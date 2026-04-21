В сезоне 2025/26 Российской Премьер-Лиги осталось провести пять туров. К счастью для всех отечественных любителей футбола, интрига живет практически на всех этажах турнирной таблицы. LiveSport.Ru рассказывает о перспективах команд, которые в оставшихся матчах определят чемпиона, серебряного и бронзового призеров, а также участников стыковых матчей и выбывших в Первую лигу.

Чемпионская гонка

Третий год подряд судьба золотых медалей чемпионата России по футболу решается в заочном соперничестве «Зенита» и «Краснодара». И если два предыдущих сезона им компанию пытались составить московские команды, то сейчас оба нестоличных клуба задолго до конца чемпионата ушли в отрыв.

В прошлом сезоне «Краснодар» не просто в первый раз в истории стал чемпионом, но и обломал праздник «Зениту», который в 2025 г. отмечал 100-летие. Петербуржцам пришлось выкручиваться, и они объявили сезон 2025/2026 для клуба 100-м, юбилейным. Кажется, игрокам «Зенита» об этом не сказали.

По итогам первых восьми туров сине-бело-голубые выдали худший за 17 лет старт РПЛ. Но с гостевой победы над «Краснодаром» (2:0) началось их восхождение на вершину, которое завершилось в минувшие выходные. В 25-м туре команда Сергея Семака впервые в сезоне вышла на первое место. Она дождалась осечки «быков», которые сыграли вничью с «Балтикой» (2:2) и лишились лидерства впервые с 12-го тура.

В связи с этим текущая диспозиция команд в турнирной таблице выглядит следующим образом:

1. «Зенит» — 55 очков;

2. «Краснодар» — 54 очка.

Ближайший преследователь чёрно-зеленых отстает на 6 очков, поэтому вряд ли в чемпионскую гонку включится кто-то третий.

«Зенит»

По-хорошему говоря, отрыв «Зенита» от «Краснодара» должен был быть не 1 очко, а 4. Все решила судейская ошибка в проходившей в 24-м туре очной встрече, когда Сергей Карасев ошибочно удалил Педро, и петербуржцы в меньшинстве не удержали победный счет.

Тем не менее, эксперты говорят, что в чемпионской гонке произошел настоящий перелом. Перед 25-м туром шансы двух команд оценивались как примерно равные, а вот после — в чемпионство «Зенита» верится куда больше. Так, по оценке суперкомпьютера Opta, подопечные Сергея Семака располагают перед черно-зелеными более чем двукратным преимуществом: 67,9% против 31,8%.

Действительно, теперь все в руках «Зенита»: выигрывай 5 оставшихся матчей и бери золото. Но сказать легко. Петербуржцам предстоят еще два выезда в Москву — на матчи против «Локомотива» и ЦСКА. Максимальное количество очков «Зенит» обязан брать в домашних играх с «Ахматом» и «Сочи», а также в заключительном туре чемпионата в гостевой встрече с «Ростовом».

«Краснодар»

Черно-зеленые второй год подряд неактивно провели зимнее трансферное окно: вместо двух ушедших Гаэтана Перрена и Данилы Козлова пришёл один Хуан Боселли. В прошлом сезоне короткая скамейка не помешала «Краснодару» стать чемпионом. Но долго так продолжаться просто не может.

Короткая скамейка? Не думаю, что в этом есть много плюсов. Конечно, хотелось бы, чтобы было по два футболиста на позиции. Когда такая небольшая скамейка и есть еще дисквалификации и травмы, нужна ротация. Важно быть готовым физически. Делаем от себя все, что можем. Отдаем все свои силы. Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара»

«Краснодар», как сказал Мурад Олегович, пока вывозит. Даже в Кубке России вышел в финал Пути РПЛ. Но уже несколько звоночков прозвучало — две вырванные на последних минутах победы над «Сочи» (2:1) и «Ахматом» (1:0), ничья с «Балтикой» (2:2), поражение от «Рубина» (1:2). Да и календарь оптимизма добавляет.

