6-9 марта в Челябинске состоялся финал Гран-При России по фигурному катанию. LiveSport.Ru подводит итоги последнего крупного полноценного соревнования российского сезона 2025/26.

С надеждой на лучшее будущее

В минувшие выходные ледовая арена «Трактор» в Челябинске приняла последний значимый турнир сезона у российских фигуристов. Организация и освещение финала Гран-При, которому предшествовала целая серия этапов, были одной из главных мер, которую Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предприняла в условиях отстранения от международных стартов. Тем не менее, ведущим фигуристам страны всё труднее находить в себе силы продолжать соревноваться.

Мотивация [кататься] будет зависеть от допуска на международную арену. На внутренней арене мотивации становится все меньше и меньше. Мы гонимся за титулами, которых у нас нет. На российском уровне мы выиграли все из турниров основной сетки. Дмитрий Козловский чемпион Европы по фигурному катанию

В конце февраля глава ФФККР Антон Сихарулидзе, комментируя вопрос возвращения российских фигуристов на мировую арену, ограничился обтекаемым заявлением, что он находится «в процессе переговоров». Впрочем, по информации источников «РИА Новости», несмотря на отсутствие конкретных сведений по допуску, руководители федерации уже призывают тренеров быть готовыми (например, заниматься визами).

По идее, первыми долгожданной новостью ISU должен обрадовать юниоров, с которых Международный олимпийский комитет снял все ограничения. Что касается взрослых, то возможно ISU, учитывая опыт Олимпиады, для начала ограничится предоставлением нейтрального статуса по одной квоте в каждом виде (если к этому времени МОК не решится на полную отмену бана России и Белоруссии).

Закрепили пройденное

Если слухи о допуске правдивы, то победа на таком старте, как финал Гран-При России, может стать весомым аргументом для фигуристов, рассчитывающих заполучить единственную квоту (наглядный пример — Пётр Гуменник в феврале 2025 г.). А предшествующие успехи на этапах и на чемпионате страны только подтвердят претензии спортсменов.

По крайней мере, так хотелось бы думать Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Они, выиграв все главные турниры сезона, три сезона спустя вернули себе звание сильнейшей спортивной пары страны, которое доселе принадлежало Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

В пятницу после короткой программы обе пары находились в равном положении: на символическую 0,01 балла судьи больше поставили подопечным Тамары Москвиной. Они были лучше по технике (на уровень выше исполнили дорожку шагов), но их соперники, которые на вторую половину сезона вернули олимпийскую программу «Лебединое озеро», отыграли отставание за счет более высокой второй оценки.

В произвольной программе Бойкова и Козловский пошли на свой уже коронный выброс четверной сальхов. Но Александра не устояла и упала. «Чуть-чуть не хватило наглости», — так фигуристка позднее объяснила своё падение. Кроме того, действующие чемпионы России допустили недокрут на двойном акселе, а тодес выполнили всего на первый уровень.

Всё это повышало котировки Мишиной и Галлямова. Но к удивлению зрителей, они сорвали оба тройных выброса. Возможно, проблема в том, что Настя и Саша в последние месяцы вслед за своими конкурентами стали разучивать четверной. Важно обратить внимание, что арбитры снова показательно поставили компоненты выше ученикам Станислава Морозова (суммарно — на 1,94), которые встретят межсезонье в качестве фаворитов на получение потенциальной квоты.

Статус третьей пары России подтвердили Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Причем несмотря на не самый чистый для партнерши прокат (бабочка на тулупе и приземление на две ноги после выброса), пара по итогам произвольной даже смогла опередить Мишину и Галлямова (как и на чемпионате страны). Но очередной 15-балльный отрыв от ближайших конкурентов даёт понять, что именно на этих фигуристов, которым в течение ближайшего месяца исполнится 19 лет и 22 года, федерация на данный момент рассчитывает как на будущее российских спортивных пар.

1) Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 224,85

2) Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 220,10

3) Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 216,49

4) Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 201,30

5) Таисия Щербинина — Артём Петров — 195,09

6) Елизавета Осокина — Артём Грицаенко — 191,23

Статус-кво не изменился

Более заметны приоритеты федерации в танцах на льду. Несмотря на недопуск на миланскую Олимпиаду, который стал вторым после Игр в Пхёнчхане, Александра Степанова и Иван Букин продолжают оставаться главной танцевальной парой России.

