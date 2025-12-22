17-21 декабря в Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по фигурному катанию 2026 года.LiveSport.Ru подводит итоги главного внутреннего старта сезона для российских фигуристов.

Спортивные пары: смена иерархии

Впервые за долгие годы в статусе главных фаворитов на чемпионат России приехали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В этом сезоне с парой начал работать Станислав Морозов, и она довела четверной выброс до идеального исполнения. Это позволило выиграть два этапа Гран-При России.

Их главные конкуренты — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — наоборот, осенью дважды заняли вторые места. В обоих случаях пару подводила не выполненная в произвольной программе поддержка. Многие с пониманием отнеслись бы к подобным неудачам, поскольку из-за травмы партнера была скомкана предсезонка. Однако именно Александр сразу после прокатов отчитывал партнершу в кисс-энд-крае.

Несмотря на эти предстартовые расклады, у Бойковой/Козловского будто снова всплыли проблемы на ментальном уровне. Так, после безупречного проката своих соперников в коротокой программе (79,03), они допустили помарку — степ-аут на тройном выбросе флип, что отправило их на второе место (77,42).

В произвольной программе Бойкова/Козловский выполнили свой коронный элемент ультра-си. Но Саша во время каскада приземлилась «в тройки» и с недокрутами, а на сольном тулупе она вовсе упала. Казалось бы, золото вновь, третий год подряд уйдет к «мишкам». Они идеально катались под Элвиса Пресли вплоть до предпоследнего элемента — на тройном выбросе флип Настя упала.

Даже с этой ошибкой шансы Мишиной/Галлямова казались предпочтительнее. Но судьи посчитали по-другому: и по технической оценке (75,79 против 74,29), и по оценке за компоненты (72,08 против 71,31) выше поставили Бойкову/Козловского. Их итоговое преимущество составило всего 0,66 балла, и когда они поняли, что стали трёхкратными чемпионами страны, стали рыдать от счастья.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский fsrussia.ru

Галлямов тяжело переживал второе место. На общение со СМИ он не был настроен, зато занимался контентом в своем телеграм-канале. В частности, выложил гифку с Дрогба, недовольным судейством в полуфинале Лиги чемпионов 2008/09 «Челси» — «Барселона» с подписью «Это полный абсурд» — жирный намёк на несогласие с судейскими оценками.

Действительно, ранее при более-менее равной ситуации арбитры отдавали предпочтение Мишиной/Галлямову. Теперь чаша весов склонилась в сторону Бойковой/Козловского.

Федерацию понять можно: если в ближайшее время россиян допустят до международных стартов, то скорее всего будет предоставлена одна квота на дисциплину при обязательной проверке фигуристов на нейтральность. А ведь именно ее провалили «мишки», которых не допустили к отбору на Олимпиаду.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов fsrussia.ru

Вряд ли что-то может измениться в правилах проверки, поэтому смена иерархии у спортивных пар резонна. Александр наверно тоже это понимает, а потому у себя телеграм-канале оставил следующее сообщение:

Видимо, это намёк, что пора вешать коньки на гвоздь. Александр Галлямов чемпион мира по фигурному катанию

Бронзовые медали достались Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову. Они вернулись на третью ступеньку пьедестала почёта спустя один сезон, который был пропущен из-за травмы партнерши. Их прокат в произвольной программе был ближе всех к идеальному, что позволило обойти ближайших преследователей на 15 баллов.

1) Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 224,29

2) Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 223,63

3) Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 215,95

4) Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 200,71

5) Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 192,65

6) Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 189,01

Танцы на льду: без неожиданностей

Противостояние танцевальных дуэтов оправдало ожидания как самого предсказуемого вида. Перед началом не то, что чемпионата России, а сезона в целом, можно было с большой долей уверенности предугадать первое место Степановой/Букина и второе место Кагановской/Некрасова.

Александра Степанова и Иван Букин fsrussia.ru

Танцы на льду продолжают жить в парадигме очереди, заслуг и симпатий. Степанова и Букин — самые опытные и титулованные действующие танцоры в России. Они в Санкт-Петербурге стали 5-кратными чемпионами страны. Больше них золото национального первенства выиграли только Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев — 7 раз.

Что позволяет не опускать руки? Мотивация не всегда есть. Иногда сойдёт семь потов. Это нечто самое важное, что присутствует в нашей с Сашей парой. У нас есть цель, которую мы преследуем и к ней идём. И это для нас как путеводная звезда, которую мы не можем бросить на полпути, бросить просто потому, что есть какие-то не зависящие от нас причины, наверное, глупо. Иван Букин 5-кратный чемпион России по фигурному катанию

Кагановская и Некрасов проводят только второй совместный сезон, поэтому это серебро пока что является наивысшим достижением. Тем не менее, давно стало понятно, что в федерации сделали ставку именно на эту пару как на возможных претендентов на получение квоты для участия в международных турнирах (особенно, после недопуска Степановой и Букина на олимпийский отбор и проблем со здоровьем у Нарижного, выступающего в паре с Хаврониной).