В ближайшем туре «быки» отправятся в Москву на встречу с набравшим хороший ход «Спартаком». Далее последует домашняя игра с неуступчивым махачкалинским «Динамо» и поездка в Самару, где за «Акрон» играет Артем Дзюба, который любит забивать «Краснодару». На конец чемпионата снова намечена встреча со столичным «Динамо» (уже в Москве), а в последнем туре на Кубань приедет «Оренбург», который к этому времени, возможно, уже лишится мотивации.

Медальные перспективы

Другие топ-клубы РПЛ вынуждены третий год подряд довольствоваться борьбой за звание лучшего из остальных. Хотя перед наступлением зимней паузы второе и третье место разделяло одно очко. За 7 туров отрыв возрос до 6 очков. В то же время группа из четырех команд, занимающих с третьего по шестое места, находится в пяти очках:

3. «Локомотив» — 48 очков;

4. «Балтика» — 45 очков;

5. «Спартак» — 45 очков;

6. ЦСКА — 43 очка.

Кажется, именно эти коллективы в ближайшие недели разыграют друг с другом бронзовые медали РПЛ.

«Локомотив»

«Железнодорожники» после зимней паузы не блещут. Натужные победы над «Пари НН» (2:1) и «Оренбургом» (1:0), вылет из Кубка России от «Крыльев Советов», ничьи с «Ахматом» (2:2) и махачкалинским «Динамо», поражение от «Рубина» (0:3).

Неужели уход Дмитрия Баринова и неудачное подписание Лукаса Веры так серьезно повлияли на игру красно-зеленых? Тем не менее, накопленный за первые 18 туров очковый запас и неудачи конкурентов позволяют «Локомотиву» оставаться фаворитом в бронзовой гонке РПЛ.

Несмотря на отсутствие дополнительной нагрузки в виде кубковых матчей, легкой прогулки в предстоящих матчах не ожидается. Номинально самым простым должен стать гостевой матч с «Крыльями Советов». А другие 4 встречи — «Зенит», московское «Динамо», «Балтика», ЦСКА. Благо для команды Михаила Галактионова, что только с «армейцами» предстоит играть в гостях (и то — все равно в Москве).

«Балтика»

«Балтика», главное открытие сезона, весной тоже чуть сбавила темп. В 7 турах калининградцы одержали лишь 2 победы и пропустили 8 голов после 9 побед и 7 пропущенных мячей в 18 матчах. Связан ли этот спад с дисквалификациями Андрея Талалаева, который частенько не сдерживает эмоций, за что получает наказания?

И все же команда продолжает держаться в топ-5. Даже если она проиграет во всех оставшихся матчах, то ниже девятого места уже не опустится. Перед началом сезона от него в «Балтике» не отказались бы (изначальной целью было попадание в десятку), но аппетит приходит во время еды.

Бронза для самой малопропускающей команды чемпионата не кажется чем-то фантастическим. Тем более, для «Балтики» как для самой домашней команды РПЛ (ни одного поражения дома в этом сезоне) хорошо, что 3 матча из 5 пройдет в Калининграде (приедут «Акрон», «Рубин» и московское «Динамо»). На выезде придется сыграть с «Ахматом» и «Локомотивом».

«Спартак»

Пятое место для такого амбициозного клуба, как «Спартак», не может расцениваться как удовлетворительное. Но здесь важно сделать пометку — первую часть сезона красно-белыми руководил Деян Станкович, который на второй год работы в России погряз в рутине и перестал давать нужный результат. Команда к зимней паузе отстала от четвертого места на 7 очков, но весной смогла ликвидировать это отставание.

У нас есть все основания стать весенним чемпионом. Я думаю, команда укомплектована достаточно хорошо. И при правильном подходе, при правильной организации тренировочного процесса, при правильной мотивации, я думаю, что мы уже с этим составом в состоянии бороться за чемпионство. Сергей Некрасов генеральный директор ФК «Спартак»

В январе «Спартак» возглавил Хуан Карседо, и с ним во главе красно-белые проводят вторую часть сезона наравне с «Зенитом» (набрали по 16 очков), которому и потерпели единственное поражение. С учетом оставшегося календаря москвичи реально могут запрыгнуть на пьедестал почета (впервые с 2023 г.).

