Суперфинал в «Лужниках» получился «настоящим». Шумным, нервным и по-настоящему кубковым, а на трибунах собрались 72 978 зрителей — рекордная аудитория для финалов Кубка России. На поле тоже было всё, чего ждёшь от главного матча сезона: быстрый старт, стыки, перепалки, моменты у обоих ворот и накалённые нервы в серии пенальти. Для «Спартака» это был шанс не просто взять трофей, но и закрепить первые месяцы Карседо чем-то ощутимым. В чемпионате красно-белые третий год подряд остались за пределами топ-3, поэтому Кубок был очевидным шансом спасти сезон. У «Краснодара» ситуация была ещё более болезненная. Команда Мурада Мусаева почти весь сезон держалась на первом месте, но в концовке упустила золото РПЛ, проиграв московскому «Динамо», а затем уже не смогла повлиять на судьбу титула даже крупной победой над «Оренбургом». Кубок России мог стать для «быков» компенсацией и первым в истории клуба, но именно этот турнир снова оказался для «Краснодара» особенно жестоким. Третий финал — и третье поражение в серии пенальти.

Хуан Карседо вернул в старт Барко, пропустившего матч в Каспийске, и это мгновенно сказалось на атаке «Спартака». На первой же минуте Жедсон Фернандеш подключился справа и прострелил в центр штрафной, где Маркиньосу не хватило совсем немного, чтобы замкнуть. Через несколько минут Барко заработал штрафной, а сам «Спартак» выглядел командой, которая не собирается ждать, пока соперник войдёт в игру. «Краснодар» тоже не собирался играть осторожно. На пятой минуте Батчи вырезал подачу на дальнюю штангу, Кривцов оказался в шикарной позиции, но удар у него не получился. Затем «быки» постепенно забрали себе мяч, стали чаще вскрывать фланги и находить свободные зоны за спинами крайних защитников «Спартака».

Самый явный шанс был у Дугласа Аугусто. После передачи Гонсалеса с правого края бразилец бил с линии штрафной почти без сопротивления, но недостаточно сильно для того, чтобы пробить Максименко. До этого Кордоба пытался добить мяч после эпизода с Кривцовым, но пробил выше. «Краснодар» на этом отрезке выглядел чуть изобретательнее, но не забил, и «красно-белые» почти сразу за это наказали.

На 36-й минуте «Спартак» выиграл подбор в центре поля и разогнал атаку, которую сделал Барко. Аргентинец ушёл в левый полуфланг и блестяще прострелил на линию вратарской, за спины защитников, а там Солари опередил Оласу и в касание отправил мяч в ворота. Не самый заметный до этого эпизода игрок оказался в нужной точке, а «Спартак» получил преимущество до перерыва.

Идеальным первый тайм для красно-белых всё равно не стал, прямо перед перерывом Джику получил повреждение и не смог продолжить матч. Карседо пришлось перестраивать сразу две линии: Мартинс вышел в опорную зону, а Литвинов опустился в центр обороны. Уже вскоре Мартинс получил жёлтую карточку после верхового единоборства с Кривцовым, и у «Спартака» добавилось нервозности там, где до этого всё было под контролем.

«Краснодар» забил один из самых красивых голов сезона

Во втором тайме «быки» закономерно (и ожидаемо) прибавили, они стали чаще владеть мячом, тащить мяч через центр и искать комбинации между Сперцяном, Кордобой и Батчи. Но «Спартак» не стал закрываться, «красно-белые» регулярно выбегали в контратаки и могли наказать соперника раньше, чем тот сравнял счёт. Маркиньос бил с линии штрафной, Жедсон цеплялся за свободные зоны, Гарсия позже тоже получит шанс, но в завершающей стадии «Спартаку» критически не хватало точности.

На 57-й минуте «Краснодар» показал, почему даже уставшую команду Мусаева нельзя оставлять без внимания в центральной зоне. Сперцян протащил мяч и сыграл на Кордобу, тот в касание вернул капитану, Эдуард так же быстро перевёл на Батчи, а Жоау снова в касание вывел Дугласа Аугусто на удар. Бразилец ворвался в штрафную и с сопротивлением от Ву протолкнул мяч в ворота Максименко. Фирменный краснодарский гол, в котором соединяются несколько передач без лишнего касания, правильное движение из глубины и удар в последний момент.