3 года назад Максим уже завоевывал бронзовую медаль. Тогда он выступал в паре с Елизаветой Пасечник, которая сейчас стала третей в паре с Дарио Чиризано. Они в этом сезоне всё никак не могли откатать чисто. Различные срывы и падения не давали им войти в тройку призёров на этапах Гран-При России. Но когда нужно было больше всего, Лиза и Дарио избежали ошибок и заслуженно завоевали бронзу чемпионата России. Всё-таки федерация не зря 2 года назад воспрепятствовала переходу Чиризано в сборную Чехии или Италии.

А наиболее драматичной в танцах на льду стала борьба за попадание в топ-6, т. е. в сборную России. Проигравшими в этой борьбе оказались Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, который второй год подряд остановились на седьмой строчке. На сей раз им не хватило всего 0,20 балла до Шичиной/Дрозда.

[*] 1) Александра Степанова — Иван Букин — 216,94

[*] 2) Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 211,44

[*] 3) Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 200,63

[*] 4) Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 198,75

[*] 5) Анна Щербакова — Егор Гончаров — 193,22

[*] 6) Екатерина Шичина — Павел Дрозд — 190,28

Женщины: победа снова за штабом Тутберидзе

Говорим «чемпионка России в женском одиночном катании» — понимаем «ученица Этери Тутберидзе». И так уже 11 лет. Сейчас титул чемпионки второй год подряд защитила Аделия Петросян.

Однако особой радости от победы на турнире 18-летняя фигуристка не испытывала. Короткую программу она провела потрясающе: успешно прыгнула тройной акслель и заставила весь зал подняться в овациях. На следующий день повторить такой успех Аделия не смогла: совершила степ-аут на тройном акселе, упала с первого четверного тулупа и сдвоила второй четверной тулуп.

Аделия Петросян fsrussia.ru

Такой прокат все равно получил более чем приличные 149,43 баллов — больше, чем у любой из участниц последних чемпионата мира и Финала Гран-при ISU. Однако оценки на внутренних стартах давно нерелевантны с точки зрения того, что будет получено на Олимпиаде. Поэтому главная задача Петросян на этом отрезке сезона — в соревновательных условиях чисто откатать программы с олимпийским контентом. В Санкт-Петербурге это сделать не получилось.

Хотелось бы ещё выступить где-то. У всех спортсменов было шесть-семь выступлений до Олимпиады, а у меня намного меньше. Мне важнее прокататься поближе к Москве. Не считаю, что это связано с публикой. Непринципиально. Но важно, как решат тренеры и федерация. Аделия Петросян 3-кратная чемпионка России по фигурному катанию

Лучшей по произвольной программе стала другая ученица Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова. Она прыгнула квад-лутц с недокрутом, а на квад-тулупе упала. Зато дальше критичных ошибок удалось избежать, что позволило Алисе завоевать серебро на своем первом взрослом чемпионате России. Таким образом, до 17 продлилась ее серия турниров подряд, где она не опускается ниже второго места.

Судьбу бронзовой медали решили 0,06 балла, которые оказались в пользу Марии Захаровой. В произвольной программе она упала после тройного тулупа, но чисто прыгнула два четверных тулупа. Это судьи оценили лучше, чем чистый прокат Анны Фроловой, которая откаталась без элементов ультра-си.

Для Марии эта бронза, наверняка, с золотым отливом, ведь девушке ранее пришлось пропустить два сезона. Сначала у нее диагностировали стрессовый перелом с некрозом, а затем на тренировке ей случайно порезали коньком четырехглавую мышцу. Иногда судьба вознаграждает за пережитые трудности.

Мария Захарова fsrussia.ru

Главную сенсацию со знаком «минус» преподнесла серебряный призер прошлого чемпионата России Дарья Садкова. После короткой программы 17-летняя фигуристка шла четвёртой, но произвольная началась с падения после четверного тулупа, после чего одна ошибка пошла за другой: бабочки, неправильные ребра, отсутствие базовых позиций и др. Как результат, 14-е итоговое место.

Сложно сказать, что помешало. Мы с тренерами поговорили и пришли к выводу, что после первого падения я как будто выключилась и не смогла собраться на остальные элементы. Наверно, худший старт в карьере. Есть ощущение, что я всех подвела, себя в первую очередь. Дарья Садкова серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию

Главным же прорывом стала Софья Муравьева. Ошибка на тройном лутце в короткой программе отправила ее в конец первой десятки. Но ученице Алексея Мишина удалось чисто откатать произвольную, за что судьи ее хорошо отплюсовали и подняли ее на пятое итоговое место.

