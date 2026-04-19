С легендарным голкипером «Локомотива» и сборной, трехкратным чемпионом РПЛ и двукратным обладателем Кубка России, а также рекордсменом сборной по продолжительности «сухой» серии, поговорили об истинных проблемах сборной Италии, коммерциализации футбола и нюансах пенальти. Лучшему в прошлом футболисту и вратарю страны, а ныне бизнесмену, диджею и спортивному комментатору специально для LiveSport.Ru вопросы задала Анастасия Лукачи.

«Это будет три разных мундиаля»

— В июне нас ждёт самый масштабный за всю историю мундиаль. Какую из стран — США, Мексику или Канаду — планируете посетить в рамках этого ЧМ?

— Этот чемпионат мира буду смотреть в своей любимой стране — России — по телевизору.

— Как вы считаете, расширение чемпионата мира до 48 команд было неизбежно или это искусственно созданная необходимость, ради увеличения коммерческой привлекательности турнира?

— Мне кажется, сейчас это стало популярно — делить масштабные спортивные события на несколько стран. Но я неоднозначно отношусь к этой тенденции. Всё-таки формат, в котором чемпионат мира по футболу проходил в России в 2018 году, выглядел более цельным, логичным и, на мой взгляд, был очень удачным. А сейчас ЧМ искусственно раздули, так что и по атмосфере, и по погодным условиям это будет три разных мундиаля. Но понятно, что футбол — это коммерческий вид спорта, поэтому всё и дальше будет идти к тому, чтобы такие турниры приносили больше дохода.

— ЧМ-2026 пройдёт в нескольких странах впервые с 2002 года, когда турнир принимали Япония и Южная Корея. Вы тогда были основным вратарём сборной России — наверняка помните, каково это — играть на разных территориях. Это реально осложняет жизнь футболистам или, по большому счёту, всё остаётся как обычно?

— ЧМ-2002 помню отлично, кроме Южной Кореи, потому что туда мы не заглядывали. Все матчи нашей сборной прошли на территории Японии, поэтому мне в этом плане особо нечем поделиться. Кстати, только сейчас задумался о том, что впервые с 2002 года чемпионат мира снова пройдёт в таком формате, который мы опробовали более двадцати лет назад. А если говорить глобально, то сложности на мундиале-2026 я больше вижу не для футболистов, а для болельщиков. Например, фанатам понадобится виза в каждую из стран, если они захотят следовать за своей сборной.

— В условиях такого плотного календаря возрастает ли значение ротации голкиперов?

— Конечно, и это скорее плюс, чем минус. Да, в условиях такого плотного графика тренерам все сложнее держать в тонусе всех полевых игроков. Поэтому в менее значимых турнирах играют вторыми составами, где практикуются вторые вратари. Раньше, например, второй вратарь вообще не играл ни одной игры, как это сейчас происходит с третьими. Но третьи голкиперы априори в курсе, что играть особо не будут. Как правило, это либо возрастные игроки, либо те, кто наступает на пятки вторым вратарям: они набираются опыта и мечтают дебютировать.

— За какие сборные будете болеть?

— Чемпионат мира без участия нашей сборной будет мне менее интересен. Смотреть буду, но болеть за кого-то — нет. Честно говоря, я даже не видел еще финальный список. Конечно, в первую очередь буду следить за фаворитами и с дополнительным интересом смотреть за вратарями. Кроме того, как основатель вратарского бренда, буду изучать экипировку голкиперов — тут у меня свой профессиональный интерес.

«Италия получила то, что заслужила»

— Не чужая вам Италия уже в третий раз пролетает мимо чемпионата мира. Последний раз сборная участвовала в мундиале в 2014 году. На ваш взгляд, в чём основная причина проблем итальянской сборной — в подготовке молодёжи, мотивации игроков или частой смене тренеров?