После 1:1 «Спартак» продолжал искать быстрые атаки, а «Краснодар» пытался поймать импульс после гола. Самым красивым несостоявшимся эпизодом красно-белых стала пятка Жедсона после прострела Мартинса — мяч прошёл рядом со штангой, и «Спартак» был очень близок к голу-украшению финала.

У «Краснодара» по ходу второго тайма начались свои кадровые проблемы, после долгого сезона ноги футболистов уже просто не выдерживали. Повреждение получил Дуглас Аугусто, вместо него вышел Боселли, затем Мусаев убрал Кордобу, и это выглядело неожиданно только до объяснений после матча — колумбиец получил повреждение ещё в начале встречи и не мог играть на привычном уровне. Это сказалось на атаке «быков», а ещё и на серии пенальти, потому что без Кордобы команда потеряла не только мощь впереди, но и одного из потенциальных исполнителей.

Маркиньос простил «Краснодар», а Карседо снова достал джокера

В концовке ближе к победному голу был всё-таки «Спартак». Гарсия выскакивал на ударную позицию, но пробил слабо, а на 90-й минуте Маркиньосу нужно было просто попасть в створ с линии штрафной, но бразилец замешкался и отправил мяч на трибуну. Карседо оставил свой главный ход на компенсированное время, он поменял Зобнина на Дмитриева, но главная замена была в воротах: вместо Максименко вышел Помазун. В полуфинале Пути регионов с «Зенитом» Карседо сделал то же самое, и Помазун отбил два удара в серии. Теперь испанец снова доверился второму вратарю как специалисту по пенальти.

Максименко к тому моменту провёл хороший матч, Александр спасал после ударов Дугласа Аугусто и Батчи, держал «Спартак» в игре сквозь сложные отрезки. Но финал Карседо видел иначе, для серии был нужен Помазун — и решение стало золотым во всех смыслах слова. Первым у «Краснодара» бил Сперцян. Помазун удар отразил, но слишком рано вышел с линии, поэтому капитан «быков» получил вторую попытку и уже забил. Дальше серия какое-то время шла без сбоев: у «Спартака» все хладнокровно реализовывали свои удары, а Станислав Агкацев, несмотря на репутацию, спартаковцев не пугал.

А потом к мячу подошёл Боселли. Его промах в матче с «Динамо» уже стал одним из символов упущенного «Краснодаром» чемпионства, и финал как будто специально вернул его в ту же точку. Помазун угадал, перевёл мяч в штангу и дал своей команде преимущество в серии. Барко после этого забил на паузе, а затем Помазун взял удар Ленини. Всё — Кубок России у «Спартака»!

Карседо взял первый трофей, «Краснодар» снова рухнул в серии

Эта победа — во многом тренерская, но это проявилось не в том, что «Спартак» весь матч был сильнее и контролировал финал от первой до последней минуты. Нет, игра была равной, с отрезками «Краснодара», с моментами у обеих команд и с очень тонкой границей между трофеем и поражением. Но Карседо принял несколько ключевых решений, которые сработали. Тренер вернул Барко, активно использовал Жедсона и его подключения по флангу, быстро перестроился после травмы Джику, а в самый важный момент повторил замену вратаря под пенальти.

Для «Спартака» это пятый Кубок России и 15-й национальный Кубок в истории. «Красно-белые» сравнялись с «Зенитом» по победам в Кубке России и впервые с 2022 года закончили сезон с трофеем. Для Карседо это первый титул в России и очень сильный аргумент перед следующим сезоном, теперь доверия испанцу будет куда больше как от руководства, так и от болельщиков.

Для «Краснодара» финал стал продолжением тяжёлой концовки сезона. Команда Мусаева по игре снова была конкурентной, показала качество и красивый футбол. А вот трофей опять ушёл сопернику. Три финала Кубка — три поражения по пенальти: от «Ростова» в 2014-м, от ЦСКА в 2023-м и теперь от «Спартака». Серьёзный шрам на небольшой истории клуба.

Главный парадокс в том, что «Краснодар» по-прежнему остаётся одной из самых сильных команд страны, но на финише сезона ему не хватило глубины, свежести и устойчивости в ключевые минуты. Кордоба доигрывал весну с проблемами, Са вообще не играл, скамейка оказалась короткой, а Мусаеву порой было просто некого выпускать. А «Спартак» выдержал. После финального свистка Кубок успели уронить, сломать и превратить в отдельный мем празднования, но сам трофей от этого никуда не исчез. «Красно-белые» в очередной раз сделали «Лужники» центром российского футбола, а Илья Помазун за несколько минут на поле стал главным героем целого турнира.