1) Аделия Петросян — 235,95

2) Алиса Двоеглазова — 227,40

3) Мария Захарова — 217,73

4) Анна Фролова — 217,67

5) Софья Муравьева — 215,74

6) Дина Хуснутдинова — 214,96

Мужчины: ехать на ОИ без титула — не дело

За золотую медаль в мужском катании, в основном, боролись два лидера нашей сборной последних лет — Петр Гуменник, которому в феврале предстоит поездка в олимпийский Милан, и 2-кратный чемпион России Евгений Семененко. Оппоненты не в первых раз решали друг с другом судьбу золота: 3 года назад по итогам двух прокатов они получили одинаковые баллы, но за счет более высоких оценок за произвольную программу чемпионом стал Семененко.

Петр Гуменник fsrussia.ru

Гуменнику сейчас удалось взят реванш, но сомнения в справедливости такого результата остались. В короткой программе Пётр, допустивший недокрут на четверном лутце, оторвался почти на 3 балла (103,77 против 100,99) — за счет более дорогих квадов (лутц и флип против сальхова и тулупа).

В произвольной программе диспозиция повторился. Оба прыгнули четыре четверных прыжка, но опять же Гуменник пошёл на более сложные лутц и флип. Семененко все выполнил без помарок, а вот у Петра случили две «бабочки». С такими вводными арбитры за технику отсудили парней почти одинаково (107,94 против 107,57), но за компоненты демонстративно на 5 баллов больше поставили обладателю олимпийской путёвки (93,24 против 88,24). Так Гуменник выиграл свое первое золото чемпионата России.

Бронзу выиграл Марк Кондратюк, который поднялся на пьедестал впервые с 2022 года. «Бабочка» на четверном сальхове отправила его по итогам короткой программы на 10-е место. Но чемпион Европы не сдался и в произвольной с четырьмя квадами избежал ошибок (если не считать недокрут на четверном тулупе).

В борьбе за медаль чемпионата России Кондратюк боролся с Матвеем Ветлугиным, у которого на этом турнире случился ренессанс. Последние годы один из самых артистичных фигуристов страны не мог справится с заявленными прыжками. Но для него все звёзды сошлись в Санкт-Петербурге.

В первый день 22-летний фигурист набрал 92,76 баллов и занял четвёртое место. На нем он и остался, хотя его программа под «Боже, царя храни» была откатана без грубых ошибок, поэтому зрители, собравшиеся в «Юбилейном» недоумевали, как Матвей, имея запас в 6,5 баллов, в итоге проиграл Кондратюку 8 баллов.

С трибун доносилось «Позор», но на самом деле Ветлугина подвело даже не то, что он прыгнул на один квад меньше, а целых три недокрута. За компоненты-то он проиграл не так много (86,11 против 87,78). Тем не менее, и это дорогого стоит — его прокат заставил кричать весь зал, а сам Матвей у бортика рыдал на плече своего тренера Евгения Рукавицына.

Отдал всё, что долго внутри копилось на публику, не знаю, правильно это было сделано или нет, но не мог себя сдерживать. Теперь отдых. Этот прокат даст мне то, ради чего мы живём — эмоции. Если бы были рекорды показателей шума на арене, они были бы зафиксированы, я это чётко запомнил. Спасибо всем болельщикам. Матвей Ветлугин фигурист

В сборную России сумели пробиться прошлогодний вице-чемпион Глеб Лутфуллин и Андрей Мозалев. Ученик Этери Тутберидзе в короткой программе выдал «прокат жизни» (97,16 баллов), но в произвольной даже с более легким контентом снова допустил падения. Но минимальную задачу — попасть в шестёрку сильнейших — ему выполнить удалось.

Владислав Дикиджи fsrussia.ru

Турнир в Санкт-Петербурге стал настоящим провалом для победителя омского чемпионата России Владислава Дикиджи. До последнего времени многие не соглашались с решением федерации отправить на Олимпиаду Гуменника, а не Владислава. Но этот старт вроде бы подтвердил правильность принятого почти год назад решения.

В короткой Дикиджи упал с сольного четверного флипа и неуверенно выполнил тройной аксель, из-за чего он занял лишь девятое место (86,90 баллов). В произвольной неуверенное выступление продолжилось: из пяти попыток прыгнуть квады в плюс у 21-летнего фигуриста пошёл только сольный сальхов. А остальные прыжки: два степ-аута, «бабочка» и недокрут.

1) Пётр Гуменник — 304,95

2) Евгений Семененко — 296,80

3) Марк Кондратюк — 281,08

4) Матвей Ветлугин — 273,12

5) Глеб Лутфуллин — 266,02

6) Андрей Мозалев — 263,17

Главный старт российского сезона позади, но фигурное катание продолжается. Будут и Кубок Первого канала, и финал Гран-При, но главное событие — Олимпийские игры, где выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Наверняка, все мы сойдемся в том, что пожелаем им на Новый год.