— Не согласен с формулировкой о не чужой мне Италии — чужая более чем. Никаких романтических чувств к Италии не испытываю. Почему пролетели мимо чемпионата — есть такая хорошая пословица: что посеешь, то и пожнешь. Италия в последние годы сильно увлеклась привозными футболистами, среди них были, конечно, звезды, но в основном на поле попадали второсортные и третьесортные игроки. Итальянский футбол погряз в трансферном бизнесе и совсем забыл, что необходимо взращивать свои таланты. Как результат — Италия оскудела.

Тут как раз в тему хочу упомянуть новый лимит на легионеров в нашем футболе. Нам он нужен, чтобы не повторить путь итальянцев. И все разговоры про необходимую конкуренцию — это пустое. Смотрите, сейчас, когда нас отстранили от еврокубоков и ЧМ, это пошло только на пользу российскому футболу. Стали появляться молодые звездочки. А раньше тренеры не хотели рисковать и не ставили на игру 18-летних или 19-летних футболистов — да нафиг надо. У них был запрос на готового футболиста, не на молодого. Потому что растить своего игрока — это трудозатратное дело. В общем, Италия получила то, что заслужила. У них сборная состоит из средних игроков, половину имен я просто никогда не слышал. Доннарумма и тот не смог ничем помочь команде, даже бумажку свою не сберег, которую у него стырили из ворот. А как можно ворота свои защитить после этого?!

— Джанлуиджи Буффон после провала своей сборной покинул тренерский штаб, где занимал одну из должностей. Все знают, что с Буффоном у вас особая история взаимоотношений, поэтому вопрос такой: есть ли шансы у молодёжи — в лице Джанлуиджи Доннаруммы или Алекса Мерета — догнать Буффона по части легендарности?

— Слушайте, Буффон — это глыба, и сравнивать с ним кого-то достаточно сложно. Алекс Мерет точно не в этом списке. Доннарумма, в силу того, что играет в известных европейских клубах, конечно, больше на виду. Он неплохой вратарь, который может выручить команду, и у него есть еще в запасе время, чтобы проявить себя. Но я особо не вижу в нем того уровня голкипера, которого после завершения карьеры будут сравнивать с Буффоном. У Доннаруммы нет ни его харизмы, ни его стержня.

— На днях пришла печальная новость — погиб вратарь Алекс Маннингер, знаменитый сменщик Буффона в «Ювентусе». Вам приходилось за время игровой карьеры с ним пересекаться?

— На футбольном поле мы не пересекались, но я следил за его успехами, и мы всегда были где-то рядом. Маннингер был прекрасным голкипером, поигравшим в ведущих чемпионатах мира. Это был вратарь моего поколения, и я с большой болью воспринял новость о его гибели. Светлая память!

«Мой фаворит — Бавария»

— Насколько важна индивидуальность вратаря в эпоху строгих игровых моделей и что сложнее: отразить пенальти или сохранять концентрацию весь матч без работы?

— Футбол в последние годы развивался стремительно, и эталон вратаря сейчас — это плеймейкер, то есть голкипер, которого можно спокойно поставить на любую позицию в поле, и везде он уверенно сыграет — и с любой ноги, и не испортит обедни, как говорится. Даже не важно, как он ловит мячи: пропустил — ну, бывает, а вот не дал передачу — это уже проблема. Если вратарь, который великолепно играет ногами, выводит один на один своих нападающих, как, например, второй вратарь у «Баварии» Йонас Урбиг, то это точно голкипер новой формации. За такими вратарями будущее футбола. При том, что Урбиг силен и в остальных аспектах.

Что касается пенальти, то это отдельный вид спорта. В этом смысле показателен матч «Зенит» — «Спартак» с долгой серией пенальти. Максименко — прекрасный вратарь очень высокого уровня, но с пенальти у него не клеится. А вот Помазун лучше с ними справляется. Если говорить глобально, то есть вратари, которым вообще забить невозможно, но при выходе в игру они совсем ее не чувствуют, не могут поймать ритм. Или вот, например, вратари, которых называют «королями тренировок»: в тестовом режиме у них получается все, а в игре вообще ничего. Так что здорово, когда у голкипера все навыки на месте, как у Агкацева, например, который взял уже 7 пенальти из 11, и при этом во всем остальном он также очень хорош.