Мотивации столько, сколько не было никогда в жизни. Будем стараться работать, идти дальше, насколько это возможно. У нас в планах 2030 год, мы туда и идем. Иван Букин 5-кратный чемпион России

С учетом этих планов спортсменов, которым 30 и 32 года, руководители отечественного фигурного катания будут пытаться продвигать на международные турниры именно их. А поскольку средний возраст медалистов последнего олимпийского турнира составил всего 34 года, наличия у Степановой и Букина узнаваемости на мировой арене, отсутствия явных проблем со здоровьем, такая стратегия имеет право на жизнь.

Судьи не стали жалеть баллов чемпионам и поставили им столько, сколько бы хватило для олимпийской бронзы. Если бы Саша и Ваня откатали за рубежом весь цикл, то возможно они бы действительно конкурировали с канадцами и итальянцами. Но в сегодняшних реалиях в Милане можно было рассчитывать в лучшем случае на попадание в топ-6.

Буквально в спину Степановой и Букину дышат Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Их отрыв от ведущих танцоров России в этом сезоне от старта к старту сокращался: 6,27 на этапе Гран-При в Красноярске, 5,50 на чемпионате России, теперь 4,65. В этой тенденции можно увидеть подготовку в ФФККР запасного варианта при отмене отстранения.

По сравнению с декабрьским чемпионатом России произошла смена бронзового призера. Если в Санкт-Петербурге на пьедестал почёта поднялись Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, то в Челябинске медалистами стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Интересно, что и в ритм-танце, и в произвольном танце подопечные Анжелики Крыловой получили более высокую вторую оценку (суммарно на 0,23). Но с точки зрения техники к ним были вопросы: сначала недотянули по базовой стоимости элементов, а затем уступили в надбавках.

Продолжения противостояния двух пар стоит ждать и в следующем сезоне. Но интриги в их разборки безусловно добавит возвращение Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, которые пропускают нынешний сезон из-за операции на колене у партнера. Пресловутая «зачетка» у них есть — они уходили на больничный в ранге двукратных бронзовых призёров чемпионата России с претензией стать вторым номером сборной. Но вернёт ли дуэт былую форму — вопрос.

[*] 1) Александра Степанова — Иван Букин — 220,70

[*] 2) Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 216,05

[*] 3) Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 204,36

[*] 4) Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 202,99

[*] 5) Екатерина Шичина — Павел Дрозд — 199,02

[*] 6) Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 198,56

У девушек всё стабильно — побеждает штаб Тутберидзе

Очевидный фаворит женского турнира Аделия Петросян после выступления на Олимпиаде приняла решение пропустить финал Гран-При России. Но сказать, что её отказ привнёс больше интриги в борьбу за первое место, нельзя. Даже наоборот.

Еще на чемпионате России реальной претенденткой на золото была другая ученица Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова. По ходу текущего сезона 17-летняя фигуристка не раз показывала стабильные прокаты со сложнейшим контентом в произвольной — с четверными лутцами и тулупами. За ней и осталась победа в Челябинске, но далась она не самым легким способом.

После образцового проката короткой программы в произвольной не обошлось без ошибок: «бабочка» на квад-лутце, падение после второго квад-тулупа и потеря одного каскада. Однако эти помарки не помешали Алисе одержать пока крупнейшую для себя победу на взрослом уровне с преимуществом более 8 баллов.

Я, конечно, очень рада тому, что у меня получилось взять здесь золото. Как бальзам на душу. Но попробую просто все переосмыслить. Может, поменять подход к тренировкам. Потому что я чувствую, что начинаю взрослеть именно как девушка, и становится тяжелее тренироваться из-за этого. Алиса Двоеглазова победительница финала Гран-При России 2026

В понедельник вообще из 12 девушек минусов за элементы избежали только Ксения Гущина и Анна Ляшенко. В итоге секрет успеха состоял в оптимальном сочетании минимума ошибок и сложности контента. После Двоеглазовой его смогла достичь Дарья Садкова, которая вместо тройного прыгнула одинарный лутц, но в начале программы выполнила четверной тулуп. Он и помог ей завоевать серебро и реабилитироваться за 14-е место на чемпионате России.