Да, сначала придется дома принять действующих чемпионов из Краснодара. Но далее останутся более чем преодолимые соперники — «Пари НН», «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» (в гостях), «Рубин» (дома).

ЦСКА

ЦСКА — в числе главных весенних разочарований РПЛ. Разговоры о том, что «армейцы» могут бороться за чемпионство, не были лишены оснований. Трансферы Баринова, Гонду, Козлова, Реуса как бы говорили о чемпионских амбициях красно-синих. Но команда выдала худшее с 2001 года начало календарного года по числу поражений (4).

Над главным тренером Фабио Челестини нависла угроза увольнения. И дело не только в результатах. В коллективе сложилась напряженная обстановка, ряд игроков недовольны работой швейцарца, а Мойзес открыто высказал все претензии специалисту и на ряд матчей выбыл из состава.

Однако, как говорится, победителей не судят. Поэтому, если тренер хочет сохранить свой пост, то он должен соответствующим образом настроить «армейцев» на предстоящие матчи. Но легкими они не будут. Во-первых, ближайшие туры пропустит Кирилл Глебов, который повредил мышцу бедра. Во-вторых, на «ВЭБ Арену» приедут 2 топ-клуба — «Зенит» и «Локомотив». Относительно проходимыми кажутся матчи против «Ростова», «Рубина» и «Пари НН».

Кто спасется от вылета в Первую лигу?

Судя по турнирной таблице, три команды будут заканчивать чемпионат в режиме доигрывания. Московскому «Динамо» (35 очков), «Рубину» (35 очков) и «Ростову» (31 очко) будет сложно подняться выше, но и спуск в зону стыковых матчей им не грозит. Это значит, что в борьбе за выживание будут участвовать аж 9 клубов:

10. «Ростов» — 26 очков;

11. «Акрон» — 23 очка;

12. «Динамо» Махачкала — 23 очка;

13. «Крылья Советов» — 23 очка;

14. «Пари НН» — 22 очка;

15. «Оренбург» — 20 очков;

16. «Сочи» — 15 очков.

«Ростов»

Поражение от «Сочи» (0:1) в 25-м туре значительно осложнило жизнь «Ростову». В случае победы команда Джонатана Альбы могла входить в завершающую часть сезона более уверенно. Теперь же их от зоны стыков отделяют лишь 3 очка.

«Ростов» весь сезон страдает от низкой результативности (19 голов в 25 турах, меньше только у махачкалинского «Динамо»), а в последних 5 турах эта проблема обострилась — лишь 2 голевых действия. Впрочем, предстоящий календарь — ЦСКА, «Оренбург», «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Зенит» — поводов для сильного беспокойства не вызывает. Набрать 9 очков — реалистичная задача.

«Акрон»

«Акрон» — худшая команда РПЛ после рестарта сезона. В 7 турах тольяттинцы набрали только 2 очка, а их безвыигрышная серия достигла 9 матчей. Так что, если после 16-го тура команда Заура Тедеева занимала восьмое место и находилась в 7 очках от зоны стыков, то сейчас этот отрыв сократился до преимуществ по дополнительным показателям.

Неудивительно, что пошли разговоры об отставке главного тренера. Однако руководство «Акрона» выразило «стопроцентное доверие» к 44-летнему специалисту и отметило, что счет матчей не отражает игру команды. В общем, оно согласилось с Дзюбой, который рассказал, что такого нефарта, как сейчас в «Акроне», давно не встречал.

Рано или поздно, на смену черной полосе должна прийти белая. Может, это случится в оставшихся 5 турах. Да, будут «Балтика» и «Краснодар», но в трёх других матчах — махачкалинское «Динамо», «Ростов» и «Крылья Советов».

«Динамо» (Махачкала)

Зимняя пауза началась для дагестанского клуба со стресса — в отставку подал Хасанби Биджиев. Хотя команда с самым дешевым составом в лиге полтора сезона не допускала провалов и зарекомендовала себя как неуступчивого соперника.