— Давайте немного поговорим про российскую вратарскую школу. Есть ощущение, что сегодня наш футбол не испытывает недостатка в перспективных молодых голкиперах — Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Денис Адамов, Антон Митрюшкин... Кого бы вы ещё выделили?

— Хотелось бы отметить прекрасную работу Академии ФК «Краснодар»: они умеют работать с вратарями. У нас половина голкиперов высшей лиги именно из этой академии. Видимо, знают они какой-то секрет по подготовке высококлассных вратарей. Как буду в Краснодаре, надо заглянуть к ним, уточнить, как они растят чемпионов.

— Финал Лиги чемпионов — каким он он должен быть в идеале?

— Таким, каким и будет — очень интересным. Гадать, кто будет в финале мне неинтересно, но мой фаворит — «Бавария»: давно болею за эту команду.

«Только русский человек сможет разобраться с русскими футболистами»

— На днях в российском футболе ввели новый лимит на легионеров: пока на поле может быть не более 7 иностранцев, но через два года — уже не более 5. Подобные ограничения есть, например, в Чили или Колумбии. Как вы считаете, нашему футболу сейчас нужны такие изменения?

— Как я уже отметил выше, лимит поможет нам растить свои таланты. Вот в «Зените», когда бразильцы перестают играть, команда сразу перестает показывать результат. Потому что клуб зависим от легионеров. А зачем нашему футболу такая зависимость? Так что я за отечественного производителя, как говорится.

— До конца российского чемпионата остаётся пять туров. С большим отрывом по-прежнему лидируют два клуба. На ваш взгляд, повторит ли Мурад Мусаев свой прошлогодний успех?

— Мне очень нравится, что в текущем чемпионате России жива интрига. Бок о бок идут два лидера — «Краснодар» и «Зенит». «Балтика» радует, хотя им пока и не хватает стабильности в концовках. Но все ошибаются, все спотыкаются, теряют очки — особенно преследователи лидеров, те, кто претендуют на бронзовые медали. «Локомотив», вот тоже сильно забуксовал. С чем это связано, не понимаю, но надеюсь, что «железнодорожники» в конце добавят и смогут составить конкуренцию в борьбе за медали. Как и «Спартак».

— С иностранными тренерами у нас почти без исключений работает формула «от любви до ненависти один шаг». Как думаете, с Челестини ЦСКА повезло?

— Скажу так: уже до маразма доходит любовь к иностранным ноунеймам. При всем уважении к Челестини, он тоже относится к этой когорте тренеров, куда входит Абаскаль, например. У нас почему-то любят искать коучей в швейцарском чемпионате, который кто-то определил в сильные турниры. Промежуточные итоги там оцениваются как высокие, и поэтому, привозя оттуда тренера, все ждут, что здесь он сотворит какое-то чудо. Мне кажется, что с Челестини у ЦСКА вышел большой провал. Я думаю, что нам надо больше доверять своим тренерам.

Смотрите, как прекрасно работают Семак, Галактионов, Гусев, Талалаев. В общем, нашему футболу есть из кого выбрать. Так что надо меньше искать в испанских и других зарубежных чемпионатах и сосредоточиться на своих. Даже «тренеришка», показывая высокие результаты там, у нас ничего не смог сделать, а все потому, что российский чемпионат — специфический турнир, и не каждый сможет здесь работать. Только русский человек сможет разобраться с русскими футболистами и научить их играть в футбол. А с европейским менталитетом в России работать сложно.

— Что диджеи слушают дома для души? Или в свободное от работы время вы посвящаете себя чему-то еще?

— Все мысли сейчас заняты моей компанией, которая занимается производством вратарских перчаток. Я мечтаю, чтобы в них играли все дети нашей страны, и это помогало бы им тренироваться, развиваться и становится классными голкиперами. Я занимаюсь производством не первый год, и на данный момент это главное дело моей жизни. Музыка пока ушла на второй план. А что я слушаю для души — пусть останется секретом.