У Дины Хуснутдиновой, которая с тройным акселем завершила короткую программу на втором месте, прокат не получился. Два падения с недокрутами отправили её в итоговом протоколе на восьмую строчку. Зато в тройку сильнейших впервые на соревнованиях подобного уровня попала другая трикселистка. Можно сказать, что Камилле Нелюбовой воздалось за 7-е место на ЧР-2026 и непопадание в сборную России из-за отставания в 0,21 балла. Теперь арбитры рассудили уже в её пользу 0,02 балла: не зря она пошла на тройной аксель (пусть он и вышел с недокрутом).

В этой борьбе представительнице Чувашской республики проиграла Софья Муравьева. Второй сезон её преследует настоящий рок: в 6 из 8 последних крупных стартов (этапы и финалы Гран-При, чемпионаты России) она заняла четвертые места, а в двух других — пятые. На сей раз у нее было несколько помарок, но самая заметная — потеря одного прыжка в комбинации.

[*] 1) Алиса Двоеглазова — 220,73

[*] 2) Дарья Садкова — 212,35

[*] 3) Камилла Нелюбова — 210,67

[*] 4) Софья Муравьёва — 210,65

[*] 5) Ксения Гущина — 209,05

[*] 6) Анна Фролова — 204,39

Чемпион наших сердец

В отличие от Петросян, другой представитель России на олимпийском турнире по фигурному катанию Петр Гуменник поехал в Челябинск. В Милане он стал только шестым, но на родине его встречают по-чемпионски: овации, плакаты, народная любовь. Что-то похожее несколько лет назад переживала Камила Валиева.

Пётр постарался отплатить за тёплый приём чемпионскими выступлениями. Но за 2 проката (в т.ч. верную версию короткой с музыкой из «Парфюмера») Гуменник допустил 4 недокрута, а лутц скрутил не в четыре, а в три оборота. Что-то подобное мы видели у него на Олимпиаде, но местные судьи оказались более щедрыми как на надбавки, так и на компоненты.

Два других призовых места тоже заняли фигуристы из Санкт-Петербурга. Лучшим из остальных в понедельник вновь стал Евгений Семененко — ранее в этом сезоне он забирал серебро на двух этапах Гран-При и на чемпионате страны. Своей произвольной под «Гладиатора» 22-летний фигурист не только поднялся с 4-го места, но и поздравил своего тренера Алексея Николаевича Мишина с прошедшим 8-го числа 85-летним юбилеем.

На полбалла от 2-кратного чемпиона России отстал Николай Угожаев. 19-летнему фигуристу не хватает стабильности, но в эти выходные для него сошлись все звёзды. Он сделал элементы с наивысшей базовой стоимостью, но уступил более опытным коллегам в компонентах. Однако третьим местом в финале Гран-При России он точно будет доволен, потому что, например, сумел опередить Марка Кондратюка, который не избежал пары недокрутов и степ-аутов.

Также из борьбы за медали самоустранился чемпион России 2025 г. Владислав Дикиджи, который после первого дня был третьим. В произвольной программе он и упал, и сделал «бабочку», и потерял каскад. В итоге ученик Олега Татаурова откатился на шестое место — хотя бы не на седьмое, как на ЧР-2026.

[*] 1) Пётр Гуменник — 303,16

[*] 2) Евгений Семененко — 286,97

[*] 3) Николай Угожаев — 286,47

[*] 4) Марк Кондратюк — 286,03

[*] 5) Григорий Фёдоров — 276,56

[*] 6) Владислав Дикиджи — 266,59

После финала Гран-При у российских фигуристов по сути осталось два старта, которые имеют значение с точки зрения общественного интереса, но не соревновательного характера. 21-22 марта в Санкт-Петербурге в «Юбилейном» пройдёт Кубок Первого канала, который в этом году пройдет в формате противостояния команд Москвы и Санкт-Петербурга. А 4 апреля эта же арена примет турнир шоу-программ «Русский вызов» — номера будут готовить на свободную тему.