Сборная России в Каире выходила на поле против участника ближайшего чемпионата мира, в достаточно боевом режиме и без привычной скидки на экспериментальный состав соперника. Проверка вышла неприятной, Египет обошёлся без Мохамеда Салаха, но всё равно выглядел быстрее и увереннее. Команда Валерия Карпина временами цеплялась за мяч, пережила несколько тяжёлых отрезков, но почти ничего не создала у чужих ворот и проиграла 0:1 после гола Зико во втором тайме. Матч снова оставил не столько вопрос о результате, сколько о содержании — у России в очередной раз не нашлось ясной идеи в атаке.

Перед этой встречей интрига была не только в имени соперника. Египет готовится к чемпионату мира, держит в голове группу с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном, а матч с Россией рассматривал как один из последних этапов подготовки (впереди — только товарняк с Бразилией). Да, Салах не попал в заявку, но состав хозяев всё равно выглядел достаточно серьёзно, на поле были Мармуш, Трезеге, Хани, Ашур — мягко говоря, качественные футболисты.

Для России это был шанс понять, насколько она вообще готова конкурировать с соперником выше среднего товарищеского уровня. В последние месяцы сборная и так не давала поводов для уверенности: ничьи с Перу и Мали, поражение от Чили, единственная победа за этот отрезок — над Никарагуа. Поэтому по качеству игры в Каире, наверное, можно делать хоть какие-то общие выводы.

Валерий Карпин https://www.rfs.ru/media

Кадровые проблемы у сборной при этом были серьёзными. Не было Головина, Тюкавина, Осипенко, Садулаева, Пруцева, Денисова, Сафонов готовился к финалу Лиги чемпионов. Алексей Миранчук начал матч в запасе, потому что поздно прибыл после игры в МЛС. Но даже с учётом потерь ожидалось, что команда покажет хотя бы понятную структуру. Вместо этого снова получилась слегка отвлечённая от футбола команда, игра которой строится на индивидуальных моментах.

Египет быстрее вошёл в матч и заставил Россию терпеть

Египтяне не стали ждать, пока гости освоятся, и быстро начали продавливать фланги. Ашур оказался на ударной позиции уже на первых минутах, Трезеге вскоре не попал в створ после подачи справа, Мармуш пробил издали рядом с воротами. Агкацеву не пришлось сразу совершать чудеса, но давление чувствовалось. Хозяева легче находили пространство и быстрее доставляли мяч к штрафной.

Египет — Россия https://www.rfs.ru/media

Россия отвечала редкими вспышками. Были угловые, дальний удар Кисляка, несколько попыток через левый фланг, но всё это не напоминало устойчивый план. Сергеев часто оставался отрезанным, Глушенков не всегда берёг мяч, Батраков и Обляков больше работали на связь между линиями, чем на обострение впереди. К середине тайма россияне всё же выровняли владение, появились позиционные атаки, мяч стал держаться в ногах, но проблема последней трети никуда не исчезла. Россия могла подойти к штрафной, заработать стандарт и заставить Египет на пару минут отойти ниже, но в моменты это не превращалось.

Показательно, что Хоссам Хассан ещё до перерыва провёл тройную замену, сняв Ашура, Зизо и Трезеге. Очевидно, тренер Египта распределял нагрузку перед чемпионатом мира и проверял варианты. При этом даже после перестановок хозяевам не нужно было привыкать к новым сочетаниям, а к перерыву сборная России так и не нашла способа заставить оборону Египта ошибаться.

Египет — Россия https://www.rfs.ru/media

Один шанс Сергеева и свободный Хани

После перерыва Россия провела лучший отрезок в матче. Команда активнее пошла вперёд, стала чаще грузить мяч в штрафную и наконец получила шанс, который можно было превращать в гол. Сергеев после подачи пробил головой из хорошей позиции, но отправил мяч выше ворот. На таком уровне подобных эпизодов не бывает много, и российская сборная своим единственным настоящим моментом не воспользовалась.

Египет — Россия https://www.rfs.ru/media

Дальше игра снова начала возвращаться к египетскому сценарию. Карпин выпустил Мелёхина, Баринова и Алексея Миранчука, но замены не успели повлиять на матч. Египет спокойно переждал несколько атак и снова стал чаще находить свободные зоны у штрафной.

На 65-й минуте всё получилось как-то слишком просто. Хани получил мяч на правом фланге, без жёсткого сопротивления подготовил подачу и вырезал её в район вратарской. Зико оказался в нужной точке и головой пробил мимо Агкацева. Фланг не накрыли, центральную зону не разобрали, игрок на завершении получил слишком много свободы. Египту даже не понадобилась сложная комбинация — хватило качественного навеса и плохой реакции обороны.

Зико празднует гол globallookpress.com

После гола хозяева, кажется, хотели забивать ещё — Мармуш ещё раз попытался прорваться к воротам, и Сильянову пришлось спасать ситуацию в подкате. Россия в ответ должна была включать финальный штурм, под него вышли свежие игроки, а вот по игре абсолютно ничего не изменилось.

Концовка без штурма и неприятные выводы

Карпин выпустил Бевеева, Карпукаса, Кривцова и Мелкадзе, но сборная не стала заметно опаснее. Формально Россия забрала мяч на отдельных отрезках и пыталась давить, но это давление оставалось пустым. Не хватало скорости в передачах, резкости между линиями, и, наверное, точности в последнем пасе. Египет без особой паники опускался ниже, перекрывал центральные зоны и снимал все навесы. Более того, ближе ко второму голу в концовке были именно хозяева. В добавленное время Агкацев дважды спас Россию после ударов Сабера. Вратарь «Краснодара» не дал счёту стать крупнее, и это тоже важная деталь — поражение 0:1 выглядит скромнее, чем ощущалось в последние минуты.

Алексей Батраков https://www.rfs.ru/media

Самое неприятное для сборной России — Египет не показал чего-то недостижимого. Хозяева не устроили тотального давления, не создали десяток голевых моментов, даже Салах игру смотрел с бровки. Просто они выглядели командой, которая лучше понимает, как ей атаковать и как доводить матч до результата. У России такой цельности не было. Конечно, мы привыкли ссылаться на товарищеский статус. Да, это контрольная (товарищеская, подготовительная или как угодно иначе) игра. Да, состав был не идеальным, а команда находится в специфическом цикле и впереди ещё два матча в начале лета.

Но сборная Карпина почти не создаёт моменты против организованных соперников, а её атакующая игра быстро упирается в случайные навесы, стандарты и сольные попытки. Египет выиграл по делу и продолжает готовиться к чемпионату мира. Россия же снова провела достаточно меланхоличный матч, а футболистам, кажется, всё сложнее находить мотивацию на сборную. В Каире команда Карпина напротив себя увидела уровень, выше которого хочет быть по статусу, но пока не может подтвердить это игрой.