Руководство при выборе главного тренера поступило нестандартно: наставником команды, не один год играющей в закрытый футбол, назначила Вадима Евсеева, предпочитающего атакующий стиль. Чуда он не совершил, но там, где надо, «Динамо» очки взяло — выиграло у «Рубина» (2:1) и «Оренбурга» (2:0).

При этом у махачкалинцев позади осталась самая сложная часть календаря (ЦСКА, «Балтика», «Локомотив», «Зенит»), где удалось набрать 2 очка. Возможно, большими баллами получится разжиться в оставшихся 5 турах. К сожалению для «Динамо», которое хуже всех в РПЛ играет на выезде (4 очка), на этом отрезке предстоят 3 гостевые игры (против «Акрона», «Краснодара» и «Ахмата») и только 2 домашние (против «Ростова» и «Спартака»).

«Крылья Советов»

Самарский клуб — единственный, кто решился на тренерскую отставку по ходу этой весны. Причем ее причины не совсем связаны с тем, что происходило на поле. Магомед Адиев не увидел ничего плохого в том, чтобы в свой выходной поговорить с «Актобе» о работе в будущем. А вот руководители волжан увидели и уволили тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера пока назначили Сергея Булатова, с которым «Крылья» в 3 матчах набрали 2 очка (ничьи с «Ахматом» и ЦСКА). В ближайшем матче с «Сочи» ни о чем кроме победы им думать не стоит. Тем более дальше последуют сложные игры против «Локомотива» и «Спартака». На конец сезона самарцам надо накопить силы, потому что предстоят встречи с прямыми конкурентами — «Оренбургом» и «Акроном».

«Пари НН»

Первый круг нижегородцы завершили на последнем месте. В то время только ленивый не отправлял Алексея Шпилевского в отставку. Но руководство клуба придерживалось другого мнения: оставило главного тренера на посту и не прогадало. Перед перерывом «Пари НН» выиграл у «Акрона» (2:1) и махачкалинского «Динамо» (1:0), а после — у «Сочи» (2:1) и «Крыльев» (3:0). Также в актив пошли ничьи с «Балтикой» (2:2) и московским «Динамо» (1:1). И 12-е место, которое позволяет избежать стыки, уже не кажется чем-то недостижимым.

Потенциальная победа над «Оренбургом» в 26-м туре может закрыть для «Пари НН» вопрос о сохранении прописки в РПЛ. В конце сезона нижегородцам будет сложно набирать очки дома, потому что на берега Волги приедут «Спартак» и ЦСКА, а вот на выезде состоятся игры с «Ахматом» и «Рубином».

«Оренбург»

Вторая часть сезона началась для «Оренбурга» как нельзя лучше — победы над «Акроном» (2:0) и «Зенитом» (2:1). Остаться на победной волне не получилось (лишь 2 очка в 5 матчах), но и соперники были не из самых простых (например, «Спартак», московское «Динамо», «Локомотив»).

Ключевым, наверняка, станет ближайший тур, в котором «Оренбург» дома примет «Пари НН». Да и в следующих трех турах — «Ростов», «Сочи», «Крылья Советов» — команде Ильдара Ахметзянова можно рассчитывать на положительный исход. Тем более, она на данный момент, согласно продвинутой статистике, больше всех в лиге недобрала очков — их должно быть 30. По-настоящему трудно будет лишь в последнем туре, на который запланирован выезд в Краснодар.

«Сочи»

Еще 2 тура назад «Сочи», который к тому моменту имел в пассиве 9 поражений в последних 10 матчах, мог спокойно планировать трансферы под участие в Первой лиге. Но команда Игоря Осинькина впервые с марта 2023 г. выиграла в РПЛ 2 матча подряд (у ЦСКА и «Ростова» — по 1:0), и надежда на спасение получила новую жизнь.

Однако побед над прямыми конкурентами — «Крыльями Советов» (в 26-м туре) и «Оренбургом» (в 28-м туре) — не хватит. Вдобавок, «Сочи» придется играть на победу, как минимум, с одним из следующих соперников — московское «Динамо», «Зенит», «Ахмат». Чудеса, конечно, случаются, но кажется, что это не тот случай.