ему предстоит столкнуться с настоящей жизнью. Он должен понимать, где белое, а где черное. Хочешь быть на вершине мира — и при этом рассчитываешь на легкую жизнь? Как это вообще возможно»?

Они не торопили его с погружением в спорт. Дали прийти к нему самому. Но когда он принял семейное дело — наследие, идущее еще от деда, — его ни в чем не ограничивали. Он хотел всего и сразу, потому что по-настоящему любил фигурное катание.

Эта любовь проявилась в стремительном прогрессе. Свой первый четверной прыжок он исполнил в 13 лет.

«Для того уровня катания это было очень впечатляюще, — вспоминает Малинин. — Тогда я сказал себе: Ладно, давай, пожалуй, отнесемся к этому чуть серьезнее. Может, выучу еще пару четверных».

Теперь тревога его не захлестывает. А вот его мать — другое дело. Она не ездит на его соревнования, опасаясь передать ему свое волнение.

Когда он стал заниматься этим более профессионально, я начала сильнее нервничать. И я чувствую, что как только я начинаю переживать, он это ощущает. Поэтому стараюсь немного отступить. Я поддерживаю его, тренирую здесь, на нашем катке, но стараюсь не ездить на соревнования. Потому что мы очень сильно связаны, и стоит мне занервничать — он сразу это ощущает. Татьяна Малинина мать Ильи Малинина

Малинин приехал в Ирвайн ради Арутюняна и Бурн. Оба работают тренерами на Great Park Ice — тренировочной базе клуба НХЛ «Анахайм Дакс». Арутюнян возглавляет команду высокого уровня и располагает собственным офисом.

Это крупнейший ледовый комплекс Калифорнии и один из лучших в США: четыре катка — три стандартов НХЛ и один олимпийский, — ресторан и бар, снэк-бар, несколько игровых автоматов и просторные зоны, чтобы дети могли бегать. Достаточно престижное место, чтобы заманить Малинина через всю страну, выбив его из привычного графика ради пятидневного тренировочного блока.

Илья Малинин globallookpress.com

Арутюнян не верит в комфорт. Он верит в правду — какой бы неудобной она ни была. Он не считает, что 99 процентов — это достаточно. Он бы собственными руками разбил кубки «за участие».

Работать с Малининым он начал в 2021 году. Арутюнян не продает чудеса — он продает ясность. Поэтому помог Илье понять ценность работы до тех пор, пока мастерство и сила не сравняются с его атлетизмом и внутренним драйвом.

Илья Малинин на крупных стартах с 2022 года

Январь 2022 — Чемпионат США (2-е место)

Март 2022 — Чемпионат мира (9-е)

Декабрь 2022 — Финал Гран-при (3-е)

Январь 2023 — Чемпионат США (1-е)

Март 2023 — Чемпионат мира (3-е)

Декабрь 2023 — Финал Гран-при (1-е)

Январь 2024 — Чемпионат США (1-е)

Март 2024 — Чемпионат мира (1-е)

Декабрь 2024 — Финал Гран-при (1-е)

Январь 2025 — Чемпионат США (1-е)

Март 2025 — Чемпионат мира (1-е)

Декабрь 2025 — Финал Гран-при (1-е)

Когда упорные тренировки позволили Малинину подчинить себе все физические возможности, он вышел на беспрецедентный уровень.

Знаете, в чем его главное преимущество? Он никогда не мешает сам себе. Многие застревают в страхах, отвлекаются на мысли в голове — и начинают осторожничать. Я не думаю, что с ним так. Он верит в себя. У него правильный ментальный настрой. Он никогда не будет просто плыть по течению. Ше-Линн Бурн хореограф

Четыре года назад он не попал в сборную — тогда золото в Пекине взял Нейтан Чен. Если Малинин станет олимпийским чемпионом в Милане, американские фигуристы выиграют мужское золото на двух Олимпиадах подряд впервые со времен Скотта Хэмилтона и Брайана Бойтано — 1984 и 1988 годы.

Малинин — безоговорочный фаворит. Его четверные прыжки — а такие в его арсенале есть только у него — поднимают коэффициент сложности до таких высот, что потенциальный балл становится почти недосягаемым для остальных. Чтобы не пустить его на верхнюю ступень пьедестала, потребуется нечто экстраординарное.

Но Малинин не ограничился ролью «прыгуна». Он развил артистическую сторону и отточил скольжение. Это потребовало внутреннего контакта с образом и историей, которую он хочет рассказать. Здесь на первый план выходит музыка. Бурн и Малинин весь год собирают плейлисты, взвешивая варианты для программ.

Короткая программа — максимум 2 минуты 40 секунд — требует не меньшей точности и драматургии, чем прыжков. На чемпионате мира 2025 года Малинин раскрыл эмоциональную глубину, выбрав для короткой программы трек NF «Running».

Его версия уязвимости — позволить зрителю узнать его ближе. Когда он побил рекорд по количеству квадов на Финале Гран‑при‑2025, он использовал микс треков и включил личный голосовой комментарий в произвольную программу под названием «A Voice».

Илья Малинин globallookpress.com

«Ты должен любить музыку, под которую катаешься, чтобы отдавать энергию в прокате, — говорит Малинин. — Если катаешься под то, что тебе не нравится, зрители это увидят».

Музыкальное настроение Малинина перед Зимней Олимпиадой — это Трэвис Скотт. Когда‑то подросток, подпрыгивающий под Sicko Mode, Малинин отлично знает, как «включить режим максимума».

Увидеть популярного рэпера вживую было в его списке желаний. Теперь мечты стали масштабнее. «Я не пойду, если не буду выступать вместе с ним», — смеется Малинин, подчеркивая фразу жестом в пол, словно закрепляя образ.

Он проговаривает мечты вслух — превращая их в реальность. Он понимает, какие горизонты открываются перед спортивной звездой. А на льду он — выше всех. Готов вызывать мурашки. В шаге от статуса иконы фигурного катания. Национального достояния.

Вся эта власть и влияние ждут его. Нужно лишь победить.

Малинин принимает это давление. Предпочитает его. Живет ради него.

«Я хочу носить его на себе, — сказал он. — Я из тех людей, кто, услышав "ты не сможешь", обязательно докажет обратное».

И только лед осмелится бросить такой вызов «Богу квадов».